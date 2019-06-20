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Все про:гелікоптер (199) МВС (1229)

 Перший цього року гвинтокрил Н225 для системи авіабезпеки МВС прибув в Україну. ФОТОрепортаж

Сучасний вертоліт Super Puma приземлився на аеродромі Ніжинського авіаційного загону. Заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров заявив, що ще один вертоліт прилетів із Франції в Україну в рамках договору між МВС і компанією Airbus.

Про це повідомляє Департамент комунікації МВС, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас чергове свято, чергове отримання Н225 у рамках контракту. Це ще один зразок сучасного транспортного засобу, який виконуватиме завдання в системі авіаційної безпеки МВС. Пілотування з Франції в Україну цього вертольота виконували наші пілоти. Це був тривалий переліт 2500 кілометрів, суттєвий виклик і хороша перевірка навичок нашого екіпажу", - зазначив Гончаров.

Глава ДСНС Микола Чечоткін повідомив, що це третій вертоліт Н225, який поповнить авіацію рятувальників. Ті машини, які були поставлені раніше, вже виконують завдання за призначенням.

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"Ці машини вже несуть бойові чергування і залучаються до виконання завдань за призначенням. Неодноразово вертольоти залучалися для доставки оперативних груп у зону стихійного лиха в Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях. Крім того, вони вже працювали в зоні ООС на Донбасі", - зазначив Чечоткін.

Перший цього року гвинтокрил Н225 для системи авіабезпеки МВС прибув в Україну 01
Перший цього року гвинтокрил Н225 для системи авіабезпеки МВС прибув в Україну 02
Перший цього року гвинтокрил Н225 для системи авіабезпеки МВС прибув в Україну 03
Перший цього року гвинтокрил Н225 для системи авіабезпеки МВС прибув в Україну 04
Перший цього року гвинтокрил Н225 для системи авіабезпеки МВС прибув в Україну 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3133384
 
   
 Топ коментарі
 
Точно. Смотрю на список его "фанатов" и узнаю всё это сепарско-рыговско-ольгинское болото на Цензоре.
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Кто их производить будет? Зеля? Так он только членом на пианине играть может. Ни на что другое не способен.
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Чергове вживане лайно, яке заборонено для польотів в Європі, через невдалу конструкцію. У цього гелікоптера відвалюється гвинт і гелікоптер падає і розбивається! Через велику кількість таких аварій та постраждалих ці моделі заборонили для використання на території ЄС!
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Где вы такую чушь берёте? Сами придумываете?
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Це загальновідомі факти, H225 заборонений для польотів в ЄС і тому ці старі гелікоптери пофарбували і продають Україні.
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Following the 22 October 2012 crash, the major North Sea Super Puma operators, CHC Helicopter, Bond Offshore Helicopters and Bristow Helicopters decided to ground all AS332 and EC225 Super Puma helicopters. On 25 October 2012 it was announced that the problem was suspected to relate to the main gearbox vertical shaft; the AS 332 L1 and L2 versions of the Super Puma could be refitted with an older design, allowing them to resume flying. On 8 November 2012 some Super Pumas of Bond Offshore Helicopters returned to flight.[33][34][35]The EC225 grounding continued into 2013, following the validation of new safety measures by the EASA, the type was progressively returned to service following modifications.[36][37] By mid-2015, all 49 EC225s operating in the North Sea fleets in the UK had been retrofitted with a redesigned bevel wheel vertical shaft to avoid any recurrence.[38]
In March 2015, the Japan Coast Guard accepted delivery of its fifth and final EC225; outfitted for performing search and rescue missions, they shall also be used for security enforcement, territorial sea enforcement/monitoring and disaster relief operations.[39]
On 2 June 2016, following the crash of an H225 in Norway which revealed a potential safety issue with the main rotor assembly, the EASA issued an emergency airworthiness directive that grounded the H225 fleet;[40] by July 2016, 80 per cent of the worldwide fleet had been grounded as a result, while some operators such as the French military continued to operate its fleet.[41] In October 2016, the grounding order by the EASA was lifted; some countries, including the United Kingdom and Norway, chose to maintain operational restrictions for the type.[42] Norwegian operator Statoil, who had contracted the CHC H225 which crashed, maintained it will not return to using the helicopter even if restrictions are lifted. The company has instead relied on the Sikorsky S-92 to meet its needs since the crash.[43] By December 2016, three separate lawsuits were filed by separate H225 operators, claiming that the type had been sold in a defective state due to the flaw being "inherent"
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Точно. Смотрю на список его "фанатов" и узнаю всё это сепарско-рыговско-ольгинское болото на Цензоре.
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Тут Игорька много, даже под женские имена маскируется, Людмила точно знаю. Не раз замечал, Игорь уходит из комментариев, появляется Людмила тут же и то же самое говорит. Игорь как будто не уходил 😁 Боты они такие.
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Закупили довольно большое количество вертолетов.
Может имело смысл, приобрести заодно и лицензию на их производство?
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Був зміст зробити нові МСБ-8 на Мотор-Січі і забезпечити ними МВС, щоб в будь яку мить можно було їх використати на фронті, навісивши на них НУРСи та ПТРК!
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Лицензии на производство своих товаров раздавала только Украина при овоще и шоколадном.
Ни одна нормальная частная фирма/предприятие/завод не будет такого делать. По многим причинам.
Лицензии есть смысл раздавать на производство пива, например, но не техники, в которой немерянно интеллектуальных наработок.
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Кто их производить будет? Зеля? Так он только членом на пианине играть может. Ни на что другое не способен.
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летающий "приус"? сколько их по старту?
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польша изготовляет м28, бывший ан28...короткий взлет и посадка на грунтовое покрытие...вместительный, понятный, отечественный, простой
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Круто!!! Но в бальницах почему бардак? Ну постройте вы их !!! Неужели вертолеты можем ,а порядок навести нет!!
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Сам гелікоптер це ще нічого , а от інфраструктура для такої біди сервіс , регламенти і інше певно буде дорожче від машини .
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Соромлюся запитати ... Закупити стільки вертольотів представницького класу - це точно ГСЧС і МВС потрібно?
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"МВС придбає 13 літаків Ан-178 для Нацгвардії" ----- Вы все ржете?! МВД Украины закупило 178 самолетов для Нацгвардии Украины во... Франции.

Не смеётсь? Ну, тогда я в одиночку....
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Кстати да, Мыкола, ты прав....
700 "Приусов" помирають - ухи просят.

https://kor.ill.in.ua/m/610x385/2351047.jpg

Всего в 2015 разбили. Ничего, за четыре года еще накопилось.
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Цензор.НЕТФотоСуспільствоПерший цього року гвинтокрил Н225 для системи авіабезпеки МВС прибув в Україну. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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