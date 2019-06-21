EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Суспільство
  4493  42
Матеріали за темою:
Все про:УПЦ КП (185) Філарет (215) ПЦУ (390)

 Конфлікт у київському монастирі: Філарет звільнив настоятеля, який напередодні не з'явився на "собор". ФОТО

Почесний патріарх Філарет видав розпорядження про звільнення настоятеля Свято-Феодосіївського монастиря в Києві архімандрита Макарія (Папіша) і призначив на його місце архімандрита Андрія (Маруцака).

Настоятель монастиря Макарій напередодні відмовився брати участь у так званому "соборі" Київського патріархату. Зате отець Андрій брав участь у цьому заході і Філарет пообіцяв висвятити його в єпископи, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "BBC News Україна".

У п'ятницю група людей на чолі з отцем Андрієм прибула в цей монастир поруч із Києво-Печерською лаврою та привезла два документи. Перший - наказ Філарета як глави Київського патріархату про звільнення настоятеля Макарія і призначення на його місце архімандрита Андрія.

У самому монастирі зараз присутні десятки осіб - представники обох сторін, ситуація напружена. Також на місці є кілька нарядів поліції, на вулиці чергують автобуси з правоохоронцями.

Свято-Феодосіївський монастир належав УПЦ Київського патріархату, але після створення ПЦУ перейшов до неї.

20 червня монахи разом із настоятелем через дії Філарета прийняли рішення і звернулися до митрополита Епіфанія про перехід монастиря в його підпорядкування.

За даними "ВВС News Україна", митрополит Епіфаній прийняв монастир і видав указ про це.

Зараз на місці працюють юристи обох сторін. Настоятель Макарій відмовляється передати керівництво. У свою чергу, призначений Філаретом настоятель Андрій збирає свої речі і, можливо, залишить будівлю монастиря.

Конфлікт у київському монастирі: Філарет звільнив настоятеля, який напередодні не зявився на собор 01

У самому монастирі зараз присутні десятки осіб - представники обох сторін, ситуація напружена. Також на місці є кілька нарядів поліції, на вулиці чергують автобуси з правоохоронцями.

Свято-Феодосіївський монастир належав УПЦ Київського патріархату, але після створення ПЦУ перейшов до неї.

20 червня монахи разом із настоятелем через дії Філарета прийняли рішення і звернулися до митрополита Епіфанія про перехід монастиря в його підпорядкування.

Читайте також: Філарет: в Україні існуватимуть три церкви - УПЦ МП, УПЦ КП і ПЦУ

За даними "ВВС News Україна", митрополит Епіфаній прийняв монастир і видав указ про це.

Зараз на місці працюють юристи обох сторін. Настоятель Макарій відмовляється передати керівництво. У свою чергу, призначений Філаретом настоятель Андрій збирає свої речі і, можливо, залишить будівлю монастиря.

Конфлікт у київському монастирі: Філарет звільнив настоятеля, який напередодні не зявився на собор 02

Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.

6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії з участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.

9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.

Водночас у травні 2019 року патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП та очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату" означає втрату Томосу". У відповідь Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, об'єднавчий собор у Софії не був українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя". Тим часом Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".

20 червня почесний патріарх Філарет провів у Володимирському соборі збори, які він називає "Помісним собором Української православної церкви Київського патріархату". Його учасники скасували постанову архієрейського собору 15 грудня 2018 року про ліквідацію УПЦ-КП.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3133574
 
 
 Топ коментарі
 
Понеслось... вот у нас есть такая черта, чего то добиться, а потом разосраться и все просрать.
 показати весь коментар
 
Надо Филарета в список Оппоблока взять.
 показати весь коментар
 
МДА.... РЕЙДЕРСТВО УЖЕ И ДО ЦЕРКВИ ДОКАТИЛОСЬ... ПЕЧАЛЬ Конфликт в киевском монастыре: Филарет уволил настоятеля, не явившегося накануне на "собор" - Цензор.НЕТ 7941
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
не а - Фордзон-путиловец..... Конфликт в киевском монастыре: Филарет уволил настоятеля, не явившегося накануне на "собор" - Цензор.НЕТ 7439
Настоятель Макарий отказывается передать руководство. В свою очередь, назначенный Филаретом настоятель Андрей собирает свои вещи и, возможно, покинет здание монастыря.

Здравомыслящие священники и верующие ПЦУ пошлют безумного старикашку мелким лесом
 показати весь коментар
 
 
Я - за Филарета, и как юрист, и как человек, и как православный. В данной ситуации Филарет прав, если монастырь принадлежит УПЦ КП, то назначать его настоятеля может лишь патриарх Филарет как предстоятель.

У Епифания есть около 500 отжатых у УПЦ МП приходов, пусть он ими и командует, благо, перспективы увеличения его УПЦ за счёт приходов УПЦ МП предусмотрены специальным законом, так что всё в его руках. Правда, времени у Епифания осталось меньше года, за то, что пошёл против патриарха.
 показати весь коментар
 
Мені ще дуже далеко, а у нього діменція. максимум рік.
 показати весь коментар
 
МДА.... РЕЙДЕРСТВО УЖЕ И ДО ЦЕРКВИ ДОКАТИЛОСЬ... ПЕЧАЛЬ
 показати весь коментар
 
 
Понеслось... вот у нас есть такая черта, чего то добиться, а потом разосраться и все просрать.
 показати весь коментар
 
 
чому редактор сайту слово Собор бере в лапки ? Не справа редакції давати оцінку церковним справам
 показати весь коментар
 
 
ВИДИМО ПОТОМУ, ЧТО В ДАННЫЙ МОМЕНТ, В УКРАИНЕ ЕСТЬ ПЦУ И ВСЁ.
 показати весь коментар
 
 
в Україні багато чого є ... але втручатися в церковні справи , тим більше тим , хто називає себе журналістом , взагалі не варто !
 показати весь коментар
 
Записам - не варто. Це - наша церква. І не може окрема людина, тим більше стоячи одною ногою в могилі, щось в нас забирати. Напився слави паріашої - змирись і йди спи.
 показати весь коментар
 
Бо собор скликають згідно зі статутом, а не забаганками старого маразматика. Чули про таке поняття, як кворум? Скільки членів синоду прийняло участь у зборах фанатів Філарета?
 показати весь коментар
 
 
А буде без лапок, хтось висуне претнзію "чому редакція називає незаконне збіговисько Собором?".
На всіх в цій ситуації не вгодиш.
 показати весь коментар
 
 
вчора навіть "патріарх" взяли теж.
але піп то й не був патріархом, не те що зараз - взагалі ніхто, простий лох
 показати весь коментар
 
вот он томос пэтькин. Деда с ума свел
 показати весь коментар
 
 
Пішов Петро і зразу же скрізь активізувались прокацапські гниди, і на Цензорі також
 показати весь коментар
 
 
указы?))))))))))) церковь выдаёт указы?))))))))))))))) цирк плять, прям государство в государстве да еще и без налогов! Этот балаган я бы закрыл к чертям собачим а всех зомбарей которые посещают эти притоны и секты - сжег бы нафиг, пусть летят на своё "небо", где им будет "лучше"! Я прост ов шоке от того, какое говно полилось, стоило только петьке уйти.
 показати весь коментар
 
 
ПеТЕКАНТРОПЫ В СВОЁМ ТУПОМ РЕПЕРТУАРЕ....

 показати весь коментар
 
одни дебилы выбирают петьку вора, другие - ручного клоуна олигархов и говнят друг друга, считая себя умными.... но они даже не понимают, как смешно выглядят со стороны, марионетки 4 олигархов. Тупая биомасса, вместо народа, в этой стране ничего хорошего не светит, лет 50, пока текущая биомасса не передохнет (как дохнут сейчас совки) и не родится новое поколение думающих людей, принимающих правильные решения.
 показати весь коментар
 
Це вже було,при Спаліні,і зараз у кацапії та Лугандоні.Ти Сралініст чи просто кацап?
 показати весь коментар
 
ну а ты тогда ты просто дебил, раз не понимаешь элементарного из сказанного. Я ПРОТИВ ЛЮБОЙ ЦЕРКВИ в любом её проявлении а не конкретно против нашей, всасываешь? А почему? Да потому, что БОГА НЕ СУЩЕСТВУЕТ а церковь это всегда разруха и предлог для войн и страданий, всегда и везде, во все времена, все беды были из-за "веры" а что творилось еще пару столетий назад под церковные песнопения и перечислять страшно, сралин твой нервно курит в сторонке. Верующие которые ходят в платках и крестятся перед иконами - тупые зомбари и с этим фактом всем вам придётся смириться.
 показати весь коментар
 
та Петька и сама бесновалась дай дорогу - все билборды засрала тормозом)
 показати весь коментар
 
Дедушка вляпался. А мог бы спокойно с чуством выполненного долга доживать свой век. Видимо, тяжело от власти отходить, вот и издает " указы ".
 показати весь коментар
 
Я чего-то не понимаю. Как может хоть что-то святить преданный анафеме и никем не признанный священнослужитель, сам назначивший себя патриархом?
 показати весь коментар
 
Как и король Генрих, или кто там послал Попу Римскую и выносливо уклонился от хрестоедного похода против своей Бриташки
Яхве же нету, так что Фил может себя хоть дворником назначить - всем пофиг.
 показати весь коментар
 
УПЦ КП це Церква Філарєта,кому не подобається йдіть до іншої.
 показати весь коментар
 
Церква, може і Філарета; але Свято-Федосіївський монастир - під амофором ПЦУ. До речі, така інституція, як УПЦ-КП (як і УПЦ-МП) - мають пройти перереєстрацію відповідно до чинного законодавства. Таких структур вже не має бути в принципі.
 показати весь коментар
 
Вы еще диптихами подеритесь Конфликт в киевском монастыре: Филарет уволил настоятеля, не явившегося накануне на "собор" - Цензор.НЕТ 3154

\\\\\Сейчас на месте работают юристы обеих сторон. Настоятель Макарий отказывается передать руководство. В свою очередь, назначенный Филаретом настоятель Андрей собирает свои вещи и, возможно, покинет здание монастыря. Источник: https://censor.net.ua/p3133574\\\\\\

В чем проблема чтобы монетку подкинуть?(или подбросить))
прочитал заклинание, мантру, поразмахивал руками - загадал - и вуаля, Яхве все сам сделал.
Или вся эта "вера" - чепуха, раз стадо запугиваете горениями с вечностями, а сами стравливаете между собой юристов, вместо очевидного - обратиться за помощью к Уху святочному?
 показати весь коментар
 
Филарет потерял свой авторитет и может потерять звания почетный патриарх.И чего он добился,раскола?
Уйди с миром,не мути воду,и без тебя хватает кому мутить.Иначе,как маразм,это не называется.
 показати весь коментар
 
Стара гебешна кадоа-наволоч при зебілах захотіла ввірвати собі кусочок влади...
 показати весь коментар
 
Варфоломей просто воспользовался безвыходной ситуацией(когда Порошенко срочно стал нужен томос для выборов) украинской церкви и подмял ее под себя. Раньше бы на такое нико не согласился.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоСуспільствоКонфлікт у київському монастирі: Філарет звільнив настоятеля, який напередодні не з'явився на "собор". ФОТО
 
 
 
 
 
 вгору