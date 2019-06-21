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 Коли вбивав ворогів, відчував азарт!: борди ОПЗЖ із цитатами Ківи з'явилися в Одесі. ФОТО

В Одесі помічено передвиборчі борди "Опозиційною платформи - За життя", на яких використано цитати члена партії Іллі Ківи, який закликає розстрілювати автобуси Київ-Донецьк.

Про це написав блогер Денис Казанський, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначає, що ідея розмістити борди з Ківою сподобалася конкурентам партії "За життя" з табору Ахметова-Труханова-Кернеса: "Сьогодні в Одесі з їхньої подачі з'явилися борди ОПЗЖ із цитатами Ківи, який кілька років на потіху РосЗМІ зображував упоротого українського фашиста і обіцяв розстрілювати автобуси з мирними жителями".

Коли вбивав ворогів, відчував азарт!: борди ОПЗЖ із цитатами Ківи зявилися в Одесі 01
Коли вбивав ворогів, відчував азарт!: борди ОПЗЖ із цитатами Ківи зявилися в Одесі 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ківа вийшов з СПУ і приєднався до Бойка з Медведчуком

Водночас Казанський запропонував використовувати для реклами й інші цитати Ківи.

"До речі, якщо вже ідея зайшла, пропоную набір скринів із цитатами Ківи для нової серії бордів. Є справжня перлина - Ілля Ківа бажає смерті куму третього номера списку своєї партії Віктора Медведчука. Таке не щодня побачиш", - зазначає блогер.

Коли вбивав ворогів, відчував азарт!: борди ОПЗЖ із цитатами Ківи зявилися в Одесі 03
Коли вбивав ворогів, відчував азарт!: борди ОПЗЖ із цитатами Ківи зявилися в Одесі 04
Коли вбивав ворогів, відчував азарт!: борди ОПЗЖ із цитатами Ківи зявилися в Одесі 05
Коли вбивав ворогів, відчував азарт!: борди ОПЗЖ із цитатами Ківи зявилися в Одесі 06

Коли вбивав ворогів, відчував азарт!: борди ОПЗЖ із цитатами Ківи зявилися в Одесі 07

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3133546
 
   
 Топ коментарі
 
Узколобый дегенерат этот Кива
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У меня когнитивный диссонанс - Кива, призывавший расстреливать ватников в списке одной из ватных партий. Политика, млин, не пахнет...
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Вместо койки в психбольнице получит мандат депутата. Ну шо у нас за страна!!!
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Трусы нужно носит, а вот демонстрировать их окружающим - это лишнее. Врага нужно не убивать, а уничтожать планомерно, целенаправленно и методично. Без всяких сомнений и сожаления. Чем больше, тем лучше. И главной целью должно быть, закончить войну в столице оккупанта. Это правила ведения войны они прописаны и приняты во всём мире.
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а как скакал по шыкаладному эта кива когда татары одну лэп на крысм взорвали. Как он кудахтал тогда о мыролюбии и реформизме.
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Як би не було, але Ківа за своїми переконаннями не є європейцем. Зрозуміло, що русскій мір викликав загострення почуттів, але треба стримуватися і далі переконувати ватників.
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У меня когнитивный диссонанс - Кива, призывавший расстреливать ватников в списке одной из ватных партий. Политика, млин, не пахнет...
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Вместо койки в психбольнице получит мандат депутата. Ну шо у нас за страна!!!
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это когда киви трахнул сам себя
немного, на пол шишечки, но все же
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Приблизно так я бачу внутрішні конфлікти ригоаналів:

Коли вбивав ворогів, відчував азарт!: борди ОПЗЖ із цитатами Ківи з'явилися в Одесі - Цензор.НЕТ 1969
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08.05.2016 Каждый четвертый депутат Рады употребляет наркотики, - Кива. ВИДЕО Начальник департамента противодействия наркопреступности Илья Кива заявил, что 25 % состава ВР Украины употребляют наркотики.

Об этом он заявил в эфире программы "Люди.Hard Talk.LIVE" с Натальей Влащенко, передает Цензор.НЕТ.
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Ничего удивительного, у него понос вместо мозгов.
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Кива, это шизоид маньячелло. Но он вполне можент пройти в Парламент и устраивать там шоу похлеще чем Олежка Ляшко.
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ЗАЧЁТНЫЕ БОРДЫ Коли вбивав ворогів, відчував азарт!: борди ОПЗЖ із цитатами Ківи з'явилися в Одесі - Цензор.НЕТ 1604 И ШО САМОЕ ВЕСЁЛОЕ - МЕРТВЕЧУКУ ЭТО ПОФИГУ Коли вбивав ворогів, відчував азарт!: борди ОПЗЖ із цитатами Ківи з'явилися в Одесі - Цензор.НЕТ 1604
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Ну вот был он "как бы патриотом", ходил в вышиванке, высказывался о Путине, РФ , москалях, ватниках с радикальностью по хлеще самых правых националистов. Но ведь было видно что это полное ЧМО. ( кстати есть люди по которым это сразу не видно, но тут то диагноз на лицо) Вот не пойму людей которые такого не замечают, за казалось бы правильными и патриотичными словами ( взять пример Ляшко , Каплин и т. д.) Но Кива удивил даже меня ( что сделать не так уж просто), он оказался не просто ЧМО ( что изначально было понятно) а ЧМО в квадрате, да чего там.. в кубе. ( А ахметовцы решили постебаться от такого другана ( кореша) уголовника Рабиновича.) Ну а что креативненько.
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Это фашизм детка..(
Кто за фашизм,голосуй за урода Киву.
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Молодець Ківа, знижує рейтинг Опозиційного блоку.
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Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниКоли вбивав ворогів, відчував азарт!: борди ОПЗЖ із цитатами Ківи з'явилися в Одесі. ФОТО
 
 
 
 
 
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