 Студенти, які протестують проти працевлаштування Портнова в КНУ, розпочали сидячий страйк у приймальні ректора вузу (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Після акції під стінами червоного корпусу КНУ, студенти пройшли до приймальні ректора.

Вони заявили, що будуть там, поки ректор особисто не прийме їхнє звернення з приводу Андрія Портнова.

О 20-10 мітингувальники додзвонилися до ректорам КНУ Леоніда Губерського. Той заявив, що зараз перебуває на зустрічах і до 10 ранку його не буде. Частина протестуючих залишається чекати до ранку. Представники адміністрації університету дозволили студентам залишитися ночувати біля приймальні ректора.















Фото - Олег Богачук