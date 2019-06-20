 Студенти, які протестують проти працевлаштування Портнова в КНУ, розпочали сидячий страйк у приймальні ректора вузу (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Після акції під стінами червоного корпусу КНУ, студенти пройшли до приймальні ректора.
Вони заявили, що будуть там, поки ректор особисто не прийме їхнє звернення з приводу Андрія Портнова.
О 20-10 мітингувальники додзвонилися до ректорам КНУ Леоніда Губерського. Той заявив, що зараз перебуває на зустрічах і до 10 ранку його не буде. Частина протестуючих залишається чекати до ранку. Представники адміністрації університету дозволили студентам залишитися ночувати біля приймальні ректора.
Фото - Олег Богачук
Когда 73% идийотов-гоев прозреют - будет поздно.
(Для справки - Пеця - лайно. Должен сидеть).
ну, радуйся "не-лайну", зелибобик.
в народной республике с тобой говорить будут иначе.
Они оба достойные. И, кстати, одной крови...
Тут вже не треба, як дехто пропонував вище, щось юридично доводити. Озброєних злочинців, терористів та інших скажених псів знешкоджують, не чекаючи вироків.
Або принаймні хай бере лапті в ікла - та за поребрик, "висолопивши мову"
чи ця публіка тільки може з дивана срати у коменти?