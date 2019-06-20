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 "Вимерлий" Донецьк: блогер показав порожні вулиці і забиті магазини окупованого міста. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У мережі з'явилися свіжі фото і відео, на яких відображено життя в окупованому РФ Донецьку.

Матеріал опублікував місцевий блогер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Восточный вариант".

За його словами, з мільйона людей, які проживали в Донецьку до 2014 року, тепер в місті залишилося лише близько 350 тисяч. На підтвердження своїх слів він показав абсолютно безлюдні центральні вулиці і головну площу міста, а також закриті магазини і розважальні заклади, які користувалися попитом у відвідувачів в довоєнні часи.

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Незважаючи на те, що зйомка була зроблена в понеділок, головна вулиця Донецька - вулиця Артема -  видається абсолютно порожньою, а транспорту на ній практично немає, чого неможливо було уявити в мирні часи, коли на цій вулиці часто були затори.

Вимерлий Донецьк: блогер показав порожні вулиці і забиті магазини окупованого міста 01

"Коментатори, які писали мені: що ж ти показуєш, що людей немає? Так я ж їх у фотошопі не видаляв. Насправді їх просто немає!" - відповідав блогер на коментарі своїх передплатників, яких дивували абсолютно порожні вулиці Донецька.

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Водночас багато магазинів, які раніше працювали на центральній вулиці, тепер порожні, а їх приміщення здаються в оренду.

Вимерлий Донецьк: блогер показав порожні вулиці і забиті магазини окупованого міста 02

Абсолютно порожньою видається на відео і центральна площа Леніна, а також вулиці, які прилягають до неї.

Вимерлий Донецьк: блогер показав порожні вулиці і забиті магазини окупованого міста 03
Вимерлий Донецьк: блогер показав порожні вулиці і забиті магазини окупованого міста 04

Далі блогер вирушив на вулицю Челюскінців, показавши по дорозі колись популярний у донеччан, а тепер закритий заклад "Байкерз бар". За його словами, нині бар не працює.

Вимерлий Донецьк: блогер показав порожні вулиці і забиті магазини окупованого міста 05
Вимерлий Донецьк: блогер показав порожні вулиці і забиті магазини окупованого міста 06

Закрито також цілу низку магазинів і банків на проспекті Театральному. Вітрини забиті фанерою, а сходи біля входу заростають травою.

"Тут уже бізнес не працює. І вулиця Артема стала мертвою для бізнесу" - зазначає блогер.

Вимерлий Донецьк: блогер показав порожні вулиці і забиті магазини окупованого міста 07

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Вимерлий Донецьк: блогер показав порожні вулиці і забиті магазини окупованого міста 08
Вимерлий Донецьк: блогер показав порожні вулиці і забиті магазини окупованого міста 09

Давно не працює також і досить відвідуваний в минулому гастроном "Нікольський" на перетині Театрального і Челюскінців. Нині його площі здаються в оренду, проте бажаючих орендувати їх поки немає. Автор відео також зазначає, що вандали розбили мармурові поручні біля входу в магазин.

Вимерлий Донецьк: блогер показав порожні вулиці і забиті магазини окупованого міста 10
Вимерлий Донецьк: блогер показав порожні вулиці і забиті магазини окупованого міста 11
Вимерлий Донецьк: блогер показав порожні вулиці і забиті магазини окупованого міста 12
Вимерлий Донецьк: блогер показав порожні вулиці і забиті магазини окупованого міста 13

Автор підкреслює, що не виражає жодної політичної позиції, а просто показує рідне місто таким, яке воно є. І будь-який донеччанин напевно погодиться, що порівняно з довоєнним періодом, коли Донецьк був звичайним українським обласним центром, зараз місто вдень у понеділок аномально порожнє і навіть вимерле.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3133275
 
   
 Топ коментарі
 
Судя по камерам с Крыма, они по дороге где-то потерялись...
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А колись було містом троянд...)
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Та ні всі працюють , як було за Андропова, що бояться на вулицю в робочий час появитись "Вымерший" Донецк: блогер показал пустые улицы и заколоченные магазины оккупированного города - Цензор.НЕТ 3105
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Радше купаються у вугільній суміші, багато шахт там позатоплювало через дії крєпкіх хазяйствєнніков №2...
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Донецьк та Луганськ потрібно звільняти від російських терористів і передавати під контроль України, саме про це мають йти переговори в Мінську, а не про ідіотські ініціативи Кучми!
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Повзуче звільнення йде вже не перший рік, буквально по метру відгризають у орків. Мінськ - це ширма, щоб виграти час, він ніколи не втілиться у життя. Але це наразі й не потрібно, навіщо витрачати час на мацковських мерзотників на Донбасі, якщо можна чужими руками задушити саму Мацковію як першоджерело тих негараздів?
Якщо зелена шмаркля своїми ініціативами все не зіпсує, то ще на нашому віку побачимо Донецьк та Луганськ (можливо, навіть Крим) знов у складі України.
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Такими "позвучими темпами ми ще 100 років будемо йти до кордону, бо там більше 100км! Потрібно передавати Донецьк та Луганськ під контроль України, виводячи звідти російських терористів! В Донецьку та Луганську мають відновити конституційну українську владу - військові адміністрації, ніякихта терористів в Донецьку та Луганську не має бути!
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Це правильні, але тільки гасла. Реальність трохи складніша, тому треба набратися терпцю - хочемо ми цього чи ні. Нехай цим питанням займаються ті, хто на ньому розуміється, тобто військові з подачі політичного керівництва.
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куди ? на мокшанські болотя ?
а воно нам треба ?
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Видимо население там было из одних биндер оказывется
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Не бИндер...не денег..не работы)))
Донбазяне...покричите еще ПУКИНПРИДИ!!!)))
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Там уже давно полная ж....опа, "республика" не состоялась.
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Видать все в крым на пляжи отдыхать уехали......
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Судя по камерам с Крыма, они по дороге где-то потерялись...
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ну вот, а говорят Донецк - русский город. Вот "биндеровцы" уехали и город опустел - выходит, на две трети Донецк "бендеровским" был...
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Куда "русский мир" пришёл - оттуда люди сбежали. Так всегда; исключений нет. Потому из СССР уехать вообще было невозможно - все разбежались бы.
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Ці борги вже закладені в тарифи для пересічних українців, бо терористам воду виключати не можна, будуть усілякі міжнародні організації звинувачувати Україну в геноциді, а от простим українцям можна, в разі несплати за непомірними тарифами, диво якесь.
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так було 2 роки тому - зараз ціни в Україні ще збільшилися , натомість в ОРДЛО залишилися такими ж як і були "Вимерлий" Донецьк: блогер показав порожні вулиці і забиті магазини окупованого міста - Цензор.НЕТ 9572

Єгор Чечеринда
26 квітня 2017 р. ·


Донецьк:
- Газ 0,8 грн/куб.м.
- Світло 0.30 грн/квт
- Вода 4 грн/куб.м.
Львів:
- Газ 6,87 грн/куб.м.
- Світло 0,75 грн/квт
- Вода 12 грн/куб.м.
P.S. тарифи станом на лютий 2017
P.P.S. Для тих, хто не зрозумів зміст посту з першого разу: Різницю в тарифах в підсумку компенсує Україна. Бо саме вона постачає в ОРДЛО воду, світло, частково тепло. І за спожитий там газ рахунок теж виставлять саме Україні, бо лічильники Газпрому стоять на кордоні Росії та ОРДЛО.
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Чечеринда або повний бевзь, або провокатор, а найвірогідніше і те і інше!
Ні хто нічого не компенсує. Все це кацапи постачають типу у борг, сподіваючися повісити його на Україну в майбутньому.
Якщо Зєєєля чи Мертвечук таки продавлять замирення на кацапських умовах, ті "борги" доведеться повертати нам.
Я думаю Зє-Біли дуже тому зрадіють.
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вывсеврете . это полуденная сиеста . а жизнь в Донецке бурлит ночью . как в Дубае "Вымерший" Донецк: блогер показал пустые улицы и заколоченные магазины оккупированного города - Цензор.НЕТ 8238
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Автар біндєровєц! Він навіть не знає, що якби це місто не пограбували і не довели до зубожіння прокацапські мерзотники, це б точно вже зробили солдати НАТИ!
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Донецьк буде або українським або безлюдним.
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Слава порохопутєнській шоблі
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Скільки Україні коштує ОРДЛО

...Близько 80 млрд грн - приблизно таку суму Україна витратила за ці роки існування фейкових колаборантських утворень на наших східних теренах. Вона включає в себе виплату пенсій, постачання «в борг» електроенергії, води та газу на окуповані території...
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И не менее 11% населения хотят этого же для ВСЕЙ Украины!

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Боюсь вы ошибаетесь, процентов 65% судя по последним опросам
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ашвабадители освободили город от жителей
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Зато чистенько...
А пенсий им не давать. Чтобы скорее передохли.
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Усі поховалися.... бояться хунтибандероукропо карателей... чи чим їх там путлерТВ лякає... дибили млять...
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Вся эта дамбасятина в Киев и другие большие города переехала .Ну большая её часть.Остались или беднота,не имеющая денег на переезд или упоротые сторонники узкаго мира.)Они никуда не делись,а просто затихарились и упорно голосуют за жопоблок,надеясь на реванш.
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Ось до чого призводить спарювання з мордором.
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раБсейка пришла((( звали совкопитеки пустоголовые? вот и имеете теперь, вернее вас ботокс имеет, идиоты безмозглые((((
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А где ордынские оккупанты и "народная армия ДНР"? Похоже, днем эта нечисть прячется, а ночью вылазит, как в фильме "Побег из Нью-Йорка".
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У 1987 році увечері у одній робочій їдальні було людей стільки, скільки зараз мешкає у Донецьку.
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Украинские войска стоят на расстоянии 200 м от черты города. Перед украинскими войсками отсутствует сплошная линия обороны..Докучаевск фактически окружен. Украинские войска одним ударом могут разрезать Донецко-Горловскую агломерацию. Российские войска прижались к своей границе на расстояние 5-6 км.. Теперь ждать. Они все получат российские паспорта и после освобождение всех депортировать в РФ.
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Джон Джеймс Юз, когда основал шахты, то набрал на работы беглых каторжников! Юзовка росла, развивалась, каторжники стали называться - "горные рабочие", обзавелись жильём, создали семьи, расплодились...
Потом был Голодомор и новое заселение луганско-донецкого региона русскими КАТОРЖНИКАМИ! Жёстко следили, чтобы не дай Бог там не оказались украинские "политические" З.К. Стаханов - елецкий уличный грабитель, вместо тюрьмы выбрал шахту,

(не захотел исправлять ошибку советских пиарщиков, гопник, который даже в шахте грабил своих коллег).
Там отродясь - "гнилые" гены, с момента создания Юзовки! Как бы обидно местным жителям ни было это сознавать.
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походу на олимпийские игры все поехали
в ЛНР "Вимерлий" Донецьк: блогер показав порожні вулиці і забиті магазини окупованого міста - Цензор.НЕТ 7079 "Вимерлий" Донецьк: блогер показав порожні вулиці і забиті магазини окупованого міста - Цензор.НЕТ 7079 "Вимерлий" Донецьк: блогер показав порожні вулиці і забиті магазини окупованого міста - Цензор.НЕТ 7079 Д.Б.(с)
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Так неудивительно -в 5.00 утра все ещё спят.
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Я думаю, в пять утра вы бы там засцяли прогуливаться. С риском нарваться на вонючий патруль.
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Киев,Украину уже не кормят,теперь сами объедаются и росию кормят, сеичас всех республиканцев на автобусе.на пляж республиканского значения в Седово вывезли,потому пгт.Юзовка пустая.
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"Автор подчеркивает, что не выражает никакую политическую позицию "

Вот и херово. Многие были такие, которые «не выражали никакую политическую позицию» в 14м, а потом были вынуждены бежать от тех, кто выражал и теперь диктует там условия.

Людям всегда «все равно», « все равно», «все равно», а потом, глядь, а вокруг то уже и п***ц. И становится не все равно, но уже поздно.
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Боже мій боже, одне з найбільших міст Східної Європи, і ось таке поробилось… Страхітний сон.
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***
А помните, было, Донецк - Украина?
А помните, мирный, цветущий Донбасс?
Еще не убило, не мужа, не сына.
И солнце с улыбкой смотрело на нас.

А помните, дети смеялись по-русски?
И пели, на пофиг каком языке.
Не знали они про ракетные пуски
И трупы, плывущие в мутной реке.

Была Украина, и дом, и Свобода.
Зачем заорали про русский Донбасс?
Зачем поддержали больного урода,
Чужой, триколористый иконостас.

Разбитые семьи, сироты, калеки…
Двухсотых уже опознать тяжело.
Красивая фраза, что «братья навеки!»
Вдруг стало ругательством, болью и злом...

Илья Вардиев.
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Цензор.НЕТФотоСуспільство"Вимерлий" Донецьк: блогер показав порожні вулиці і забиті магазини окупованого міста. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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