 Під Києвом горить металобаза, поруч розташована заправка. ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС у Київській області.

"23 червня о 07:41 до оперативно диспетчерської служби Ірпінського регіону надійшло повідомлення про загорання у металевому ангарі в м. Буча. Пожежу локалізовано о 09:00 на площі 1600 м. кв. На ліквідації пожежі зосереджено 9 одиниць техніки та 30 рятувальників", - сказано в повідомленні.

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Інформації про постраждалих і загиблих не надходило.

Поруч з металобазою розташована заправка, уточнює "Громадське". Але керівниця пресслужби ГУ ДСНС у Київській області Вікторія Рубан заявила, що вогонь не може перекинутися на заправку.











