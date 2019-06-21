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Все про:педофіл (53) Чернігівщина (336) Аброськін (415)

 Поліція на Чернігівщині затримала педофіла, який, вдаючи лікаря, змушував дітей роздягатися для "огляду". ФОТО

У травні цього року в поліцію Чернігівщини стали надходити повідомлення про те, що невідомий чоловік чіпляється на вулицях різних населених пунктів до дівчаток під приводом медичного огляду. Вчора поліція його затримала.

Про це повідомив заступник керівника Нацполіції України В'ячеслав Аброськін, інформує Цензор.НЕТ.

Так, 19 червня 2019 року в Чернігівській області невідомий на вулиці селища представився лікарем, завів дівчинку, 2009 р.н., до непрацюючої школи, де під приводом огляду примусив дитину роздягнутися та розглядав оголене тіло дитини.

"Вчора працівниками поліції цей покидьок був затриманий - чоловік, 1968 р.н., мешканець Чернігова, раніше неодноразово судимий за вчинення статевих злочинів відносно дітей:
11.02.2011року - ст. 156 ч.2; 25.12.2012 року- ст 156 ч.2 КК України", - розповів Аброськін.

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Поліція на Чернігівщині затримала педофіла, який, вдаючи лікаря, змушував дітей роздягатися для огляду 01

Після цих випадків з дітьми працювали психологи, додав він.

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Аброськін також подякував кожному, хто підписав петицію для ухвалення Радою закону про боротьбу з педофілією.

"Тільки за вчора ми зібрали 13 490 підписів. Залишилося трохи більше 10 000. Не будьте байдужими, разом захищатимемо наших дітей", - написав він.

Поліція на Чернігівщині затримала педофіла, який, вдаючи лікаря, змушував дітей роздягатися для огляду 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3133526
 
 
 Топ коментарі
 
10-річна дівчинка (не трирічна!) повірила, що оце бомжувате чмо - лікар?!
І вона була не в курсі, що медогляд не проводиться у заброшках та прикарабниках?!
...
Виникають питання до батьків. Бо для 10 років це вже схоже на розумову відсталість.
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по этим статьям очень удобно фальсифицировать дела. материальных следов - никаких. заморочить голову дитю - проще простого.
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Почему не убили, не внесли в реестр тех бухих ментов, которые убили этого ребенка? Кто страшнее: бомж пристававший к детям или неадекватное быдло с оружием, которое, должно нас защищать ?
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Свои были пять лет при власти,а те что пришли задержали
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C медицинской точки зрения, это одна из форм геронтофилии, а не педофил. И самое большое, что полиция может сделать, это отправить на мед освидетельствование в плане психики. С людской точки зрения моя позиция остаётся неизменной. Я убеждённый сторонник Ку Клукс Клана.
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Геронтофілія це коли 20 літній молодик захоплюється сексом з 90 літніми бабусями .
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Зараз місячник ібд боротьби з педофілією, аби забули про мусорів вбивших хлопчину Полиция на Черниговщине задержала педофила, который под видом врача заставлял детей раздеваться для "осмотра" - Цензор.НЕТ 1231
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10-річна дівчинка (не трирічна!) повірила, що оце бомжувате чмо - лікар?!
І вона була не в курсі, що медогляд не проводиться у заброшках та прикарабниках?!
...
Виникають питання до батьків. Бо для 10 років це вже схоже на розумову відсталість.
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по этим статьям очень удобно фальсифицировать дела. материальных следов - никаких. заморочить голову дитю - проще простого.
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В даному конкретному випадку "дохтур" був засуджений за подібне до цього...
Хоча сфальсифікувати можна, так.
Але дивує така наївність і повне незнання життєвих реалій у 10 років... дитина хоч пустишку, горщик і повзунки вже не потребує?
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Поліція на Чернігівщині затримала педофіла, який, вдаючи лікаря, змушував дітей роздягатися для "огляду" - Цензор.НЕТ 6699
походу так на черниговщине выглядит пересечный педиатор
раз девочка повелась
мажоритарный округ Ляжка, его вотчина, доверчивые люди
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Почему сразу Ляшка?! Как по мне - типичное лицо Зепутата
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Его хоть сейчас избирательный список с лозунгом. "Ракулачим пару олигархов и выдадим каждому педиатру з/п в 4000у.е."
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ну не знаю
вам там в Киеве виднее
радикалам))
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как только ЗЕшаурмист стал президентом со всех щелей полезли то Портнов, то Карлсоншвили, то педофилы
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Ну це перебір, припустимо... На активність маніяків, скособоченців та інших вилупків соціальні фактори не дуже впливають.
Але так, останнім часом якась зуйня постійно коїться.
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Ну ты тоже взрослый, а аналитического мышления у тебя нет. Эта фигная всегда происходила, просто в свете последних событий (трагедия в одесской области) эта тема стала более читаемой, поэту и заливают такие новости.
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З аналітичним мисленням нормально, не переживай. Хоча б тому, що спеціалізація пов'язана зокрема з аналітикою )))
Я взагалі-то не лише про педофілів, а в цілому про різні негативні події в Україні. Дійсно концентрованіше стало усе оце.
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эта фигня происходила всегда, просто после "неформальной" встречи журналистов в лесу с новой злочинной владой. Была дана негласная установка не писать зраду о власти, вот они и выкручиваются как могут, подсели на чернуху
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В камеру его пока к злым зекам, пускай для начала ему шоколадный глаз отполируют.
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....неоднократно судимый за совершение половых преступлений в отношении детей:
11.02.2011 - ст. 156 ч. 2; 25.12.2012 - ст. 156 ч. 2 УК Украины Источник: https://censor.net.ua/p3133526
Там давно уже не глаз.)))) Скорее дупло.)))))
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І ось я ще його колежанку знайшов - пупорізка-піхвознавиця з тієї ж клініки:

Поліція на Чернігівщині затримала педофіла, який, вдаючи лікаря, змушував дітей роздягатися для "огляду" - Цензор.НЕТ 9519
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значит ты не против, если с тобой так поступят, предварительно склепав дело?
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Лещенко, вот шо ты выдумал, Лещенко??? Существует экспертиза, Лещенко...существует множество факторов, Лещенко...
Погоди-ка, Лещенко, а шо ты, таксзать, такую обеспокоенность свою выражаешь??? Шота меня наводит на мысль, Лещенко...
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Надеюсь у него теперь глаза и в жизни такие как на фото? Шо б лучше детишек разглядывал...
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нужно этого "лекаря" прозондировать бутылкой из-под шампанского!
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Педофилов полная Рада!!Поэтому не принимают законы.Пока народ не линчует пару тварей,а потом пару депутатов-все так и остагется
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в министры здравоохранения сего эскулапа! Поліція на Чернігівщині затримала педофіла, який, вдаючи лікаря, змушував дітей роздягатися для "огляду" - Цензор.НЕТ 9392
По виду - типичный педиатр с окладом 5000 грн...
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Мне кажется, это вполне мирный, не опасный для общества извращенец, вуаерист, так сказать. Конечно, если бы так цеплялся к моей внучке, мне бы это не понравилось, м. б. съездил бы пару раз по мордасам, но не более того. А не так, как пишут здесь, убить, распять и проч.
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Вуаєрист - це трохи інше. Це вивертень, що спостерігає за цікавими йому об'єктами в основному так, що вони й не знають про це (зокрема за допомогою біноклів, телескопів та іншої техніки).
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Какое наказание понесут менты, по пьяни убившие этого ребенка? Что дело уже замяли?
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Цензор.НЕТФотоПодіїПоліція на Чернігівщині затримала педофіла, який, вдаючи лікаря, змушував дітей роздягатися для "огляду". ФОТО
 
 
 
 
 
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