 "Сьогодні Портнов - завтра Янукович", - під стінами КНУ студенти виступають проти прийняття на роботу до вишу Портнова. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Під червоним корпусом університету зібралися десятки людей.

В руках вони тримають плакати, де написана їхня позиція стосовно Андрія Портнова.





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