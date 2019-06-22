 Військова делегація ЄС ознайомилася із доказами присутності російських військ на Донбасі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу ООС.
"Командувач об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Сирський ознайомив іноземних гостей з поточною безпековою ситуацією в районі проведення ООС. Продемонстрував матеріальні докази присутності російських військ на українському Донбасі та проінформував голову Військового комітету ЄС про хід гуманітарного розмінування у Донецькій та Луганській областях", -сказано в повідомленні.
Крім того, командувач Об’єднаних сил обговорив із головою Військового комітету ЄС окремі питання процесу розведення сторін на Луганщині.
Під час зустрічі високі гості отримали нагоду поспостерігати за спільними тренуваннями екіпажу вертольоту МІ-24 армійської авіації, авіанавідників та операторів безпілотних літальних апаратів.
https://espreso.tv/news/2019/06/22/kerivnyk_viyskovogo_komitetu_yes_yide_v_ordlo_roszmi
1. 1 марта 2019 года уничтожен Стовбур Сергей (Чита) Снайперский огонь.
2. 1 марта 2019 года уничтожен а Ирина Чанкичьянц с позывным "Кира" (Ростов) , санинструктор. Убита снайпером при попытке эвакуации Стовбура.
3. 2 марта уничтожен Кисель Алексей с позывным "Комар" прямое попадание управляемой ракеты в пулеметное гнездо.
4. 3 марта уничтожена Любовь Коробка, позывной "Лютик", саниинструктор. Убита снайпером при попытке эвакуации не установленного тела.
5-6. 7 марта уничтожены Андрей Грищенко (Таганрог) и Александр Протоцкий, позывной "Док" (Ростов). прямое попадание управляемой ракеты в опорный пункт.
7-8 9 марта уничтожены Коротеев Александр Борисович с позывным "Муравей", Яковлев Михаил (Тюмень) - попадание мины в окоп.
9. 12 марта уничтожен Пшеничный Алексей. (Набережные челны) - снайперский огонь
10. 13 марта уничтожен Александр Каменев, позывной "Хулиган", снайпер. Ответный снайперский огонь
11-13. 18 марта уничтожены Нередько Олег Александрович (Москва) Довбня Сергей Александрович (Псков) и Денис Ребриков (Курск) - прямое попадание в БТР управляемой ракеты.
14-16. 19 марта уничтожены Ткачев Виталий с позывным "Грек" (Челябинск), Присяжнюк Алексей Григорьевич ( Чита), Грушко Алексей с позывным "Псих" (Таганрог) Прямое попадание управляемой ракеты в дот.
17. 21 марта уничтожен Волкодав Василий Леонидович (Усть-Кут) Снайперский огонь.
18-20. 26 марта уничтожены Васильченко Ростислав (Ванавара) , Добряков Сергей с позывным "Добрый"(Жиганск) , россиянин Влад Ушаков, позывной "Булчут" (Ленск). Ракетный удар по позициям. Труп Ушакова похоронили в Донецке. (Никто не захотел забирать).
21 29 марта уничтожены Сопильняк Владислав с позывным "Сопилка" (Киров) и Александр Крикунов,позывной"Анапа" (гр. РФ, место постоянного проживания Кокшетау, Казахстан) - родился в Кокшетау, похоронен в Безыменном (Никто не захотел забирать).
Всего потери НВФ в Донецкой Луганской областях составили 62 человека.
Боевые потери ВСУ за март -8 человек, не боевые - 3.
или неуловимая укррозведка??
...
Стовбура застрелили зі стовбура, ліл )))0))0))
так они дебилы там все в ентой эвропе недоразвитые??
5 лет смотрели-не видели,
наконец на 6 год увидели??
неа,
не факт , что увидели,
написано Ознакомилися.