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Все про:Бориспіль (245) Держприкордонслужба (2142) заборона (583) Ірландія (11) символіка (111)

 Викрикували "ДНР, вперед!": Двом ірландцям заборонили в'їзд в Україну на три роки після зухвалої поведінки в "Борисполі". ФОТО

Двом громадянам Ірландії, які рейсом із Дубліна прибули в київський аеропорт "Бориспіль" у четвер, заборонено в'їзд до України на три роки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби України, під час посадки літака ірландці дістали символіку Росії, "георгіївські стрічки" та викрикували "ДНР, вперед!".

Прикордонники з'ясували, що чоловіки прилетіли в Україну з туристичною метою. "Один з них був у футболці з національною символікою країни-агресора", - зазначили в ДПСУ.

Ірландець повідомив, що планує відвідати свою дівчину, громадянку України, з якою, як з'ясувалося, зворотного зв'язку в нього немає. Зі слів іноземця прикордонникам стало відомо, що напередодні він перебував у Росії. Квитків на зворотний рейс ірландці не мали.

Як повідомляється, в багажі туристів прикордонники виявили предмети, що мають пропагандистський і провокаційний характер, зокрема національну символіку РФ та "георгіївські стрічки".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гітаристу російської групи "Бахит-компот" заборонили в'їзд в Україну

Викрикували ДНР, вперед!: Двом ірландцям заборонили вїзд в Україну на три роки після зухвалої поведінки в Борисполі 01
Викрикували ДНР, вперед!: Двом ірландцям заборонили вїзд в Україну на три роки після зухвалої поведінки в Борисполі 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3133514
 
   
 Топ коментарі
 
Надо было им на лбу выбить " Боже храни королеву" и отправить в Ирландию
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был зимой в Ирландии! Ирландцы отличные чуваки!
эти двое, 100% кацапы
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Лучше бы их в ДНР отправили.
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Поєтому и не пустили, пусть пуканьі тушат у себя дома.
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Через три года у них появятся мозги ?
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был зимой в Ирландии! Ирландцы отличные чуваки!
эти двое, 100% кацапы
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Надо было им на лбу выбить " Боже храни королеву" и отправить в Ирландию
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Зачем в Ирландию? На парашу, на их историческую родину.
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ну а морду набить, шо религия не позволяет
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ирландская вата... и такое, оказывается, бывает... Пусть ****** их покажуть
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рюске мир и мокшанство таки болезнь, которая лечится только через ампутацию тела от души
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Поддерживают террористическую организацию ДНР?!! Ну так оформить их, как террористов. По всей строгости закона. Слишком у нас добрые пограничники. Домой отправили. В тюрьму таких "туристов" отправлять надо!
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А чего же эти уроды, любители недоразвитых территорий не взяли билеты на другой рейс и не приземлились в Донецком аэропорту.
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Ці чуваки мабуть і не уявляли що це означає в Україні. Тепер знатимуть.
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странно)) на шпили прилетели посмотреть, новичком потравить)) дебилы ***)) нужно было переводчика пригласить, он бы понял по акценту ирландцы они или КГБшные упыри.
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Ірландці потерпали від англійського імперіалізму, а ці двоє стали на бік імперіалізму московського.
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шо за ***** им сказала шо они приземляться в донецком аэропорту? Викрикували "ДНР, вперед!": Двом ірландцям заборонили в'їзд в Україну на три роки після зухвалої поведінки в "Борисполі" - Цензор.НЕТ 6159
сказочные долбоёбы эльфы мля Викрикували "ДНР, вперед!": Двом ірландцям заборонили в'їзд в Україну на три роки після зухвалої поведінки в "Борисполі" - Цензор.НЕТ 6664
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Отфигачить их ,конечно , было-бы неплохо. Но.... низзя . А вот в обезьяннике продержать дня три ( "до выяснения всех вопросов" ) вот это был-бы экстрим . Дать аппартаменты на южную сторону и без форточек , на прогулку выводить ровно в 12,00 и без навеса ( и воду давать в камеру по времени и маленькой струйкой ) .
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-Пущай валят ту Даблин!
- Куда лин?
- Ту ДАблин!!!
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Цензор.НЕТФотоПодіїВикрикували "ДНР, вперед!": Двом ірландцям заборонили в'їзд в Україну на три роки після зухвалої поведінки в "Борисполі". ФОТО
 
 
 
 
 
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