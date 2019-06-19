 Кінець епохи умовностей, підготовка до реваншу, свята трійця для росіян. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Кінець епохи умовностей
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Ближче й ближче...
Підготовка до реваншу
Варіант розвитку подій
Чом у фонтан поліз?
Український кулінарний бренд
Свята трійця для росіян
Більше фотошопів дивіться тут
https://youtu.be/4Idy1RRji2U
Що воно верзе?
Опять "квартал зажигает огни"? Нет слов ...одни...звуки(
а шо там Леонiд Даниличь рoбить?
Поседняя - "зачет", три бобатыря - тырят, пыл не умерЯ)
https://www.youtube.com/watch?v=sJfj9CWz2BY