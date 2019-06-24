 Військовослужбовиця Олена Білозерська отримала блакитний берет морського піхотинця після складання іспиту - проходження багатокілометрової смуги перешкод. ФОТО ДНЯ

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написала Олена Білозерська, передає Цензор.НЕТ.

"Разом з іншими бійцями 503-ї ОБМП склала іспит (кількакілометрову смугу перешкод) на право носіння берету морського піхотинця і отримала берет з рук комбата Вадима Сухаревського. Це не просто головний убір, це символ, його не можна ганьбити ані на фронті, ані в тилу. Жест комбата на фото, хто не знає - це традиція: "прибивання" кокарди до голови новоспеченого морпіха", - розповіла вона.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В Одесі відбувся випуск офіцерів Військової академії. ФОТОрепортаж



