 Масові "мінування" в Харкові: правоохоронці евакуювали понад 22,5 тисячі осіб із 232 об'єктів. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.
Фахівці вибухотехнічного управління ретельно обстежили всі 232 заклади та установи, евакуювали 22 562 особи. Жодних вибухових пристроїв чи небезпечних речовин правоохоронці не виявили.
Зазначається, що повідомлення про закладення вибухівки в розважальному закладі на вулиці Полтавський Шлях, 227 міських дитсадках, харківському аеропорту, на залізничному вокзалі, одній станції метро та в закладі на вулиці Благовіщенській надійшло в поліцію 20 червня.
На місцях подій працювали працівники слідчо-оперативних груп, працівники кінологічного центру, фахівці вибухотехнічного управління поліції, працівники територіальних відділів поліції.
Інформацію про події внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 2 до 6 років позбавлення волі.
Нужно что то менять в алгоритме действий на такие сообщения... - иначе коллапс и подрыв экономики...
Наверное принуждают к чему то...
К не стрелять, миру или чему то подобному...
Сейчас прекрасный момент сварганить "новороссию".
Да и мошенников меньше станет.
Оно, в Миколаєві сьогодні, уже в котре мінують лікарні та пологові будинки.