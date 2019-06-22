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 Дзюдоїстка Білодід здобула золото на Європейських іграх-2019. ФОТО

Чемпіонка світу Дар'я Білодід першою серед українських спортсменів піднялася на п'єдестал II Європейських ігор, які відбуваються у столиці Білорусі Мінську.

У турнірі з дзюдо 18-річна Білодід виборола золоту медаль у ваговій категорії до 48 кг, завдавши поразки у фіналі чинній чемпіонці Європи 24-річній росіянці Ірині Долговій, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

В іншому поєдинку за золото Європейських ігор киянин Георгій Зантарая (66 кг) зустрінеться з італійцем Маттео Медвесом.

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До 30 червня в Мінську розіграють 200 комплектів нагород у 15 видах спорту.

Дзюдоїстка Білодід здобула золото на Європейських іграх-2019 01
Дзюдоїстка Білодід здобула золото на Європейських іграх-2019 02
Фото: facebook.com/olympicua

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3133733
 
   
 Топ коментарі
 
Ой бісова дівка, от же ж русофобію затіяла - просто взяла і розіп'яла кацапку у трусіках!

Вітання, красунечко! Дзюдоистка Билодид завоевала "золото" на Европейских играх-2019 - Цензор.НЕТ 3438 Дзюдоистка Билодид завоевала "золото" на Европейских играх-2019 - Цензор.НЕТ 104 Дзюдоистка Билодид завоевала "золото" на Европейских играх-2019 - Цензор.НЕТ 9202
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Ой бісова дівка, от же ж русофобію затіяла - просто взяла і розіп'яла кацапку у трусіках!

Вітання, красунечко!
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так... стоп... бо зараз розбурхається порнофантазія
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от Даринка - молодчинка!
вітаємо! гарнюня.. ще й золото виборола...
золотих дівчаток Україна має! еге ж???
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Умница-красавица, ты просто прелесть! Новых ярких побед тебе, талантливая дзюдоистка Даша!
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Головне що в фіналі приложила чинну чемпіонку Європи з Кацапії ! Путєна засмутили тому від Держави Україна вітань не буде . Потяг іде на Схід .
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Красавица,девчушка! Я когда смотрел в прямом эфире даже не поверил,когда сказали ее возраст! БРАВО ! Дзюдоистка Билодид завоевала "золото" на Европейских играх-2019 - Цензор.НЕТ 6890
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Самые мотивированные на боксерском ринге в США представители не США.

Дождь из медалей начинает походить на ливень.
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Це вам не путінські многоходовочки. Тут все по-чесному.
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Головне, що москальку відмудохала Дзюдоистка Билодид завоевала "золото" на Европейских играх-2019 - Цензор.НЕТ 8239
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Тепер в неї таке гасло: Супротивник (любий)-москаль!
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Поздравляю! Дзюдоїстка Білодід здобула золото на Європейських іграх-2019 - Цензор.НЕТ 1289

Цензор, пишите пожалуйста какой город представляют победители)
Потому что, это не последняя победа!!!
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В нашей стране каждый может рассчитывать на медаль. Главное, верить в себя и стараться.
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Цензор.НЕТФотоСпортДзюдоїстка Білодід здобула золото на Європейських іграх-2019. ФОТО
 
 
 
 
 
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