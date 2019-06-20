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Все про:страйк (38) Портнов (62) Університет (44) студенти (142) Олег Богачук (846)

 Студенти, які протестують проти працевлаштування Портнова в КНУ, розпочали сидячий страйк у приймальні ректора вузу (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Кілька десятків протестувальників проти прийняття на посаду професора в КНУ ексзаступника голови АП Андрія Портнова влаштували сидячий страйк біля приймальні ректора КНУ Леоніда Губерського.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Після акції під стінами червоного корпусу КНУ, студенти пройшли до приймальні ректора.

Вони заявили, що будуть там, поки ректор особисто не прийме їхнє звернення з приводу Андрія Портнова.

О 20-10 мітингувальники додзвонилися до ректорам КНУ Леоніда Губерського. Той заявив, що зараз перебуває на зустрічах і до 10 ранку його не буде. Частина протестуючих залишається чекати до ранку. Представники адміністрації університету дозволили студентам залишитися ночувати біля приймальні ректора.

Студенти, які протестують проти працевлаштування Портнова в КНУ, розпочали сидячий страйк у приймальні ректора вузу (оновлено) 01
Студенти, які протестують проти працевлаштування Портнова в КНУ, розпочали сидячий страйк у приймальні ректора вузу (оновлено) 02
Студенти, які протестують проти працевлаштування Портнова в КНУ, розпочали сидячий страйк у приймальні ректора вузу (оновлено) 03
Студенти, які протестують проти працевлаштування Портнова в КНУ, розпочали сидячий страйк у приймальні ректора вузу (оновлено) 04
Студенти, які протестують проти працевлаштування Портнова в КНУ, розпочали сидячий страйк у приймальні ректора вузу (оновлено) 05
Студенти, які протестують проти працевлаштування Портнова в КНУ, розпочали сидячий страйк у приймальні ректора вузу (оновлено) 06
Студенти, які протестують проти працевлаштування Портнова в КНУ, розпочали сидячий страйк у приймальні ректора вузу (оновлено) 07

Фото - Олег Богачук 

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3133409
 
   
 Топ коментарі
 
Студенты молодцы, бандитам не место в ВУЗах. И Пидрахуя нужно убирать, он по моему преподает в Одессе.
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Перестал быть президентом и вот результат - мразота начала возвращаться и лезть из-под плинтуса, куда забилась при нем.
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Зебилы это ленивые халявщики, которым все должны. Они не будут ходить на протесты. Так что вряд ли эти студенты зебилы.
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А викладачі мабуть підтримають ректора чи будуть проводити його "педагогічну" лінію?
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Зебил с типичной маланской подлостью начал возвращать ПаРашу в Украину.
Когда 73% идийотов-гоев прозреют - будет поздно.
(Для справки - Пеця - лайно. Должен сидеть).
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За юридичне забезпечення повернення кацапні, як і раніше відповідають "любі друзі" Порошенко. Ну, і верховна зРада, яка відмовляється голосувати за їх звільнення.
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почему-то это "лайно" защищало страну.
ну, радуйся "не-лайну", зелибобик.
в народной республике с тобой говорить будут иначе.
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Дурко, я очень надеюсь, что Пеця на шконке нагреет место Зебилу.
Они оба достойные. И, кстати, одной крови...
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насчет крови - кацапский фейк, как видимо и ты сам
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Непосажений Портнов - це національна ганьба України! Нечисть починає вилазити при Зепрезеденту!...
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То, чого Порошенко зняв з Портнова та компанії всі звинувачення?
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Зачистка патріотів (після вчорашньої смерті Тимчука ця заява портняки вже набула нового зловісного значення), концтабори та репресії за списками на підставі політичних переконань та висловлень позиції - цього вже з головою достатньо для висновку: портнов - реальна загроза встановлення в Україні жорсткої тиранії та політичного терору. І він - потенційний Берія, що стане псом окупаційного режиму.
Тут вже не треба, як дехто пропонував вище, щось юридично доводити. Озброєних злочинців, терористів та інших скажених псів знешкоджують, не чекаючи вироків.
Або принаймні хай бере лапті в ікла - та за поребрик, "висолопивши мову" Студенти, які протестують проти працевлаштування Портнова в КНУ, розпочали сидячий страйк у приймальні ректора вузу (оновлено) - Цензор.НЕТ 628
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"Зачистка патриотов" началась с убийства Сашка Белого и Лесника (Мужчиля), порошенковскими холуями.
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а націоналісти мало того що "обслужили" так ще й проковтнули.
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Интересно, кто студентам грошей подкинул? Против кого Портнов заявы кидал?
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Зеленский отдыхает, пусть ПРОХОТНЯ с РЫГАМИ выясняют отношения. Какое он имеет к ним отношение?
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Конечно , ему ж на страну похрен . Пусть отдохнёт ,, наработался уже поди . Уморился , труженник . Студенти, які протестують проти працевлаштування Портнова в КНУ, розпочали сидячий страйк у приймальні ректора вузу (оновлено) - Цензор.НЕТ 8855 .
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Порохосвиньи бастуют. Студенти, які протестують проти працевлаштування Портнова в КНУ, розпочали сидячий страйк у приймальні ректора вузу (оновлено) - Цензор.НЕТ 1519
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Ты за то чтобы рыгло писавшее диктаторские законы , работало в универе .? Ты тоже рыг .? Студенти, які протестують проти працевлаштування Портнова в КНУ, розпочали сидячий страйк у приймальні ректора вузу (оновлено) - Цензор.НЕТ 8896 .
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цікаво, а серед протестувальників зелебоби є?
чи ця публіка тільки може з дивана срати у коменти?
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Портнов повинен посадити Вальцмана. Нехай вори зжеруть один одного.
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Цензор.НЕТФотоПодіїСтуденти, які протестують проти працевлаштування Портнова в КНУ, розпочали сидячий страйк у приймальні ректора вузу (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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