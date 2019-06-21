EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Події, Суспільство
  16877  5
Все про:діти (1566) Одеська область (1016) вбивство (1825) Аброськін (415)

 Іванівка попрощалася з 11-річною Дариною Лук'яненко, жорстоко вбитою педофілом на Одещині. ФОТО

Жертву педофіла, школярку Дарину Лук'яненко, поховали в місті Іванівка Одеської області

Про це повідомив заступник керівника Нацполіції України В'ячеслав Аброськін, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в Іванівці попрощалися з убитою 13.06.2019 Дариною Лук'яненко", - написав він.

Іванівка попрощалася з 11-річною Дариною Лукяненко, жорстоко вбитою педофілом на Одещині 01
Іванівка попрощалася з 11-річною Дариною Лукяненко, жорстоко вбитою педофілом на Одещині 02
Іванівка попрощалася з 11-річною Дариною Лукяненко, жорстоко вбитою педофілом на Одещині 03
Іванівка попрощалася з 11-річною Дариною Лукяненко, жорстоко вбитою педофілом на Одещині 04

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поліція на Чернігівщині затримала педофіла, який, вдаючи лікаря, змушував дітей роздягатися для "огляду". ФОТО

"Вбивця заарештований і буде нести покарання, але поки ми не посилимо відповідальність за статеві злочини відносно дітей, не зробимо реєстр засуджених за статеві злочини, вже сьогодні може бути зґвалтована або вбита інша дитина", - додав Аброськін, нагадавши про петицію для ухвалення Радою закону про боротьбу з педофілією.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3133558
 
Цензор.НЕТФотоПодіїІванівка попрощалася з 11-річною Дариною Лук'яненко, жорстоко вбитою педофілом на Одещині. ФОТО
 
 
 
 
 
 вгору