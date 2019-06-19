 КДКП відкрила провадження проти Холодницького за недостовірну інформацію в деклараціях. ДОКУМЕНТ

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Центру протидії корупції (ЦПК).

Порушення в документах за 2016-2017 роки виявило Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) за результатами повної перевірки декларацій керівника САП.

Так, Холодницький вніс до декларації менше на 25 тис. грн доходу від продажу майна, ніж отримав насправді, недостовірну інформацію про кошти на банківському рахунку і не вказав, що займав кошти третім особам.

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В цілому сума недостовірних відомостей у декларації за 2016 рік становить 135 тис. грн. Примітно, що в декларації за 2017 рік були допущені ті ж порушення, про що зазначено в рішенні НАЗК.

У травні 2019 року ЦПК подав скаргу в КДКП за цими фактами. Перевірка триватиме два місяці і за необхідності може бути подовжена ще на місяць.

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Нагадаємо, кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів 26 липня 2018 року після розгляду справи про звільнення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького вирішила не звільняти його. Глава САП отримав догану.

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