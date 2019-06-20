 Археологи розкопали в центрі Чернігова давньоруське поховання XII ст. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своєму сайті повідомив Національний архітектурно-історичний заповідник "Чернігів стародавній".
"Розкопане поховання належить приблизно до 12 ст. Біля нього виявлено сліди паркану й будівель того ж періоду", - розповів археолог Ігор Ігнатенко.
За його словами, розкопки були ініційовані ним на ділянці, де без погодження з організаціями охорони пам'яток проводилися земляні роботи з переукладання тротуарів. Для досліджень їх призупинили.
Під час розкопок археологи встановили, що на цьому місці (навпроти Центрального ринку) у Х ст. розташовувався могильник, імовірно, курганного типу. А в XIII столітті тут існувала житлова або господарська забудова. На місці, де стояли ті будівлі, дослідники виявили уламки скляних браслетів, намистину та багато фрагментів посуду XIII століття.
Расеей они всегда назывались только в неоффициальных документах, да и сейчас они не Расея, а Расейская Федерация состоящая из земель других народов своих земель не имея
Сам этот термин "древнерусский" выдуман в Москве и является абсолютно манипулятивным и пропагандистским, а не научным.
Так какого лешего мы используем московские пропагандистские термины? Можно ведь сказать "захоронение периода Руси", или если так охота прилагательные составлять - назвать его "руСЬким" или "русинским", но никак не руССким.
І взагалі українською слово "руССкий" перекладається як росіянин чи російський.
А навіть якщо використовувати російську мову - ми не маємо при цьому використовувати московські пропагандистські терміни.
історична назва росії - московщина.
давньоруське в оригинале
странно, что украинский паспорт не нашли
Нужно быть поосторожнее!
Объявят черниговщину росийской территорией.