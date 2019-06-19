 На Чернігівщині відбуваються випробування модернізованої танкоремонтної майстерні ТРМ-80. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Міністерства оборони.
Основними напрямками модернізації стали економія пального і заміна на сучасні зразки робочого обладнання.
Базою для ТРМ-80 є автомобіль ЗІЛ-131, "рідний" бензиновий двигун якого витрачав 50 літрів на 100 кілометрів. Його змінили на дизельний двигун білоруського виробництва Д245.9 з витратою до 32 літрів/100 км.
Ще одним пунктом економії пального є встановлення окремого дизельного генератора EP-R133TDE потужністю 10 кВт бельгійського виробництва.
"У старій моделі автономне живлення електроенергією здійснювалося від базового двигуна АБШ через коробку відбору потужності КОМ-1. Очікувана економія витрати пального удвічі", - розповів начальник науково-дослідної лабораторії ДНДІ ВС ОВТ Геннадій Никифоров.
Також замінили зварювальні трансформаторні установки на сучасні інверторні Ergus E400 DCi, або MET400DCi і "Патон" АДІ-200РАС. Крім того, відбулася заміна ручного електрифікованого інструменту (ручні дрилі, електроточила тощо) на сучасні, провідних світових виробників.
Когда кучма с успешными барыгами резал на метал
новые мастерские " Парм 1 м" стоявшие в "НЗ" там был и токарный станок и сварка
и 10 кило ватный генератор. И полный комплект инструмента .
На второй машине "Парм" был съемный подъемный кран и комплект запасных частей .
Третья транспортная машина возила двигатели и коробки замены для танков и бмп в полевых условиях .
Где -то еще эти комплекты мастерских наверняка сохранились на складах предприимчивых лампасников .
Машина ТРМ-80 где состояла по штату?
ПАРМ-1М1
Подвижная мастерская ПАРМ-1М1 предназначена для выполнения текущего ремонта автомобилей и гусеничных машин на готовых агрегатах и деталях и в полевых условиях; допускается использование для производства СР на готовых агрегатах и деталях. В состав ПАРМ-1М1 входят:
1. Подвижные мастерские:
Мастерская ремонтно-слесарная МРС-АТ (ЗИЛ-131) ……..1 шт.
Мастерская ремонтно-механическая МРМ-М1 (ЗИЛ-131)… 1 шт.
2. Специальные автомобили и установки:
Специальный автомобиль ЗИЛ-131 с краном-стрелой-двуногой ТР-1 …. - 1 шт.
Передвижная зарядная электростанция на одноосном прицепе ЭСБ…… - 1шт.
Агрегат сварочный на одноосном прицепе АДБ………………………….……- 1шт.
про Україну, навіть, і не мрій
А от наші вороги, зовсім іншої думки:
«http://svom.info/entry/451-smozhet-li-ukraina-sozdat-atomnuyu-bombu-problema-/
СМОЖЕТ ЛИ УКРАИНА СОЗДАТЬ АТОМНУЮ БОМБУ?
Проблема отработанного ядерного топлива украинских АЭС.
Статья посвящена анализу возможностей современной Украины создать ядерное оружие в относительно краткие сроки.
Подчеркивается, что страна не только обладает мощной базой по производству ракетоносителей (предприятие «Южмаш» в Днепропетровске), но и способна обеспечить его ядерную «начинку», поскольку для переработки в оружейный плутоний вполне подходит отработанное ядерное топливо с Чернобыльской АЭС.»
http://svom.info/entry/451-smozhet-li-ukraina-sozdat-atomnuyu-bombu-problema-/
Тут обычные патроны и снаряды не могут сохранить в оставшихся 2 арсеналах и 5 базах .
*****Примерный перечень б/п , что сгорело в Ичне. Можно целую новую Украинскую армию было вооружить .Пролсрали в с е .
з рота гівном смердить
чим краще технічна база в українців, тим ширше кладовище іхтамнєтов в тебе на кацапщині
чет Китай делает и Япония хочет. У нас будет солярка "стелс" - где она? А вот она типо есть, но ее не видно (и генерал поглаживает толстое брюхо)
думай про тяжкі часи, що насуваються на гівнокацапію
Интересное видео.
https://youtu.be/Xj7OduY-v3E