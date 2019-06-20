 "Сьогодні Портнов - завтра Янукович", - під стінами КНУ студенти виступають проти прийняття на роботу до вишу Портнова. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.
Під червоним корпусом університету зібралися десятки людей.
В руках вони тримають плакати, де написана їхня позиція стосовно Андрія Портнова.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.
Під червоним корпусом університету зібралися десятки людей.
В руках вони тримають плакати, де написана їхня позиція стосовно Андрія Портнова.
Есть перегиб - молчать нельзя!
Ви будете сміятися, але у передвиборчий штаб "СН", де Разумков проводить "співбесіди", щойно завітали Моісєнко та Данилець, так звані "кролікі" - два ватних дегенерата-малороса, що все своє творче життя виставляли українців огидними дурниками. З новими ліцами вас. ))
ти не в темі!
Ничего личного, просто бизнес.10:17 - 18 июн. 2019 г.
Портнов покидбок? Так, покидьок. Але вибаче, чисто формально, по закону, адміністрація ВУЗу не може відмовити на цій підставі
Дякувати петруся та його команді, що повністю відмазали Портнова від жодних звинувачень, тепер хавайте запедроти
- заявив портнов
Ну, решили пошуметь, пусть пошумят, это нынче модно.
Знову у тебе 47-ма хромосома дала пуду?