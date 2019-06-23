EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Події
  3979  19
Все про:авіакатастрофа (310) Полтавщина (266) ДСНС (1926)

 Літак Ан-2 розбився в Полтавській області, 2 людини в лікарні. ФОТО

Літак здійснив аварійну посадку і загорівся. Загиблих немає, двоє членів екіпажу - в лікарні з "незначними травмами".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"23 червня близько 10:00 поблизу с. Млини Лохвицького району під час обробки полів здійснив аварійну посадку літак АН-2 з подальшим загорянням.

Об 11:00 загоряння літака АН-2 підрозділом ДСНС ліквідовано.

Внаслідок даної події мають незначні травми 2 члени екіпажу, яких госпіталізовано до лікарні.

Загиблих немає", - повідомили в ДСНС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під Києвом горить металобаза, поруч розташована заправка. ФОТОрепортаж

Літак Ан-2 розбився в Полтавській області, 2 людини в лікарні 01
Літак Ан-2 розбився в Полтавській області, 2 людини в лікарні 02
Літак Ан-2 розбився в Полтавській області, 2 людини в лікарні 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3133763
 
 
 Топ коментарі
 
Цензор! Які нафіг село "Мєлніци". Село Млини. Як кацапською, так і українською. МЛИНИ.
 показати весь коментар
 
Цей ветеран своє відлітав.. Легендарний літак.. Добре, що люди живі..
 показати весь коментар
 
Ан2======== Кукурузник ==== что бы свалился на Землю === нужно очень постараться ==== самолет критично не хочет падать.....
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Цей ветеран своє відлітав.. Легендарний літак.. Добре, що люди живі..
 показати весь коментар
 
 
Самые безопасные самолеты)
Самолет разбился и сгорел, но все 100% людей, летящих в нем, выжили!)
 показати весь коментар
 
 
Ему место в музее!)
Литать на этих раритетах это само по себе треш и преступная халатность!)))
 показати весь коментар
 
 
Возгорание удалось ликвидировать))) Когда всё сгорело)
 показати весь коментар
 
 
"возгорание" ликвидировали вместе с лiтаком..
 показати весь коментар
 
 
Ан2======== Кукурузник ==== что бы свалился на Землю === нужно очень постараться ==== самолет критично не хочет падать.....
 показати весь коментар
 
 
Были выходит и у кацапских конструкторов удачные версии самолётов
 показати весь коментар
 
.....Від літака практично нічого не лишилося. На щастя, і пілот, і бортінженер вистрибнули до моменту контакту літака з землею. Вони зазнали тілесних ушкоджень, але загрози їх життю немає. Потерпілим надають допомогу лікарі
Больше читайте тут: https://www.telegraf.in.ua/topnews/2019/06/23/na-poltavschin-vpav-ltak-an-2_10078795.html
 показати весь коментар
 
 
Жалко "Аннушку".
Либо движок "сдох" при развороте, либо экипаж "дурканул". При такой жаре просто мог дать "просадку".
 показати весь коментар
 
Цензор! Які нафіг село "Мєлніци". Село Млини. Як кацапською, так і українською. МЛИНИ.
 показати весь коментар
 
 
Тек для цього ще потрібно знати якісь елементи правопису . Пісатєлі бл.
 показати весь коментар
 
Кстати, самолёт уже собрали, протёрли пыль и другой экипаж вернул его на родной аэродром.
 показати весь коментар
 
Какой-то падёж напал на АН-2. За последний месяц уже третий или четвертый.
АН-2 вообще разбить нереально. Можно направить в крутое пике и бросить штурвал - он сам выровняется и продолжит лететь, как ни в чем не бывало. Наверное пилоты - суицидники.
 показати весь коментар
 
 
я теж про МЛИНИ, вони навіть в роки савецкого союзу ніколи "мєльніцами" не були... наскільки я пам'ятаю назви не перекладаються...
 показати весь коментар
 
 
Вы вкурсе но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: зa две недели убрал пивной живoт и скинул 10 кг, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот подробно все описaно ---- http://gg.gg/psblog
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПодіїЛітак Ан-2 розбився в Полтавській області, 2 людини в лікарні. ФОТО
 
 
 
 
 
 вгору