 Літак Ан-2 розбився в Полтавській області, 2 людини в лікарні. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"23 червня близько 10:00 поблизу с. Млини Лохвицького району під час обробки полів здійснив аварійну посадку літак АН-2 з подальшим загорянням.

Об 11:00 загоряння літака АН-2 підрозділом ДСНС ліквідовано.

Внаслідок даної події мають незначні травми 2 члени екіпажу, яких госпіталізовано до лікарні.

Загиблих немає", - повідомили в ДСНС.

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