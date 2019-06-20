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 Бейсболка, берці, широкий крок: фоторобот і прикмети ймовірного нападника на журналіста Комарова. ФОТО

Правоохоронці оприлюднили фоторобот чоловіка, який ймовірно напав на черкаського журналіста Вадима Комарова, який помер сьогодні вночі, не виходячи з коми, після побиття 4 травня.

Про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України, передає Цензор.НЕТ.

За інформацією голови Національної поліції України Сергія Князєва, з дозволу слідчих вирішено оприлюднити фоторобот ймовірного нападника на Комарова.

"Це чоловік високого зросту (близько 190 см), має худорляву статуру, сутулиться. Голова чоловіка голена або повністю лиса", - зазначив Князєв.

Глава Нацполіції додав, що в день скоєння злочину чоловік був одягнений у чорні куртку і штани. На голові - бейсболка чорного кольору з емблемою. Взуття - черевики типу "берці" радянського зразка. Під час ходи людина робить досить широкий крок.

Бейсболка, берці, широкий крок: фоторобот і прикмети ймовірного нападника на журналіста Комарова 01

Бейсболка, берці, широкий крок: фоторобот і прикмети ймовірного нападника на журналіста Комарова 02
Бейсболка, берці, широкий крок: фоторобот і прикмети ймовірного нападника на журналіста Комарова 03

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"Звертаємося до громадськості і всіх представників засобів масової інформації по допомогу в ідентифікації ймовірного нападника. Будь-яка ваша інформація щодо підозрюваного може бути корисною для слідства", - зазначив Князєв. 

Нагадаємо, напад на журналіста стався в суботу, 4 травня, близько 9 ранку. Він отримав кілька ударів по голові і перебував у комі після операції в місцевій лікарні.

5 травня кримінальне провадження за фактом нападу на черкаського журналіста Вадима Комарова перекваліфіковано зі статті "Умисне тяжке тілесне ушкодження" на статтю "Замах на умисне вбивство".

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3133366
 
 
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Белецкий, а где твои корпус нацжён? Почему не под Администрацией этого "президента" и МВД с плакатами "Кто заказал Комарова"? Или папа арсен отмашку не дал?
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Думаю надо брать Пороха на вилы - он всё знает....
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Лижі розміру значного, десь від 45 і вище.
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размер шузы - ровно полторы тротуарной плитки. размер плитки известен.
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Так, чувак постійно ходить у берцях та бейсболці. Збс прикмети.
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Тобто, слідчі 2 тижні прогаяли часу, а тепер: ДОПОМОЖІТЬ!
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Депутата Бобова не допрашивали? Мастер он таких "заказов"
Откупился по первому "заказу" от Луценко....
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Цензор.НЕТФотоПодіїБейсболка, берці, широкий крок: фоторобот і прикмети ймовірного нападника на журналіста Комарова. ФОТО
 
 
 
 
 
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