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Все про:СБУ (4420) фінансування (530)

 Група переселенців організувала канал фінансування терористів "ДНР". Із 2016 року обіг становить 5 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Співробітники Служби безпеки України блокували канал фінансування незаконних збройних формувань так званої "ДНР".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

"У межах розпочатого кримінального провадження оперативники спецслужби встановили, що група переселенців з окупованих територій, які тимчасово мешкають у Києві, організували переведення коштів для фінансового забезпечення бойовиків.

Вони разом зі спільником, який фактично проживає у Донецьку, налагодили в обхід чинного законодавства канал надходження готівки на тимчасово окуповану територію Донецької області, у тому числі в інтересах встановлених учасників НЗФ "ДНР".

Для проведення операцій зловмисники використовували реквізити банківських карток, відкритих у вітчизняних банківських установах", - йдеться в повідомленні.

Група переселенців організувала канал фінансування терористів ДНР. Із 2016 року обіг становить 5 млн грн, - СБУ 01

У ході досудового розслідування співробітники СБ України задокументували, що протиправний механізм функціонує з 2016 року, загальний обсяг з ознаками фінансування терористичної діяльності становить майже п’ять мільйонів гривень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Служба безпеки України викрила механізм "вимивання" мільйонів в окупований Крим

Під час санкціонованих слідчих дій у Києві за адресами службових, житлових приміщень та в автотранспорті фігурантів кримінального провадження правоохоронці вилучили велику суму грошей в іноземній і вітчизняній валютах, сорок дев’ять банківських карток та "чорну" бухгалтерію, яка доводить проведення незаконних оборудок.

Група переселенців організувала канал фінансування терористів ДНР. Із 2016 року обіг становить 5 млн грн, - СБУ 02

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України (фінансування тероризму) фігурантам справи планується оголосити підозри. Триває досудове слідство.

Група переселенців організувала канал фінансування терористів ДНР. Із 2016 року обіг становить 5 млн грн, - СБУ 03
Група переселенців організувала канал фінансування терористів ДНР. Із 2016 року обіг становить 5 млн грн, - СБУ 04
Фото: пресслужба СБУ

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3133533
 
   
 Топ коментарі
 
Давить, как тараканов, а не соцпомощи.
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А головний зебіл збирається відбудовувати їм Думбас. Вони позвали війну в Україну і тепер мають що мають.
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Зачем им украинские пенсии?
Разве при россии они не озолотились?
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А головний зебіл збирається відбудовувати їм Думбас. Вони позвали війну в Україну і тепер мають що мають.
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Ладно ватникам говорил, но нашим: ДОНБАСС ЭТО НЕ ТОЛЬКО . ДОНЕЦК
Нынещняя лугандония по площади занимае всего около 30% Донецкой и Луганской областей.
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Писец. У кого-то накрылись пенсии вместе с карточками.
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Зачем им украинские пенсии?
Разве при россии они не озолотились?
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Переселенці, - Вони,такі знедолені ми повинні,їх годувати й наруках носити...! Єто,ж, наші льюді...
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Не всі, але більшість тут жире, пиє, гадить, а любить ***** і для України завжди в кармані дулю тримає...
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у цій новині прекрасно все! може, нарешті, наш народ схаменеться, і зрозуміє хто є хто!
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А ще має право обирати і бути обраним.
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Можливо так склалося,але за п'ять років я зустрів лише одну сім'ю переселенців,які займають проукраїнську позицію.Решта або відверто ненавидять Україну,або оформили статус переселенців для отримання соцвиплат і кожен приїзд по виплати пробираються між родичів,з їхніх розповідей слідує,що їх влаштовує нинішній стан речей і їм хочеться,щоб війна тривала і далі.
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У нас в квартілі також жили дві сім'ї з Дамбасу,одні ненавиділи все навкруги,інші торочили про те що "ГАСУДАРСТВО НАМ АБЯЗАНО ПРИДАСТАВИТЬ ЖЫЛПЛОЩАТЬ ОТДЕЛЬНУЮ,ОНИ ВЕДЬ У НАС ВАЙНУ НАЧАЛИ...", ПЗДЦЬ...
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"В рамках начатого уголовного производства оперативники спецслужбы установили, что группа переселенцев с оккупированных территорий, временно проживающих в Киеве, организовали перевод средств для финансового обеспечения боевиков.

поймали двух на 5 милионов??
ахахах ловите ахмета - тот милярдами шлет туда макароны- за бабки от ротердама+++
ну и панамский камандующий - берет в киеве и шлет пенсии туда- за 5 лет 100500 милярдов.

ловите энтих 2-х - 99,9% финансированя.

но счас будет еще больше - пообещал зеоленский 300 милярдов - все крупнее и крупнее ставки.

на рюкзаки уже никто не заморачивается.
Источник: https://censor.net.ua/p3133533
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ну так лови...а то зелебене некогда-он вместе с ахметом совещается с остальными олигархами,как розбудовывать донбасс
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так оные там втроем - у мальдивскаго с ахметом Детек 50/50+зеленского возьмум в долю на пару процентов.

Ты не знал про енто??
ахахах.
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не,не знал...я ни ваши методички,ни ваши галимые кацапосайты не читаю Група переселенців організувала канал фінансування терористів "ДНР". Із 2016 року обіг становить 5 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 5221
так ловить будешь,или только помелом?
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Даунецкие безнадежны . Все ваши потуги называть их украинцами , мне смешны .
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Я вот внимательно за тобой наблюдаю и отмечаю один факт - ты типа с флажком Украинским ходишь, но обо всех событиях в моей стране вещаешь как-то со стороны, типа тебя все происходящее в нашей стране не волнует. И во всех постах ты пиешь "у вас", "вы", и т.д. Нельзя быть немножко беременной, нужно определиться.
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у него внепапина беременность Група переселенців організувала канал фінансування терористів "ДНР". Із 2016 року обіг становить 5 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 1541.оттого и сидит на измене.
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Гыглик , ты опять дурака валяешь ? А ну давай , подкинь нам пару высеров Алежки Панамаря про Анаконду Група переселенців організувала канал фінансування терористів "ДНР". Із 2016 року обіг становить 5 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 7624
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да запросто...читай,многохромосомное Група переселенців організувала канал фінансування терористів "ДНР". Із 2016 року обіг становить 5 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 4491

Олег Пономарь
11 ч. ·

Доброе утро, друзья.
Пятница. Чем заканчиваем неделю?

- ЕС продлил российские (секторальные) санкции единогласно на последующие шесть месяцев вследствие отсутствия имплементации Минских соглашений.
- ЕС принял решение о продлении санкций против РФ еще на год за аннексию Крыма и Севастополя (крымский пакет).


Ну и, конечно, главная новость за вчера -
Конституционный суд официально признал законным роспуск Рады президентом Украины (юридически решение - очень сомнительно, О.П.).

Значит выборы в Раду состоятся 21 Июля и до них остался ровно месяц. Хороший повод пояснить мою позицию в сотый раз (но вопросы ко мне поступают все равно).

Итак, я не в лагере "всё пропало", у меня и близко нет паники и я абсолютно не потерял (и никогда не терял) веру в будущее Украины. Нет. Несмотря на колебания маятника и несмотря на "фактор Трампа", я уверен и знаю, что Украина будет в Европе. Но я пишу, что также очень много зависит и от каждого украинца - меняйте себя, меняйте окружение вокруг себя, меняйте город, область, страну. Когда (если) нужно - боритесь, не опускайте руки, не теряйте веру.

И вот один из критически важных моментов в истории Украины - выборы в Раду через месяц. Как проголосуют украинцы - туда Украина и будет идти, такой мандат получит руководство Украины для выстраивания отношений в четырехугольнике США - Украина - ЕС - Россия. В ваших руках - ломать любые внешнеполитические не очень хорошие сценарии для Украины.

Поэтому я, как и перед выборами президента, призываю к максимальной концентрации и ответственности. Ответственность за итоги выборов в Раду будет нести вся страна.
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Ну наконец-то ! Выпросил я таки от тебя Алежку почитать . Жалко Клиф не видит , он тоже любит чтиво про Алежкину Анаконду
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Так я же кремлевский агент , здесь это все знают Група переселенців організувала канал фінансування терористів "ДНР". Із 2016 року обіг становить 5 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 1529
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Здесь тебя никто не знает. По-этому и наблюдаем за тобой.
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Ну , я по заданию пригожена сею здесь смуту и рознь , стараюсь делать все аккуратно , шоб ненавязчиво выглядело Група переселенців організувала канал фінансування терористів "ДНР". Із 2016 року обіг становить 5 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 6567
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Ну если пригожин дырявый ещё с отсидки при союзе то его куприки на задании таки зашкваренные
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Семьи сепаров спокойно в киевских гостиницах живут,а главы семейств в подпольных квартирах,и таких сотни тысяч.
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https://censor.net.ua/news/3133333/dlya_vosstanovleniya_donbassa_neobhodimo_300_mlrd_grn_eto_budet_masshtabnyyi_proekt_reintegratsii_zelenskiyi

Эти уже реинтегрировались и восстанавливают вовсю....так и будет с остальным реинтегрированием и восстановлением, если не хуже.
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Им хлеба, а они Украине камня, и еще Украина собирается восстанавливать даунбасс?, расхреначить к чертовой матери,и поставить памятник - "здесь была малороссия".
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Поотдыхали на троицу в Бердянске,там этих донецких как блох---по 10 тыс пенсии на Украине получают и афигенно себя чухают,купаются и загорают.
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чуть поменьше стало . было каждый 5 в городе переселенец - 20 тыщ на 100 тысячный город. и твари из них процентов 95 . год. два назад их и с автобусов выкидывали и с пляжей гнали - любители про ******** новососию рассказывать . чувствую сейчас опять начнётся . между прочим тарелки с надписью Бердянск - Россия уже в город завезли и раздают бесплатно по столовым . санаториям .
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таких каналов десятки, если не сотни....
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Немного про сбу.. у меня есть товарищ с города Волчанск Харьковской области. Город приграничный с парашкой. так вот там треть города на контрабанде живет. после того как новый глава сбу поменял генерала сбу в харькове вся контробанда стоит .. и никто не знает куда идти и с кем договариваться. некоторые отчаянные пытались самостоятельно через поля заехать, но там погранцы их полупили. вот такое вот петино сбу борющееся с контрабандой было. и не только в харькове.....везде.
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Если это все правда, о чем рапортует сто раз законтаченное на коррупции сбУ, то таких "переселенцев" нужно срочно переселять взад - в проклятые земли, которые они щедро кормят деньгами.
В чем сложности? Выявили таких "лиц" - сразу отобрали у них украинский паспорт и купили им билет до Донецка!
На такие акции я готов снова скидываться через СМС.
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тактожнашiлюды ... их наивных просто злые кацапы обманули ..
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сколько кацапов не корми, они всё равно останутся орками ...
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Как я понимаю, они занимались переводом денег Украина-ОРДЛО туда-сюда за процент всех желающих. Не думаю, что именно террористам....
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А там в ордле что денег развелось много, для перевода их в Украину? Озолотились небось на гуманитарных подачках... Група переселенців організувала канал фінансування терористів "ДНР". Із 2016 року обіг становить 5 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 514
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Там одних сумасшедших пенсионеров миллион...
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ВЗАД ЇХ!!!!! На родіну!!! на окуповану терру!!!! Геть з мирної України!!! Виродки!!!
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улыбнуло-"група переселенцев" и СБУ ,а хто организовал групу....?
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Переселенці це переважно проросійські "КАРМИЛЬЦЫ БЕНДЕРОВСКОЙ УКРАИНЫ" які ненавидять все українське,переселенці-чоловіки як пацюки сидять в тилу коли за Донбас гинуть наші хлопці з мирної України.
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Не греби всіх однією гребінкою. Я теж переселенець.Добровільно пішов до військомату і майже 2 роки на передку під рідним Донецьком у окопах грязюку місив. А місцева ,,шаршалупія,,ховалися від посильних з військомату як собаки від мух у цей час. А потім ще й хизувалися тим як вони це вправно робили..А ви, шановний, віддали борг батьківщині,чи може це зробив хтось з ваших близьких?
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зробіть виродкам після допитів Колумбійський галстук та відправте до дому у домовинах...
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лугандон и в Польше лугандон. Если знаю что человек с лугандона, не имею с ним дел
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Цензор.НЕТФотоПодіїГрупа переселенців організувала канал фінансування терористів "ДНР". Із 2016 року обіг становить 5 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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