 Військовослужбовиця Олена Білозерська отримала блакитний берет морського піхотинця після складання іспиту - проходження багатокілометрової смуги перешкод. ФОТО ДНЯ

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написала Олена Білозерська, передає Цензор.НЕТ.
"Разом з іншими бійцями 503-ї ОБМП склала іспит (кількакілометрову смугу перешкод) на право носіння берету морського піхотинця і отримала берет з рук комбата Вадима Сухаревського. Це не просто головний убір, це символ, його не можна ганьбити ані на фронті, ані в тилу. Жест комбата на фото, хто не знає - це традиція: "прибивання" кокарди до голови новоспеченого морпіха", - розповіла вона.
Відвойовує для країни волю та кращу долю.
Нехай Господь її оберігає.
Вітаю з неймовірними досягненнями та почестями.
не забувай і бреши людям
для чоловіків як виправдання, чому їхнє мирне життя захищає жінка поки вони вилігуються на диванах ?
Там нехватка бойцов или у нас всеобщая мобилизация?
У каждого в этой жизни свой путь и я его с тобой согласовывать не собираюсь.
ну, ну...
Расслабься.
Це видно зразу.
Спасибо!
Так що, не треба.
Кожен на своєму місці повинен робити свою справу.
Все, что ты сказал - сказал ты, а не я.
Так що, не треба.
Кожен на своєму місці повинен робити свою справу
Я с этим не согласен.
И далее по тексту.
У кожного в житті своя смуга перешкод.
Так що, не треба.
Кожен на своєму місці повинен робити свою справу.
а что касается "Вместе с другими воинами #503_ОБМП экзамен (многокилометровая полоса препятствий) на право ношения .
чо они бегают во львовах-винницах в тылу?? идите мочите данбасятину, и не голыми руками,
а рокетами с расстояния 1000 км.
нету рокетов??
ну так идите мочите мальдивскаго с гладковским и турчинавых с аваками.
Источник: https://censor.net.ua/p3133813
за енто дают золотые медали спортсменам.
берет нада давать воякам за убитие 10 чел врагом.
убил 10 штук данбаскаго быдла - получил берет.
5 лет назад не было возможности,
не было войны.
сейчас есть.
и без кросса 100500 км.
и не нада ее показывать - снайперов не показыают по тв.
закрывают морду и меняют голос.