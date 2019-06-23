 Група молодих людей побила і пограбувала двох поліцейських у Запорізькій області. ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Нацполіції, старший дільничний офіцер поліції і старший слідчий поверталися після служби додому і зробили зауваження молодику, який викинув на дорогу скляну пляшку.

У відповідь юнак почав нецензурно висловлюватися, а коли поліцейські представилися, почав поводитися ще зухваліше. Крім того, хлопець покликав до себе групу агресивно налаштованих осіб.

У результаті розбійного нападу поліцейські мають важкі травми мозку, переломи кісток черепа та обличчя, травми очей і внутрішніх органів.

Оперативники встановили головних учасників нападу. Ними виявилися двоє рідних братів - місцеві жителі, 1994 і 2003 років народження.

Слідчі заочно оголосили їм підозру в скоєнні злочину і оголосили їх у розшук. Було отримано і дозвіл суду на затримання.

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Молодшого з братів правоохоронці вже затримали і доставили в ізолятор тимчасового утримання. Найближчим часом йому буде обрано запобіжний захід.

Викрадені у постраждалих поліцейських речі виявили та вилучили. Старшого брата розшукує поліція.







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