 "Забили на роботу": Порожній зал Ради, проте 307 зареєстрованих депутатів. ФОТОфакт

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Водночас, як свідчить офіційний портал ВР, в Раді сьогодні зареєструвалося 307 парламентарів.
За поправки до проекту Виборчого кодексу України голосують лише кілька десятків нардепів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Водночас, як свідчить офіційний портал ВР, в Раді сьогодні зареєструвалося 307 парламентарів.
За поправки до проекту Виборчого кодексу України голосують лише кілька десятків нардепів.
Уже и риторику кацапскую про фожиздов взял на вооружение.
И гражданской войной нам грозит из-за границы, мерзавец.
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С 20-го мая власть в стране принадлежит уголовной банде.
Те все судом не пришли на переатестацию до выборов, у всех были справки от врача
А тут - цельные "представители народа"....
Недавно прочитал о депутатах Швеции..... ну, в общем-то хорошо что знаю нашу медицину, так что "Кондратий" хватил по-тихому, с чувством гордости за черноземы и прочем.....
А еще смеемся с того что Европа мол медленно щемит Рашку.....
Да они вообще целоваться должны с Рашкой, если спроецировать на нас.....
Или ты думаешь шо я голосовал за того, чей клип прямо сказал шо я ******** и салоед?
Так опустил "народ" и снял столько голосов.....
Ты если в Германии, то знаю с каким удовольствием тут пишешь.....
Это не смешно, уже и про масонов думаю - может беса гонят.....
Не, у нас просто такие приколы всегда - то бандит, то пчеловод, то как теперь.
Че, смешно?.....
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Вы сами решили перевести нормальную политическую жизнь в гражданский конфликт. И за последствия отвечать будете именно вы.
"Но, зелебобики скоро потратят ЗВР" - смешные петебилы все в сказки верят )
точная копия ватанов...
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Как функционирует парламент в демократических государствах ? Есть правящее большинство, и есть оппозиция. Оппозиция критикует действия правящего большинства, находит недостатки в его деятельности, и потому предотвращает установление диктатуры.
Что означает "снятие неприкосновенности" ? Это означет установление стране прямого фашистского режима. Потому что ни один депутат не осмелится критиковать власть.
Зелебобики, это написано не для вас. А вот все остальные, кто голосовал "из протестных чувств" - имейте ввиду: фашистский режим сначала придёт за оппозицией, а следующими - будете вы.
Всего доброго.
Гарна робота, зручний графік, можна взагалі не виходити якщо дуже в лом, ще й пільги собі можна ніх*рові вибити... мрія а не робота.
Это Гадя их всех потравила, с терактом не сложилось, а бредовая идея ведь осталась в больной голове. 100% - её работа.