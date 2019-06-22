 "Мисливці за бронею": на Донеччині бійці ЗСУ змагалися в умінні знищувати техніку ворога. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє пресцентр ООС, інформує Цензор.НЕТ.

Оператори ПТРК зі складу Об'єднаних сил змагалися в двох номінаціях: спортивній та професійній.

У перший день воїни ООС повинні були у складі бойових розрахунків подолати півкілометрову дистанцію із численними перепонами. Ускладнювало проходження смуги те, що вправа виконувалась у повному бойовому спорядженні. Потрібно було не лише швидко пробігти певні відрізки дистанції, але й комбінувати силові та анаеробні вправи. Зокрема, переносити ящики з боєприпасами, у протигазі подолати умовно заражену ділянку місцевості, вразити ціль пострілом з автомата, кидати гранати на влучність та наприкінці дистанції провести медичну евакуацію постраждалого з підбитої техніки за допомогою евакуаційних строп.



Другий день був повністю присвячений демонстрації професійних навичок та виконанню практичних стрільб. Бойові розрахунки та екіпажі ПТРК "Штурм", "Конкурс", "Фагот", "Стугна-П", а також гарматні розрахунки протитанкової артилерії МТ-12 "Рапіра" по черзі виконували практичні стрільби по виданих цілях.

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Під час змагань протитанкісти продемонстрували високий рівень бойової готовності до застосування ПТРК та артилерії проти броньованих цілей противника.

Командувач ООС генерал-лейтенант Олександр Сирський, що командував операцією, нагородив учасників змагань грамотами. А ті, хто посів призові місця, окрім грамот отримали ще й грошові сертифікати. За перше місце – 5 тисяч гривень кожному члену бойового розрахунку. За друге та третє місце, відповідно, три та дві тисячі гривень.



