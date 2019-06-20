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Все про:Іспанія (251) Харків (1394) авіасполучення (205) лоукост (105) SkyUp (7)

 "Коли буде літак, ніхто не знає": 150 пасажирів SkyUp другий день не можуть вилетіти з Барселони до Харкова. ВІДЕО+ФОТО

Близько 150 пасажирів 19 червня не змогли вилетіти додому з аеропорту в місті Барселона (Іспанія) в Харків. Коли буде літак, ніхто не знає.

Про це Цензор.НЕТ повідомили родичі застряглих в аеропорту Барселони пасажирів.

"В аеропорту Барселони другий день закриті 150 наших громадян. Мали летіти авіакомпанією SkyUp, літак не подали. У компанії не відповідають на телефон. У міністерстві нуль реакції, люди без їжі і води, багато дітей. Їм не дають ні їжі, ні води. Інформації ніякої не надають. Барселона віддає багаж і відправляє на всі чотири сторони. Компенсацію ніхто відшкодовувати не збирається. Люди в шоці. Їм сказали добиратися додому як хочуть і за свій рахунок", - повідомила Анастасія.

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Коли буде літак, ніхто не знає: 150 пасажирів SkyUp другий день не можуть вилетіти з Барселони до Харкова 01

За словами українських туристів, вони повинні були прилетіти до Харкова ще 20 червня о 01:25, але рейс затримується досі.

Коли буде літак, ніхто не знає: 150 пасажирів SkyUp другий день не можуть вилетіти з Барселони до Харкова 02

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Як повідомляє "ГородХ",в аеропорту багаж відправили в літак, але самі туристи в нього не потрапили. При цьому ніякої інформації про те, коли ж буде оголошена посадка, довгий час не було. Потім з електронного табло зник рейс. Пізніше з'ясувалося, що літак зламався. Представник авіакомпанії SkyUp до мандрівників так і не вийшов. Всі спроби додзвонитися до нього не мали успіху.

Серед пасажирів були маленькі діти. Комусь із них знадобилися ліки, а вони були в багажі. Купити їх можна ніде було, так як ніч на дворі. Крім того, пасажири хотіли їсти, пити і спати.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3133356
 
 
 Топ коментарі
 
Отрыжка Бениного МАУ "Когда будет самолёт никто не знает": 150 пассажиров SkyUp второй день не могут улететь из Барселоны в Харьков - Цензор.НЕТ 9535
Кушайте ЗеБенятя "Когда будет самолёт никто не знает": 150 пассажиров SkyUp второй день не могут улететь из Барселоны в Харьков - Цензор.НЕТ 9535
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73% з тих що чекають на літак SkyUp - дякуйте каломойському чекайте, він скоро приїде за вами, 25% - щиро вам співчуваю!
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Ловите момент. Требуйте испанское гражданство.
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Отрыжка Бениного МАУ "Когда будет самолёт никто не знает": 150 пассажиров SkyUp второй день не могут улететь из Барселоны в Харьков - Цензор.НЕТ 9535
Кушайте ЗеБенятя "Когда будет самолёт никто не знает": 150 пассажиров SkyUp второй день не могут улететь из Барселоны в Харьков - Цензор.НЕТ 9535
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Україна має надавати пільгові кредити під купівлю українських нових літаків Ан-145/158, тоді і літаки у українських авіакомпаній не будуть постійно виходили з ладу!
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У нас є дуже цікавий проект Ак-218 на 400 пасажирів, який потрібно реанімувати і робити літаки для українських та світових авіакомпаній і давати літаки в лізинг!
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я перепрошую, а чому Україна (тобто бюджет України, тобто платники податків, тобто наприклад особисто я) маємо надавати пільгові кредити юридичним особам для придбання літаків? воно мені треба? до речі навіть такого фінансового та правового механізму не існує - як надання кредиту державою юр. особі. Кредити надаються фінансовими установами, а держава може впровадити певну програму по компенсації частини суми кредиту або тіла кредиту, на зразок компенсації по теплим кредитам.
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А яким боком Омеляшка-лоукостер до Зеленського?
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А под чьей протекцией Беня пытается отобрать лицензию у SkyUP на перевозки?
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Дада. Наоборот атаку на SkyUP делают чтобы лохторат думал на Коломойского.
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Какая удобная версия. А Зеленский читает с листочка всегда, чтобы враги подумали что он слабый и глупый, ага, да.
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пусть гиперлуп берет тележку и везет людей, а не бред нам рассказывает
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Летел из Турции в Нюрнберг недавно -- на турецком Боинге... ... из трёх сидений в ряду, среднее было продавлено до пола -- на него садится немецкая мама с ребёнком, рядом муж.
Зовут стюардессу -- мол, шо за шайзе?!
Их пересадили, конечно, зато я 3 часа, как на диванчике летел... ...и не волновался, хотя Боинг был, Эпохи построения Развитого Социализма...*)
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Ловите момент. Требуйте испанское гражданство.
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73% з тих що чекають на літак SkyUp - дякуйте каломойському чекайте, він скоро приїде за вами, 25% - щиро вам співчуваю!
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а где консул Украины ??? или при новом "креативном" преЗЕденте консулов отменили???
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Боже какое позорище. И во европейцы сидят , как жтот цыганский табор сидит целый день в аэропорту.
ЛИШИТЕ КОМПАНИЮ ЛИЦЕНЗИИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПОЛЕТОВ
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Суд вже забрав ліцензію і них, здогадайся хто проце попіклувався.
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ЗАБРАТЬ ЛИЦЕНЗИЮ И ВСЕ, В ЧЕМ ПРОБЛЕМА?
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в том, что благодаря бени районный суд запретил этой авиакомпании летать.)) Так что вопросы к любителям бени и мау))
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Уродский перевозчик . Две недели назад полетели в Римини (Италия) на десять дней . Эти уроды перенесли обратный вылет на двое суток назад . Итог 8 дней . Никогда не пользуйтесь услугами SkyUp !
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У єтой авиакомпании по левому иску Коломойши забрали лицензию. Как раз неделю назад. Так что то что вас вернули на два дня раньше еще благодарите, - могли б вообще куковать как єти.
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Кого волнуют их отношения с Коломойшей ? Пусть выполняют свои обязательства !
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Між іншим ця компанія купила кілька НОВИХ літаків. І тепер каломойша хоче їх відтиснути, бо в МЯУ нових машин нема. Ось звідки ноги ростуть. А як робляться "підстави" ... нещодавно коломойша конфліткував з Украерорухом, зараз нібито "брейк", але затримати рейс так щоби в аеропорту призначення літак не могли тривалий час прийняти через щільний розклад - таке робиться штучно. Інфа від стороннього туроператора. Втім зебіли у булочну не самольотах нє єздіют, їм це до дупи.
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Обанкротились наверно. Среди авиаперевозчиков это обычное явление.
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Особенно в Украине, если ты конкурент МАУ
"Когда будет самолёт никто не знает": 150 пассажиров SkyUp второй день не могут улететь из Барселоны в Харьков - Цензор.НЕТ 4628
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Ну ничего страшного ,в Барселоне можно и задержаться ,хуже если было бы наоборот . "Когда будет самолёт никто не знает": 150 пассажиров SkyUp второй день не могут улететь из Барселоны в Харьков - Цензор.НЕТ 6608
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Если компанию сейчас лишить лицензии, то возвращать пассажиров домой не нужно. Пусть там дальше сидят... Так же можно забыть и про всех остальных пассажиров, которые тоже купили билеты на полеты этой компанией.
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"цензор"! напиши, что на поезд Харьков-Херсон на завтра нет плацкартных билетов)))))))))))))))))))
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А, то таке. Застрягнути в Барселоні приємніше, аніж в Харкові!
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Цензор.НЕТФотоПодії"Коли буде літак, ніхто не знає": 150 пасажирів SkyUp другий день не можуть вилетіти з Барселони до Харкова. ВІДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
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