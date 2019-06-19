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 На Чернігівщині відбуваються випробування модернізованої танкоремонтної майстерні ТРМ-80. ФОТОрепортаж

Фахівці Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння і військової техніки, в Чернігові, проводять випробування української модернізованої танкоремонтної майстерні ТРМ-80.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Міністерства оборони.

На Чернігівщині відбуваються випробування модернізованої танкоремонтної майстерні ТРМ-80 01

Основними напрямками модернізації стали економія пального і заміна на сучасні зразки робочого обладнання.

Базою для ТРМ-80 є автомобіль ЗІЛ-131, "рідний" бензиновий двигун якого витрачав 50 літрів на 100 кілометрів. Його змінили на дизельний двигун білоруського виробництва Д245.9 з витратою до 32 літрів/100 км.

На Чернігівщині відбуваються випробування модернізованої танкоремонтної майстерні ТРМ-80 02

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На Чернігівщині відбуваються випробування модернізованої танкоремонтної майстерні ТРМ-80 03

Ще одним пунктом економії пального є встановлення окремого дизельного генератора EP-R133TDE потужністю 10 кВт бельгійського виробництва.

"У старій моделі автономне живлення електроенергією здійснювалося від базового двигуна АБШ через коробку відбору потужності КОМ-1. Очікувана економія витрати пального удвічі", - розповів начальник науково-дослідної лабораторії ДНДІ ВС ОВТ Геннадій Никифоров.

На Чернігівщині відбуваються випробування модернізованої танкоремонтної майстерні ТРМ-80 04

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На Чернігівщині відбуваються випробування модернізованої танкоремонтної майстерні ТРМ-80 05
На Чернігівщині відбуваються випробування модернізованої танкоремонтної майстерні ТРМ-80 06

Також замінили зварювальні трансформаторні установки на сучасні інверторні Ergus E400 DCi, або MET400DCi і "Патон" АДІ-200РАС. Крім того, відбулася заміна ручного електрифікованого інструменту (ручні дрилі, електроточила тощо) на сучасні, провідних світових виробників.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3133191
 
   
 Топ коментарі
 
тварь кацапская - твоё место в стекловате...
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На Чернігівщині відбуваються випробування модернізованої танкоремонтної майстерні ТРМ-80 - Цензор.НЕТ 6316
ПАРМ-1М1
Подвижная мастерская ПАРМ-1М1 предназначена для выполнения текущего ремонта автомобилей и гусеничных машин на готовых агрегатах и деталях и в полевых условиях; допускается использование для производства СР на готовых агрегатах и деталях. В состав ПАРМ-1М1 входят:
1. Подвижные мастерские:
Мастерская ремонтно-слесарная МРС-АТ (ЗИЛ-131) ……..1 шт.
Мастерская ремонтно-механическая МРМ-М1 (ЗИЛ-131)… 1 шт.
2. Специальные автомобили и установки:
Специальный автомобиль ЗИЛ-131 с краном-стрелой-двуногой ТР-1 …. - 1 шт.
Передвижная зарядная электростанция на одноосном прицепе ЭСБ…… - 1шт.
Агрегат сварочный на одноосном прицепе АДБ………………………….……- 1шт.
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на вид обычная воровайка для тырянья металлолома, а ф нынешних условиях штука ваще актуальная На Черниговщине проходят испытания модернизированной танкоремонтной мастерской ТРМ-80 - Цензор.НЕТ 9211
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А чому на базі ЗІЛ-130? Ми ще будемо в кацапів запчастини на неї купляти? Що це за маразм? Чому не купили шасі військового броньованого КРАЗу для модернізованої мехмайстерні? На КРАЗі і кран-маніпулятор можна було б розмістити і упори для роботи крану і відсік для обладнання і відкритий кузов! Це не модернізація а повне лайно! Самоделкіни кінчайте списувати гроші на дебільні проекти рівня колгоспного гаражу!
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тварь кацапская - твоё место в стекловате...
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Слыш,феня кисель, а не пошел бы ты за харьковский универсальный йод!
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И , шо эта за мастерская такая танкоремонтная.
Когда кучма с успешными барыгами резал на метал

новые мастерские " Парм 1 м" стоявшие в "НЗ" там был и токарный станок и сварка
и 10 кило ватный генератор. И полный комплект инструмента .
На второй машине "Парм" был съемный подъемный кран и комплект запасных частей .
Третья транспортная машина возила двигатели и коробки замены для танков и бмп в полевых условиях .
Где -то еще эти комплекты мастерских наверняка сохранились на складах предприимчивых лампасников .

На Чернігівщині відбуваються випробування модернізованої танкоремонтної майстерні ТРМ-80 - Цензор.НЕТ 387
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Комплект ПАРМ, где состоял по штату?
Машина ТРМ-80 где состояла по штату?
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На Чернігівщині відбуваються випробування модернізованої танкоремонтної майстерні ТРМ-80 - Цензор.НЕТ 6316
ПАРМ-1М1
Подвижная мастерская ПАРМ-1М1 предназначена для выполнения текущего ремонта автомобилей и гусеничных машин на готовых агрегатах и деталях и в полевых условиях; допускается использование для производства СР на готовых агрегатах и деталях. В состав ПАРМ-1М1 входят:
1. Подвижные мастерские:
Мастерская ремонтно-слесарная МРС-АТ (ЗИЛ-131) ……..1 шт.
Мастерская ремонтно-механическая МРМ-М1 (ЗИЛ-131)… 1 шт.
2. Специальные автомобили и установки:
Специальный автомобиль ЗИЛ-131 с краном-стрелой-двуногой ТР-1 …. - 1 шт.
Передвижная зарядная электростанция на одноосном прицепе ЭСБ…… - 1шт.
Агрегат сварочный на одноосном прицепе АДБ………………………….……- 1шт.
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прочитал термоядерной мастерской. Обрадовался. Потом вспомнил что в Украине живу и ето не про нас
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в мокшанських гебенях ти мешкаєш, оля
про Україну, навіть, і не мрій
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Але чому не про нас? Це наші ЗМІ так заставляють нас вважати.
А от наші вороги, зовсім іншої думки:
«http://svom.info/entry/451-smozhet-li-ukraina-sozdat-atomnuyu-bombu-problema-/


СМОЖЕТ ЛИ УКРАИНА СОЗДАТЬ АТОМНУЮ БОМБУ?
Проблема отработанного ядерного топлива украинских АЭС.
Статья посвящена анализу возможностей современной Украины создать ядерное оружие в относительно краткие сроки.
Подчеркивается, что страна не только обладает мощной базой по производству ракетоносителей (предприятие «Южмаш» в Днепропетровске), но и способна обеспечить его ядерную «начинку», поскольку для переработки в оружейный плутоний вполне подходит отработанное ядерное топливо с Чернобыльской АЭС.»
http://svom.info/entry/451-smozhet-li-ukraina-sozdat-atomnuyu-bombu-problema-/
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Какая бомба , Вы что...
Тут обычные патроны и снаряды не могут сохранить в оставшихся 2 арсеналах и 5 базах .
*****Примерный перечень б/п , что сгорело в Ичне. Можно целую новую Украинскую армию было вооружить .Пролсрали в с е .
На Чернігівщині відбуваються випробування модернізованої танкоремонтної майстерні ТРМ-80 - Цензор.НЕТ 2414
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двигатель хоть заменили , а то сожрет весь бензин в армии
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да потом прочитал, просто увидел это чудо - вспомнилось как служил 92-94 когда бензин был в большом дефиците, сколько этот крокодил жрет топлива
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Какой бензин? Медведук бензина не даст и вся армия станет
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Такое событие (даже дрели и точила новые!) и никто ленточку не приехал перерезать.
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Да уж. Повод для гордости. Старая будка на базе старого кацапского урала и сварочный инвертор за 3 тыщи гривень. Урряяя!!! Журналист написавший ету статью получил в больше денег чем ета вся по* бень стоит.
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Та хоть так. Отстояла на колодках лет 30. Растырили всё внутри. Особенно ценился 25 лет назад сварочный. Ещё послужит. Но жрёт люто.
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Приедет еще . Он там в Ровно с Мариной агитирует за ес .
На Чернігівщині відбуваються випробування модернізованої танкоремонтної майстерні ТРМ-80 - Цензор.НЕТ 8454
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Х*ер там а не 5%. По 2,5% Гнойсману и Поросенку на каждого
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шкода, що тобі копічина не залишиться на зубну пасту
з рота гівном смердить
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Они еще и испытания проводят целым институтом. На Чернігівщині відбуваються випробування модернізованої танкоремонтної майстерні ТРМ-80 - Цензор.НЕТ 2921 Сломается китайская дрель и точило или можно лопату заточить. Главное что за разработку и на зарплаты денег отмеряли как за разработку самолета стелс
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тебе не важко зрозуміти, кацап
чим краще технічна база в українців, тим ширше кладовище іхтамнєтов в тебе на кацапщині
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"стелс" даже парашники не потянули если что.
чет Китай делает и Япония хочет. У нас будет солярка "стелс" - где она? А вот она типо есть, но ее не видно На Чернігівщині відбуваються випробування модернізованої танкоремонтної майстерні ТРМ-80 - Цензор.НЕТ 4263 (и генерал поглаживает толстое брюхо)
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А в ето время Рюкзаков закупил вертолетов и джипов для мусоров на миллиард долларов. И уже анонсировал покупку десятка самолетов. Афигеть у мусоров поперла маза.
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не бомби, оля
думай про тяжкі часи, що насуваються на гівнокацапію
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Очень хороши противошумные наушники. Никогда не видел как их у нас применяют. Без них на фронте трудно.
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Што, бомбит вас суровы, нелы-атсаселы, милы-****** казламордые, да ??? На Чернігівщині відбуваються випробування модернізованої танкоремонтної майстерні ТРМ-80 - Цензор.НЕТ 390
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажНа Чернігівщині відбуваються випробування модернізованої танкоремонтної майстерні ТРМ-80. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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