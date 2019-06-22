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Все про:Євросоюз (2528) операція Об'єднаних сил (1300) Олександр Сирський (12)

 Військова делегація ЄС ознайомилася із доказами присутності російських військ на Донбасі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Військова делегація Європейського Союзу на чолі з Головою Військового комітету ЄС генералом Клаудіо Граціано відвідала район проведення операції Об'єднаних сил.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу ООС.

"Командувач об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Сирський ознайомив іноземних гостей з поточною безпековою ситуацією в районі проведення ООС. Продемонстрував матеріальні докази присутності російських військ на українському Донбасі та проінформував голову Військового комітету ЄС про хід гуманітарного розмінування у Донецькій та Луганській областях", -сказано в повідомленні.

Крім того, командувач Об’єднаних сил обговорив із головою Військового комітету ЄС окремі питання процесу розведення сторін на Луганщині.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ за минулу добу 25 разів атакували позиції ЗСУ: втрат немає


Під час зустрічі високі гості отримали нагоду поспостерігати за спільними тренуваннями екіпажу вертольоту МІ-24 армійської авіації, авіанавідників та операторів безпілотних літальних апаратів.

Військова делегація ЄС ознайомилася із доказами присутності російських військ на Донбасі 01
Військова делегація ЄС ознайомилася із доказами присутності російських військ на Донбасі 02
Військова делегація ЄС ознайомилася із доказами присутності російських військ на Донбасі 03
Військова делегація ЄС ознайомилася із доказами присутності російських військ на Донбасі 04
Військова делегація ЄС ознайомилася із доказами присутності російських військ на Донбасі 05
Військова делегація ЄС ознайомилася із доказами присутності російських військ на Донбасі 06
Військова делегація ЄС ознайомилася із доказами присутності російських військ на Донбасі 07
Військова делегація ЄС ознайомилася із доказами присутності російських військ на Донбасі 08

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3133715
 
   
 Топ коментарі
 
Список идентифицированных граждан РФ уничтоженных за март 2019 г. на Донбасе.

1. 1 марта 2019 года уничтожен Стовбур Сергей (Чита) Снайперский огонь.
2. 1 марта 2019 года уничтожен а Ирина Чанкичьянц с позывным "Кира" (Ростов) , санинструктор. Убита снайпером при попытке эвакуации Стовбура.
3. 2 марта уничтожен Кисель Алексей с позывным "Комар" прямое попадание управляемой ракеты в пулеметное гнездо.
4. 3 марта уничтожена Любовь Коробка, позывной "Лютик", саниинструктор. Убита снайпером при попытке эвакуации не установленного тела.
5-6. 7 марта уничтожены Андрей Грищенко (Таганрог) и Александр Протоцкий, позывной "Док" (Ростов). прямое попадание управляемой ракеты в опорный пункт.
7-8 9 марта уничтожены Коротеев Александр Борисович с позывным "Муравей", Яковлев Михаил (Тюмень) - попадание мины в окоп.
9. 12 марта уничтожен Пшеничный Алексей. (Набережные челны) - снайперский огонь
10. 13 марта уничтожен Александр Каменев, позывной "Хулиган", снайпер. Ответный снайперский огонь
11-13. 18 марта уничтожены Нередько Олег Александрович (Москва) Довбня Сергей Александрович (Псков) и Денис Ребриков (Курск) - прямое попадание в БТР управляемой ракеты.
14-16. 19 марта уничтожены Ткачев Виталий с позывным "Грек" (Челябинск), Присяжнюк Алексей Григорьевич ( Чита), Грушко Алексей с позывным "Псих" (Таганрог) Прямое попадание управляемой ракеты в дот.
17. 21 марта уничтожен Волкодав Василий Леонидович (Усть-Кут) Снайперский огонь.
18-20. 26 марта уничтожены Васильченко Ростислав (Ванавара) , Добряков Сергей с позывным "Добрый"(Жиганск) , россиянин Влад Ушаков, позывной "Булчут" (Ленск). Ракетный удар по позициям. Труп Ушакова похоронили в Донецке. (Никто не захотел забирать).
21 29 марта уничтожены Сопильняк Владислав с позывным "Сопилка" (Киров) и Александр Крикунов,позывной"Анапа" (гр. РФ, место постоянного проживания Кокшетау, Казахстан) - родился в Кокшетау, похоронен в Безыменном (Никто не захотел забирать).
Всего потери НВФ в Донецкой Луганской областях составили 62 человека.
Боевые потери ВСУ за март -8 человек, не боевые - 3.
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И правильно делаем, что "проводим экскурсии". Теперь еще их на самый передок да под обстрел! Вмиг прозреют.
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Пустили цапа в город. Італійці тримають нашого офіцера заручником, а ми для їхніх офіцерів проводимо екскурсії.
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И правильно делаем, что "проводим экскурсии". Теперь еще их на самый передок да под обстрел! Вмиг прозреют.
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І, коли цей макарон буде в ОРДЛО - щоб по ньому вгатити, бажано з незабороненого озброєння, штибу Вільхи
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как то сразу вспомнилось судилище над Маркивым..
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И целая вязанка итальянских наемников на стороне лугандона.
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_Тому кто принял принципиальное решение не признавать факты, доказать и убедить ни в чём невозможно. По определению. А многие на Западе не хотят признавать, что это война расии против Украины, агрессия, а вовсе не какой-то там сепаратизм или "гражданская война". И не желающим признавать правду всё как горох о стену! Хоть кол на голове теши.
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"Коза ностра" - не хилая контора. Надо сотрудничать.
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А цей генерал Клаудіо Граціано ще заявив, що збирається відвідати окуповані російсько-терористичними військами території Донецької та Луганської областей...
https://espreso.tv/news/2019/06/22/kerivnyk_viyskovogo_komitetu_yes_yide_v_ordlo_roszmi
 показати весь коментар
 
 
Список идентифицированных граждан РФ уничтоженных за март 2019 г. на Донбасе.

1. 1 марта 2019 года уничтожен Стовбур Сергей (Чита) Снайперский огонь.
2. 1 марта 2019 года уничтожен а Ирина Чанкичьянц с позывным "Кира" (Ростов) , санинструктор. Убита снайпером при попытке эвакуации Стовбура.
3. 2 марта уничтожен Кисель Алексей с позывным "Комар" прямое попадание управляемой ракеты в пулеметное гнездо.
4. 3 марта уничтожена Любовь Коробка, позывной "Лютик", саниинструктор. Убита снайпером при попытке эвакуации не установленного тела.
5-6. 7 марта уничтожены Андрей Грищенко (Таганрог) и Александр Протоцкий, позывной "Док" (Ростов). прямое попадание управляемой ракеты в опорный пункт.
7-8 9 марта уничтожены Коротеев Александр Борисович с позывным "Муравей", Яковлев Михаил (Тюмень) - попадание мины в окоп.
9. 12 марта уничтожен Пшеничный Алексей. (Набережные челны) - снайперский огонь
10. 13 марта уничтожен Александр Каменев, позывной "Хулиган", снайпер. Ответный снайперский огонь
11-13. 18 марта уничтожены Нередько Олег Александрович (Москва) Довбня Сергей Александрович (Псков) и Денис Ребриков (Курск) - прямое попадание в БТР управляемой ракеты.
14-16. 19 марта уничтожены Ткачев Виталий с позывным "Грек" (Челябинск), Присяжнюк Алексей Григорьевич ( Чита), Грушко Алексей с позывным "Псих" (Таганрог) Прямое попадание управляемой ракеты в дот.
17. 21 марта уничтожен Волкодав Василий Леонидович (Усть-Кут) Снайперский огонь.
18-20. 26 марта уничтожены Васильченко Ростислав (Ванавара) , Добряков Сергей с позывным "Добрый"(Жиганск) , россиянин Влад Ушаков, позывной "Булчут" (Ленск). Ракетный удар по позициям. Труп Ушакова похоронили в Донецке. (Никто не захотел забирать).
21 29 марта уничтожены Сопильняк Владислав с позывным "Сопилка" (Киров) и Александр Крикунов,позывной"Анапа" (гр. РФ, место постоянного проживания Кокшетау, Казахстан) - родился в Кокшетау, похоронен в Безыменном (Никто не захотел забирать).
Всего потери НВФ в Донецкой Луганской областях составили 62 человека.
Боевые потери ВСУ за март -8 человек, не боевые - 3.
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Після того, як стало "прекратить стрелять" - у нас стало помітно більше загиблих та покалічених...
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откуда такие подробности, вы что на похоронах были??
или неуловимая укррозведка??
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1 марта 2019 года уничтожен Стовбур Сергей (Чита) Снайперский огонь.

...
Стовбура застрелили зі стовбура, ліл )))0))0))
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Что толку что-то доказывать этим даунам , если они 5 лет сомневаются , ничего не поняли и никогда не поймут ?
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Да теперь надо немцам погрузиться в тему нашей войны, а то без газа останутся вместе с нами зимой
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Толку от визита импотентного военного совета ЕС - ноль. Разве что любопытствующему итальянцу дали посидеть во второй кабине Ми-24. Хоть не зря перся в такую жару под Мариуполь. Вот только зря очередной командующий ООС в очередной раз встречается с очередными евротуристами. Им в принципе пох#уй на что поглазеть. Что на безопасную для себя войну, что на уже безопасный Чернобыль. Туры уже оплачены десятками тысяч жизней украинцев.
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Там надо было ватных трупов навалить ,пускай бы ознакомились..
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И что же это за "материальные доказательства" такие? Военная тайна?
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СССР воевал против Германии 5 лет и получал ленл-лиз тремя потоками Северным, Южным и Восточным и с трудом выстоял при всем своем потенциале Військова делегація ЄС ознайомилася із доказами присутності російських військ на Донбасі - Цензор.НЕТ 8781 .. Долбасяне и лугандонцы пять лет Військова делегація ЄС ознайомилася із доказами присутності російських військ на Донбасі - Цензор.НЕТ 3591 воюют с Украиной и у них не заканчиваются ни снаряды, и патроны, ни харчи, ни ГСМ. И зарплата у орков в рашистких фублях.А так да, Расея ее там нет.

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Военная делегация ЕС ознакомилась с доказательствами присутствия российских войск на Донбассе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

так они дебилы там все в ентой эвропе недоразвитые??

5 лет смотрели-не видели,
наконец на 6 год увидели??
неа,

не факт , что увидели,

написано Ознакомилися.
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Ни порох, ни пастор не могут уже потасоваться среди военных, один в пижженой военной курточке и каракулевой шапке, другой - в беретике и очочках. Уже только за это отлучение от корыта свинарей спасибо новому президенту.
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5 лет показываете,а европе всё равно не понятно.
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Цензор.НЕТФотоПодіїВійськова делегація ЄС ознайомилася із доказами присутності російських військ на Донбасі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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