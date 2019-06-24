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Все про:армія (2493) Білозерська (6)

 Військовослужбовиця Олена Білозерська отримала блакитний берет морського піхотинця після складання іспиту - проходження багатокілометрової смуги перешкод. ФОТО ДНЯ

Військова Олена Білозерська отримала право на носіння блакитного берета морського піхотинця, після проходження багатокілометрової смуги перешкод.

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написала Олена Білозерська, передає Цензор.НЕТ.

"Разом з іншими бійцями 503-ї ОБМП склала іспит (кількакілометрову смугу перешкод) на право носіння берету морського піхотинця і отримала берет з рук комбата Вадима Сухаревського. Це не просто головний убір, це символ, його не можна ганьбити ані на фронті, ані в тилу. Жест комбата на фото, хто не знає - це традиція: "прибивання" кокарди до голови новоспеченого морпіха", - розповіла вона.

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Військовослужбовиця Олена Білозерська отримала блакитний берет морського піхотинця після складання іспиту - проходження багатокілометрової смуги перешкод 01
Військовослужбовиця Олена Білозерська отримала блакитний берет морського піхотинця після складання іспиту - проходження багатокілометрової смуги перешкод 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3133813
 
   
 Топ коментарі
 
Олена з часів Майдану немає спокійного життя.
Відвойовує для країни волю та кращу долю.
Нехай Господь її оберігає.
Вітаю з неймовірними досягненнями та почестями.
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Існує легенда що українки це далекі родички войовничих амазонок. Це одна з них. Респект.
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А мосийчук на своем г+г жалуется что военкоматы вылавливают призывников на остановках, родители плачут, какие все изверги кругом... Вместо зеленского женщины служат...
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Ну сын хряка уже дослужился. Ему пол армии для охраны выделили и дальше 15 км от линии не пускали, как будто оно тяжелое вооружение. Гы.
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Існує легенда що українки це далекі родички войовничих амазонок. Це одна з них. Респект.
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Олена з часів Майдану немає спокійного життя.
Відвойовує для країни волю та кращу долю.
Нехай Господь її оберігає.
Вітаю з неймовірними досягненнями та почестями.
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А мне нравятся рыжие. И с такими сиськами пройти полосу препятствий - выносливая однако. ))
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ви цю полосу не пройти, навіть без таких сісьок...
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Зараз нізащо, але в її віці думаю, що пройшов би. Виконував нормативи КМС з плавання, займався іншими видами спорту.
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Яка промова від бота який топить за мародера,який утопив в крові майдан та знищив добровольців в численних котлах
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довбику, Майдан в крові утопив ваш любимий овоч.
не забувай і бреши людям
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Ти забула написати, що вона голосувала за порошенко, бо це - важливо!
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для кого важливо ?
для чоловіків як виправдання, чому їхнє мирне життя захищає жінка поки вони вилігуються на диванах ?
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С чего бы это?
Там нехватка бойцов или у нас всеобщая мобилизация?
У каждого в этой жизни свой путь и я его с тобой согласовывать не собираюсь.
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і в кожного своє виправдання..
ну, ну...
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Ну, нельзя быть такой зацикленной!
Расслабься. Військовослужбовиця Олена Білозерська отримала блакитний берет морського піхотинця після складання іспиту - проходження багатокілометрової смуги перешкод - Цензор.НЕТ 363
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для спілкування з тобою вистачить лише моторики пальців.
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Просто підарас,мем.У поганому сенсі цього слова.
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Таке життя, як у цієї україночки-амазоночки варто прожити всім. Але здатні на таке лише одиниці. В не тому, що це важко, а тому, що в силу своїх духовних характеристик вони унікальні. Вони - скарб України. Як мова, віра, чорнозем. Многая і благая літ, пані Олена!
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У кожного в житті своя смуга перешкод.
Так що, не треба.
Кожен на своєму місці повинен робити свою справу.
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Сказати що хотіли? Що Білозерська нічого екстраординарного не досягла? І не треба що? Звалити людину? Пишатися нею? Ставити, як приклад? Не треба що?
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Я уже давно заметил эту особенность порохоботов - приписывать другим свои тупые умозаключения.
Все, что ты сказал - сказал ты, а не я.
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Хто написав:У кожного в житті своя смуга перешкод.
Так що, не треба.
Кожен на своєму місці повинен робити свою справу
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У кожного зєлєбота є унікальна особливість - насрати - і у кущі. А вину покласти на Порошенка і порохоботів. Нє? Шановний?
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Давай ще раз. Як нормального питаю: що не треба? Сказати що хотів, коли мій пост коментував?
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"Таке життя, як у цієї україночки-амазоночки варто прожити всім."

Я с этим не согласен.
И далее по тексту.
У кожного в житті своя смуга перешкод.
Так що, не треба.
Кожен на своєму місці повинен робити свою справу.
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То чому, коли я перепитую, включаєш дурака? Якщо ти коментуєш мій пост, то я маю право спитати, чому твій комент саме такий. Це правила спілкування у нормальній спільноті. А ти переходиш на приклеювання ярликів про порохоботів незнайомій людині, пост якої коментуєш. Я відповідаю образою виключно на одразу.Раджу тобі робити так само.
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Олена багато пройшла на війне, усім показала що вона воїн України!!! Слава Героям України!!!
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Та ну на .На берет 30% мужиков тоько проходит.Может облегчённая какая то полоса?
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Чмо, може ти поклало більше сепврів, ніж вона?
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Бестолочь, берет это одно,ложить сепаров это другое .но судя по твоему посту ты вообще не представляешь что такое армия .диванный херой .
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Вона з 2014 року снайпер в АТО, думаю фізпідготовка в неї норм...
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физо норм .но сдача на берет это должно быть супер нормальная .
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....ну Елена ...слов нет, особенно ее Оная часть.

а что касается "Вместе с другими воинами #503_ОБМП экзамен (многокилометровая полоса препятствий) на право ношения .

чо они бегают во львовах-винницах в тылу?? идите мочите данбасятину, и не голыми руками,
а рокетами с расстояния 1000 км.

нету рокетов??
ну так идите мочите мальдивскаго с гладковским и турчинавых с аваками.

Источник: https://censor.net.ua/p3133813
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...право на ношение берета должно даваться по результатам не бегов,
за енто дают золотые медали спортсменам.

берет нада давать воякам за убитие 10 чел врагом.

убил 10 штук данбаскаго быдла - получил берет.

5 лет назад не было возможности,
не было войны.

сейчас есть.
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Ну Білозерська з 2014 снайпер ДУК Правий сектор. В АТО вона застрелила більше, ніж 10 сєпарів...
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заслужила.
и без кросса 100500 км.

и не нада ее показывать - снайперов не показыают по тв.
закрывают морду и меняют голос.
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какой голубой???? это кажись у нациков теперь голубые! а у пехотинцев -цвета морсой волны.
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То, что у нас много людей (включая женщин) любят армию и военное дело - просто замечательно. Поэтому давно надо отказаться от позорного призыва и перейти на контрактную форму армейской службы. Армия должна быть мечтой подростков, и местом избранных, а не ссылкой.
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І оце їй потрібно? У жінок інша місія - дарувати життя, а не забирати його у інших. Жінка в бойовому підрозділі це якесь збочення і повний п,,,,ць в її голові.
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Бытует мнение, что девочкам нельзя в армию: они кричат, когда им страшно, постоянно хотят писять, у них топографический кретинизм и парковаться не умеют. Вообще-то, пройти полосу препятствий наравне с мужчинами - это просто нереально для такой хрупкой женщины. У меня восторг от этой новости! Респект Елене!
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Цензор.НЕТФотоСуспільствоВійськовослужбовиця Олена Білозерська отримала блакитний берет морського піхотинця після складання іспиту - проходження багатокілометрової смуги перешкод. ФОТО ДНЯ
 
 
 
 
 
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