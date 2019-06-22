 Противники "КиївПрайду" почали на його маршруті молитовне стояння. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Учасники акції зібралися в парку Шевченка, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

На місці перебуває кілька десятків молодих людей. Вони тримають в руках прапори "Правого сектора", організації "Традиція і порядок", християнських організацій.

Учасники акції встановили навпроти входу в головний корпус університету ім. Шевченка невелику сцену, поставили звукопідсилюючу апаратуру.

Вони збираються перебувати на місці проведення маршу рівності "КиївПрайд" до 12 години завтрашнього дня.

"Українські націоналісти, християни, консерватори і традиціоналісти виступають за здорову модель української родини, проти насильницької гомосексуалізації суспільства. Наша мета - не допустити проведення "гей-параду"! Адже подібні марші - це наруга над мораллю і українськими традиціями", - сказано на сторінці заходу в фейсбук.

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Марш рівності "КиївПрайд" відбудеться 23 червня. Організатори очікують, що в ньому візьмуть участь до 10 тисяч осіб. Основною темою маршу цього року і стала "Свобода. Єдність. Боротьба", а головним гаслом - "Наша традиція - це свобода!".

Автор фото - Олег Богачук.

































