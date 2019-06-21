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 Суд відправив під домашній арешт учасника банди "Кримське козацьке військо", який допомагав окупувати Крим і нагороджений за це медалями. ФОТО

Слідчі поліції АР Крим повідомили про підозру учаснику незаконного формування "Кримське козаче військо", який сприяв окупації півострова Росією.

Про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України, інформує Цензор.НЕТ.

"Поліцейські встановили, що 55-річний уродженець Херсонської області з лютого по квітень 2014 року організовував та брав активну участь у проведенні незаконних зібрань та мітингів на території Роздольненського району Автономної Республіки Крим. Ці заходи проводилися на підтримку незаконної окупації Кримського півострова Російською Федерацією", - йдеться в повідомленні.

Реалізуючи свій злочинний умисел, діючи у спосіб, що суперечить встановленому порядку зміни меж території та державного кордону України, чоловік за наказом отамана Роздольненської філії громадського об’єднання "Крымское республиканское отделение всероссийской общественной организации "Союз казаков "Крымское козачье войско" разом з іншими особами здійснював охорону проведення незаконних мітингів та зібрань.

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За все це чоловік нагороджений окупаційною владою АР Криму медалями "За защиту Крима" та "За возвращение Крыма". Окрім громадянства України він має і громадянство РФ.

Зараз за клопотанням слідчого поліції в АР Крим та м.Севастополі Херсонський міський суд обрав зловмиснику міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту з використанням електронного засобу контролю.

Суд відправив під домашній арешт учасника банди Кримське козацьке військо, який допомагав окупувати Крим і нагороджений за це медалями 01
Суд відправив під домашній арешт учасника банди Кримське козацьке військо, який допомагав окупувати Крим і нагороджений за це медалями 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3133509
 
   
 Топ коментарі
 
Самый продажный ,а не гуманный .
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Украинский суд - самый гуманный суд в мире!!!
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А телевизор и горячую воду в доме обеспечили?
А то он будет невыносимо душевно страдать
и придётся ему выплатить компенсацию.
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Украинский суд - самый гуманный суд в мире!!!
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А телевизор и горячую воду в доме обеспечили?
А то он будет невыносимо душевно страдать
и придётся ему выплатить компенсацию.
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Лучшее наказание - отобрать паспорт и отправить обратно отбывать на родину
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Та нее, это все кондитер виноват. Не царское дело клоуну в судах ковыряться.
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Правильно патриотов за граты...а сепарам домашний режим...тапочки...грелку...чай с малиновым вареньем...и просмотр 112 и говно нюз ван с зиком)))
Саме за це стояв Майдан
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у нас донских казачков из новоотсосии не сажают, он же просто стоял на блокпосту, он не убивал, завтра он будет гулять по Киеву с баночкой охлажденной оболони и улыбаться и что бы его не побили не равнодушные граждани-скрыли его наглое ****, он же просто стоял и кричал слава-хуйлу, а у нас таких не сажают, у нас таких пожурят недельку и на солнышко греть ягодички.
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Нужно арестовать этих судей ,как пособников предателей .
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При Петрі таких арештовували без права внесення застави. За деякий час таких осіб будуть затримувати лише для того, щоб нагородити орденом
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в чем его вина? в том, что при кравчуке, кучме, ющенко и януковиче в арк работали только рашкины каналы, и население с пеленок воспринимало себя рюзьке априори? в том, что арк в 90х--2013 стабильно и планомерно заселяли отставниками северных флотов рашки ? что там украинского ничего не было вообще? в школах висели портреты пуйла! врагами объявляли татар, а на рюзьке быдло из рязани с 500$ на кармане молились! поселите собачку в кошачью стаю, и через поколение она будет мяукать. "войны выигрывают школьные учителя."
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Был в Севастополе в 1990.Токда ещё закрытым он был. По вызову родственников въезжали . Тогда там на украинском не очень заговориш не нравилось очень многим.
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Ну и судебную систему создал соевый хряк! Ничего, думаю, новый президент очистит эти авгиевые конюшни.
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а в той час...нашиг хлопців катують...а тому виродку---домашній арешт з варениками на столі
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Домашній арешт. Аххахахахаха! Він завтра ж втече за паребрік.
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а судьи когда начнут отвечать за свои поступки??
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Суды при зебобиках творят что хотят...Закон умер...да здравствуют Понятия и революционная необходимость...
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Татарам в Криму виписують 18 - 20 років строгого , а медалісту кацапу домашній арешт ! Тільки зєлєбєні не говоріть про шоколадних суддів . Сьогодні вони всі під бєнєю і моляться на нього .
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Цензор.НЕТФотоПодіїСуд відправив під домашній арешт учасника банди "Кримське козацьке військо", який допомагав окупувати Крим і нагороджений за це медалями. ФОТО
 
 
 
 
 
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