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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Фоторепортаж
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 Кінець епохи умовностей, підготовка до реваншу, свята трійця для росіян. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Кінець епохи умовностей, підготовка до реваншу, свята трійця для росіян. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Кінець епохи умовностей

Читайте: В Адміністрацію Президента дозволять приходити в шортах і з ноутбуками

Кінець епохи умовностей, підготовка до реваншу, свята трійця для росіян. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Ближче й ближче...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Агент Кремля Медведчук за рік купив три новинні українські телеканали, - Бутусов

Кінець епохи умовностей, підготовка до реваншу, свята трійця для росіян. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Підготовка до реваншу

Кінець епохи умовностей, підготовка до реваншу, свята трійця для росіян. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Варіант розвитку подій

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава медіахолдингу ZIK Туркевич звільнився після купівлі каналу Медведчуком

Кінець епохи умовностей, підготовка до реваншу, свята трійця для росіян. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Чом у фонтан поліз?

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський пробіг через фонтан на Театральній площі Маріуполя. ВIДЕО

Кінець епохи умовностей, підготовка до реваншу, свята трійця для росіян. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Український кулінарний бренд

Кінець епохи умовностей, підготовка до реваншу, свята трійця для росіян. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Свята трійця  для росіян

Більше фотошопів дивіться  тут

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3133149
 
   
 Топ коментарі
 
бомбит у зебилов от правды)
Кінець епохи умовностей, підготовка до реваншу, свята трійця для росіян. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1944
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Стандартна схема промов Зєлєнскава(а також настільна гра).
Кінець епохи умовностей, підготовка до реваншу, свята трійця для росіян. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2489
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шамПаЗе выпустил в Европу...
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Мама дорогая!
Що воно верзе?
Опять "квартал зажигает огни"? Нет слов ...одни...звуки(
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Самые смешные как обычно в каментах 😁
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Ты ещё Мариупольский фонтан не пририсовал, убогий.
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а тебя вообще не спрашивают, беларусский округ РФ
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Пошлятина с дебелизмом
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Ты думаешь, что на ZIK будут показывать игру на рояле?
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новая авка для ПЕСятин
Кінець епохи умовностей, підготовка до реваншу, свята трійця для росіян. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7384
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то то анжелку и трясло...она ж наверняка веганка Конец эпохи условностей, подготовка к реваншу, святая троица для россиян. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4594
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Бутусов доиграется. Сатирик шоколадный. Лучше бы порядок на Цензоре навел. Гадюшник соевый развел. Невозможно стало читать - одни порохоботы на содержании - никакой объективности и сплошные методички БПП.
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Стандартна схема промов Зєлєнскава(а також настільна гра).
Кінець епохи умовностей, підготовка до реваншу, свята трійця для росіян. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2489
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А, подібний на *****, якщо чесно.... І не тільки на рилі)
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Дурацкие кислые совковые рожи напрягают.
Поседняя - "зачет", три бобатыря - тырят, пыл не умерЯ)
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Медведчука пригрів львівський мародер, а винуватий дніпровський Вовік. Як так?
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Чтож он при вовике не сидит) Или при зедебилизме вообще мозги усыхают?
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажКінець епохи умовностей, підготовка до реваншу, свята трійця для росіян. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
 
 
 
 
 
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