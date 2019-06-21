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Все про:Адміністрація_Президента (490) Бутусов Юрій (952) полонені (386) Офіс Президента (2)

 З першого разу вже є практичні кроки, - куратор батальйону "Кривбас" Колесник про пікет ОП з вимогою активізувати переговори щодо обміну полоненими. ФОТО

Після пікету активістами Офісу президента з вимогою активізувати переговори щодо обміну полоненими вже є перші розпорядження. Також взято в роботу законотворчі ініціативи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомив Микола Колесник, куратор батальйону "Кривбас" і депутат Криворізької міськради.

З першого разу вже є практичні кроки, - куратор батальйону Кривбас Колесник про пікет ОП з вимогою активізувати переговори щодо обміну полоненими 01

"Зустріч із сім'ями полонених, із колишніми полоненими, з тими, хто має досвід роботи з такою категорією, відбулася в АП. І з першого разу вже є практичні кроки, перші розпорядження, навіть взято в роботу законотворчі ініціативи. Належні інструкції отримають голови ОДА, щоб нікого не забули, такий досвід у нас вже є, поділимося. Знаю, що переговори зі звільнення полонених, політв'язнів, цивільних заручників у Володимира Зеленського в пріоритеті. Поки не маємо можливості обміну і звільнення, то ніхто і ніщо не заважає нам, державі, на місцевому рівні займатися сім'ями "втрачених на війні". Скоро буде зустріч у розширеному форматі, за участю президента. На нараді я запропонував звільнити одного "спеціаліста", що у спадок залишився в будівлі АП, який бурмотів щось незрозуміле, аби робити вигляд корисності, не поза очі запропонував, а в очі", - написав він.

З першого разу вже є практичні кроки, - куратор батальйону Кривбас Колесник про пікет ОП з вимогою активізувати переговори щодо обміну полоненими 02

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Забуття гірше зради", - активісти пікетують АП з вимогою активізувати переговори щодо обміну полоненими. ВІДЕО+ФОТОрепортаж


З першого разу вже є практичні кроки, - куратор батальйону Кривбас Колесник про пікет ОП з вимогою активізувати переговори щодо обміну полоненими 03
З першого разу вже є практичні кроки, - куратор батальйону Кривбас Колесник про пікет ОП з вимогою активізувати переговори щодо обміну полоненими 04
З першого разу вже є практичні кроки, - куратор батальйону Кривбас Колесник про пікет ОП з вимогою активізувати переговори щодо обміну полоненими 05
З першого разу вже є практичні кроки, - куратор батальйону Кривбас Колесник про пікет ОП з вимогою активізувати переговори щодо обміну полоненими 06

Нагадаємо, сьогодні, 21 червня, родичі полонених, утримуваних найманцями РФ на окупованому Донбасі, пікетували офіс президента з метою нагадати про необхідність якомога швидшого звільнення полонених.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3133609
 
   
 Топ коментарі
 
ты против того чтоб эти люди получили помощь ??? а вот согласен чтоб мои налоги на это пошли, это намного достойнее чем ротердамы...
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Жлоб!
В сім'ях діти залишились без годувальника, тепер мами самі їх виховують і намагаються на ноги поставити, а ми ще не така багата країна, щоби зарплатня дозволяла це безболісно зробити, тож крутяться, виживають як можуть.
А їхні батьки Батьківщині нашій служать, твою дупу захищають, в тому числі і в кацапській неволі! Ну і хто ти після цього?
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"Не витримавши вогневого впливу противника, 107 бійців 40-го мотопіхотного батальйону здалися в полон. Через три доби вони були звільнені без жодних вимог", - йдеться у аналізі дебальцівських боїв від Генштабу.Залишені опорні пункти якийсь час обороняли 23 бійця 95-ї аеромобільної бригади."
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"На совещании я предложил освободить одного "специалиста", который по наследству остался в здании АП, который бормотал что-то непонятное, лишь бы делать вид полезности..."
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ага, понятно. Пока освободить пленных невозможно (это только от Путина зависит) - повыпрашиваем подачки для семей пленных за счет бюджета

красиво, Зеля, жги еще. За наш счет (счет бюджета) сделаем красивые жесты - прикормим из рук попрошаек.
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ты против того чтоб эти люди получили помощь ??? а вот согласен чтоб мои налоги на это пошли, это намного достойнее чем ротердамы...
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Жлоб!
В сім'ях діти залишились без годувальника, тепер мами самі їх виховують і намагаються на ноги поставити, а ми ще не така багата країна, щоби зарплатня дозволяла це безболісно зробити, тож крутяться, виживають як можуть.
А їхні батьки Батьківщині нашій служать, твою дупу захищають, в тому числі і в кацапській неволі! Ну і хто ти після цього?
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Тайсону бы поменьше в Кривбассе в с вилкой тусоватся
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Рошения за забор бы их даже не пустило....
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"Кривбас" це не той "батальон" що під Дебальцево залишили позиції і здалися в полон, що дало можливість московітам зайти в тил нашим військам? https://www.youtube.com/watch?v=WkFGO4s7sII&feature=youtu.be
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"Не витримавши вогневого впливу противника, 107 бійців 40-го мотопіхотного батальйону здалися в полон. Через три доби вони були звільнені без жодних вимог", - йдеться у аналізі дебальцівських боїв від Генштабу.Залишені опорні пункти якийсь час обороняли 23 бійця 95-ї аеромобільної бригади."
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Так кого уже освободили? Опять грязный пиар на горе людей! Создать информационный дым,шо чего то там делается(хотя тут же сьезжают с темы и переводят стрелки на Путина). По дороге легнуть "старого"чиновника( мол теперь чиновник будет хороший). Типичный,примитивный "квартальский"дешевый пиар Зеленского. Стыдно.
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Так кого уже освободили? Опять грязный пиар на горе людей! Создать информационный дым,шо чего то там делается(хотя тут же сьезжают с темы и переводят стрелки на Путина). По дороге легнуть "старого"чиновника( мол теперь чиновник будет хороший). Типичный,примитивный "квартальский"дешевый пиар Зеленского. Стыдно.
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Жодним чином не захищаючи Зе Клована, але доля полонених вирішується в іншому офісі. Ось тутечки

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Цензор.НЕТФотоСуспільствоЗ першого разу вже є практичні кроки, - куратор батальйону "Кривбас" Колесник про пікет ОП з вимогою активізувати переговори щодо обміну полоненими. ФОТО
 
 
 
 
 
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