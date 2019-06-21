 Група переселенців організувала канал фінансування терористів "ДНР". Із 2016 року обіг становить 5 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

"У межах розпочатого кримінального провадження оперативники спецслужби встановили, що група переселенців з окупованих територій, які тимчасово мешкають у Києві, організували переведення коштів для фінансового забезпечення бойовиків.

Вони разом зі спільником, який фактично проживає у Донецьку, налагодили в обхід чинного законодавства канал надходження готівки на тимчасово окуповану територію Донецької області, у тому числі в інтересах встановлених учасників НЗФ "ДНР".

Для проведення операцій зловмисники використовували реквізити банківських карток, відкритих у вітчизняних банківських установах", - йдеться в повідомленні.

У ході досудового розслідування співробітники СБ України задокументували, що протиправний механізм функціонує з 2016 року, загальний обсяг з ознаками фінансування терористичної діяльності становить майже п’ять мільйонів гривень.

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Під час санкціонованих слідчих дій у Києві за адресами службових, житлових приміщень та в автотранспорті фігурантів кримінального провадження правоохоронці вилучили велику суму грошей в іноземній і вітчизняній валютах, сорок дев’ять банківських карток та "чорну" бухгалтерію, яка доводить проведення незаконних оборудок.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України (фінансування тероризму) фігурантам справи планується оголосити підозри. Триває досудове слідство.





Фото: пресслужба СБУ