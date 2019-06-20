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Все про:Чернігів (142) розкопки (29)

 Археологи розкопали в центрі Чернігова давньоруське поховання XII ст. ФОТО

На проспекті Перемоги в центрі Чернігова археологи виявили давньоруське поховання XII ст. і залишки древніх будівель.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своєму сайті повідомив Національний архітектурно-історичний заповідник "Чернігів стародавній".

"Розкопане поховання належить приблизно до 12 ст. Біля нього виявлено сліди паркану й будівель того ж періоду", - розповів археолог Ігор Ігнатенко.

За його словами, розкопки були ініційовані ним на ділянці, де без погодження з організаціями охорони пам'яток проводилися земляні роботи з переукладання тротуарів. Для досліджень їх призупинили.

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Під час розкопок археологи встановили, що на цьому місці (навпроти Центрального ринку) у Х ст. розташовувався могильник, імовірно, курганного типу. А в XIII столітті тут існувала житлова або господарська забудова. На місці, де стояли ті будівлі, дослідники виявили уламки скляних браслетів, намистину та багато фрагментів посуду XIII століття.

Археологи розкопали в центрі Чернігова давньоруське поховання XII ст 01
Археологи розкопали в центрі Чернігова давньоруське поховання XII ст 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3133291
 
   
 Топ коментарі
 
В это время на территории московии еще жабы квакали
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Может потому чтобыла Киевская Русь?
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Перевод какой кривой
давньоруське в оригинале
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В это время на территории московии еще жабы квакали
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был обнаружен скелет кацапопитека? Археологи раскопали в центре Чернигова древнерусское захоронение XII ст. - Цензор.НЕТ 4717 А шо там русня делала?
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Кацапня и прочие расеяне имеют такое же отношение к Древней Руси, как современные румыны к древнему Риму...
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Что,что,что древнерусское ? Археологи раскопали в центре Чернигова древнерусское захоронение XII ст. - Цензор.НЕТ 4252Что бы на это сказали Вятрович с Парубиём ?
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Центром Руси в те времена называлась территория современной Украины, потому раскопки того периода это раскопки "давньоруського" периода истории Украины. А нынешняя Расея в те времена называлась Московия, Московское княжество, а название "Россия" Московия получила благодаря Пете первому только лишь в первой половине 18 века. Поэтому эти раскопки ни к России ни к нынешним "русским" не имеют никакого отношения. Кстати, нынешние белорусы в средние века самоназывались литвинами, а нынешняя Беларусь тогда называлась Бяликая Литва.
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При Петре насколько мне известно она Расеей тоже не называлась, она называлась "Расейская империя" себя же Петр провозгласим Амператором.....
Расеей они всегда назывались только в неоффициальных документах, да и сейчас они не Расея, а Расейская Федерация состоящая из земель других народов своих земель не имея
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Нє, ну то всьо , звичайно, пиня понадобував! У минулих життях!)))
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Что за бред. Почему "древнерусское", а не "древнеукраинское"?
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Термин "Киевская Русь" придумали кацапские историки аж в 19-м веке.
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А где в слове древнеруССкий имеется корень Русь?
Сам этот термин "древнерусский" выдуман в Москве и является абсолютно манипулятивным и пропагандистским, а не научным.
Так какого лешего мы используем московские пропагандистские термины? Можно ведь сказать "захоронение периода Руси", или если так охота прилагательные составлять - назвать его "руСЬким" или "русинским", но никак не руССким.
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а они и это украдут и выдадут за СССвое. ну, типу "руСССинское"
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Ви в себе спитайте. Яку мову використовуєте, такі штампи і маєте. В український мові є лише руський чи русинський від Русі.
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Так, а ще в український мові слово "руський" не має жодного відношення до Росії.
І взагалі українською слово "руССкий" перекладається як росіянин чи російський.

А навіть якщо використовувати російську мову - ми не маємо при цьому використовувати московські пропагандистські терміни.
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Отож. Не маємо. Але дуже наївно думати, що ми зможемо генерувати, розповсюджувати та відстоювати правильні російські терміни російською мовою, щоб їм там щось довести.
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Нащо нам їм щось доводити? Ми самі для себе маємо використовувати правильні терміни на будь-якій мові. Ми ж не називаємо донбаськіх колаборантів та російській найманців "ополченцами", навіть коли пишемо російською? - і тут так само не маємо використовувати ці брехливі московські терміни навіть коли пишемо російською.
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Колаборанти чи сепаратисти - це різні слова з різним значенням. В даному випадку в російській мові просто немає іншого такого слова, який би був прямим аналогом українського "руський", крім "русский". Ми можемо вигадувати і вводити що завгодно, але вкласти це мільйонам хоча б наших громадян в голови, маючи поруч активний інформаційний генератор - просто неможливо.
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Зєлямойскій нє пріємлєт "дрєвнєукраїнське". Мамо Рімма з дядєй бенєй мальчєку-дебільчику нє разрєшают отклоняцца от лінії цк кпсс!).
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нехай москалі відвикають називатись Русью.
історична назва росії - московщина.
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Кацап, якщо ти вчиш історію України з промов Х...ла і Дугіна, то не сунься на Українські сайти, щоб не травмувати твою психіку ще більше!
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Перевод какой кривой
давньоруське в оригинале
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Закопайте обратно, пока Парубий опять не почуял "смрад русского духа".
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так смердит со стороньі масквьі. а Чернигов не москва.
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Від тебе точно русскім міром смердить.
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Это поселение времен Руси - никакого русского духа там никогда не было, как и не было никаких русских на Руси: русь, русы, русины - так называли наших предков, а вовсе не руССкими.
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Может просто захоронения времен Руси? Это кацапы утверждают что было древнерусское государство
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Який баран набирає тексти і публікаціїї, що ще за "дрєвнєруССкоє"?? Зовсім дебіли?
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сепарок, решил отличиться, теперь пойдет вестями возле метро торговать Археологи розкопали в центрі Чернігова давньоруське поховання XII ст - Цензор.НЕТ 5299
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Мало нам предки памятников оставили Из камня и кирпича почти не строили Да и войны и набеги кацапо -монголов своё дело сделали
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Не "древнерусское", а "древнеруськое"
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я звісно не філолог, але як із Древней РуСи, получается древнеруССкое?
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Мудаки, не не древнерусское а древнекиевское
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Долбни конченные!!!! какое древнеруССкое???? В Руси жили русины! по-этому древнеруское!!!!????
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Карочє! Українці -окремо. А кацаби з мокшанських болот - то вже взагалі окремо від здорового глузду!)
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судя по комментам спор будет эпическим
странно, что украинский паспорт не нашли
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Какое нах.ен "древне рузькое" !? Ватники - вы охре.ени !!! Не было и нет никаких рузьких - есть сброд полукровок без имени и племени... которые живут северней нас.
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древнерусское захоронение
Археологи розкопали в центрі Чернігова давньоруське поховання XII ст - Цензор.НЕТ 7546
Нужно быть поосторожнее!
Объявят черниговщину росийской территорией.
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Закопать обратно.А то пукин начнет претендовать на Чернигов.
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Цензор.НЕТФотоСуспільствоАрхеологи розкопали в центрі Чернігова давньоруське поховання XII ст. ФОТО
 
 
 
 
 
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