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Все про:Київська область (939) пожежа (1671) ДСНС (1924)

 Під Києвом горить металобаза, поруч розташована заправка. ФОТОрепортаж

У Бучі Київської області сталася пожежа на металобазі. Вогнем охоплено 1600 квадратних метрів. Поруч розташована заправка, в ДСНС кажуть, що загрози вибуху немає.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС у Київській області.

"23 червня о 07:41 до оперативно диспетчерської служби Ірпінського регіону надійшло повідомлення про загорання у металевому ангарі в м. Буча. Пожежу локалізовано о 09:00 на площі 1600 м. кв. На ліквідації пожежі зосереджено 9 одиниць техніки та 30 рятувальників", - сказано в повідомленні.

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Інформації про постраждалих і загиблих не надходило.

Поруч з металобазою розташована заправка, уточнює "Громадське". Але керівниця пресслужби ГУ ДСНС у Київській області Вікторія Рубан заявила, що вогонь не може перекинутися на заправку.

Під Києвом горить металобаза, поруч розташована заправка 01
Під Києвом горить металобаза, поруч розташована заправка 02
Під Києвом горить металобаза, поруч розташована заправка 03
Під Києвом горить металобаза, поруч розташована заправка 04
Під Києвом горить металобаза, поруч розташована заправка 05
Під Києвом горить металобаза, поруч розташована заправка 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3133759
 
 
 Топ коментарі
 
Залей себе зелёнки в голову... может полегчает... Под Киевом горит металлобаза, рядом расположена заправка - Цензор.НЕТ 1817
Смотрю, ты совсем плох Под Киевом горит металлобаза, рядом расположена заправка - Цензор.НЕТ 1817
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Зебилы, что с них взять
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Залей себе зелёнки в голову... может полегчает... Под Киевом горит металлобаза, рядом расположена заправка - Цензор.НЕТ 1817
Смотрю, ты совсем плох Под Киевом горит металлобаза, рядом расположена заправка - Цензор.НЕТ 1817
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За поребриком тоже не лаптем щи хлебают. Во Владивостоке недавно горел, горел, никто не тушил...сам потух.
Под Киевом горит металлобаза, рядом расположена заправка - Цензор.НЕТ 3115
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Это порохоботы мстят за провал шокаладного.😁
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по версии порохорыгов Зеленскй виноват во всем, начиная со дня своего рождения
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Просто купились некоторые граждане на подачки от мальдивского хряка, впрочем, как и часть обнищавших духом (и буквально тоже) лахтинских трудоголиков.
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ну а кто сейчас главный
???
не смог
не сумел
отвечай
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Ага, но если нет, то Вы, Хулио (извините за мой французский) будете, идет?
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Метал, в знак протесту проти Ахмєтова, почав горіти...
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З суботи на неділю. Мабуть рукотворний.
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Три свинарника це база???
На жаль метал не горить...
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А тобі хотілося,щоб у нас все палало,навіть метал,понятно
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На всякий пожарный нужно всех эвакуировать.
Вдруг там схрон боеприпасов?
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Останні вибори довели, що серед нас більшість підарасів, а "срані ангари" палають палають виключно за їх потребою
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шо ж там так палало, що обшивка металева поскручувалася?
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Главно, шо б ваш Вождь колхозного строя, безвизовый въезд не закрыл... ...а то у меня скоро свидание в Минске... -- и этим надо заниматься! *)
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Цензор.НЕТФотоПодіїПід Києвом горить металобаза, поруч розташована заправка. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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