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 Політика України
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 Модернізована самохідна зенітна установка "Шилка" пройшла випробування. ВIДЕО

Дослідний зразок модернізованої зенітної самохідної установки ЗСУ-23-4М зенітно-артилерійського комплексу "Шилка" пройшов вирішальні відомчі випробування.

Згідно із зареєстрованим у Міністерстві оборони рішенням, тепер 3СУ-23-4М-А1 готовий до дослідної експлуатації, повідомляє Цензор.НЕТ.

Модернізована самохідна зенітна установка Шилка пройшла випробування 01

Модернізація ЗСУ, проведена державним підприємством "Завод "Арсенал"" за власні обігові кошти, передбачала встановлення на установку нової багатофункціональної радіолокаційної станції замість наявної РЛС і заміну спеціалізованої аналогової обчислювальної системи на сучасну цифрову. Також установку обладнали навігаційною системою, системою забезпечення та блоком цифро-аналогових перетворювачів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Чернігівщині відбуваються випробування модернізованої танкоремонтної майстерні ТРМ-80. ФОТОрепортаж

Модернізована самохідна зенітна установка Шилка пройшла випробування 02

Модернізована самохідна зенітна установка Шилка пройшла випробування 03

Завод "Арсенал" за договором з Міністерством оборони проводить дослідно-конструкторську роботу, спрямовану на модернізацію зенітної самохідної установки "Шилка" ще з 2015 року.

Модернізація запланована в трьох варіантах. Другий варіант модернізації додатково до нововведень першого передбачає встановлення устаткування на установку оптико-локаційної системи. У третьому варіанті до переваг першого і другого варіантів додається ракетний канал із чотирма ракетами "Голка".

Роботи над другим і третім варіантами нині тривають.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3133479
 
   
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А сколько кукареканья было что без Пети и Турчинова армии хана, сольют страну, поделят по Днепру и прочей чуши.
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это ты птица - по тому, шо без ума - одни зЕ инстинкты - твой зеля за месяц это сделал - так по твоему)))))
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Ну когда петины суды принимают конченые решения вы почему то ноете , что зе виноват.
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Точно...это ее за последний месяц модернизировали...
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Контрабанду же смогли за две недели победить.....почему бы и суды не модернизировать?.. Модернізована самохідна зенітна установка "Шилка" пройшла випробування - Цензор.НЕТ 1209
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Тупню зелений, ти читати вмієш? Модернізована самохідна зенітна установка "Шилка" пройшла випробування - Цензор.НЕТ 5254

"Завод "Арсенал" по договору с Министерством обороны проводит опытно-конструкторскую работу, направленную на модернизацию зенитной самоходной установки "Шилка" еще с 2015 года." Источник: https://censor.net.ua/p3133479
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До чого тут твій гімнокомандувач, ясно ж сказано, що Арсенал робить це зі своєї ініціативи???
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Это все полумеры . Хде испытания новых , компактных ядерных боеголовок ? У нас все есть для производства этого оружия . А - аааа
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особенно эфективна против вертолетов - ненавижу
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Поведай нам твою попоболь.Модернізована самохідна зенітна установка "Шилка" пройшла випробування - Цензор.НЕТ 5837
С чем связано твое ото "ненавижу"?
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Ну у нас их максимум 2-3 дивизиона, и этот апгрейд больше для експортных поставок...
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Уже не за горами из-за бугра слышен громкий цокот копыт "главного эксперта" по всем вопросам, укушенного гриценком, Igor L !!!
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На уток охотится самый раз Модернизированная самоходная зенитная установка "Шилка" прошла испытания - Цензор.НЕТ 4558пора-бы уже делать авианосцы ,подводные лодки ,самолёты ,ракеты с ядерными зарядами а не всякую фигню ворон пугать !
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К концу года все это сделают....Свинарчуков же посадили уже... Модернизированная самоходная зенитная установка "Шилка" прошла испытания - Цензор.НЕТ 5730
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зенітка, яка виявляє одночасно 20 БПЛА на відстані 9 км і знищує їх за 0,2 секунди з точністю влучання 37% - це не фігня!!
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Стара Шилка давала вірогідність однієї установки по цілях на середніх висотах до 60%. Стрільба батареєю 85%.
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я читаю дані з наведеної в статті таблиці, там вказано що ймовірність ураження старої ЗСУ була в межах 7-18%, модернізованої - 37%
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Фактично тільки база МЛТбешки залишилась та 20-мм автомати. А так нова бойова машина. Правда, таку тупому Ваньці давати в руки не можна. В кінці 70-х бачив на Гончарівському полігоні, як працює ще та стара Шилка по імітованому десанту. З літака викидали мішки з піском і Шилка їх благополучно розстрілювала.
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Соя, схід сонця також завдяки пепі відбувається?))
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Це було раніше. Зараз дякуючи зеленому Зюзі. Модернізована самохідна зенітна установка "Шилка" пройшла випробування - Цензор.НЕТ 4491
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Шилка -- зверюга! ...как-то наблюдал -- дёшево, но сердито...
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Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниМодернізована самохідна зенітна установка "Шилка" пройшла випробування. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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