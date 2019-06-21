 "Fuck Russia!" - антиросійський протест у Грузії. ФОТОрепортаж

Цензор.НЕТ зробив добірку фотографій цих подій.
Фото - Ariana Gic/Facebook
Протести в Тбілісі почалися після того, як російському депутату Сергію Гаврилову помилково дали сісти в крісло голови парламенту Грузії під час сесії Міжпарламентської Асамблеї Православ'я.
Опозиція вимагає відправити у відставку трьох високопосадовців - голову парламенту Іраклія Кобахідзе, главу МВС Георгія Гахарію та главу СГБ Вахтанга Гомелаурі.
Внаслідок застосування поліцією в Тбілісі спецзасобів постраждали близько 70 осіб, журналістка втратила око.
Они с мозгами дружат, или на дебилов там учат?
Такой себе ЗЕ грузинского разлива...
Эти события яркий пример того что нас чдет через год...максимум два...
ყველაფერი ეს დაიწყე. ეს ჩემთვის ... ამ ხალხს მივმართავ ამ.
თქვენ თამაშობთ თამაშს. ამ სიძულვილს რუსეთთან დაკავშირებით, რომელიც თქვენ გეგმავს
Ничего не поняла, но поддерживаю.
А грузины молодцы, что такую лютую русофобию устроили!
Кстати, слово გამარჯობა пишется начинается с буквы გ: это звук 'g' латиницей или 'г' кириллицей.
Сейчас самые главные русофобы - это "путинская" криминальная банда, из-за политики которой Россия деградирует и из-за которой международная репутация России рушится.
(and old good tradition - kick Nestor Schufrich ass )
я розумію, чого грузини зайшли у Парламент,
але я не розумію, чого поліція почала бити і розганяти
обурених людей після того, як православний сходняк закінчився..
поліція і уряд Грузії хочуть, щоб комуніст росіянин Курочкін
був спікером у грузинському Парламенті ?
Сначало ВОПРОС Порохоботам - Кто легимитизировал Медведчука в украинской политике? Кто его определил в так называемую КОНТАКТНУЮ ГРУППУ, чтобы его не трогали за сепаратизм? Кто разрешил ему прямые полеты Киев-Москва? Наконец, кто выписал индульгенцию Бойку, Новинскому, Шуфричу, Вилкулу, Ефремову и другим проросийским недобиткам?..... Не Порошенко разве? Ситуация один в один, как в случае с Ющенко после ПОМАРАНЧЕВОЙ РЕВОЛЮЦИИ, когда все надеялисть, что Янек уйдет в политическое небытье.... Но нет... Ющ его поднял, почистил и поставил ПРЕМЬЕР МИНИСТРОМ!!! Потом помним, во что этот все вылелось для Украины....
и ПОЖЕЛАНИЕ ЗЕЛЕНСКОМУ и ЕГО ЗЕБРАТИИ.... Смотрите на Грузию и мотайте на ус... Будет в Киеве еще похлеще, если ваш Зеля попытается заигрывать с Кремлем!!!!
Вам лишь стоит вспомнить - зачем и почему в 2015г были подписаны "минские договоренности". медведчук - лишь их часть.
А Порошенко много чего подписал и наобещал кремлядям - но ничего не выполнил, тянул кота за хвост и выиграл время для строительства армии