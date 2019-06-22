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Все про:Білорусь (786) озброєння (1107) парад (141) Росія (17682)

 Росія везе в Білорусь ешелони військової техніки нібито "на парад", - Inform Napalm. ФОТО

Підрозділи, озброєння і військова техніка Західного військового округу Збройних сил РФ прибувають на територію Білорусі. За офіційними повідомленнями оборонних відомств РФ і РБ, російські військові нібито повинні брати участь в параді 3 липня в Мінську.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на Inform Napalm.

Перші документальні свідчення масового перекидання підрозділів ЗС РФ до Білорусі надали активісти Руху Солідарності "Разом", які ввечері 20 червня 2019-го зафіксували в Орші ешелон із російською військовою технікою. Фото бронетранспортерів БТР-82А держави-агресора активісти зробили неподалік від Оршанського залізничного вокзалу.

Росія везе в Білорусь ешелони військової техніки нібито на парад, - Inform Napalm 01Росія везе в Білорусь ешелони військової техніки нібито на парад, - Inform Napalm 02Росія везе в Білорусь ешелони військової техніки нібито на парад, - Inform Napalm 03

Примітно, що міністерство оборони РБ заявило, що російські військові для участі в параді прибули саме 21 червня, що, очевидно, суперечить представленим вище фактам.

Згідно з повідомленням пресслужби Західного військового округу ЗС РФ і з наявною інформацією про організаційно-штатну структуру і склад Збройних сил РФ, для участі в параді в Білорусь перекидаються військовослужбовці зі складу 4-ї Кантемирівської дивізії (в/ч 19612, управління – м. Наро-Фомінськ Московської обл.) і 27-ї Севастопольської окремої мотострілецької бригади (в/ч 61899, пункт постійної дислокації – селище Мосрентген, Москва). Обидва з’єднання входять до складу новоствореної 1-ї танкової армії ЗС РФ. Очевидно, бронетранспортери 27-ї ОМСБр і потрапили в об’єктиви засобів фотофіксації.

Росія везе в Білорусь ешелони військової техніки нібито на парад, - Inform Napalm 04

Для участі в параді в складі піших і механізованих розрахунків мають перекинути не менше 300 військовослужбовців ЗС РФ.

Росія везе в Білорусь ешелони військової техніки нібито на парад, - Inform Napalm 05

Крім цього, 3 липня 2019 року в небі над Мінськом буде використана і авіація Повітряно-космічних військ РФ, імовірно пілотажна група "Беркути" зі складу 344-го торжоцького Центру бойового застосування і перенавчання льотного складу (гелікоптери Ка-52) і, ймовірно, 47-го окремого змішаного авіаційного полку (винищувачі-бомбардувальники Су-34). Авіаційна техніка цих підрозділів раніше вже була зафіксована в Білорусі під час спільних стратегічних вишколів "Захід 2017". Також в повітряній частині параду заплановані польоти над білоруською столицею російських багатоцільових гелікоптерів Мі-8 та винищувачів Су-30.

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На особливу увагу також заслуговує ще одне повідомлення пресслужби Західного військового округу ЗС РФ. За інформацією цього підрозділу, ще 18 червня військовики та бойова техніка ракетної бригади 1-ї танкової армії ЗВО повантажилися на залізничні платформи і вирушили до Мінська для участі в параді 3 липня.

Йдеться про перекидання в Білорусь оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер" 112-ї ракетної бригади (в/ч 03333, ППД – м. Шуя, Южне містечко, Івановська область, РФ). Відстань від місця дислокації військової частини до Мінська становить 930 км і понад 1000 км залізницею.

Росія везе в Білорусь ешелони військової техніки нібито на парад, - Inform Napalm 06

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Цілком можливо, що російські ракетники під прикриттям участі в параді відпрацьовують оперативне висунення з точки своєї постійної дислокації в призначений позиційний район у Білорусі, що можна розглядати як певний елемент наступальних дій. 

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3133710
 
   
 Топ коментарі
 
Беларусь , к сожелению уже не государство . Вотчина хуйла .
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Будет парад победи над колорадским жуком.
А если серьезно Лука доигрался.
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И что с того что 15 блоков АЭС. Взорвать и засрать ядерными отходами всю территорию Украины и в придачу пол земного шарика?
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Ну, Ты же у меня женщина умная.
Придумай что нибудь грязное.
Из ядерного топлива.
На курскую область.
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Надеюсь, что хотя бы Вейшнория сможет остаться тем островком незалежности, с которого начнется ренессанс национальной свидомости оккупированнных беларусов.
Вейшнория вперед !
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"Вейшнория" - католический анклав. Так что скорее раскол будет территории Белоруссии по конфессиональному признаку.
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Зачем для парада номера на технике закрашивать? На "Искандере" (снимок из параши) номер ещё есть, а в Беларуси на всём остальном говне- уже нет.
Росія везе в Білорусь ешелони військової техніки нібито "на парад", - Inform Napalm - Цензор.НЕТ 9530
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КАК ЗАЧЕМ, ЧТОБ ОТКАПАЛИ В ШАХТАХ И ОПОЛЧЛЕНЦИ ЗАЩИЩАЛИСЬ ОТ КРОВАВОЙ МИНСКОЙ ХУНТИ!
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Тот снимок приложили от балды. На параде будет совсем другая модель(новейшая).
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а у красавицы Белоруси нечем, скажем так ... "парадировать"
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Не будет. Будет тихо, без пыли и шума. Большинство населения их будут встречать с цветами
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З урахуванням того, що москалі побудували транспортні магістралі до кордону України , а також не вивезли техніку після проведення навчань накопичення техніки становить великі проблеми для українців.
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Россия очень плохо знает белорусов. Это не украинцы, белорусы по генетике ближе к полякам, и сумеют защитить себя от окупантов.
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мы видим , сосут у карлика 20 с лишним лет, пять раз выбирали предателя президентом ,40% продуктов в ОРДЛО из Беларуси, кому война , а кому деньги
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Паттверждаю. У подавляющего большинства, к тому же, присутствует дополнительная хромосома. Также строение ижней челюсти имеет характерные отличия.
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Світ врятує лише дерусифікація всього русифікованого.Русифікація-деградація-дебілізація є словами синонімами.
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А как там щас на Кавказе? Движения к грузинской границе никаких нет? Или крадутся таки зелёные?
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Колония Беларусь возвращается в Московское стойло,теперь председатель колхоза Беларусь Лукашеко ,будет обычным звеньевым в колхозе,а сын его Коля будет дань живую возить в Кремль для целования пупков. Росія везе в Білорусь ешелони військової техніки нібито "на парад", - Inform Napalm - Цензор.НЕТ 2694
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Четвёртый "всадник Апокалипсиса", не пришёл - "росгвардеец"... Тренируется инвалидов, в колясках, в "спецавтозак", загружать...
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На Московии в их колониях чё только не увидишь, даже в самой Мацкве рядом с Мавзолеем в Кремле сидят чекисты ,а у депутатов Думы портреты с Николаем 2 плачут и вытекает с каждого портрета до ведра слёз. Росія везе в Білорусь ешелони військової техніки нібито "на парад", - Inform Napalm - Цензор.НЕТ 674
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Как Киев славит Сталина 22.06.19
И че "нац женны"? - Они заняты, у них особняк Порошенко и геев завтра еще по Киеву гонять...
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Слов нет. Киевляне, вы чего на этих сепаров так спокойно смотрите?
Парень стоит с трезубцем и спокойно слушает, как этот ублюдок ждет рюзьке мир!
Да будь я рядом, он бы уже беззубый был, ****. И пофиг на этих импотентов аваковских.
Активное меньшинство всегда побеждает пассивное стадо. Киевляне, вы пассивное стадо, если позволяете срать вам на голову в самом сердце Киева!
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А что, той техники, которая в Беларуси осталась, после "победы над Вейшнорией", мало оказалось? Или техсостав "групп хранения" уже успел комплектующие на "чемергес", с "бимбером", поменять? Я подобному варианту не удивляюсь - "Дело было вечером, делать было нечего...". "Не послать-ли нам гонца, за бутылочкой винца?...".
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Та в солидоле стоит.Вот придет новейшая, тоже потом солидолом намажем и на склады.
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Краще ви б солідолом намастили що інше, дивіться на перспективу...
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Чем потом по всему миру собирать, лучше сохранить то, что имеем. Как говорится, "запас беды не чинит", беларуская народная мудрость.
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Парадом пройдут победители, а им будут махать побежденные.
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Сегодня в магазин на велике ехздил... ..на выезде с парковки, стоит очередь небольшая -- из одной тачилы, на всю катушку Круг поёт... Подъезжаю -- там дядя, лет 50ти.
--Шо, грю, совок не выветривается?
-- Чего?
-- Ты откуда?
-- С Алтая.
-- Прикинь, у тебя на Алтае, возле магазина, немцы Хорста Весселя слухают. Шо скажешь?
-- Не знаю я такого певца!
...в общем, я уехал... -- от, за таким мудаками, всегда русские танки следуют...
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Епать, парад с чужой военной техникой? да ее из кремля, хохмачи может вы прям на параде сразу и рефререндум проведете, ну клоуны ...
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продавлюють саюзноє гасударство чи готують нам проблеми з півночі?
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Хорошо что у вас не транслируют росс ТВ.
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Сколько такого говна толпится вдоль границ Украины... А Луку Мудищева надо предупредить об ответственности за поведение руссобыдла на территории его страны.
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Цензор.НЕТФотоЗа кордономРосія везе в Білорусь ешелони військової техніки нібито "на парад", - Inform Napalm. ФОТО
 
 
 
 
 
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