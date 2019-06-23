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 У будівлю міськради в Харкові в'їхав автомобіль. ФОТО

Вранці в неділю, 23 червня, в будівлю міськради Харкова врізався автомобіль Toyota. 30-річного водія госпіталізували.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.

"23 червня близько 07:50 до поліції надійшла інформація про те, що водій автівки "Toyota" в’їхав у будівлю на площі Конституції" - сказано в повідомленні.

Внаслідок ДТП постраждав водій автомобіля. Він був госпіталізований до лікарні міста. Пасажирів у транспортному засобі не було.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Фольксваген" збив матір і дитину на пішохідному переході в Києві: водія затримали громадяни, постраждалі у важкому стані. ФОТО

 Інформація зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Шевченківського відділу поліції. Наразі поліцейські з’ясовують усі обставини дорожньо-транспортної пригоди. 

У будівлю міськради в Харкові вїхав автомобіль 01
У будівлю міськради в Харкові вїхав автомобіль 02
У будівлю міськради в Харкові вїхав автомобіль 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3133762
 
   
 Топ коментарі
 
Туди потрібно заїжджати на танку.
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Это в твоей деревне наверное обычное, скучное, воскресное утро.... жги еще.
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Та вже краще так, ніж «Унтер-м'ясник»...
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Самая востребованная новость на сегодня.
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Круто ! До приймальної гепи вже ногами не ходять ?
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На останньому фото номерний знак не затертий АХ4744.

Країна має знати своїх героїв, що хотіли знести Кернесівську владу.
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А те що твоє чоколадне лайно засновувало партію ригів тебе не бентежить? А те що твоє чоколадне лайно грабувало армію під час війни тобі як? А сєпари в друзях бариги то як тобі??????
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Київський князь заснував москву. Аби ж він знав, що з цього вийде.
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сходи лучше в церковь помолись за псов и поставь свечку за ихние 2,5%
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Мiсто Днiпро не паплюж ЗЕбильними промовами
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Коли не маєте аргументів, не ватро переходити на образи. Не ганьбіть себе. В Михайлівському була врані. Свічку поставила. Попросила у Господа, щоб очистив Україну й захистив ПРАВДОЮ СВОЄЮ
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ну теперь точно рошения воровская мимо рады, спасибо вам что сходили )
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Я за Україну. А ви зі своїми царьками носитесь, як дурень зі ступою
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Ти насрав, ти і з'їж:
«https://strana.ua/news/118150-azarov-otritsaet-chto-poroshenko-byl-osnovatelem-partii-rehionov.html
"Это означает совести не иметь". Азаров возмущен заявлениями, что Партию Регионов создал Порошенко
23:52, 17 января 2018
А вот заявление, что Порошенко является основателем Партии Регионов Азарова возмутило (Азаров был первым руководителем ПР). "Это вообще означает совести не иметь такое заявлять, - говорит экс-премьер. - Да, он присутствовал на съезде, потому что я его туда пригласил. Я ему предложил должность заместителя председателя партии. Но он потом палец о палец не ударил, чтоб сделать что-то конкретное".
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"..В июле 2000 года состоялась пресс-конференция, на которой Петр Порошенко, тогдашний нардеп и лидер партии с экзотическим названием «За красивую Украину!» Леонид Черновецкий, глава Партии регионального возрождения Украины, мэр Донецка Владимир Рыбак, лидер Партии труда Валентин Ландик и лидер Всеукраинской партии защиты пенсионеров Геннадий Самофалов, огласили о намерении создать общий политический проект. А уже в ноябре 2000 состоялся объединительный съезд этих партий, в результате которого возникла партия с довольно сложной для произношения аббревиатурой - ПРВ «ТСУ» - Партия регионального возрождения «Трудовая солидарность Украины». Именно эта партия стала прообразом Партии регионов ( название партия получила в марте 2001). Ее возглавил - Порошенко, Ландик и Рыбак, а в состав президиума вошли Черновецкий, Самофалов, бывший и.о. премьера Ефим Звягильский и тогдашний главный мытарь Николай Азаров. И хотя очень скоро пути Петра Алексеевича с новой партией разошлись, его дружба со многими «проторегионалами» осталась крепкой. В первую очередь, с Николаем Азаровым, которого, на «оранжевый» Майдан 2004 года приводил именно Порошенко.
В марте 2001 года главой Партии регионов стал Азаров, а другие отцы-создатели - всего лишь его замами. Показательно, что в созданную из неофитов депгруппу «Регионы Украины» Порошенко не вошел, продолжая удерживать в Раде свою «Солидарность».Относительная самостоятельность давала ему возможность для политического маневра, который оказался очень кстати после того, как в Партию регионов начали вливаться представители «донецкой группы» вместе со своими деньгами и со своим видением политики..."
А если сказать простыми словами- ЕЩЕ ТОТ, КРУЧЕННЫЙ .................. ХВОСТ..
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"Чоколадне лайно" у Вас в голові, фрау!
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чувак, чем тебе не нравиться ПР выпуска 2000 года? главная идея-больше прав и финансов в регионы!!! это осуществлено за 5 лет в реформе децентрализации. в том же Харькове бюджет 2004=200 млн$ а 2018=900$ (в долларах, что бы ты не кукарекало про курс)
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Не поможет: из "73%" зебилов дай бог, чтоб процентов 13 было в принципе патриотично настроенных, но зрадофилов, а остальные 60 - вата и равнодушные, лишь бы "харашо жилося", а там хоть клоун, хоть куйло, хоть черт правит, тьфу!..
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Амеби , туфєлки , інфузорії та зазєлі в яких функцію мозку перебрав на себе шлунок .
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Нічого не з цього не вийде, зараз рейтінг 'слуг народа' настільки стійкий що навіть якщо Зеленьский зі сцени буде відверто стяти на всіх то вони тільки вищатимуть в захваті.
Потрібен час, зебіли повинні самі дійти до розуміння того що накоїли, а інакше ніяк.
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А га і верещатимуть : " Дождь єсть , но радугі нє вижу "
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И колесница не поможет. Это знак свыше.
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після перейменування проспекту Григоренка цього п'яного мажора нацжони зарахують до своъх лав.
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ну теперь ховайтесь харьковчане, Гепа заложит что нибудь, возьмет кредит под 20% и сделает ремонт ступенек за 300 млн грн
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Вот вы тут смеетесь, а если этот водитель такой бухой был или под наркотой, так само мог и в толпу людей въехать.
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Єслі б бухой ілі под наркотой то да.
А тут вьєхал куда надо.
Мабуть гнався.
Но Адольфіч, он на коляскє, **** шустрий...
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Нет. Электроника подвела. Запал не сработал.
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Жаль, что не с бомбой внутри и не во время заседания Гепы.
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- це ви тут проспект Григоренка в Жукова перейменували?
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ага, т- а єслб «Волга», а нє Toyota...то ваащє...
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öfkm жаль что не с ----- внутри и не на Баноковой
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Забувайтє.
Бордєль нє то, что пєрєставляєт мєбєль, а вообще пєрєєзжаєт в музєй Лєніна.
Бил Лєніна, станєт ЗєЛеніна.

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cvtü crdjpm cktps
да ***
скоро поеду опять на работу в Германию проситься
тому що тут на петину пенсию дальше только матом
вы уже посчитали какая у вас будет пенсия и как на нее прожить
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то к гепе его кореш приехал.

хотел как он на колесах в кабинет поехать.
маленько ошибся размером колесницы.
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Повезло что пешеходов не сбил... хочешь взлететь сядь на самолет, не доходит.
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А почему не взорвался? Что пошло не так?
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Это к гепе черная метка подкатила. Каков статус,такова и метка.
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"дело" зайцевой живет и процветает...
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От воно - не в той час і не в тому місці. А добре було б, якби на фото між стіною і Тойотою розчавлений в млинець гєпа на візку знаходився.
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Не хорошо, так говорить о "верных слугах народа"! НЕ ХОРОШО!
Нужно чтобы они жили долго. Чем можно дольше. И всю жизнь в кресле каталке.
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недоехал до гепы на прием, видно не знал, что он сегодня выходной и находится в своем нмере в готеле У будівлю міськради в Харкові в'їхав автомобіль - Цензор.НЕТ 9158
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Как? там движение идет параллельно, а этот, получается, летел перендикулярно дороге
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Вы вкурсе но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: зa две недели убрал пивной живoт и скинул 10 кг, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот подробно все описaно ---- http://gg.gg/psblog
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Цензор.НЕТФотоПодіїУ будівлю міськради в Харкові в'їхав автомобіль. ФОТО
 
 
 
 
 
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