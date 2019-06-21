 В Одесі відбувся випуск офіцерів Військової академії. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Міністерства оборони.

У церемонії випуску взяв участь начальник Генерального штабу генерал-лейтенант Руслан Хомчак, який вручив дипломи випускникам і привітав їх з успішним закінченням вишу і побажав перемог і успіхів у повсякденній службі на офіцерських посадах.

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Серед випускників офіцери десантно-штурмових військ, морської піхоти, військової розвідки, Сил спеціальних операцій, фахівці тилу, озброєння і фізичного виховання. Випускники отримали первинні військові звання і дипломи про вищу освіту. 29 випускників закінчили академію з відзнакою, а троє - стали золотими медалістами.







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Половина курсантів, які закінчили академію, мають бойовий досвід. 115 випускників - учасників антитерористичної операції на сході країни нагороджені відзнакою Президента України "За участь в АТО", четверо випускників нагороджені державною нагородою - орденом "За мужність" III ступеня.





Після урочистої клятви офіцера і ритуалу прощання з Бойовим Прапором академії, випускники пройшли урочистим маршем по плацу своєї альма-матер.