 "Вимерлий" Донецьк: блогер показав порожні вулиці і забиті магазини окупованого міста. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Матеріал опублікував місцевий блогер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Восточный вариант".
За його словами, з мільйона людей, які проживали в Донецьку до 2014 року, тепер в місті залишилося лише близько 350 тисяч. На підтвердження своїх слів він показав абсолютно безлюдні центральні вулиці і головну площу міста, а також закриті магазини і розважальні заклади, які користувалися попитом у відвідувачів в довоєнні часи.
Незважаючи на те, що зйомка була зроблена в понеділок, головна вулиця Донецька - вулиця Артема - видається абсолютно порожньою, а транспорту на ній практично немає, чого неможливо було уявити в мирні часи, коли на цій вулиці часто були затори.
"Коментатори, які писали мені: що ж ти показуєш, що людей немає? Так я ж їх у фотошопі не видаляв. Насправді їх просто немає!" - відповідав блогер на коментарі своїх передплатників, яких дивували абсолютно порожні вулиці Донецька.
Водночас багато магазинів, які раніше працювали на центральній вулиці, тепер порожні, а їх приміщення здаються в оренду.
Абсолютно порожньою видається на відео і центральна площа Леніна, а також вулиці, які прилягають до неї.
Далі блогер вирушив на вулицю Челюскінців, показавши по дорозі колись популярний у донеччан, а тепер закритий заклад "Байкерз бар". За його словами, нині бар не працює.
Закрито також цілу низку магазинів і банків на проспекті Театральному. Вітрини забиті фанерою, а сходи біля входу заростають травою.
"Тут уже бізнес не працює. І вулиця Артема стала мертвою для бізнесу" - зазначає блогер.
Давно не працює також і досить відвідуваний в минулому гастроном "Нікольський" на перетині Театрального і Челюскінців. Нині його площі здаються в оренду, проте бажаючих орендувати їх поки немає. Автор відео також зазначає, що вандали розбили мармурові поручні біля входу в магазин.
Автор підкреслює, що не виражає жодної політичної позиції, а просто показує рідне місто таким, яке воно є. І будь-який донеччанин напевно погодиться, що порівняно з довоєнним періодом, коли Донецьк був звичайним українським обласним центром, зараз місто вдень у понеділок аномально порожнє і навіть вимерле.
Якщо зелена шмаркля своїми ініціативами все не зіпсує, то ще на нашому віку побачимо Донецьк та Луганськ (можливо, навіть Крим) знов у складі України.
а воно нам треба ?
Донбазяне...покричите еще ПУКИНПРИДИ!!!)))
Єгор Чечеринда
26 квітня 2017 р. ·
Донецьк:
- Газ 0,8 грн/куб.м.
- Світло 0.30 грн/квт
- Вода 4 грн/куб.м.
Львів:
- Газ 6,87 грн/куб.м.
- Світло 0,75 грн/квт
- Вода 12 грн/куб.м.
P.S. тарифи станом на лютий 2017
P.P.S. Для тих, хто не зрозумів зміст посту з першого разу: Різницю в тарифах в підсумку компенсує Україна. Бо саме вона постачає в ОРДЛО воду, світло, частково тепло. І за спожитий там газ рахунок теж виставлять саме Україні, бо лічильники Газпрому стоять на кордоні Росії та ОРДЛО.
Ні хто нічого не компенсує. Все це кацапи постачають типу у борг, сподіваючися повісити його на Україну в майбутньому.
Якщо Зєєєля чи Мертвечук таки продавлять замирення на кацапських умовах, ті "борги" доведеться повертати нам.
Я думаю Зє-Біли дуже тому зрадіють.
...Близько 80 млрд грн - приблизно таку суму Україна витратила за ці роки існування фейкових колаборантських утворень на наших східних теренах. Вона включає в себе виплату пенсій, постачання «в борг» електроенергії, води та газу на окуповані території...
А пенсий им не давать. Чтобы скорее передохли.
Потом был Голодомор и новое заселение луганско-донецкого региона русскими КАТОРЖНИКАМИ! Жёстко следили, чтобы не дай Бог там не оказались украинские "политические" З.К. Стаханов - елецкий уличный грабитель, вместо тюрьмы выбрал шахту,
(не захотел исправлять ошибку советских пиарщиков, гопник, который даже в шахте грабил своих коллег).
Там отродясь - "гнилые" гены, с момента создания Юзовки! Как бы обидно местным жителям ни было это сознавать.
в ЛНР Д.Б.(с)
Вот и херово. Многие были такие, которые «не выражали никакую политическую позицию» в 14м, а потом были вынуждены бежать от тех, кто выражал и теперь диктует там условия.
Людям всегда «все равно», « все равно», «все равно», а потом, глядь, а вокруг то уже и п***ц. И становится не все равно, но уже поздно.
А помните, было, Донецк - Украина?
А помните, мирный, цветущий Донбасс?
Еще не убило, не мужа, не сына.
И солнце с улыбкой смотрело на нас.
А помните, дети смеялись по-русски?
И пели, на пофиг каком языке.
Не знали они про ракетные пуски
И трупы, плывущие в мутной реке.
Была Украина, и дом, и Свобода.
Зачем заорали про русский Донбасс?
Зачем поддержали больного урода,
Чужой, триколористый иконостас.
Разбитые семьи, сироты, калеки…
Двухсотых уже опознать тяжело.
Красивая фраза, что «братья навеки!»
Вдруг стало ругательством, болью и злом...
Илья Вардиев.