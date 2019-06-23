 Противники "КиївПрайду" готували провокацію з фекаліями і презервативами, - Крищенко. ФОТО

Про це "Громадському" на шикуванні всіх підрозділів поліції повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, поліція провела ледве не цілу спецоперацію вночі, 23 червня.

"На Парковій зупинили автобус, який віз у центр 200 таких "снарядів" із лайном. Щоб наповнити кондоми фекаліями, на Жуковому острові працювала ціла "лайнолабораторія". А щоб отримати біоматеріал, як зізналися затримані, вони розібрали 4 біотуалети", — повідомив Крищенко.

Нагадаємо, 14 червня в Києві розпочався прайд-тиждень "KyivPride-2019", який завершиться Маршем Рівності 23 червня. Цього року уМарші Рівності в Києві вперше візьме участь колона військових.

У межах "КиївПрайду-2019" уКиєві закрили на вхід і вихід станції метро "Театральна", "Площа Льва Толстого" і "Палац спорту".

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