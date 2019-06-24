 Українські легкоатлети здобули два золота на Європейських іграх, - НОК. ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку Національного олімпійського комітету, золотими стали для українців обидві естафети на легкоатлетичному стадіоні "Динамо": змішана 4х400 м у складі Данила Даниленка, Тетяни Мельник, Станіслава Сеника і Анни Рижикової, а також змішана комбінована (800м - 600м- 400м - 200м), у якій виступали Євген Гуцол, Ольга Ляхова, Олексій Поздняков і Яна Качур).

Срібло - у кульовій стрільбі (Олега Омельчука у вправі ПП-3), самбо (Катерини Москальової (до 68 кг)), легка атлетика (Ганна Плотіцина (100 м з/б), а також у художніх гімнасток Анастасії Возняк, Діани Мижерицької, Валерії Юзьвяк, Аліни Бихно, Тетяна Довженко у групових вправах з 3 обручами і 2 парами булав.

Бронзу вибороли самбістка Галина Ковальська (до 80 кг), легкоатлети Марина Бех-Романчук (стрибки у довжину) і Богдан Бондаренко (стрибки у висоту). Двічі на третю сходинку п’єдесталу сходила у художній гімнастиці Влада Нікольченко (обруч, булави).

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Всього за підсумками перших трьох днів у збірної України 17 нагород (5-6-6) II Європейських ігор у Мінську.

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