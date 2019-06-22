 Військова делегація ЄС ознайомилася із доказами присутності російських військ на Донбасі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу ООС.

"Командувач об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Сирський ознайомив іноземних гостей з поточною безпековою ситуацією в районі проведення ООС. Продемонстрував матеріальні докази присутності російських військ на українському Донбасі та проінформував голову Військового комітету ЄС про хід гуманітарного розмінування у Донецькій та Луганській областях", -сказано в повідомленні.

Крім того, командувач Об’єднаних сил обговорив із головою Військового комітету ЄС окремі питання процесу розведення сторін на Луганщині.

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Під час зустрічі високі гості отримали нагоду поспостерігати за спільними тренуваннями екіпажу вертольоту МІ-24 армійської авіації, авіанавідників та операторів безпілотних літальних апаратів.















