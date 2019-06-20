 Футболіст збірної України U-20 Дришлюк присвятив "золото" ЧС загиблому в АТО батькові. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
Відповідаючи на запитання в коментарі Tribuna.com, 19-річний гравець також додав, що це нагорода всієї його родини.
"Я щодня молився і просив батька, щоб він допоміг нам досягти цього результату і виграти чемпіонат світу", - розповів переможець футбольної першості планети.
Батько Кирила загинув у війні на Донбасі в 2014 році. Його певний час вважали зниклим безвісти, а потім загиблим. Екіпаж літака підполковника Костянтина Могилка отримав завдання провести розвідку над тоді ще окупованим Слов'янськом. Борт помітили і підбили терористи. Удар ракети припав у правий двигун. Вогонь перекинувся на праве крило. Літак почав падати. Рятуючи молодших членів екіпажу (3 особи врятувалися, вистрибнувши з парашутом) і відводячи небезпеку від житлового сектора, села Пришиб, командир борту підполковник Могилко, борт-інженер майор Дришлюк, прапорщик Потапенко, радист Момот та фотооператор Камінський залишалися в літаку до кінця.
Нагадаємо, 11 червня молодіжна збірна України з футболу обіграла італійців з рахунком 1:0.
татко все-все бачить...радіє
( тільки якщо ти будешь завжди пам"ятати чий ти син! і заради кого і чого він загинув)
Слава Героям! і їх славним нащадкам!
Слава Украине