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 СБУ викрила мережу інтернет-агітаторів, підпорядкованих РФ, яка діяла в кількох областях України. ВІДЕО+ФОТО

Співробітники СБУ України під час виконання завдань із забезпечення інформаційної безпеки держави виявили та припинили діяльність розгалуженої мережі антиукраїнських інтернет-агітаторів, яка діяла в кількох областях України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби СБУ в Facebook.

Оперативники спецслужби встановили, що мережа мала осередки у Києві, Одесі, Чернігові, Харкові, Миколаєві, Житомирі та Сумах, керування нею здійснювалося з території Російської Федерації.

"Агітатори, використовуючи соціальну мережу Facebook, а також заборонені в Україні ресурси "ВКонтакте" та "Одноклассники, розповсюджували інформаційні матеріали деструктивного характеру. Вони, зокрема, поширювали публікації із закликами до штучного розхитування суспільно-політичної ситуації в країні, а також здійснювали серед користувачів соціальних мереж підбір однодумців для залучення їх до протиправної інформаційної діяльності", - йдеться в повідомленні.

СБУ викрила мережу інтернет-агітаторів, підпорядкованих РФ, яка діяла в кількох областях України 01
Фото: пресслужба СБУ

Зазначається, що оперативники СБ України задокументували, що отримані від російських кураторів завдання були спрямовані на радикалізацію суспільних настроїв у державі під час виборів до Верховної Ради України, зокрема через поширення дезінформації про переговорний процес з урегулювання ситуації на Донбасі, провокування націоналістично налаштованих осіб до протестних дій.

Читайте: СБУ викрила на Луганщині мережу інтернет-агітаторів, підпорядкованих спецслужбам РФ. ФОТО

СБУ вкотре звертається до свідомих громадян України із проханням бути уважними та у разі отримання від невідомих людей пропозицій щодо розміщення деструктивного контенту, а також виявлення фактів розміщення у соціальних мережах антиукраїнських та провокаційних публікацій, повідомляти на гарячу лінію СБ України 0 800 501 482.

СБУ викрила мережу інтернет-агітаторів, підпорядкованих РФ, яка діяла в кількох областях України 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3133082
 
   
 Топ коментарі
 
Все переменчиво. Год назад хвост трубой держал ))
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Так вот этот в синих обрезанных джинсах лежит на "Підлозі Маккартні"?
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Все переменчиво. Год назад хвост трубой держал ))
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Лахта столько много здесь раскрыла агентов Кремля, но что-то очкует позвонить через прокси-телефон в СБУ...
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не очкуй, если только ты к россии не относишься
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наш он.
я позавчера с ним в одной очереди за батончиками Рошен за прошлую неделю стоял
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У тебя тоже столько немытых тарелок на фото будет?
Сходи разгребись на всякий случай - что бы не позориться.
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это и есть ядерный лохторат зрады...который вместо того,шоб тарелки помыть да дверь подкрасить виртуально борется с борыгами
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Разуй глаза, гыг - за свое "очко" стали переживать твои соевые кореша.
Как ты обьяснишь сей казус?
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и шо, даже на этом сайте есть такие ?

та не может быть !!!

тут же все патриоты !
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СБУ переобулось и топит теперь за зеленского. Мы, порохоботы, в опасности!!!
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Таки как бы опасностью не стало даже обсуждение - переговорного процесса по урегулированию ситуации
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Скоро парашенко станет врагом Украины ))
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Невже на Цензорі бовдурів менше стане?
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и что тут удивительного ?

ваших вяжут, а не наших )))

вот твоих единомышленников реально меньше стало
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ВКЛ_это_мы_01 работает с Белоруссии.
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Так вот этот в синих обрезанных джинсах лежит на "Підлозі Маккартні"?
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ОНО уже Паребрик Маккартни!
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Вот и хорошо! Только не прячьте их хари! Показывайте и называйте их семьи, друзей. соседей...Ну чтоб ВСЕ ЗНАЛИ Ублюдков!
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шо, не поймёшь в панике, с кем из друзей надо срочно переписку удалять ?
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Фото хазы типичной русскааамирской свиньи.
СБУ разоблачила сеть курируемых из РФ интернет-агитаторов, которая действовала в нескольких областях Украины - Цензор.НЕТ 4083
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А я то думаю, что это зеботов поменьшало...
А их повязали !
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чего нет Дубинского (говорящей жопы Коломойского) среди них ?
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Что там раскрыло СБУ? Шестёрок. Копнуло бы СБУ на Банковой и в ВР-такое бы накопало.… И "прекращение войны на Донбассе...", и поездку депутатов в Кремль..., и прочую продажность и измену Родине прямую. Кишка тонка, всё та же "хохлатская" трусость, которая 28 лет тянется, прикрываясь "политесом и дипломатией". Нет в Украине народа, стремящегося в мировую цивилизацию, нет Гавелов и Валенс, а одни Януковичи и Зеленские, за которыми бежит охлос, именуемый украинцами за обещанной халявой. Зеленского судьба решена-халявы не будет, а будут орды возмущённых халявщиков, бегущих на очередной майдан, лишь бы не работать.
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Профессионалы работают тихо, а не нас СМИ понты гоняют
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не называй соевый минстець вазелинским.
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Ну, наконец-то соевой свинины хоть немного поубавится.
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Цензор.НЕТФотоПодіїСБУ викрила мережу інтернет-агітаторів, підпорядкованих РФ, яка діяла в кількох областях України. ВІДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
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