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Все про:побиття (436) Нацполіція (7738) Запорізька область (386)

 Група молодих людей побила і пограбувала двох поліцейських у Запорізькій області. ФОТОрепортаж

У Василівці Запорізької області група молодих людей жорстоко побила двох поліцейських.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Нацполіції, старший дільничний офіцер поліції і старший слідчий поверталися після служби додому і зробили зауваження молодику, який викинув на дорогу скляну пляшку.

У відповідь юнак почав нецензурно висловлюватися, а коли поліцейські представилися, почав поводитися ще зухваліше. Крім того, хлопець покликав до себе групу агресивно налаштованих осіб.

У результаті розбійного нападу поліцейські мають важкі травми мозку, переломи кісток черепа та обличчя, травми очей і внутрішніх органів.

Оперативники встановили головних учасників нападу. Ними виявилися двоє рідних братів - місцеві жителі, 1994 і 2003 років народження.

Слідчі заочно оголосили їм підозру в скоєнні злочину і оголосили їх у розшук. Було отримано і дозвіл суду на затримання.

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Молодшого з братів правоохоронці вже затримали і доставили в ізолятор тимчасового утримання. Найближчим часом йому буде обрано запобіжний захід.

Викрадені у постраждалих поліцейських речі виявили та вилучили. Старшого брата розшукує поліція.

Група молодих людей побила і пограбувала двох поліцейських у Запорізькій області 01
Група молодих людей побила і пограбувала двох поліцейських у Запорізькій області 02
Група молодих людей побила і пограбувала двох поліцейських у Запорізькій області 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жорстоко побитий 4 травня в центрі Черкас журналіст Вадим Комаров помер так і не опритомнівши. ФОТО

Група молодих людей побила і пограбувала двох поліцейських у Запорізькій області 04
Група молодих людей побила і пограбувала двох поліцейських у Запорізькій області 05
Група молодих людей побила і пограбувала двох поліцейських у Запорізькій області 06
Група молодих людей побила і пограбувала двох поліцейських у Запорізькій області 07

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3133747
 
 
 Топ коментарі
 
Хотя в Америке и пытаются запугать полицейских за «противоправные» действия, и они стали значительно более осторожны. Но подобное представить такое тут, не могу☹️
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хрін його знає.. можливо й купляли-я вже нічому не дивуюсь-бо знаю-як хвацько перехопила поліція у міліції знамено "кришування" наркоторгівлі. Але в даному випадку поліцейських мені шкода.. я взагалі жалісливий-жалію всіх-крім вати та кацапні Группа молодых людей избила и ограбила двух полицейских в Запорожской области - Цензор.НЕТ 1733
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А можливо треба було трошки постріляти, або викликати допомогу?🤔
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а ты мог бы ,безопасно,выйти на улицу с семьей, без етих "мусоров"?
не думал об этом?
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Это цитата министра внутренних дел Украины. Тогда были мусора,а сейчас одуванчики?
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Ну... на ЭТИХ мусоров, думаю, надежды мало.
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другими словами сейчас уже безопасно ?
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Походу полиция сейчас у нас, одни лохопеды, то в Кривом Роге побили их и забрали даже автомат, теперь в Васильевке, так смотришь скоро вообще ментов надо будет охранять от шаромыг, а то у них всё оружие, и спецавтомобили начнут отбирать гопники, такая " сильная" конечно реформа прошла в полиции и название изменили чтоб гопники не боялись, молодцы, зато появились, то "дружины" то "националисты", а полицыю надо тогда переименовать в "лохшпицию"или " терпилыцию"
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Решил сделать замечание 100 раз подумай о своих силах - а могли и в кустах прикопать так что повезло.
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Наші поліцаї тількі дітей можуть стріляти та водку жерти.Мабуть більшого вони не заслуговують.Дурнів і в церкві бьють.
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Ну їм ще гарно вдається ********** охороняти...Дуже подобається їм ця справа,відбою нема від бажаючих...
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Наверно полицейские из тех, что ни подтянуться ни 100м пробежатьГруппа молодых людей избила и ограбила двух полицейских в Запорожской области - Цензор.НЕТ 7324
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вот как раз такие смоглибы весом придавить
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Мосий Шило Їх було 5 осіб.На інших сайтах є інформація.
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Зрители квартала, крутители шансона, а теперь каждый хлопец в "абибасе" ещё и президент...
Что было мотивом этих долбодятлов? Это ж лет по семь в зубы...
Полициянты как-то блекло в этой истории выглядят, хотя по-человечески их жаль...
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Нові реформи в поліції за людські гроші дають про себе знати.Тепер вже грабують поліцаїв. Группа молодых людей избила и ограбила двух полицейских в Запорожской области - Цензор.НЕТ 3586
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думается мне всё было иначе, два мента ********* допарней или разводили на деньги, вели себя максимально борзо, следак и участковый какникак... что тех что тех - в печку!
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ИХ ДО ЗОНЫ СДЕЛАЮТ ДЕВОЧКАМИ,ГОТОВЬТЕ ДУПЫ,УБЛЮДКИ !!!!!!!!
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не сделают это милиция могла за себя так постоять при полиции им нападавшим может еще по награде выпишут
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я стоял на кассе в магазине, передо мной парень бухой и девушка, взяли какуе-то мелочь с пивом и она у него спросила - "у тебя мелочи вообще нет"? а он "да нет,менты всё забрали при обыске, извини". Я тогда подумал во отмазку придумал... а похже понял, что это была и не отмазка вовсе ибо увидел как шмонают калдыря на жд вокзале....
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Ну хорошо что хоть люди не пострадали
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а почему ищут "только главных", а не всех причастных? это вроде как нападение в составе группы, опг фактически
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група это 2 и более человек, их двое и было
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Сказка с переромами черепа?.Тут на пожиттеве тянет.
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Череп не може бути переломаний...Може бути пробитий,розколений,в ньому можуть бути тріщини і може не бути мозгів ...у тих хто подає таку інформацію...
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Все это говорит об уровне физической подготовки нашей полиции в телевизоре и на показухах одно в жизни все иначе
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Вот что бывает, ктгда у народа нет легального короткоствола для охраны полиции от хулиганов.
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я бы купила на дачу пистолет а то грабят домики постоянно.
ДА СОБСТВЕННО ЧЕГО ТОЛЬКО НА ДАЧУ - Я БЫ С НИМ ВООБЩЕ НЕ РАССТАВАЛАСЬ...
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Шавок Сабакова постоянно чмырят и правильно делают, т.к. "реформа" не удалась. Вместо одних мусоров пришли другие. Вот резонансное видео от Андрея Луганского. На видео аваковксая шпана никак не реагирует на "православных" фашистов с портретом Сталина в руках. И все это происходит в Киеве в 2019 году. Реванш набирает обороты. Полиции нет. Скоро и армии не будет.
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А вот более подробное видео со скрепанутыми сталинистами в Киеве.
https://www.youtube.com/watch?v=YKQOh68jNKM
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В Лоханську з такого все і починалося. Зрастуй хрюсскій мір.
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Полиции нет, но Рюкзаков - прекрасный министр МВД по версии Зе и должен остаться на своем месте! СБУ чмырит Зе по полной, а вот такая никчемная полиция -неприкасаемая.
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Надеюсь эта падаль при задержании окажет злостное неповиновение и создаст угрозу жизни всей опергруппе захвата. Со всеми вытекающими.
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Граждане полицейские меньше пейте пивасика а больше изучайте рукопашный бой. Группа молодых людей избила и ограбила двух полицейских в Запорожской области - Цензор.НЕТ 639
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Представляю такое в Германии, США, Китае. Не, не представляется, маячня.
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Вот вы возьмите и спросите,возьмите и спросите за кого они голосовали на выборах, и упссссс,окажется на 99%,что эти гопники -зелохторат
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Да мусора пьяные наверное были в жопу, после трудового дня! И начали быковать. Это же "Дикий Юг", как сами менты те края называют.
А теперь выдвигают версию на уровне своего дебилизма - пустая стеклянная бутылка... Да сейчас стеклянная бутылка выброшенная редко успевает до земли долететь - подхватывают на лету! Да и не пойдет нормальный пацан на нары и надолго из-за пустой бутылки - менты видать быковали и не по-детски.
Был у нас участковый, в период моего детства в Запорожье - редкий сволочь и садюга. Его в парке подстерегли вечером, сбили с ног стайкой и забрали пистолет. И выбросили его в туалет парковый - пока пушку ту потом нашли весь парк в центре неделю вонял дерьмом трудящихся. А участкового потом перевели куда-то. Новый потом ходил и все время оглядывался. Это 1960-64 годы.
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Якби в Україні існувало таке покарання як каторжні роботи починаючи від 1 місяця до 25 років злочинність знизилась би вдвічі. Зараз ніхто не боїться сидіти - гуманізм доходить до дебілізму. Працювати в колонії не заставиш, потерпілим не відшкодовують нічого, щоденний душ давай, інтернет з телефоном, пайку як в санаторії. Судимість за навмисні злочини повинна залишатись на все життя з відповідним штампом в паспорті і всіх базах даних. Колишні зеки не розкаюються. Вони далі будують свої ілюзії як вчинити новий злочин щоб розбагатіти і не попастись.
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Якбы ще в Україні існувало правосуддя! І смертна кара для посадовців!
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Не зрозуміло, чому у них там інтернет з телефоном? У чому тоді сенс обмеження свободи, якщо вони за допомогою інтернету з телефоном можуть звідти займатися всім, чим захочуть? Чи не звідти численні випадки телефонних шахрайств і "замінувань"?
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- Сышиш, мусарок, мелочишка есть? А если найду? Ану попрыгай. )))
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От позорище ,даже сами себя защитить не в состоянии ,я выходил один против пятерых и строил их в ряд по стойке смирно ,понабирали чёрт знает кого ...
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Зато они котов спасапют,маленьких совят.А какие селфи выставаляют,какие они красивые,сколько машин уже вдребезги расколотили,маладцы!
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Ну помнишь, как патруль гонял по Киеву падаль мелкую и пристрелил одного? Помнишь сколько вони было потом?
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в таких случаях не по пассажирам стреляют а пытаются повредить транспорт с целью его остановки
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К сожалению, состояние общественной безопасности умышленно доведено до такого состояния, когда люди вскоре будут требовать применения "жестких мер", которые в конечном итоге аукнутся на них же. (((
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Прецедент. Теперь будет наконец-то издан приказ стрелять на поражение, как в США при любой угрозе физического воздействия. Все должны знать, что полицию нельзя трогать.
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на следующем этапе реформы полицейским будет положена охрана
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Почему полицейские в подобных случаях не стреляют - ведь есть явная угроза их жизни?! У меня один ответ: полицейских "зашугали" настолько, что они боятся применить оружие даже тогда, когда они могут и должны.
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Потому что они были без оружия -- читайте . писатели
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"... старший участковый офицер полиции и старший следователь возвращались после службы домой ..." - отсюда таки да видно, что оружия с ними не было. Но вопрос все равно остается - был ли сразу же вызван полицейский патруль и, если да, почему он (полицейский патруль при исполнении и с оружием) приехал позже, чем "подмога" для неадекватов?
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Безобразие,почему у них не было олхраны из нацжон,они же вместе на митинги ходят?Так скороо порядочному полицейскому,на улицу выйти низзя будет,вдруг малолетки нападут,изобьют,да еще и бутылку в одно место засунуть могут.Полицейские,требуйте охрану,если не предоставят,грозитесь что уволитесь.Вы же нловая рюкзаковская элита,так что без нацжон из дому не выходите,страшно за вас,беспомощных.
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Держава вата, то і поліція вата!
Чому були без зброї, чому не стріляли на ураження? Аааа, "не паложено"!
В одному коменті лише реальність, вас(народ)доведуть до точки, що ви самі попросите найжорстокіших дій від поліцї, але самі ж від дій поліції і потерпатимете!
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16-летние избивают ментов. На этот раз они действительно анижедети. И не "группа молодых людей", а два сопляка. Ну и мусора пошли.
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І не треба гавкать на поліцію, поліція завжди права, а якщо не права доводь в суді!
Що, суди продажні?, так Зелебенін же обіцяв Божу справедливість!
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Если бы полицейские прошли мимо, то неадекватам и обсуждать нечего было бы. Вам таких надо? А вообще-то печально все это. Обычным гражданам шансов уцелеть мало.
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Хотели поглумиться над шпаной, как это обычно бывает у мусоров, и получили пи*дюлей. Пусть идут спасать кошек и птичек, у них это лучше получается.
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Лінь все перечитувати. Соя вже заявила, що у всьому винен клован?
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Да, они с именем этим ложаться, они с именем этим встают))
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Темна то справа- йшли собі поліцаі, нікого не чіпали, а лише зробили зауваження, чекали поки під"іде підмога для пацана, а потім получили ще й люлей. Знаючи якими борзими стають ті, що йдуть в поліцаі, можна зробити висновок, що тут не все так чисто, але пацанву треба таки садити за грати. Мали б ці погані поліцаі зброю, була б інша розкладка подіі.
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Ні, шпану треба не за грати садити, а "впаяти" їм пів-року віправних робіт і хай підмітають головну вулицю по 3 години на день.
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добре що не згвалтували...
таку поліцію можна
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ТАК ОНИ БЫЛИ БЕЗ ФОРМЫ?
может теперь поймут как живется простым гражданам...
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А мне так жалко полицейских, гопников осуждаю.
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Ты попал куда надо. На этом сайте все только и делают, что рыдают за несчастную полицию.
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25 и 16 летние мальчики избили двух полицейских, позорище, а где же профподготовка. применение на практике рукопашного боя, хотя по ходу на фото видны телефоны полицейских, видно пытались фотографированием отбиваться, у них же это прямая функция селфи мен и герлз
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Надо создать народную дружину, для защиты полицейских от хулиганов, дебоширов и насильников. Група молодих людей побила і пограбувала двох поліцейських у Запорізькій області - Цензор.НЕТ 2910
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Я раньше ходил в такой дружине. Три дня отпуска дополнительного давали.
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Цензор.НЕТФотоПодіїГрупа молодих людей побила і пограбувала двох поліцейських у Запорізькій області. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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