 Противники "КиївПрайду" готували провокацію з фекаліями і презервативами, - Крищенко. ФОТО

Про це "Громадському" на шикуванні всіх підрозділів поліції повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, поліція провела ледве не цілу спецоперацію вночі, 23 червня.
"На Парковій зупинили автобус, який віз у центр 200 таких "снарядів" із лайном. Щоб наповнити кондоми фекаліями, на Жуковому острові працювала ціла "лайнолабораторія". А щоб отримати біоматеріал, як зізналися затримані, вони розібрали 4 біотуалети", — повідомив Крищенко.
Нагадаємо, 14 червня в Києві розпочався прайд-тиждень "KyivPride-2019", який завершиться Маршем Рівності 23 червня. Цього року уМарші Рівності в Києві вперше візьме участь колона військових.
У межах "КиївПрайду-2019" уКиєві закрили на вхід і вихід станції метро "Театральна", "Площа Льва Толстого" і "Палац спорту".
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Ну, раз номер с презервативами не удался, то следующим этапом, я так понимаю, будет набирание дерьма в рот и оплевывание участников марша?
Мне вот никогда в голову не придет ковыряться в чужом дерьме и тратить свой выходной, чтобы это дерьмо кинуть в незнакомого мне человека, вместо того, чтобы провести этот выходной с семьей. А вам?
Стана погрузилась в клоунаду. Только не смешно как-то...
А сепаров уже точно не кондомами надо мочить. К сожалению почти все наши суперпатриоты-националисты имеют тех-же хозяев, что и медведчуки...
А по чесноку, до тошнотворного отвратительны эти ваши празднованья спермы в жопе друга... в чем прайд, гомики? В чем гордость? Вас кто-то дискриминировал?
С другой стороны гомик или ***** звучит унизительно. Интересно, как вы нормальных обзываете? "Натурал недоделанный"? Или "смотри, этот пользуется жопой по назначению, как задумано природой"? А женщины? "Чудовища двужопые"? Идите вы нахер со своей "культурой"...
🤣🤣🤣
Тут или или. Или запретить лгбт, или не ныть что не только не возьмут, а и санкций впаяют. Да-да, из-за ущемления и т.д.
А что, какашки-это запрещенный груз, полиция специально отслеживает и охотится за ними?