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 Росія перетворила Донбас на полігон і бойову лабораторію, - командувач ЗС Великої Британії Карлтон-Сміт. ФОТОрепортаж

Командувач збройних сил Великої Британії сер Марк Карлтон-Сміт відвідав передову на лінії розмежування. Він заявив, що побачив справжню лінію фронту, на якій Росія випробовує нові способи ведення війни.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на британське видання The Sun.

За словами генерала, окуповані території на Донбасі - це полігон і бойова лабораторія для війни і з Україною, і з країнами Заходу.

Карлтон-Сміт вважає, що у випадку російської агресії на Донбасі світ має справу з поєднанням убивств, політичного втручання, пропаганди, кібернетичних нападів, використанням кримінальних банд і збройних формувань паралельно й одночасно з "традиційною війною" (окопи, танки, артилерія). Він назвав такий підхід "тіньової війною".

Росія перетворила Донбас на полігон і бойову лабораторію, - командувач ЗС Великої Британії Карлтон-Сміт 01

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Британське видання The Sun вважає, що мета президента Росії Володимира Путіна - перешкодити Україні в досягненні реальної законодавчої і успішної незалежності. В іншому випадку Україна стане прикладом для росіян. А той факт, що в Україні йдуть бойові дії - гарантія того, що країна наразі не вступить у НАТО, а отже, Альянс не опиниться на кордоні з РФ.

Росія перетворила Донбас на полігон і бойову лабораторію, - командувач ЗС Великої Британії Карлтон-Сміт 02

Автори The Sun зазначають, що з союзників Великої Британії Україна - єдина держава, що активно опирається російській "гібридній війні". На їхню думку, агресор змінює тактику, завдаючи противнику болючі удари. Втім, вони, як стверджується, не можуть привести до повномасштабної війни.

Росія перетворила Донбас на полігон і бойову лабораторію, - командувач ЗС Великої Британії Карлтон-Сміт 03

За таких обставин Велика Британія надає ЗСУ суттєву допомогу, направляє своїх інструкторів, які навчають українських бійців. Так, з 2015 року 13 тисяч українських військових пройшли навчання під керівництвом британців. Однак є і ще одна причина надання допомоги Україні. Велика Британія вивчає техніку відбиття російських атак.

Росія перетворила Донбас на полігон і бойову лабораторію, - командувач ЗС Великої Британії Карлтон-Сміт 04

Карлтон-Сміт побував у зоні ураження окупаційної артилерії, підійшовши до лінії фронту на 2,5 кілометри. Ситуація там важка. У військ загарбника - понад 470 танків і сотні одиниць артилерії та ракетних установок на більш ніж 300-кілометровій лінії фронту. Всім цим керують російські генерали: Примаков у Донецьку і Князєв у Луганську.

Росія перетворила Донбас на полігон і бойову лабораторію, - командувач ЗС Великої Британії Карлтон-Сміт 05

При цьому глава британського Генштабу на зустрічі з командувачем операції ООС, генерал-лейтенантом Олександром Сирським, зазначив, що ця війна вже забувається Заходом.

Також дивіться: "За одного нашого загиблого бійця ми забираємо трьох. Разом з їхніми укріпленнями", - українські воїни з 54-ї бригади знищили позиції окупантів в районі Катеринівки. ВІДЕО безпілотника

Українець на це зауважив, що, хоча цей факт і непокоїть українських військових, але вони перебувають на передовій, і в них немає іншого вибору, окрім захисту від РФ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3133597
 
 
 Топ коментарі
 
Путин думал, что в Украине он научит "рассеян" воевать и убивать "за Родину"... На самом деле они там учатся умирать... "За понты Кремля" и ворованное им "бабло"...
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Даже иностранец понимает,что на Донбассе идет война с рашистами.Но это отрицают вертухаи эажопники и их сторонники.Предлагаю брать,по десятку этих ублюдков и на передовую,дней на десять.Оружия не давать,но в окопах и блиндажах,во время обстрелов,держать.Сбегут к сепарам?Да и хрен с ними,меньше шансов,что будут нашим парням в спину стрелять.
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Патріоти України "модернізують" цю лабораторію до рівня "УТИЛІЗАТОРА ВАТНИКІВ"
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Путин думал, что в Украине он научит "рассеян" воевать и убивать "за Родину"... На самом деле они там учатся умирать... "За понты Кремля" и ворованное им "бабло"...
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300 лярдов от клоуна на труселя кружевные изменят ситуацию?
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бриты антитерор может перепрофилируют на кацапских "гибридов"..))
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Патріоти України "модернізують" цю лабораторію до рівня "УТИЛІЗАТОРА ВАТНИКІВ"
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Из всего прочитанного напрашивается вывод - Британия воюет с Россией руками украинцев. Впрочем, Британия веками занимается подобным в разных странах на разных континентах.
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Цю хєрню кацапи гонять ще з часів петра Сіфа . У них весь світ винуватий у всіх кацапських бідах крім самих кацапів . Нарашіваєтся вивод - Чий Крим ?
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Ты- баран лахтинский пропагандонский,свободен пока,но ответить рано или поздно придется...
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Даже иностранец понимает,что на Донбассе идет война с рашистами.Но это отрицают вертухаи эажопники и их сторонники.Предлагаю брать,по десятку этих ублюдков и на передовую,дней на десять.Оружия не давать,но в окопах и блиндажах,во время обстрелов,держать.Сбегут к сепарам?Да и хрен с ними,меньше шансов,что будут нашим парням в спину стрелять.
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Цензор.НЕТФотоПодіїРосія перетворила Донбас на полігон і бойову лабораторію, - командувач ЗС Великої Британії Карлтон-Сміт. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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