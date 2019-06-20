 Перший цього року гвинтокрил Н225 для системи авіабезпеки МВС прибув в Україну. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Департамент комунікації МВС, інформує Цензор.НЕТ.
"У нас чергове свято, чергове отримання Н225 у рамках контракту. Це ще один зразок сучасного транспортного засобу, який виконуватиме завдання в системі авіаційної безпеки МВС. Пілотування з Франції в Україну цього вертольота виконували наші пілоти. Це був тривалий переліт 2500 кілометрів, суттєвий виклик і хороша перевірка навичок нашого екіпажу", - зазначив Гончаров.
Глава ДСНС Микола Чечоткін повідомив, що це третій вертоліт Н225, який поповнить авіацію рятувальників. Ті машини, які були поставлені раніше, вже виконують завдання за призначенням.
"Ці машини вже несуть бойові чергування і залучаються до виконання завдань за призначенням. Неодноразово вертольоти залучалися для доставки оперативних груп у зону стихійного лиха в Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях. Крім того, вони вже працювали в зоні ООС на Донбасі", - зазначив Чечоткін.
In March 2015, the Japan Coast Guard accepted delivery of its fifth and final EC225; outfitted for performing search and rescue missions, they shall also be used for security enforcement, territorial sea enforcement/monitoring and disaster relief operations.[39]
On 2 June 2016, following the crash of an H225 in Norway which revealed a potential safety issue with the main rotor assembly, the EASA issued an emergency airworthiness directive that grounded the H225 fleet;[40] by July 2016, 80 per cent of the worldwide fleet had been grounded as a result, while some operators such as the French military continued to operate its fleet.[41] In October 2016, the grounding order by the EASA was lifted; some countries, including the United Kingdom and Norway, chose to maintain operational restrictions for the type.[42] Norwegian operator Statoil, who had contracted the CHC H225 which crashed, maintained it will not return to using the helicopter even if restrictions are lifted. The company has instead relied on the Sikorsky S-92 to meet its needs since the crash.[43] By December 2016, three separate lawsuits were filed by separate H225 operators, claiming that the type had been sold in a defective state due to the flaw being "inherent"
Боты они.
Может имело смысл, приобрести заодно и лицензию на их производство?
Ни одна нормальная частная фирма/предприятие/завод не будет такого делать. По многим причинам.
Лицензии есть смысл раздавать на производство пива, например, но не техники, в которой немерянно интеллектуальных наработок.
Не смеётсь? Ну, тогда я в одиночку....
700 "Приусов" помирають - ухи просят.
https://kor.ill.in.ua/m/610x385/2351047.jpg
Всего в 2015 разбили. Ничего, за четыре года еще накопилось.