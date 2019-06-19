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Все про:Волинь (327) Держприкордонслужба (2139) торгівля людьми (115)

 Українець і громадянин ЄС організували вивезення мешканок Волині за кордон для сексуальної експлуатації, - ДПСУ. ФОТО

У Волинській області ліквідували міжнародний канал торгівлі людьми. Організатори трафіку - українець і громадянин однієї з країн ЄС. В поле зору оперативників вони потрапили ще в квітні цього року.

Про це повідомляють у ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Під час оперативної розробки встановлено, що зловмисники підшуковували серед мешканок Волинської області молодих жінок, які були у скрутному матеріальному становищі та під приводом працевлаштування, мали намір їх вивезти за кордон для подальшої сексуальної експлуатації.

Днями, в ході реалізації оперативних матеріалів, в рамках кримінального провадження, попереджено спробу вивозу жертв торгівлі людьми, шляхом затримання спільною слідчо-оперативною групою в пункті пропуску "Рава-Руська" чоловіка, який на замовлення фігурантів намагався вивезти 3 громадянок України до ЄС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку року в Україні зареєстровано 189 злочинів у сфері торгівлі людьми, - Нацполіція

Одночасно, відповідноі до ст. 208 КПК, в м. Запоріжжя затримано організатора каналу, в ході обшуку його помешкання вилучено речові докази та оголошено підозру за ч. 2 ст. 149 КК України.

Щодо іншого організатора злочину – іноземця, тривають заходи щодо притягнення його до кримінальної відповідальності.

Українець і громадянин ЄС організували вивезення мешканок Волині за кордон для сексуальної експлуатації, - ДПСУ 01
Українець і громадянин ЄС організували вивезення мешканок Волині за кордон для сексуальної експлуатації, - ДПСУ 02
Українець і громадянин ЄС організували вивезення мешканок Волині за кордон для сексуальної експлуатації, - ДПСУ 03
Українець і громадянин ЄС організували вивезення мешканок Волині за кордон для сексуальної експлуатації, - ДПСУ 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3133152
 
 
 Топ коментарі
 
Свій бренд потрібно оберігати.. Украинец и гражданин ЕС организовали вывоз жительниц Волыни за границу для сексуальной эксплуатации, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 8239
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по словам зеленского (дамы заранее пардон) - бренд вывозят
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Украинец и гражданин ЕС организовали вывоз жительниц Волыни за границу для сексуальной эксплуатации, - ГПСУ. ФОТО

дівкам весь кайф наламали)
вони самі туди пруться із задоволенням)
де,ще така лафа в україні для них знайдеться?)
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охоронна функція на чоловіках..
бо бренд то, там то тут..
за своїм то стежиш ?
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Ганьба, что в Украине о женщинах заботятся только на словах. А на деле украинки не защищены и не имеют равенства ни в парламенте ни в Кабмине, ни в зарплате и едут массово на заработки за границу, часто попадая в руки бандитам - работорговцам.
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Так оказывается в эвропе бандиты и работорговцы, а нам рассказывают о процветании европейских ценностей.
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по словам зеленского (дамы заранее пардон) - бренд вывозят
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пробники на экспорт, дэмо-версия так сказать...
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за "дополнительный функционал" нужно платить.
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Украинец и гражданин ЕС организовали вывоз жительниц Волыни за границу для сексуальной эксплуатации, - ГПСУ. ФОТО

дівкам весь кайф наламали)
вони самі туди пруться із задоволенням)
де,ще така лафа в україні для них знайдеться?)
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Та шо вы такое кажете? Их спасли от порабощения! Теперь будут патриотично дома те-же услуги реформированным ментам оказывать, но токо забесплатно.
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какие то жительницы толстожопые все с волыни
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Ну извините, чем богаты... Художопые просто уже все выехали чуть ранее под натиском невпынных реформ.
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а ти сам певно атлет з ідеальною хфігурою
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Это жизнь при пете довела или уже конец эпохи бедности наступил ?
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То є наш бренд Украинец и гражданин ЕС организовали вывоз жительниц Волыни за границу для сексуальной эксплуатации, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 7189 . ви що президента не чули Украинец и гражданин ЕС организовали вывоз жительниц Волыни за границу для сексуальной эксплуатации, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 1748?
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а як бути з ще три українськими брендами, від яких зараз найбільше корчить Москву. Це Збройні Сили. Це Нацгвардія. Це автокефальна церква. ?
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Надоело девочкам сапачками зря махать - вот и решили переучиться на другую профессию. Имеют полное право. Свобода.
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Судя по фигурам уже третий сорт вывозят по $5. Наверное от какого то мусора убежали поетому и поймали. Хотя не понятно за что впринципе их задержали. Что выезд в ЕС проституткам платный или они обходной лист у местного участкового не подписали?
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Так 1й и 2й уже выехал давно. Рабыни тикают к более платежеспособным рабовладельцам.
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Как это "вывоз", они их в сумке что ли везли без документов тайком? Те сами не могли бы пересечь границу, чтоб заняться сексом за деньги в ЕС? Что за бред?
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Ну так разбегаются рабы и рабыни кто куда от невпынных радикальных покращень. Рабовладельцы отлавливают и бьют на сполох.
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Почему эксплуатация?
Обычная работа.
Одни клубнику собирают, вторые на конвейере вкалывают, а эти - занимаются любимым делом.
Их же не выкрали и не в мешке вывезли.
Трудовые резервы.
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Та и при Хмельницком тоже. Как щас помню.
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Ага! За коси їх тягнули. А вини ті кого "експлуатують" чинили жорсткий супротив до останнього... А дівчата надіялись що зароблять грошенят за літо. А тут ви благодетелі...... Хто вас звав?
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Та, мабуть, просто посбегали девушки с ментовского борделя без разрешения на заработки. Ото и загнали назад. Ибо нефиг!
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что-то не видно на фото цепей и кандалов на "рабынях"!?
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вся проблема в том, что РАБЫНЬ с конвейера заводов ахметки и шоколадных фабрик, которые вкалывают за еду (за хлеб с маслом) без "покупки" у хозяев-олигархов вывозят на другой рынок (европейский секс-конвейер) заработать еще и на бутер с икрой и мартини!
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а почему вкалывать на заводе или фабрике не считается РАБСТВОМ, а в притоне на диване лежать раздвинув ноги - "неслыханная эксплуатация и угнетение"? Українець і громадянин ЄС організували вивезення мешканок Волині за кордон для сексуальної експлуатації, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 5387
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Що змінилося за 5 років нічого крім того, що тоді в мацке унітази мили, а тепер в варшаві, тоді в мацкве сосали, а тепер у варшаві. А так все стабільно....
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Ну так абидна жиж местным рабовладельцам-феодалам.
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Поменьше смотрите дамских романов про похождения мистера Грея и Насти Стил и вас попустит. Українець і громадянин ЄС організували вивезення мешканок Волині за кордон для сексуальної експлуатації, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 2628
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я не читаю бабских книжек и телевизор вообще не смотрю!
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Тоже выехать хотели? Ну вы не расстраивайтесь, буде еще возможность.
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На каком основании?! Это продвижение "национального бренда"!
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Какая нафиг торговля людьми??? Эти девушки стопудово прекрасно знали куда едут и зачем! Давно пора прекратить этот театр абсурда и легализировать проституцию, в данный момент тотально крышуемую ментами. А толстожопых работников отделов полиции нравов, куда попадают за огромное бабло или по такому же огромному блату, направить на усиление криминальной полиции
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Жінки напевно що знали куди вони їдуть.Я в котре пишу,що треба в нас легалізувати проституцію.Бо як би хто,що не казав,а вона в нас є.Так хоча би були захищені працівниці цього бізнесу і в казну податки би йшли.А так йдуть якомусь дяді в кабінеті і комусь з правоохоронних органів.
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Зеленский назвал украинок красивыми. а по мнению Геращенко, красивая женщина = проститутка. Прямо как бабка на лавочке, все наркоманы и проститутки.
Как видите, на самом деле проститутки - самые некрасивые, которым в жизни ничего не светит, ни замужество, ни хорошая работа.
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Ту, что слева на фото, я б и даром не поимел... а ещё и за бабки... ну ващщщщееее... а зря, лишили девушек заработка... глупость.
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Цензор.НЕТФотоПодіїУкраїнець і громадянин ЄС організували вивезення мешканок Волині за кордон для сексуальної експлуатації, - ДПСУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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