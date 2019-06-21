 Група переселенців організувала канал фінансування терористів "ДНР". Із 2016 року обіг становить 5 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.
"У межах розпочатого кримінального провадження оперативники спецслужби встановили, що група переселенців з окупованих територій, які тимчасово мешкають у Києві, організували переведення коштів для фінансового забезпечення бойовиків.
Вони разом зі спільником, який фактично проживає у Донецьку, налагодили в обхід чинного законодавства канал надходження готівки на тимчасово окуповану територію Донецької області, у тому числі в інтересах встановлених учасників НЗФ "ДНР".
Для проведення операцій зловмисники використовували реквізити банківських карток, відкритих у вітчизняних банківських установах", - йдеться в повідомленні.
У ході досудового розслідування співробітники СБ України задокументували, що протиправний механізм функціонує з 2016 року, загальний обсяг з ознаками фінансування терористичної діяльності становить майже п’ять мільйонів гривень.
Під час санкціонованих слідчих дій у Києві за адресами службових, житлових приміщень та в автотранспорті фігурантів кримінального провадження правоохоронці вилучили велику суму грошей в іноземній і вітчизняній валютах, сорок дев’ять банківських карток та "чорну" бухгалтерію, яка доводить проведення незаконних оборудок.
У межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України (фінансування тероризму) фігурантам справи планується оголосити підозри. Триває досудове слідство.
Нынещняя лугандония по площади занимае всего около 30% Донецкой и Луганской областей.
Разве при россии они не озолотились?
поймали двух на 5 милионов??
ахахах ловите ахмета - тот милярдами шлет туда макароны- за бабки от ротердама+++
ну и панамский камандующий - берет в киеве и шлет пенсии туда- за 5 лет 100500 милярдов.
ловите энтих 2-х - 99,9% финансированя.
но счас будет еще больше - пообещал зеоленский 300 милярдов - все крупнее и крупнее ставки.
на рюкзаки уже никто не заморачивается.
Источник: https://censor.net.ua/p3133533
Ты не знал про енто??
ахахах.
так ловить будешь,или только помелом?
Олег Пономарь
11 ч. ·
Доброе утро, друзья.
Пятница. Чем заканчиваем неделю?
- ЕС продлил российские (секторальные) санкции единогласно на последующие шесть месяцев вследствие отсутствия имплементации Минских соглашений.
- ЕС принял решение о продлении санкций против РФ еще на год за аннексию Крыма и Севастополя (крымский пакет).
Ну и, конечно, главная новость за вчера -
Конституционный суд официально признал законным роспуск Рады президентом Украины (юридически решение - очень сомнительно, О.П.).
Значит выборы в Раду состоятся 21 Июля и до них остался ровно месяц. Хороший повод пояснить мою позицию в сотый раз (но вопросы ко мне поступают все равно).
Итак, я не в лагере "всё пропало", у меня и близко нет паники и я абсолютно не потерял (и никогда не терял) веру в будущее Украины. Нет. Несмотря на колебания маятника и несмотря на "фактор Трампа", я уверен и знаю, что Украина будет в Европе. Но я пишу, что также очень много зависит и от каждого украинца - меняйте себя, меняйте окружение вокруг себя, меняйте город, область, страну. Когда (если) нужно - боритесь, не опускайте руки, не теряйте веру.
И вот один из критически важных моментов в истории Украины - выборы в Раду через месяц. Как проголосуют украинцы - туда Украина и будет идти, такой мандат получит руководство Украины для выстраивания отношений в четырехугольнике США - Украина - ЕС - Россия. В ваших руках - ломать любые внешнеполитические не очень хорошие сценарии для Украины.
Поэтому я, как и перед выборами президента, призываю к максимальной концентрации и ответственности. Ответственность за итоги выборов в Раду будет нести вся страна.
Эти уже реинтегрировались и восстанавливают вовсю....так и будет с остальным реинтегрированием и восстановлением, если не хуже.
В чем сложности? Выявили таких "лиц" - сразу отобрали у них украинский паспорт и купили им билет до Донецка!
На такие акции я готов снова скидываться через СМС.