 "Фольксваген" збив матір і дитину на пішохідному переході в Києві: водія затримали громадяни, постраждалі у важкому стані. ФОТО

Про це повідомляє "Київ Оперативний", інформує Цензор.НЕТ.

"Прямо зараз на Протасовому Яру, 8, невідомий автомобіль збив двох - жінку і дитину. Відразу після ДТП автомобіль зник", - йдеться в повідомленні.

Журналіст Сергій Гришин написав, що йому вдалося затримати водія "Фольксвагена", і повідомив, що постраждалі дістали важкі травми.

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Фото - Сергій Гришин/Facebook