 Дзюдоїстка Білодід здобула золото на Європейських іграх-2019. ФОТО

У турнірі з дзюдо 18-річна Білодід виборола золоту медаль у ваговій категорії до 48 кг, завдавши поразки у фіналі чинній чемпіонці Європи 24-річній росіянці Ірині Долговій, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

В іншому поєдинку за золото Європейських ігор киянин Георгій Зантарая (66 кг) зустрінеться з італійцем Маттео Медвесом.

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