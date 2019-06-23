 Під Києвом горить металобаза, поруч розташована заправка. ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС у Київській області.
"23 червня о 07:41 до оперативно диспетчерської служби Ірпінського регіону надійшло повідомлення про загорання у металевому ангарі в м. Буча. Пожежу локалізовано о 09:00 на площі 1600 м. кв. На ліквідації пожежі зосереджено 9 одиниць техніки та 30 рятувальників", - сказано в повідомленні.
Інформації про постраждалих і загиблих не надходило.
Поруч з металобазою розташована заправка, уточнює "Громадське". Але керівниця пресслужби ГУ ДСНС у Київській області Вікторія Рубан заявила, що вогонь не може перекинутися на заправку.
Смотрю, ты совсем плох
???
не смог
не сумел
отвечай
На жаль метал не горить...
Вдруг там схрон боеприпасов?
Похоже, что война с паРашей закончилась, начались пожары, минирования, педофилы...