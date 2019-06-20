 Житель Запоріжжя ґвалтував 2-річну дівчинку і знімав процес на камеру для поширення в мережі. ФОТО

Про це повідомляє Департамент кіберполіції Національної поліції України, передає Цензор.НЕТ.
Як встановили працівники кіберполіції, близько року тому для збагачення власної колекції дитячої порнографії, а також власного задоволення, зловмисник зґвалтував на той момент 2-річну дівчинку. Помітивши, що вона не розповіла про це матері, чоловік ще декілька разів ґвалтував дитину. При цьому свої дії він знімав на фото та відеокамеру. Отриманий контент поширював у мережі, щоб отримати унікальний контент від учасників таких груп, тим самим провокував інших учасників груп до подібних дій.
Крім того, він мав відеоархів з дитячою порнографією, який зберігав як на власних носіях, так і у хмарному сховищі. Подібні відео він поширював серед громадян України та іноземців.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 153 (Сексуальне насильство) КК України. Мешканцю Запоріжжя вже оголошено про підозру та взято під варту строком на 60 діб. Йому загрожує до 10 років ув’язнення.
З дворічною донькою подруги воно зустрічається
Та від такої порнухи вовком завити можна.
Особисто я, за хімічну кастрацію педофілів.Які Ваші думки щодо цього?
І груди четвертого розміру. Хай братва на зоні порадіє.
Да это читать невозможно, не то что представить , что дитё двух лет подвергают насилию
Исходя из последних событий о насилии детей, нужно немедленно пересматривать законодательство.
Такие уроды не должны жить.
https://itd.rada.gov.ua/services/Petition/Index/5739?fbclid=IwAR2Yfu03cks6u6Ya1ObbCBxmQxusxhsKH4_7oKs-CWNGMxliA6dby7LhTQI