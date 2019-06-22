 Дзюдоїстка Білодід здобула золото на Європейських іграх-2019. ФОТО

У турнірі з дзюдо 18-річна Білодід виборола золоту медаль у ваговій категорії до 48 кг, завдавши поразки у фіналі чинній чемпіонці Європи 24-річній росіянці Ірині Долговій, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
В іншому поєдинку за золото Європейських ігор киянин Георгій Зантарая (66 кг) зустрінеться з італійцем Маттео Медвесом.
До 30 червня в Мінську розіграють 200 комплектів нагород у 15 видах спорту.
Вітання, красунечко!
вітаємо! гарнюня.. ще й золото виборола...
золотих дівчаток Україна має! еге ж???
Дождь из медалей начинает походить на ливень.
Цензор, пишите пожалуйста какой город представляют победители)
Потому что, это не последняя победа!!!