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Все про:діти (1565) Запоріжжя (494) педофіл (51)

 Житель Запоріжжя ґвалтував 2-річну дівчинку і знімав процес на камеру для поширення в мережі. ФОТО

Кіберполіція затримала в Запоріжжі педофіла, який ґвалтував 2-річну дитину і фіксував свої злочинні дії на камеру.

Про це повідомляє Департамент кіберполіції Національної поліції України, передає Цензор.НЕТ.

Як встановили працівники кіберполіції, близько року тому для збагачення власної колекції дитячої порнографії, а також власного задоволення, зловмисник зґвалтував на той момент 2-річну дівчинку. Помітивши, що вона не розповіла про це матері, чоловік ще декілька разів ґвалтував дитину. При цьому свої дії він знімав на фото та відеокамеру. Отриманий контент поширював у мережі, щоб отримати унікальний контент від учасників таких груп, тим самим провокував інших учасників груп до подібних дій.

Крім того, він мав відеоархів з дитячою порнографією, який зберігав як на власних носіях, так і у хмарному сховищі. Подібні відео він поширював серед громадян України та іноземців.

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За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 153 (Сексуальне насильство) КК України. Мешканцю Запоріжжя вже оголошено про підозру та взято під варту строком на 60 діб. Йому загрожує до 10 років ув’язнення.

Житель Запоріжжя ґвалтував 2-річну дівчинку і знімав процес на камеру для поширення в мережі 01
Житель Запоріжжя ґвалтував 2-річну дівчинку і знімав процес на камеру для поширення в мережі 02

Житель Запоріжжя ґвалтував 2-річну дівчинку і знімав процес на камеру для поширення в мережі 03

Житель Запоріжжя ґвалтував 2-річну дівчинку і знімав процес на камеру для поширення в мережі 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3133360
 
 
 Топ коментарі
 
Пам'ятаю, десь рік тому хтось ляпнув дурню - "от работа у киберполиции збс, сидишь и порнуху смотришь на работе"... Житель Запорожья насиловал 2-летнюю девочку и снимал процесс на камеру для распространения в сети - Цензор.НЕТ 6431
Та від такої порнухи вовком завити можна.
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Этого урода, вообще нельзя выпускать на свободу, пусть падло сгниёт в тюрьме.
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Скільки по Україні гуляє таких збоченців ?
З дворічною донькою подруги воно зустрічається Житель Запорожья насиловал 2-летнюю девочку и снимал процесс на камеру для распространения в сети - Цензор.НЕТ 5144
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Пам'ятаю, десь рік тому хтось ляпнув дурню - "от работа у киберполиции збс, сидишь и порнуху смотришь на работе"...
Та від такої порнухи вовком завити можна.
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Это жесть,что творится в стране ,пока вверху доворовывают ,внизу в народа совсем крыша протекла !
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Что за х....рня то в творится? Мир в край е...нулся...
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Таких надо утилизировать, а не сочувствовать.
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Главный поставщик детской порнографии -- Россия. ...даже Латинская Америка взаде...
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Этого урода, вообще нельзя выпускать на свободу, пусть падло сгниёт в тюрьме.
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Кіберполіції +, а затриманій потворі бажаю отримати екзотичну сексуальну насолоду в спеціалізованих для цього місцях. Думаю "на зоні" цей півень буде "знатною красунею".
Особисто я, за хімічну кастрацію педофілів.Які Ваші думки щодо цього?
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чувак, ты советских фильмов насмотрелся!!! сегодня "на зоне" 90% таких точно. из 2000 сидельцев не найдешь сварщика, вообще никакого, ни плохого, ни хорошего, дверь не сделают, наркоманы, гопота, насильники, быдло, всякое чмо! алфавит и таблица умножения за гранью, это уже академия наук.
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А они хоть какую-то работу выполняют? Или только жрут?
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работают только от скуки, и те кто хочет, в госбюджете деньги на содержание. в ссср передачка с воли была как награда, с разрешения кума, краткосрочная свиданка раз в пол года при хорошем поведении, трехдневка-как для героев труда, любой залет, и вешайся. сегодня передачи хоть каждый день, свидания, платные свидания, деньги на счет, телевизор, интернет, телефоны....пионерлагерь.
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Поддерживаю.Плюс пожизненное обитание в общей камере.
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Перед тим як саджати, варто б йому операцію зі зміни статі зробити.

І груди четвертого розміру. Хай братва на зоні порадіє.
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Бред какой то,как можно насиловать двухлетнего ребенка, мизинцем правой руки...Не верю
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Сохранение смертной казни для чётко обозначенных случаев с 100% доказательной базой!
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Каких только придурков не бывает .. А кто его переплюнет ? Тот кто сперму изнасилует ? ))
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10 лет заключения?
Да это читать невозможно, не то что представить , что дитё двух лет подвергают насилию
Исходя из последних событий о насилии детей, нужно немедленно пересматривать законодательство.
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Мне кажется, что эти вот новости про педофилов это технология, чтобы заговорить убийство Тимчука.
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Дети никуда не денутся. Но это способ отвлечь внимание.
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Даже в США,приверженцу отмены смертной казни есть исключения что и в Украине надо принять законодательно за особотяжкие преступления и за измену Родине в военное время.
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Просто сжечь заживо!
Такие уроды не должны жить.
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не ну це пі..ец якийсь це тільки те шо всплило. а скілько ше діток мучать
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Надеюсь в тюрьме его ждет «горячий» прием . У них для таких уродов очень справедливое отношение
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До речі, смертна кара для таких - надто мале покарання. А 25 років в тюрмі, без права помилування - в самий раз. Хто знає тюремні порядки - той мене зрозуміє.
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Слишком легко! Его надо резать по кускам дней 30-60, так что бы не сдох сразу!
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у меня нет слов. я за любые самые суровые наказания. не вижу никаких причин терпеть таких людей живыми даже в тюрьме. То в одессе трагедия, теперь тут.
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А чого він до сих пір не підвішений за яйця до стовпа?
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Цензор.НЕТФотоСуспільствоЖитель Запоріжжя ґвалтував 2-річну дівчинку і знімав процес на камеру для поширення в мережі. ФОТО
 
 
 
 
 
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