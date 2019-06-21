 Модернізована самохідна зенітна установка "Шилка" пройшла випробування. ВIДЕО

Згідно із зареєстрованим у Міністерстві оборони рішенням, тепер 3СУ-23-4М-А1 готовий до дослідної експлуатації, повідомляє Цензор.НЕТ.
Модернізація ЗСУ, проведена державним підприємством "Завод "Арсенал"" за власні обігові кошти, передбачала встановлення на установку нової багатофункціональної радіолокаційної станції замість наявної РЛС і заміну спеціалізованої аналогової обчислювальної системи на сучасну цифрову. Також установку обладнали навігаційною системою, системою забезпечення та блоком цифро-аналогових перетворювачів.
Завод "Арсенал" за договором з Міністерством оборони проводить дослідно-конструкторську роботу, спрямовану на модернізацію зенітної самохідної установки "Шилка" ще з 2015 року.
Модернізація запланована в трьох варіантах. Другий варіант модернізації додатково до нововведень першого передбачає встановлення устаткування на установку оптико-локаційної системи. У третьому варіанті до переваг першого і другого варіантів додається ракетний канал із чотирма ракетами "Голка".
Роботи над другим і третім варіантами нині тривають.
"Завод "Арсенал" по договору с Министерством обороны проводит опытно-конструкторскую работу, направленную на модернизацию зенитной самоходной установки "Шилка" еще с 2015 года." Источник: https://censor.net.ua/p3133479
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