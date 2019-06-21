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 Фоторепортаж, За кордоном
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Все про:Грузія (522) протест (900) Росія (17605)

 "Fuck Russia!" - антиросійський протест у Грузії. ФОТОрепортаж

Вчора біля парламенту Грузії почалися масові протести після того, як один з учасників російської делегації комуніст Сергій Гаврилов сів у крісло спікера грузинського парламенту, щоб відкрити "Міжпарламентську асамблею православ'я".

Цензор.НЕТ зробив добірку фотографій цих подій.

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Fuck Russia! - антиросійський протест у Грузії 03
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Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Хто посмів сюди привести окупанта?! Я вбивав ваших! В Абхазії! Страшно вбивав і вбиватиму!", - скандал у парламенті Грузії, який спровокував масові акції протесту. ВIДЕО

Fuck Russia! - антиросійський протест у Грузії 06
Fuck Russia! - антиросійський протест у Грузії 07
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Читайте: Нардеп Єленський заявив, що на нього в Тбілісі напали російські депутати: "Агресора не можна задобрити. Його можна тільки зупинити"

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Фото - Ariana Gic/Facebook

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сльозогінного газу відтіснили протестувальників від парламенту Грузії

Протести в Тбілісі почалися після того, як російському депутату Сергію Гаврилову помилково дали сісти в крісло голови парламенту Грузії під час сесії Міжпарламентської Асамблеї Православ'я.

Опозиція вимагає відправити у відставку трьох високопосадовців - голову парламенту Іраклія Кобахідзе, главу МВС Георгія Гахарію та главу СГБ Вахтанга Гомелаурі.

Внаслідок застосування поліцією в Тбілісі спецзасобів постраждали близько 70 осіб, журналістка втратила око.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3133498
 
   
 Топ коментарі
 
"Fuck Russia!" - антироссийский протест в Грузии - Цензор.НЕТ 4465\
Просто Шикарно Шикарно
Fuck russian occupants
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Все правильно, но обьясните, как кацапы оказались в Парламенте Грузии, откуда там Новинский взялся? И это после 25 лет войны и оккупации? У нас тоже самое наблюдается, дерьмо рашистское лезет из все нор, люди вы что вообще с ума посходили?
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Конечно помнят, на момент написания " Рыцаря в тигровой шкуре" Москвы еще не было.
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Они так далеко не помнят. А пару десатков лет помнят хорошо.
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Вам так кажется, любой грузин скажет кто такая Тамара, и лишь процентов 10 московитов знают кто такой тот же Алексей Михайлович, а ведь он три раза воевал против русских.
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Все они помнят, и недавнюю историю, и род свой до 7 колена знают. Нам есть чему у них учиться.
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Вот вот, зачем московская свинья залезла в чужое кресло?
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Какими мозгами грузинская полилота думала устроив российско-скрепньій шабаш в здании парламента?

Они с мозгами дружат, или на дебилов там учат?
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Иванишвили там планомерно проводит откат к проросийской политике...
Такой себе ЗЕ грузинского разлива...
Эти события яркий пример того что нас чдет через год...максимум два...
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Это на заметку ЗЕленой служке гражданина Израиля ИВ и его ЗЕ-кондомии во главе с Богданом!
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Молодец Саакашвили. А когда патриоты Украины скинут пророссийскую власть?
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Саакашвили профессиональный провокатор. Если бы народ вышел за россию-он также бы возглавил протест. В родную Грузию он не едет потому, что там его повесили быстрее чем дали копняка православному коммунисту.
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Это Единое национальное движение(партия Саакашвили) ворвалась в парламент и организовало протест. Так что не надо тут.
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Чукча не читатель? Объяснить что такое «профессиональный провокатор»?
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То есть вы считаете эту революцию провокацией?
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Я не считаю эти протесты провокацией! Я считаю, что некоторые силы ловко используют ситуацию в своих интересах. Вам тяжело это видеть? А если предположить, что все это разыграно? Это так невозможно? А где выгода для России? А вы владеете всей информацией? 95% людей там искренни в своих протестах, но технологии в наше время дошли до такого уровня, что иногда просто поражаешься!
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У нас тоже есть попытки, но американское общество абсолютно другое! Такие акции как «оккупация Валлстрит» и много других-не прошло, но пытались и четко видно именно технологию.
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А то что бьідлоєлита притащила скрепньіх в парламент, тьі технологию не увидел, не?
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Я знаю кто ворвался в парламент. Быть во главе оппозиции ко власти -это тоже профессия. Реформы в Грузии разработал не Саакашвили. Но ввёл он из так, что половина Грузии просто мечтает посадить Михо на нары. Тоже самое он делал в Украине-много движухи и имитации, а когда начали задавать вопросы-началась истерика. Я тоже его когда-то уважал.
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ისინი, ვინც რუსოფობიას შეისწავლიან, რუსოფობიას შეთქმულებას,
ყველაფერი ეს დაიწყე. ეს ჩემთვის ... ამ ხალხს მივმართავ ამ.
თქვენ თამაშობთ თამაშს. ამ სიძულვილს რუსეთთან დაკავშირებით, რომელიც თქვენ გეგმავს
"Fuck Russia!" - антиросійський протест у Грузії - Цензор.НЕТ 6230
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Камарджоба, генацвале!
Ничего не поняла, но поддерживаю.
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Зворотній переклад виходить оригінальний: "Те, кто изучает русофобию, заговор русофобии, все это началось. Это для меня... Я обращаюсь к этим людям. Вы играете в игру. Это ненависть к России, которую вы планируете делать"
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Коварный обманщик, развёл на доверии! Я абидилась 😡
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Цікаво, впізнав би сам Ділдозадов (головний "позорный волк") у цьому перекладі власний спіч? "Fuck Russia!" - антиросійський протест у Грузії - Цензор.НЕТ 7022
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Заднопривод тогда красиво сказал. Даже пыталась ватета вот всё ватета им сказанное выучить наизусть, но мозг отказывается заниматься такими глупостями. :D
А грузины молодцы, что такую лютую русофобию устроили!
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А вы сначала попытайтесь разобраться (Google translate в помощь), а потом уже решайте, поддерживать или нет
Кстати, слово გამარჯობა пишется начинается с буквы გ: это звук 'g' латиницей или 'г' кириллицей.
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...теж перекладав через гугл транслейт "Fuck Russia!" - антиросійський протест у Грузії - Цензор.НЕТ 3119
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Очередной выпад насчет "нагнетаемой русофобии"…
Сейчас самые главные русофобы - это "путинская" криминальная банда, из-за политики которой Россия деградирует и из-за которой международная репутация России рушится.
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СЛАВА ГРУЗИНСЬКОМУ НАРОДУ!!! СЛАВА ГРУЗІЇ!!!
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...Fuck Kolomoisky, Fuck Portnov, Fuck all the vata cotton scum
(and old good tradition - kick Nestor Schufrich ass )
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А Fuck Potrokh куда дел и при чем ту Зе, дурень? Или с Бялорусии виднее?
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я розумію причину збурення,
я розумію, чого грузини зайшли у Парламент,
але я не розумію, чого поліція почала бити і розганяти
обурених людей після того, як православний сходняк закінчився..

поліція і уряд Грузії хочуть, щоб комуніст росіянин Курочкін
був спікером у грузинському Парламенті ?
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Вопрос к Порохоботам и пожелание Зебилам....

Сначало ВОПРОС Порохоботам - Кто легимитизировал Медведчука в украинской политике? Кто его определил в так называемую КОНТАКТНУЮ ГРУППУ, чтобы его не трогали за сепаратизм? Кто разрешил ему прямые полеты Киев-Москва? Наконец, кто выписал индульгенцию Бойку, Новинскому, Шуфричу, Вилкулу, Ефремову и другим проросийским недобиткам?..... Не Порошенко разве? Ситуация один в один, как в случае с Ющенко после ПОМАРАНЧЕВОЙ РЕВОЛЮЦИИ, когда все надеялисть, что Янек уйдет в политическое небытье.... Но нет... Ющ его поднял, почистил и поставил ПРЕМЬЕР МИНИСТРОМ!!! Потом помним, во что этот все вылелось для Украины....

и ПОЖЕЛАНИЕ ЗЕЛЕНСКОМУ и ЕГО ЗЕБРАТИИ.... Смотрите на Грузию и мотайте на ус... Будет в Киеве еще похлеще, если ваш Зеля попытается заигрывать с Кремлем!!!!
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Слушні питання, але відповіді не буде. Український політикум не вміє визнавати помилок. Але винний не тільки Порошенко. Треба признати, що не було достатнього тиску на владу та п'яту колону з боку революціонерів. Революціонерам треба було наплювати на законність (як тепер робить шайка Зєломойського) і брати всю владу в свої руки. Але й тут є витлумачення, чому цього не відбулося: велика частина патріотів, готових до дій, була змушена займатись обороною країни, залишивши в мирі внутрішнього ворога.
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Ответ простой и он на поверхности:
Вам лишь стоит вспомнить - зачем и почему в 2015г были подписаны "минские договоренности". медведчук - лишь их часть.
А Порошенко много чего подписал и наобещал кремлядям - но ничего не выполнил, тянул кота за хвост и выиграл время для строительства армии
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Вот так, прямо на наших глазах, "суке православной" (С) было сказано прямым текстом на понятном ему языке что возобновления транзита "травы для кадила" (С) через Украину не будет.
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Попробовали в Тбилиси назвать улицу именем мясника Жукова...
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Кацапов надобно мочить всегда и всюду, дабы не было им повадно покидать свой родной кацапстан по-любому поводу, и без повода...
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в Грузии ваты много меньше чем в Украине. похоже, кроме "бизнесменов" никого и не осталось. у нас, к моему огромному сожалению, помимо олигархов еще и не малое количество населения заводит волынку о браццкам нароте. 10% у мертвячука и рыгоаналов не налазит просто на голову.
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Хороший урок Зе, если начнет заигрывать с кацапами. Но у нас будет намного хуже, много оружия у населения.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортаж"Fuck Russia!" - антиросійський протест у Грузії. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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