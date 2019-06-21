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 Масові "мінування" в Харкові: правоохоронці евакуювали понад 22,5 тисячі осіб із 232 об'єктів. ФОТО

Правоохоронці перевірили інформацію про замінування 232 об'єктів у Харкові.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.

Фахівці вибухотехнічного управління ретельно обстежили всі 232 заклади та установи, евакуювали 22 562 особи. Жодних вибухових пристроїв чи небезпечних речовин правоохоронці не виявили.

Зазначається, що повідомлення про закладення вибухівки в розважальному закладі на вулиці Полтавський Шлях, 227 міських дитсадках, харківському аеропорту, на залізничному вокзалі, одній станції метро та в закладі на вулиці Благовіщенській надійшло в поліцію 20 червня.

Масові мінування в Харкові: правоохоронці евакуювали понад 22,5 тисячі осіб із 232 обєктів 01

На місцях подій працювали працівники слідчо-оперативних груп, працівники кінологічного центру, фахівці вибухотехнічного управління поліції, працівники територіальних відділів поліції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві через повідомлення про "замінування" закрили 5 станцій метро і дві пересадки на станції "Театральна" і "Майдан Незалежності" (оновлено)

Інформацію про події внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 2 до 6 років позбавлення волі.

Масові мінування в Харкові: правоохоронці евакуювали понад 22,5 тисячі осіб із 232 обєктів 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3133508
 
 
 Топ коментарі
 
Нужен закон, по которому "минеру" дают "пожизненно" а дом, в котором проживает его семья сносится или конфисковывается в пользу государства! на "минирование" из за границы НЕ РЕАГИРОВАТЬ!
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хорошее себе развлекалово придумали кремльблядские шавки
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Чрствый - они придумали, а наши следуют их сценарию...

Нужно что то менять в алгоритме действий на такие сообщения... - иначе коллапс и подрыв экономики...
Наверное принуждают к чему то...
К не стрелять, миру или чему то подобному...
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хорошее себе развлекалово придумали ************** шавки
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Чрствый - они придумали, а наши следуют их сценарию...

Нужно что то менять в алгоритме действий на такие сообщения... - иначе коллапс и подрыв экономики...
Наверное принуждают к чему то...
К не стрелять, миру или чему то подобному...
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К капитуляции.
Сейчас прекрасный момент сварганить "новороссию".
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на мой взгля, нужно на каждое сообщение о минировании зарожать один колодец в ********** бубонной чумой
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Они могут бубонной чумы в Днепр подкинуть, с территории Белорусского федерального округа.
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я думаю это кацапы ответку сделали на массовое минирование сруських городов за уралом, которое было весной.. и в котором они обвиняли тогда неизвесных лиц сообщающих о заминировании с территории Украины.
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Нужен закон, по которому "минеру" дают "пожизненно" а дом, в котором проживает его семья сносится или конфисковывается в пользу государства! на "минирование" из за границы НЕ РЕАГИРОВАТЬ!
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Если не реагировать, заминируют по-настоящему и подорвут.
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лучше ужасный конец, чем ужас без конца! ЕСЛИ ЗАХОТЯТ ПОДОРВАТЬ - ПРЕДУПРЕЖДАТЬ НЕ БУДУТ!!!!!!!!!!!!!!
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Можно уменьшить число минировании. Сим карточки зарегистрировать на людей. Ведь минируют в большинстве случаев из них.
Да и мошенников меньше станет.
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минируют в большинстве случаев используя IP-телефонию..
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Для SIP-шлюзов все равно симка нужна. Если конечно вы не через виртуальный номер звоните.
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В этом плохо разбираюсь, не силен. Но симки все равно думаю нужно регистрировать.
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Створення масового психозу, це є вид тиску на свідомість населення. Потім прийде такий собі ***** та скаже - я поборю. І за нього будуть віддаватись ті 73 відсотки з головою.
Оно, в Миколаєві сьогодні, уже в котре мінують лікарні та пологові будинки.
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Так было же *****, за него 54% отдали голоса и при нем не минировали, совпадение? )
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Боряться з симптомами тому що не боролись з причиною - бидло, яке на підслсі у оккупанта. 10 років тому вони почали плювати на пальці щоб пакети відкрити, та почали підпалювати урни з смиттям. А зараз вони минують обьекти. Це все один й той самий ланцюг.
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Сообщения приходят на электронную почту с прокси серверов, приходят соответственно из параши, и наши полициянты рьяно исполняют свои обязанности, больше ведь нечем похвалиться, создают необходимую кацапам панику и трудности своим гражданам, за их же налоги...
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Ну а как же ? Сглотнули "проспект Жюкова" - теперь харьковчан из-за поребрика каждый день кошмарить будут.
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виловити і післати розміновувати донецькі чорноземи
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К "минерам" применять статью терроризм, при малейшем сопротивлении уничтожать.
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Это точно гепа с допой орудуют - за жукова мстят.
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В конце концов "новые рожи" что нибудь взорвут, чтоб бобики быстрее с мокшандией мириться побежали... как все по пуйловски...
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Кремлівських покидьки не вдоволені, що їх маріонетку Петю зтягнули з трона.
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Кто хочет взорвать, тот не афиширует, ну, еще понятно шантаж, а это банальное розпи....... ство с поребрика, знают, что в ответе не будут.
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Почему бы не "заминировать" сразу всю Украину? Вот было бы шоу! (А с "минерами" надо бы как-то по иному общаться. Я бы вообще не реагировал на такие звоночки. "Заминировал" и ладно. А выявленным шутникам 20 лет от звонка до звонка. После двух-трех приговоров "минеры" исчезнут сами собой).
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Нужно что-то менять, иначе так продолжаться не должно. Внедрять технологии по отыску этих тварей, садить пожизненно...
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Это спецоперация для "закручивания гаек"... Ждите закон о мобильной связи привязанной к полным данным абонента (паспорт, отпечатки пальцев и все такое) никакой анонимности..., хотя ее давно уже нету (любого можно вычислить)
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Цензор.НЕТФотоПодіїМасові "мінування" в Харкові: правоохоронці евакуювали понад 22,5 тисячі осіб із 232 об'єктів. ФОТО
 
 
 
 
 
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