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 Противники "КиївПрайду" готували провокацію з фекаліями і презервативами, - Крищенко. ФОТО

Противники Маршу рівності планували пронести на захід презервативи, наповнені фекаліями, щоб закидати ними учасників "КиївПрайду" і представників поліції.

Про це "Громадському" на шикуванні всіх підрозділів поліції повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, поліція провела ледве не цілу спецоперацію вночі, 23 червня.

"На Парковій зупинили автобус, який віз у центр 200 таких "снарядів" із лайном. Щоб наповнити кондоми фекаліями, на Жуковому острові працювала ціла "лайнолабораторія". А щоб отримати біоматеріал, як зізналися затримані, вони розібрали 4 біотуалети", — повідомив Крищенко.

Нагадаємо, 14 червня в Києві розпочався прайд-тиждень "KyivPride-2019", який завершиться Маршем Рівності 23 червня. Цього року уМарші Рівності в Києві вперше візьме участь колона військових.

У межах "КиївПрайду-2019" уКиєві закрили на вхід і вихід станції метро "Театральна", "Площа Льва Толстого" і "Палац спорту".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Противники "КиївПрайду" на стільцях перекривають шлях маршу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Противники КиївПрайду готували провокацію з фекаліями і презервативами, - Крищенко 01
Противники КиївПрайду готували провокацію з фекаліями і презервативами, - Крищенко 02
Противники КиївПрайду готували провокацію з фекаліями і презервативами, - Крищенко 03
Противники КиївПрайду готували провокацію з фекаліями і презервативами, - Крищенко 04
Противники КиївПрайду готували провокацію з фекаліями і презервативами, - Крищенко 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3133754
 
 
 Топ коментарі
 
Что не так, разве петухи не долбятся в зады, где обитают фекалии?🤣
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И при этом мнят себя здоровыми, в отличие от участников гей-парада
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Нда)))) вот чтоб нормальный человек саморучно в дерьме талапался... Латентный гомосексуализм, оказывается, страшная штука)))
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а убийц ненавидят латентные убийцы. а воров ловят латентные воры. а с москальским фашизмом борятся латентные москальские фашисты...
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не вали псевдонаучный фрейдизм в настоящие проблемы
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мне просто смешно - представьте сколько ресурсов и энергии идет на противостояние - у меня предложение - вместо этого объединиться и пойти помочь в больницу - деньги на лекарство - энергию на не ходячих и да мало ли шо надо в больницах - да двор вымыть ,да,да если делать нехер - гомо это не пандемия и не передается - нервничают и протестуют те кто боится таким стать(в голове борется болезненные) - пример - ходят кришнаиды ,поют да еще и литературу распространяют - так вот там точно с головой не порядок полный и не чего не кто их не преследует - так и тут =- нечего их замечать и все станет на свои места само
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Что-то много кацапья сползлось комментировать. Любимая тема. Ведь в отличие от обычного процентного соотношения гомосексуалистов в обществе, у кацапов это и традиция, и исторические этапы, и способ занять место в иерархии. Поэтому их намного больше в расиси, чем в любой другой стране.
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"Врети! Питор только тот, кого ипут" (с) Кацапы
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А по какой статье задержали? У нас запрещено изготавливать фекальные бомбы? Чисто юридически? Или чисто по-нашему, по-мусорскому?
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Бросаться фекалиями это новый уровень самосознания современного националиста... Противники "КиевПрайда" готовили провокацию с фекалиями и презервативами, - Крищенко - Цензор.НЕТ 4104
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Ну может это ресайклинг и экологичность? Все-таки коктейли Молотова - это менее экологчно с точки зрения Гринписа и мирового прогресса?
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Как представишь себе технологию изготовления таких боеприпасов, ни с кем из говновоинов неохота за руку здороваться....
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а с ложными мужчинами тебе охота здороваться? он смотрит на тебя и мечтает, как ты у него отсасываешь Противники "КиївПрайду" готували провокацію з фекаліями і презервативами, - Крищенко - Цензор.НЕТ 8815
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Да вы ж не их закидать хотели. Вы свой город закидать хотели. Мужчинки рассосутся быстро, а запах останется долго. Эхо войны, ***... ))
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Вата = дерьмо. И воняет одинаково. Слышишь вонь - рядом русский мир. Удачная идентификация.
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Хотели создать киевпрайдовцам привычную среду обитания. Я не толерантный , если что.
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Любимый актёр В.В. Путина Алексей Панин возглавит колону киевпрайда.
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Я хренею. И это ж не взападло было даже в чужом дерьме ковыряться, лишь бы кинуть в кого-то. Противники "КиївПрайду" готували провокацію з фекаліями і презервативами, - Крищенко - Цензор.НЕТ 9627

Ну, раз номер с презервативами не удался, то следующим этапом, я так понимаю, будет набирание дерьма в рот и оплевывание участников марша?
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Педикам не в западло друг друга в жопы долбить, лизать и сосать, а потом ещё и парадами рекламировать свои извращения?
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Зато вам западло сепарский шабаш в Киева разогнать. Так скоро русня весь Киев захватит и Украину отменит.
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Да нет не причем. Просто вчера была сепарская акция в центре Киева, где зазвучало что Украины не существует, и никто это не остановил, никто их ничем не закидал, просто русня творит в Украине все что хочет. Где были все эти защитники семьи? Дерьмо собирали?
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Только сепаров украинские патриоты боятся как огня (и русня творит в Украине все что захочет) а гомиков нет.
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Сепаров защищает ватник Зеленский, которого выбрали ватные педики в том числе.
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А при чем тут педики? Я говорю щас о тех, кто себя считает почему-то нормальными, но роется в общественных туалетах.
Мне вот никогда в голову не придет ковыряться в чужом дерьме и тратить свой выходной, чтобы это дерьмо кинуть в незнакомого мне человека, вместо того, чтобы провести этот выходной с семьей. А вам?
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Еще раз. Вчера была сепарская акция в центре Киева, где зазвучало что Украины не существует, и никто это не остановил, никто их ничем не закидал, просто русня творит в Украине все что хочет. Где были все эти защитники семьи? Дерьмо собирали?
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ты же привычный очко товарища вылизывать...
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Любишь фантазировать как кто-то лижет очко? Если это навязчивые фантазии и мешают жить, то хороший психолог должен помочь. Не благодари.
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Зато им было западло сепарский шабаш в центре Киева разогнать.
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Супер спецоперация! Полиции не хером заниматься. А провокаци только в том, что педиков всего только кондомами с говном закидать хотели, а не камнями, или гранатами?
Стана погрузилась в клоунаду. Только не смешно как-то...
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А когда вчера сепарня в Киеве сепаратистский шабаш устроила, почему их не закидали кондомами, говном, камнями и гранатами? Это вы самые настоящие клоуны. Когда русня прийдет захватывать Киев так она его легко захватит усилиями нескольких групп рашистов и отменит Украину, а вы в это время будете фекалии по всему Киеву собирать чтобы гомиков было чем закидывать....
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При чем одно к другому? Вы из прайда этого?
А сепаров уже точно не кондомами надо мочить. К сожалению почти все наши суперпатриоты-националисты имеют тех-же хозяев, что и медведчуки...
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Не ведитесь, это всего лишь реклама Эпицентра Противники "КиївПрайду" готували провокацію з фекаліями і презервативами, - Крищенко - Цензор.НЕТ 2046
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Агаааа! Вот поэтому противники гей парада вчера сепаратистский шабаш в Киева не разгоняли? Они фекалии по всему Киеву собирали, им было некогда. Интересно, а когда русня будет Киев захватывать, правосеки тоже будут фекалии собирать?
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При чем здесь ПС??? Ваш "парад"...вот этим парадом и маршируйте русню побеждать...пригрозите всех их ******* на худой конец...хотя...худым концом кацапа вряд ли напугаешь...
А по чесноку, до тошнотворного отвратительны эти ваши празднованья спермы в жопе друга... в чем прайд, гомики? В чем гордость? Вас кто-то дискриминировал?
С другой стороны гомик или ***** звучит унизительно. Интересно, как вы нормальных обзываете? "Натурал недоделанный"? Или "смотри, этот пользуется жопой по назначению, как задумано природой"? А женщины? "Чудовища двужопые"? Идите вы нахер со своей "культурой"...
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Вам больше думать не о ком? Счастливьій Вьі человек...
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Прааацивнай, не цепляйся... маршируй в ногу на своем параде...
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Народ всегда прав! Большинство за лебертарианство в понимании криворожцев...
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Ничего себе христианские ценности... Это где их таким учат? И это отребье собралось кого-то учить и разглагольствовать о морали?
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Як завжди. на сайт набігли захисники пед ...в Противники "КиївПрайду" готували провокацію з фекаліями і презервативами, - Крищенко - Цензор.НЕТ 7506
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Гомофобы какие креативные. Настоящую дерьмолабораторию создали.
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Либертарианство подразумевает терпимость к геям и гейшам...зеленая волна голубьіх 73%😅 Вливайтесь, милки... А вот кидаться говном- древняя московская традиция.
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Да здравствуют гомосеки! Все на марш равенства прямой кишки и влагалища!
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какой спектакль сорвали ... народовольцы - гавнометатели забомбили *********..
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Минздрав предупреждает! Использование органов не по их функциональному назначению вредит вашему здоровью!
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А потом эти же кидуны будут удивленно визжать: че эти нутупые нас не берут в Европу то.
Тут или или. Или запретить лгбт, или не ныть что не только не возьмут, а и санкций впаяют. Да-да, из-за ущемления и т.д.
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Никто им не запрещает месить говно в жопе друга. Статьи за мужеложство давно нет...Но отвратительно видеть это выставленным на показ.
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73% голосовали за гейпарадьі..Несите ответственность, милейшие шаьуньі😅
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Жалко, что задержали.
А что, какашки-это запрещенный груз, полиция специально отслеживает и охотится за ними? Противники "КиївПрайду" готували провокацію з фекаліями і презервативами, - Крищенко - Цензор.НЕТ 9043
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Не ребята,вы как хотите, а пидасы - это больные люди, которых нужно лечить, иначе скоро начнутся марши алкоголиков и наркош.
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Цензор.НЕТФотоСуспільствоПротивники "КиївПрайду" готували провокацію з фекаліями і презервативами, - Крищенко. ФОТО
 
 
 
 
 
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