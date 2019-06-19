EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Події
  882  4
Все про:декларація (542) перевірка (362) Холодницький (526) ЦПК (19)

 КДКП відкрила провадження проти Холодницького за недостовірну інформацію в деклараціях. ДОКУМЕНТ

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів (КДКП) 10 червня 2019 року відкрила дисциплінарне провадження стосовно керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назара Холодницького за порушення в електронних деклараціях.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Центру протидії корупції (ЦПК).

Порушення в документах за 2016-2017 роки виявило Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) за результатами повної перевірки декларацій керівника САП.

Так, Холодницький вніс до декларації менше на 25 тис. грн доходу від продажу майна, ніж отримав насправді, недостовірну інформацію про кошти на банківському рахунку і не вказав, що займав кошти третім особам.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": З 2016-го Україну втягнули в брудну гру - нас чекає "бумеранг", який вдарить по країні, - Холодницький про втручання у вибори в США. ВIДЕО

В цілому сума недостовірних відомостей у декларації за 2016 рік становить 135 тис. грн. Примітно, що в декларації за 2017 рік були допущені ті ж порушення, про що зазначено в рішенні НАЗК.

У травні 2019 року ЦПК подав скаргу в КДКП за цими фактами. Перевірка триватиме два місяці і за необхідності може бути подовжена ще на місяць.

КДКП відкрила провадження проти Холодницького за недостовірну інформацію в деклараціях 01

Також дивіться: За результатами перевірок територіальних підрозділів 10 начальників відділів поліції відсторонено від виконання службових обов'язків, - Нацполіція. ВIДЕО

КДКП відкрила провадження проти Холодницького за недостовірну інформацію в деклараціях 02
КДКП відкрила провадження проти Холодницького за недостовірну інформацію в деклараціях 03

Нагадаємо, кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів 26 липня 2018 року після розгляду справи про звільнення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького вирішила не звільняти його. Глава САП отримав догану.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шахрай, який видавав себе за родича Холодницького з метою заробити $ 2 млн, сів у в'язницю на 6 років

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3133110
 
   
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
30 штук - по договорам с 2016 года..остальные 170 - "чисто ГИПОТЕТИЧЕСКИ".. ибо НЕТ других поводов для пиара перед выборами КДКП открыла производство против Холодницкого за недостоверную информацию в декларациях - Цензор.НЕТ 1242

https://www.youtube.com/watch?v=t4mqPu2DqAU

Доктрина лжи Зеленского. Украсть, соврать, закосить, соскочить - новые правила ЗЕ политики в Украине
 показати весь коментар
 
Только ЭТО???? Да там только то что в СМИ проникло..... СИЗО прогулы ставит!В 30 лет...Порошенко торжественно сему Мундир с Генеральского плеча Порошенко одел........ну так думали что минимум на 5 лет...........................
 показати весь коментар
 
Це імітація боротьби із корупцією. Насправді це певний елемент боротьби із ухиленням від сплати податків, але виникає просто запитання, а хіба чиновники, це той контингент, де потрібно із цим боротися у першу чергу? У нас саме вони не сплачують найбільшу частину податків? Якось усе через гузицю.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПодіїКДКП відкрила провадження проти Холодницького за недостовірну інформацію в деклараціях. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
 вгору