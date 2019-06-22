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 Політика України, Київські новини
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 Януковича викликають до суду для розгляду апеляції на вирок. ДОКУМЕНТ

Київський апеляційний суд 15 липня розглядатиме скаргу адвокатів Януковича на вирок за державну зраду.

"Урядовий кур'єр" опублікував повістку про виклик до суду у кримінальному провадженні Віктора Януковича, передає Цензор.НЕТ.

Розпочнеться засідання об 11:00.

У документі зазначається, що в разі неявки без поважних причин до Януковича може бути застосовано штраф (від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати), примусовий привід, а ухилення від явки більше двох разів є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування або спеціального судового провадження.

Януковича також просять мати із собою паспорт.

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Януковича викликають до суду для розгляду апеляції на вирок 01

Нагадаємо, Оболонський районний суд Києва засудив Віктора Януковича до 13 років позбавлення волі за державну зраду і пособництво у веденні агресивної війни проти України з боку РФ. Такий вирок суд оголосив 24 січня 2019 року. Кримінальне провадження щодо В.Януковича розглядалося за спеціальною (заочною) процедурою через те, що обвинувачений перебуває на території РФ.

Ключовим доказом для суду став лист Януковича Путіну, датований 1 березня 2014 року, в якому він просив ввести в Україну російські війська.

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Водночас суд визнав його невинуватим у пособництві в порушенні територіальної цілісності. Згідно з рішенням суду, обвинувачення не довело, що Янукович був поінформований про кінцеву мету РФ - анексію Автономної Республіки Крим і зміну меж території України.

За державну зраду експрезидента засуджено до 13 років ув'язнення, а за пособництво у веденні агресивної війни - до 12 років. Отже, загальний термін відбування ув'язнення для Януковича становить 13 років. Час відбування терміну має відраховуватися з моменту затримання винуватця.

Під час ухвалення вироку суд врахував те, що Віктор Янукович не має судимості (судимість, яка була в експрезидента, погашена), здобув вищу освіту і не перебуває на обліку в нарколога. Також судді врахували його тривалий і успішний кар'єрний шлях і позитивну характеристику, яку дала підсудному Ганна Герман.

1 березня Оболонський суд направив до апеляційного суду підсумки від адвокатів 6 апеляцій на вирок Януковичу.

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6 березня апеляційний суд повернув вирок у справі про держзраду В.Януковича з апеляційними скаргами його адвокатів в Оболонський суд для розгляду заяв про виправлення описок та про роз'яснення вироку.

20 березня Оболонський суд відмовив захисту Януковича в задоволенні заяв про роз'яснення вироку у справі про держзраду на підставі того, що вирок "викладено чіткими і зрозумілими словами і пропозиціями". Також суд відмовив адвокатам у виправленні описок у вироку у цій справі.

Крім того, суд закликав захист Януковича не подавати необґрунтованих заяв і не перешкоджати цим розгляду вироку в апеляційному суді.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3133736
 
 
 Топ коментарі
 
Дискотека продолжается. Зебилы, встречайте свое счастье. Вы ведь к этому стремились? Пеките хлеб и не забудьте соль. Без соли есть риск быть избитым. Так что не забудьте...
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Чекаємо скоро Чівокуня в Раді!
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Зе повинен виправдати янука, бо Слуга народу і янук мають спільні цілі - швидко продати хуйлу Україну.
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Единственное достижение Пети за 5 лет - это судебный приговор Овощу
Который не факт что в Петином отрефориированном суде не отменят
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А грузинская отреформированные суд и полиция уже реформируют реформаторов?
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лаплашка, вы сколько времени учились в школе и вузе? лет 15-ть, не меньше.
и все равно остались дурой
а тут только 5 лет прошло
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Він уже тута і йде у ВР від партії смешка,під прізвищем білоножко
Януковича викликають до суду для розгляду апеляції на вирок - Цензор.НЕТ 3626
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зчищен еще один сортир будкостроителя.

Зеленский сослался на закон о НАБУ и Уголовный процессуальный кодекс. Согласно им, НАБУ наделено полномочиями центрального органа по международному сотрудничеству в расследовании уголовных производств. То есть работники НАБУ могут непосредственно общаться с международными партнерами, а не передавать или получать запросы о помощи.
Следовательно, президент попросил безотлагательно сообщить депозитариям международных договоров о признании Украины НАБУ центральным органом в сфере международно-правового сотрудничества в уголовных процессах. Право НАБУ получать доказательства от зарубежных коллег непосредственно, а не только через Генпрокуратуру, прямо прописано в законе. Пятый президент Петр Порошенко блокировал реализацию этого закона 3 года, не позволяя МИД информировать соответствующие международные институты,
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Фёдорович возвращайся не сцы сейчас весь сброд принимают и рады возвращению !!!
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Он приедет по приколу, когда будут судить Юрика и Петра, сидящими в одной клетке! Януковича викликають до суду для розгляду апеляції на вирок - Цензор.НЕТ 3742
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"В Харкові БПП проголосував за Жукова, а в Одесі БПП проголосував за скасування закону про мову. Обіцяний Порошенком реванш йде повним ходом. Дякуйте далі." ??
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Давайте ще януковоща поверніть в Україну уйобки
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Першу заяву про встановлення факту проживання в Україні Саакашвілі подав 11 червня 2019 року й вона була автоматизованою системою розподілена на суддю Романа Новака, який досі засідання не призначив. Але скільки великому реформатору треба було, щоби справу слухав саме Вовк, то вже 13 червня Саакашвілі подав точно таку заяву, яка автоматизованою системою була розподілена на суддю Олесю Батрин. Позаяк з Батрин також домовленостей не було, Саакашвілі продовжив грати в рулетку, очікуючи, коли ж комп'ютер направить його заяву на розгляд судді Вовка. Але й третя спроба була невдалою - заява, яку Саакашвілі подав 14 червня, була автоматичним розподілом відправлена на суддю Тетяну Остапчук.І лише з четвертого разу борцю з корупцією пощастило. 19 червня адвокат Саакашвілі знову здав у канцелярію суду ту ж саму заяву про встановлення факту проживання в Україні, 20 червня заява була розподілена на суддю Вовка й вже за кілька годин по тому, 21 червня, його честь проголосив рішення, навіть не направивши повістки учасникам справи.
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Корбан - броневики, СБУ, уголовка.
Садовой - мусор-мусор.
Саакашвили - уголовка, мешок, депортация.
Коломойский - "национализация", изгнание.
Яценюк - травля, изгнание.
Ахметов - попутчик .
Бойко - невиновен.
Кернес - невиновен.
Труханов - невиновен.
Медведчук - переговорщик.
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к Януковичу может быть применен штраф (от 0,5 до 2 размеров минимальной заработной платы)

-- от 0,5 до 2 размеров одного Камаза! ...***** -- анекдот, с этим законно избранным Народом Президентом...

...щас ещё один начнёт Камазы паковать...
-- вообще, конечно, Коломойский Гений -- всех лихих времён и всех дурных народов... -- ну где такое было, что бы новоизбранному Президенту дружественной страны, Амэрыка, через несколько дней после выборов, уже кулаком грозила? -- за порочную связь с тем, который у всех на виду, но кого она поймать не может...
Уникальные чудеса... -- ...я балдю! *)
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Теперь и Янукович пожалует в Украину, а суд признает его невиновным. 73% народа голосовавшего за Зеленского именно этого хотели?
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Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниЯнуковича викликають до суду для розгляду апеляції на вирок. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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