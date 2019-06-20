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Все про:акція (613) Портнов (57) Університет (40) Олег Богачук (846)

 "Сьогодні Портнов - завтра Янукович", - під стінами КНУ студенти виступають проти прийняття на роботу до вишу Портнова. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Увечері 20 червня під Київським національним університетом імені Тараса Шевченка відбувається акція проти того, що в цей виш узяли на роботу заступника голови АП часів Януковича Андрія Портнова.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Під червоним корпусом університету зібралися десятки людей.

В руках вони тримають плакати, де написана їхня позиція стосовно Андрія Портнова.


Читайте також: "Молодіжка" Порошенка заявила, що приєднається до акції проти поновлення Портнова в університеті Шевченка

Сьогодні Портнов - завтра Янукович, - під стінами КНУ студенти виступають проти прийняття на роботу до вишу Портнова 01
Сьогодні Портнов - завтра Янукович, - під стінами КНУ студенти виступають проти прийняття на роботу до вишу Портнова 02
Сьогодні Портнов - завтра Янукович, - під стінами КНУ студенти виступають проти прийняття на роботу до вишу Портнова 03
Сьогодні Портнов - завтра Янукович, - під стінами КНУ студенти виступають проти прийняття на роботу до вишу Портнова 04
Сьогодні Портнов - завтра Янукович, - під стінами КНУ студенти виступають проти прийняття на роботу до вишу Портнова 05
Сьогодні Портнов - завтра Янукович, - під стінами КНУ студенти виступають проти прийняття на роботу до вишу Портнова 06
Сьогодні Портнов - завтра Янукович, - під стінами КНУ студенти виступають проти прийняття на роботу до вишу Портнова 07

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Підтримую протест, окрім голодування", - Портнов про студентів, які виступають проти його призначення професором КНУ імені Шевченка

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3133398
 
   
 Топ коментарі
 
а ведь и Майдан начался с молодежи.............
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а ведь и Майдан начался с молодежи.............
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Любой майдан сейчас на руку ***** и приведет к развалу Украины (с)
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или даст новый толчок к действиям на прекращение ситуации амебы
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Тихая реинкарнация законтаченного дважды "несудимого" Янека тоже недопустима.
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Ну что за глупость? Этим пользуются подлецы по полной программе.
Есть перегиб - молчать нельзя!
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Поэтому стиснем зубы и будем терпеть любую херню от зебилов
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Шо, соскучился по крови, съешь сырого мяса.
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Скажи, а тебе нравится как чеченцы режут трусливых русских?
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"Майдан и другие отрицательные явления" ((c) Богдан)
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а почему там не было вас? ..не заплатили или вам пофиг?
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И шо ж вы так всполошились?
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так вибори 21 липня))- порошкам - 0%! "Сьогодні Портнов - завтра Янукович", - под стенами КНУ студенты выступают против принятия на работу в вуз Портнова - Цензор.НЕТ 9523
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Тю. І що такого? Реванш ригів- всім відомий факт. Україна програла.
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То збирай манатки і на ... загорати !
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Так, я виїду. А ти будеш лизати чобіт російського хазяїна.
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На ягоди в Польщу? Ти клей нюхаєш, чи щось важче?
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Не боишься с кондиционером взорваться?
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Дитячий письменник‏ @chemodanov_di 1 час назад

Ви будете сміятися, але у передвиборчий штаб "СН", де Разумков проводить "співбесіди", щойно завітали Моісєнко та Данилець, так звані "кролікі" - два ватних дегенерата-малороса, що все своє творче життя виставляли українців огидними дурниками. З новими ліцами вас. ))
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Жена Данильца была ярой сепаршей в 2014....даже концерт в Трускавце отменяли из-за возмущения людей... "Сьогодні Портнов - завтра Янукович", - под стенами КНУ студенты выступают против принятия на работу в вуз Портнова - Цензор.НЕТ 72
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Університет ім.Шевченка. На плакаті хлопчини закликає студентів прокинутися. Цілком зрозумілий заклик.
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та отож, хутбол і Поет - Пророк мають одне прізвище, і шо?
ти не в темі! "Сьогодні Портнов - завтра Янукович", - під стінами КНУ студенти виступають проти прийняття на роботу до вишу Портнова - Цензор.НЕТ 9899
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Если Портнов посадит петруху - можно простить ему прошлые грехи.
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Нельзя, пусть в соседних камерах тусуются
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Роман Рябчук‏ @ryabtchuk_roman Порошенко и Медведчук плотно работают по "объединению" СМИ и телеканалов.Порошенко помогает Медведчуку удержать лидерство на пророссийском электорате, а Медведчук помогает ПП создавать и удерживать имидж врага России и ярого "патриота".
Ничего личного, просто бизнес.10:17 - 18 июн. 2019 г.
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Ну так Петро ж угробив весь газовий бізнес на користь медведчука . Торгові партнери ше з СДПУо . В партію медведчук взяв петра .
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Правильно ! Виганяємо портнова і все ригівське кодло !
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а сколько он то отсутствовал ибо при длительном более 5 лет не имеет права на должность без аттестации.
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а на якій підставі? проти Портнова нема жодних звинувачень від жожного силового відомтсва
Портнов покидбок? Так, покидьок. Але вибаче, чисто формально, по закону, адміністрація ВУЗу не може відмовити на цій підставі
Дякувати петруся та його команді, що повністю відмазали Портнова від жодних звинувачень, тепер хавайте запедроти
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ало)), порошки))), яке тут учительство - канікули, а там подивимося! "Сьогодні Портнов - завтра Янукович", - под стенами КНУ студенты выступают против принятия на работу в вуз Портнова - Цензор.НЕТ 8215
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Зеленський ліквідував указом Адміністрацію президента і створив Офіс президента, тож питання поширення на керівників президентської команди закону про люстрацію більше не варто
- заявив портнов
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Пізно. Тре було раніше виходити, починаючи з 2014, коли петрикова шобла шахер-мехер робила з янукодлою, а гпу зливала їхні справи за наказом мародера
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рыги - дряни по дифолту. но! де жа вю!!!!! если бы старый не поссорился с аваковым и наградил тоже того по своему дембелю, то бы мог бы сорвать день - тот от имени нового послал полицию, побить студентов и оба-на! история повторилась! мечты сбылись, эго успокоилось!
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Зеля, ау , когда пойдут в ход эбонитовые палочки против студентов.. не тяни...
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а ты вылезь на улицу, зебил, затычка пятой колоны.
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Потроха пригласите себе лекции читать!Он вас научит,как Родину и народ обворовывать так,чтобы вы в тюрягу не сели!
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Больше половины студентов КНУ голосовали за Зеленского.
Ну, решили пошуметь, пусть пошумят, это нынче модно.
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Поддерживаю студентов. А где шестёрки олигархата типа националисты свободы, пс, нк, оун..?
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они выборами заняты Им дороже пропихнуться в кресла депутата чем отстаивать свободу УКРАИНЫ . Чего теперь стоит "свобода" и "правый сектор" после объединения с "нацкорпусом" этими тварями под маской "украинских националистов"
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То при зелі Штепу відпустили ?
Знову у тебе 47-ма хромосома дала пуду?
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А ты своей лишней хромосомой не размахивай, всё равно на рояле не сыграешь.
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Дежавю. "Донбасс кормит Украину !" Кукол дергают за ниточки .....
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Що можуть такі люди студентів навчити?Ректор цього университету нічим не кращий.А скільки іншої там погані ще є? З такими людьми вони завжди будуть гіршими,ніж ті що у розвинених країнах.
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ну могут научить тому ,что любой имеет право на защиту и адвоката
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не нужно было обсирать Порошенка, а помогать и требовать от него жестких мер до регионалов, до всей пятой колоны А теперь ждите возвращение всей сбежавшей нечести. Именно патриоты националисты способствуют возвращению всех мразей в УКРАИНУ Горе патриоты заняты выборами, которые они проиграют 100% а вместе тем проиграет и свобода УКРАИНЫ.. Есть шанс сегодня - потому как завтра будет поздно
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Не совпадение,естественно.Посмотрите на комментарии,все зелеботы топят за Портнова,оправдывают рыгов,доказывают,что у Бени украли ПриватБанк.Через пару-тройку месяцев будут топить за путлера, призывать к расправам над ветеранами АТО и дружбе паРашкой.Все закономерно,идёт сдача Украины при помощи зелёной сволочи.
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молодці! а ректор - тупе, безпринципне, совкове бидло
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Портнов - світла голова, доказів проти нього нема, повернувся і одразу позивання в суд проти бариги. Все точно, як в аптеці.
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ну против него и обвинений нет ? что он плохого сделал то ?
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Добро пожаловать, Янукович, мы все тебя любим и тоскуем по светлому будущему!
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навіщо?, борги за спожиту електроенергію хай платять нові власники Межигір"я! І обіцянки нехай виконують про дитячі санаторії наа місці маєтку. А ще автопарк, батони і т.д
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потоскуешь вниз головой на дереве,тварь. То что не сделано в 2013-14 гг можно будет исправить в 2019-2020 году Промедление смерти подобно Паны "патриоты" донии, чего молчите.
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Вот это показатель того, как этот негодяй выигрывает все суды у Украинских продажных неграмотных судей.
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Портнов це людина януковича, як і Слуги народу є ребрендингом ПР.
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Порох украинский, разве мало сделано полезного при Порошенко для Украины Ему помогать нужно было ,а не обсирать.все эти пять лет его президенства. Теперь имеете власть 100%-еврейско кацапскую ,
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А где "правый сектор" со "свободой" - заняты выборами ? Ублюдка Портнова должно было еще пару недель не быть в УКРАИНЕ. Сейчас потому как завтра будет уже поздно .
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Правильно, но и этого мало. Нужно лишить его гражданства, и депортировать, это в худшем случае. А по закону он должен сидеть в тюрьме.
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а ты вылезь на улицу, зебил, затычка пятой колоны.
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А какие могут быть претензии к Портнову? Он что осужден? Из всех рыгов пострадал только красномордый и тому никаких обвинений по сути до сих пор не выдвинули.
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а кто ему и другим тварям мог выдвинуть обвинения? Те, кто это мог сделать прислуживали и прислуживают интересам сбежавших в рашу ублюдкам. Куда не плюнь везде продажные твари Им похер смерти молодых патриотов. Им давай дешевый газ, пенсию по 10 тысяч гривен в месяц. Не нация, а толпа зебилов-дебилов
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обвинения может выдвинуть пострадавшая сторона , пострадали ?
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всегда все начиналося от активности студентов. Исправляйте молодежь свою ошибку в выборах 2019 года потому как промедление смерти подобно ВСЕ,КТО ИМЕЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ. ПРИСТУПАЙТЕ ДО АКТИВНОСТИ ЗАВТРА БУДЕТ ПОЗДНО
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не понятно ,какие все таки к Портнову притензии ?
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Ректорат несміє нав'язувати студентам непотріб в викладачі
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любой студент имеет право не учится и право не получать высшее образование
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можно по-разному относиться к Портнову.... как по мне - так он он еще тот козел и предатель..... но есть одно НО! он действительно очень грамотный и знающий юрист! если бы студенты действительно хотели погрызть гранит юридической науки и чему-то реально научиться - не митинговали бы
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Цензор.НЕТФотоПолітика України"Сьогодні Портнов - завтра Янукович", - під стінами КНУ студенти виступають проти прийняття на роботу до вишу Портнова. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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