 У будівлю міськради в Харкові в'їхав автомобіль. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.
"23 червня близько 07:50 до поліції надійшла інформація про те, що водій автівки "Toyota" в’їхав у будівлю на площі Конституції" - сказано в повідомленні.
Внаслідок ДТП постраждав водій автомобіля. Він був госпіталізований до лікарні міста. Пасажирів у транспортному засобі не було.
Інформація зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Шевченківського відділу поліції. Наразі поліцейські з’ясовують усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.
Країна має знати своїх героїв, що хотіли знести Кернесівську владу.
«https://strana.ua/news/118150-azarov-otritsaet-chto-poroshenko-byl-osnovatelem-partii-rehionov.html
"Это означает совести не иметь". Азаров возмущен заявлениями, что Партию Регионов создал Порошенко
23:52, 17 января 2018
А вот заявление, что Порошенко является основателем Партии Регионов Азарова возмутило (Азаров был первым руководителем ПР). "Это вообще означает совести не иметь такое заявлять, - говорит экс-премьер. - Да, он присутствовал на съезде, потому что я его туда пригласил. Я ему предложил должность заместителя председателя партии. Но он потом палец о палец не ударил, чтоб сделать что-то конкретное".
В марте 2001 года главой Партии регионов стал Азаров, а другие отцы-создатели - всего лишь его замами. Показательно, что в созданную из неофитов депгруппу «Регионы Украины» Порошенко не вошел, продолжая удерживать в Раде свою «Солидарность».Относительная самостоятельность давала ему возможность для политического маневра, который оказался очень кстати после того, как в Партию регионов начали вливаться представители «донецкой группы» вместе со своими деньгами и со своим видением политики..."
А если сказать простыми словами- ЕЩЕ ТОТ, КРУЧЕННЫЙ .................. ХВОСТ..
Потрібен час, зебіли повинні самі дійти до розуміння того що накоїли, а інакше ніяк.
А тут вьєхал куда надо.
Мабуть гнався.
Но Адольфіч, он на коляскє, **** шустрий...
Бордєль нє то, что пєрєставляєт мєбєль, а вообще пєрєєзжаєт в музєй Лєніна.
Бил Лєніна, станєт ЗєЛеніна.
да ***
скоро поеду опять на работу в Германию проситься
тому що тут на петину пенсию дальше только матом
вы уже посчитали какая у вас будет пенсия и как на нее прожить
хотел как он на колесах в кабинет поехать.
маленько ошибся размером колесницы.
Нужно чтобы они жили долго. Чем можно дольше. И всю жизнь в кресле каталке.