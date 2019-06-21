 Поліція на Чернігівщині затримала педофіла, який, вдаючи лікаря, змушував дітей роздягатися для "огляду". ФОТО

Про це повідомив заступник керівника Нацполіції України В'ячеслав Аброськін, інформує Цензор.НЕТ.
Так, 19 червня 2019 року в Чернігівській області невідомий на вулиці селища представився лікарем, завів дівчинку, 2009 р.н., до непрацюючої школи, де під приводом огляду примусив дитину роздягнутися та розглядав оголене тіло дитини.
"Вчора працівниками поліції цей покидьок був затриманий - чоловік, 1968 р.н., мешканець Чернігова, раніше неодноразово судимий за вчинення статевих злочинів відносно дітей:
11.02.2011року - ст. 156 ч.2; 25.12.2012 року- ст 156 ч.2 КК України", - розповів Аброськін.
Після цих випадків з дітьми працювали психологи, додав він.
Аброськін також подякував кожному, хто підписав петицію для ухвалення Радою закону про боротьбу з педофілією.
"Тільки за вчора ми зібрали 13 490 підписів. Залишилося трохи більше 10 000. Не будьте байдужими, разом захищатимемо наших дітей", - написав він.
І вона була не в курсі, що медогляд не проводиться у заброшках та прикарабниках?!
...
Виникають питання до батьків. Бо для 10 років це вже схоже на розумову відсталість.
Хоча сфальсифікувати можна, так.
Але дивує така наївність і повне незнання життєвих реалій у 10 років... дитина хоч пустишку, горщик і повзунки вже не потребує?
походу так на черниговщине выглядит пересечный педиатор
раз девочка повелась
мажоритарный округ Ляжка, его вотчина, доверчивые люди
вам там в Киеве виднее
радикалам))
Але так, останнім часом якась зуйня постійно коїться.
Я взагалі-то не лише про педофілів, а в цілому про різні негативні події в Україні. Дійсно концентрованіше стало усе оце.
11.02.2011 - ст. 156 ч. 2; 25.12.2012 - ст. 156 ч. 2 УК Украины Источник: https://censor.net.ua/p3133526
Там давно уже не глаз.)))) Скорее дупло.)))))
ні з ким не зплутаєш
Погоди-ка, Лещенко, а шо ты, таксзать, такую обеспокоенность свою выражаешь??? Шота меня наводит на мысль, Лещенко...
По виду - типичный педиатр с окладом 5000 грн...