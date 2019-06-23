 Літак Ан-2 розбився в Полтавській області, 2 людини в лікарні. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу ДСНС.
"23 червня близько 10:00 поблизу с. Млини Лохвицького району під час обробки полів здійснив аварійну посадку літак АН-2 з подальшим загорянням.
Об 11:00 загоряння літака АН-2 підрозділом ДСНС ліквідовано.
Внаслідок даної події мають незначні травми 2 члени екіпажу, яких госпіталізовано до лікарні.
Загиблих немає", - повідомили в ДСНС.
Самолет разбился и сгорел, но все 100% людей, летящих в нем, выжили!)
Литать на этих раритетах это само по себе треш и преступная халатность!)))
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Либо движок "сдох" при развороте, либо экипаж "дурканул". При такой жаре просто мог дать "просадку".
АН-2 вообще разбить нереально. Можно направить в крутое пике и бросить штурвал - он сам выровняется и продолжит лететь, как ни в чем не бывало. Наверное пилоты - суицидники.