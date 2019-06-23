 Група молодих людей побила і пограбувала двох поліцейських у Запорізькій області. ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Нацполіції, старший дільничний офіцер поліції і старший слідчий поверталися після служби додому і зробили зауваження молодику, який викинув на дорогу скляну пляшку.
У відповідь юнак почав нецензурно висловлюватися, а коли поліцейські представилися, почав поводитися ще зухваліше. Крім того, хлопець покликав до себе групу агресивно налаштованих осіб.
У результаті розбійного нападу поліцейські мають важкі травми мозку, переломи кісток черепа та обличчя, травми очей і внутрішніх органів.
Оперативники встановили головних учасників нападу. Ними виявилися двоє рідних братів - місцеві жителі, 1994 і 2003 років народження.
Слідчі заочно оголосили їм підозру в скоєнні злочину і оголосили їх у розшук. Було отримано і дозвіл суду на затримання.
Молодшого з братів правоохоронці вже затримали і доставили в ізолятор тимчасового утримання. Найближчим часом йому буде обрано запобіжний захід.
Викрадені у постраждалих поліцейських речі виявили та вилучили. Старшого брата розшукує поліція.
не думал об этом?
Что было мотивом этих долбодятлов? Это ж лет по семь в зубы...
Полициянты как-то блекло в этой истории выглядят, хотя по-человечески их жаль...
ДА СОБСТВЕННО ЧЕГО ТОЛЬКО НА ДАЧУ - Я БЫ С НИМ ВООБЩЕ НЕ РАССТАВАЛАСЬ...
https://www.youtube.com/watch?v=YKQOh68jNKM
А теперь выдвигают версию на уровне своего дебилизма - пустая стеклянная бутылка... Да сейчас стеклянная бутылка выброшенная редко успевает до земли долететь - подхватывают на лету! Да и не пойдет нормальный пацан на нары и надолго из-за пустой бутылки - менты видать быковали и не по-детски.
Был у нас участковый, в период моего детства в Запорожье - редкий сволочь и садюга. Его в парке подстерегли вечером, сбили с ног стайкой и забрали пистолет. И выбросили его в туалет парковый - пока пушку ту потом нашли весь парк в центре неделю вонял дерьмом трудящихся. А участкового потом перевели куда-то. Новый потом ходил и все время оглядывался. Это 1960-64 годы.
Чому були без зброї, чому не стріляли на ураження? Аааа, "не паложено"!
В одному коменті лише реальність, вас(народ)доведуть до точки, що ви самі попросите найжорстокіших дій від поліцї, але самі ж від дій поліції і потерпатимете!
Що, суди продажні?, так Зелебенін же обіцяв Божу справедливість!
таку поліцію можна
может теперь поймут как живется простым гражданам...