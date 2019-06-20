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 Футболіст збірної України U-20 Дришлюк присвятив "золото" ЧС загиблому в АТО батькові. ФОТО

Півзахисник юнацької збірної України з футболу серед гравців до 20 років Кирило Дришлюк присвятив золоту медаль чемпіона світу своєму батькові - військовому льотчику Павлові Дришлюку, який загинув в АТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Відповідаючи на запитання в коментарі Tribuna.com, 19-річний гравець також додав, що це нагорода всієї його родини.

"Я щодня молився і просив батька, щоб він допоміг нам досягти цього результату і виграти чемпіонат світу", - розповів переможець футбольної першості планети.

Футболіст збірної України U-20 Дришлюк присвятив золото ЧС загиблому в АТО батькові 01

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Батько Кирила загинув у війні на Донбасі в 2014 році. Його певний час вважали зниклим безвісти, а потім загиблим. Екіпаж літака підполковника Костянтина Могилка отримав завдання провести розвідку над тоді ще окупованим Слов'янськом. Борт помітили і підбили терористи. Удар ракети припав у правий двигун. Вогонь перекинувся на праве крило. Літак почав падати. Рятуючи молодших членів екіпажу (3 особи врятувалися, вистрибнувши з парашутом) і відводячи небезпеку від житлового сектора, села Пришиб, командир борту підполковник Могилко, борт-інженер майор Дришлюк, прапорщик Потапенко, радист Момот та фотооператор Камінський залишалися в літаку до кінця.

Нагадаємо, 11 червня молодіжна збірна України з футболу обіграла італійців з рахунком 1:0.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3133352
 
   
 Топ коментарі
 
добре, синку!
татко все-все бачить...радіє
( тільки якщо ти будешь завжди пам"ятати чий ти син! і заради кого і чого він загинув)
Слава Героям! і їх славним нащадкам!
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До Слез просто до слез
Слава Украине
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добре, синку!
татко все-все бачить...радіє
( тільки якщо ти будешь завжди пам"ятати чий ти син! і заради кого і чого він загинув)
Слава Героям! і їх славним нащадкам!
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Хорошая смена растет, его отец был бы доволен.
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Павло Дришлюк вчився в київській школі №230, що на масиві Ново-Біличі і жив там.
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Вічна Слава і Пам'ять Героям полеглим за Україну! Бережи Тебе Бог, синку...
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Цензор.НЕТФотоСуспільствоФутболіст збірної України U-20 Дришлюк присвятив "золото" ЧС загиблому в АТО батькові. ФОТО
 
 
 
 
 
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