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Все про:ДТП (2366) Київ (6184)

 "Фольксваген" збив матір і дитину на пішохідному переході в Києві: водія затримали громадяни, постраждалі у важкому стані. ФОТО

На Протасовому Яру в Києві водій на "Фольксвагені" скоїв наїзд на жінку та дитину, які перебували на пішохідному переході.

Про це повідомляє "Київ Оперативний", інформує Цензор.НЕТ.

"Прямо зараз на Протасовому Яру, 8, невідомий автомобіль збив двох - жінку і дитину. Відразу після ДТП автомобіль зник", - йдеться в повідомленні.

Фольксваген збив матір і дитину на пішохідному переході в Києві: водія затримали громадяни, постраждалі у важкому стані 01

Журналіст Сергій Гришин написав, що йому вдалося затримати водія "Фольксвагена", і повідомив, що постраждалі дістали важкі травми.

Також дивіться: Сім'я з дитиною загинула в ДТП з участю оперуповноваженого. ФОТО

Фольксваген збив матір і дитину на пішохідному переході в Києві: водія затримали громадяни, постраждалі у важкому стані 02
Фольксваген збив матір і дитину на пішохідному переході в Києві: водія затримали громадяни, постраждалі у важкому стані 03
Фольксваген збив матір і дитину на пішохідному переході в Києві: водія затримали громадяни, постраждалі у важкому стані 04

Фото - Сергій Гришин/Facebook

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3133345
 
 
 Топ коментарі
 
"Водитель растерзан гражданами. Граждане не установлены". Вот так пару раз, и глядишь, перестанут так сбивать людей.
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полиция уже пишет ему заказное письмо.
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Зато не проклятый евробляхер, за корыто 20-тилетней давности заплатил налогов в цену самого корыта - и дави людей.
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Не факт, карыто старое, права купил, ездить не купил...
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А може стрес? В момент забув шо розмитнив та по газам як зазвичай
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вы знаете, а таки универсал пассат - 95% что льготно растаможенная бляха, хотя сути трагедии это особо не меняет
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до чего вы же зебилы - тупые! 20 раз уже повторяют вам, а вы всё тупите!
ЗАТО ЕГО ЗАДЕРЖАЛИ! а ваш бляхер бы слинял бы и корыто своё спаслил бы в лесополосе
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Это бляхер, только уже растаможенный
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Это недавно растаможенный евробляхер.
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Какая разница? один фиг зебил и от перемены букв ни на йоту не поумнеет.
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Бляху розмитнив, а звички залишилися.
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"Водитель растерзан гражданами. Граждане не установлены". Вот так пару раз, и глядишь, перестанут так сбивать людей.
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Баба могла и клювом повертеть немного. Да, может и правА, но ребенок теперь будет уже не тот. Да и сама новей не станет.

Даже если было бы написано про корову, которая дала 15л. млека за раз, - все равно тут же возник бы срач: кого благодарить - Петю или ЗЕлю "Фольксваген" збив матір і дитину на пішохідному переході в Києві: водія затримали громадяни, постраждалі у важкому стані - Цензор.НЕТ 3332
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На тому пішоходному переході водії часто просто пруть собі навіть із перевищенням швидкості незважкаючи на пішоходів.
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да, на бляхах бы слинял! корыто бы уже догорало в лесополосе
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Бывший бляхер. Растаможку купил, а мозгов не купишь.
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таких уродов надо стрелять , желательно на месте дтп , ну или на крайняк при задержании
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Бывший бляхер. Растаможку купил, а мозгов не купишь.
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Цензор.НЕТФотоПодії"Фольксваген" збив матір і дитину на пішохідному переході в Києві: водія затримали громадяни, постраждалі у важкому стані. ФОТО
 
 
 
 
 
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