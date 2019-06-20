 "Фольксваген" збив матір і дитину на пішохідному переході в Києві: водія затримали громадяни, постраждалі у важкому стані. ФОТО

Про це повідомляє "Київ Оперативний", інформує Цензор.НЕТ.
"Прямо зараз на Протасовому Яру, 8, невідомий автомобіль збив двох - жінку і дитину. Відразу після ДТП автомобіль зник", - йдеться в повідомленні.
Фото - Сергій Гришин/Facebook
Про це повідомляє "Київ Оперативний", інформує Цензор.НЕТ.
"Прямо зараз на Протасовому Яру, 8, невідомий автомобіль збив двох - жінку і дитину. Відразу після ДТП автомобіль зник", - йдеться в повідомленні.
Фото - Сергій Гришин/Facebook
ЗАТО ЕГО ЗАДЕРЖАЛИ! а ваш бляхер бы слинял бы и корыто своё спаслил бы в лесополосе
Даже если было бы написано про корову, которая дала 15л. млека за раз, - все равно тут же возник бы срач: кого благодарить - Петю или ЗЕлю