 Кінець епохи умовностей, підготовка до реваншу, свята трійця для росіян. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Кінець епохи умовностей

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Ближче й ближче...

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Підготовка до реваншу

Варіант розвитку подій

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Чом у фонтан поліз?

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