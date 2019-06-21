 Викрикували "ДНР, вперед!": Двом ірландцям заборонили в'їзд в Україну на три роки після зухвалої поведінки в "Борисполі". ФОТО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби України, під час посадки літака ірландці дістали символіку Росії, "георгіївські стрічки" та викрикували "ДНР, вперед!".

Прикордонники з'ясували, що чоловіки прилетіли в Україну з туристичною метою. "Один з них був у футболці з національною символікою країни-агресора", - зазначили в ДПСУ.

Ірландець повідомив, що планує відвідати свою дівчину, громадянку України, з якою, як з'ясувалося, зворотного зв'язку в нього немає. Зі слів іноземця прикордонникам стало відомо, що напередодні він перебував у Росії. Квитків на зворотний рейс ірландці не мали.

Як повідомляється, в багажі туристів прикордонники виявили предмети, що мають пропагандистський і провокаційний характер, зокрема національну символіку РФ та "георгіївські стрічки".

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