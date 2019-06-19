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Все про:ВР (4990) парламент (303) прогул (46)

 "Забили на роботу": Порожній зал Ради, проте 307 зареєстрованих депутатів. ФОТОфакт

307 народних депутатів Верховної Ради зареєструвалися в парламенті, але в сесійній залі перебувають лише кілька десятків людей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Забили на роботу: Порожній зал Ради, проте 307 зареєстрованих депутатів 01

Забили на роботу: Порожній зал Ради, проте 307 зареєстрованих депутатів 02

Водночас, як свідчить офіційний портал ВР, в Раді сьогодні зареєструвалося 307 парламентарів.

За поправки до проекту Виборчого кодексу України голосують лише кілька десятків нардепів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Малюнки Морока і рука Звягільського на коліні Савченко, - день роботи ВР 18 червня. ФОТОрепортаж

Забили на роботу: Порожній зал Ради, проте 307 зареєстрованих депутатів 03
Забили на роботу: Порожній зал Ради, проте 307 зареєстрованих депутатів 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3133038
 
 
 Топ коментарі
 
Порохоботы, так Зе прав или не прав на счёт розпуска Рады?
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Точно не нужно распускать ?!? Да соевые ????
А у обычных людей на работе если туда не ходишь то увольняют .......
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И зачем Зеленский распустил этих дармоедов?!
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Вам бы к доктору сходить . Похоже у вас паранойя
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Думаю, модератору нужно обратить пристальное внимание на эту питерскую коалу.
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Глотнул бояры, не рассчитал дозу, и... "Счас спою...". И спел то, что ближе его существу, а не то, что велит методичка.
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О, лахтинский фрукт с австралийским IP опять спалился.
Уже и риторику кацапскую про фожиздов взял на вооружение.
И гражданской войной нам грозит из-за границы, мерзавец.
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Коломойский начал своё правление с требования отдать ему Приват и устроить дефолт. То есть к тебе в дом вломился уголовник, потребовал отдать все сбережения, и сказал что сейчас вынесет из твоего дома всё до последнего половичка у двери, после чего всё это продаст на Привозе за бесценок.
---
С 20-го мая власть в стране принадлежит уголовной банде.



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Вот куда им народ Украины,делегировавший им полномочия, должен выписать за такие прогулы путёвки,на нары или на Канары?
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У бениных судьев учатся.
Те все судом не пришли на переатестацию до выборов, у всех были справки от врача
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Рыба гниёт с головы. Так что это судьи учатся у депутатов,а не наоборот.
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Точно - потомственные коррупционеры из коррупционных судейских кланов оказывает учатся у нардепов, которых на 5 лет выбирают....
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Это заказняк для поддержки нарушения Конституции зелёным недоразумением? "Забили на работу": Пустой зал Рады при 307 зарегистрированных депутатах - Цензор.НЕТ 3853
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ЗЕбилята, а не пора вашего ЗЕушлепка послать прямо в лесу в ср..ку, пока наши моряки в плену!!!"Забили на работу": Пустой зал Рады при 307 зарегистрированных депутатах - Цензор.НЕТ 4694
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Какой умственно одаренный зебиленок под ником Infantino Mussolini! "Забили на работу": Пустой зал Рады при 307 зарегистрированных депутатах - Цензор.НЕТ 2997
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Порох отправил моряков откровенно в плен,что бы ВП ввести а слать Зеленского?.. Где логика, рахит лахтинский?
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и до каких пор будет происходить этот игнор не только президента, но и всех избирателей, всего украинского народа?!
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а ты каким боком к украинскому народу?
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Вали лесом "народ"....
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А че вы хотели если "Шаурмен" ложил на Раду а она на него. Шо маем то маем...
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Какалиция во всей своей красе!..... гнать сук чем быстрее тем лучше , смотрите идиоты соевые на ваших кумиров , вы еще хотите снова это падло привезти к корыту?
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Цих підбарижників не розпускати потрібно, а - розстрілювати.
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Стрелять будешь попой после горохового супа..
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Ой удивили, вон, дядь Вася сантехник, тоже за один месяц прогулял 18 и 20-ти рабочих дней.... Правда сразу же был выброшен на мороз и давно замерз на улице.
А тут - цельные "представители народа"....

Недавно прочитал о депутатах Швеции..... ну, в общем-то хорошо что знаю нашу медицину, так что "Кондратий" хватил по-тихому, с чувством гордости за черноземы и прочем.....
А еще смеемся с того что Европа мол медленно щемит Рашку.....
Да они вообще целоваться должны с Рашкой, если спроецировать на нас.....
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"Шаурмена"благодари-он заварил эту баланду то и жрите ....
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Шаурмен это и есть народ.
Или ты думаешь шо я голосовал за того, чей клип прямо сказал шо я ******** и салоед?

Так опустил "народ" и снял столько голосов.....
Ты если в Германии, то знаю с каким удовольствием тут пишешь.....
Это не смешно, уже и про масонов думаю - может беса гонят.....
Не, у нас просто такие приколы всегда - то бандит, то пчеловод, то как теперь.
Че, смешно?..... "Забили на роботу": Порожній зал Ради, проте 307 зареєстрованих депутатів - Цензор.НЕТ 3443
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Навiть эндик Парубiй забив на роботу )))))))
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73% забили на страну а что вы тогда хотите от Парубия ?
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Более идиотского по логике комента мне пока не встречалось
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Российские погранцы. Вы что, газет не читаете ?
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Война есть война а капитулировать в планах Зе-шаурмена а не Пороха. Порох-воин а не шут при Бене.
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Нихера себе тебе мозг засрали! Ты как те ватники молятся на ***** так ты на свинорылого ))))
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Порох воин- обозник- мародер. Воевал там, где ******** что то можно было ..Конечно он не клоун, он ******* в плохом смысле этого слова
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ЗЕанализ развалил все управление страной , любимчик жириновского и барончик для зебилов.
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Зелебобики, запомните: с вами никто работать не будет, после всех ваших нарушений Конституции и других законов страны.
Вы сами решили перевести нормальную политическую жизнь в гражданский конфликт. И за последствия отвечать будете именно вы.
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Это не забастовка. Забастовка - это когда выдвинуты какие-то требования, типа "давайте договоримся по-хорошему, а иначе производство стоять будет". Здесь же - просто сообщение в адрес Зекоманды что никто, ни о чём с ними договариваться не планирует и не будет.
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Интересно, пол года назад они кому "сообщение" посылали, когда зал пустой был...
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Наверное, не было критически важных вопросов в повестке дня.
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Пока ничего страшного. Обычные экономические трудности слаборазвитого государства. Но, зелебобики скоро потратят ЗВР, и вот тогда начнётся абзац.
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Ах, ничего страшного, ну так постреливают на востоке, петедилы ведь не смогли закончить войну за пару недель ))
"Но, зелебобики скоро потратят ЗВР" - смешные петебилы все в сказки верят )
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Россиянин, здесь вотки нет. Иди домой. "Забили на роботу": Порожній зал Ради, проте 307 зареєстрованих депутатів - Цензор.НЕТ 3834
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петебилы всегда такие петебилы...
точная копия ватанов...
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Уже потратили , курс обвалился , банк отдали коломойше ! Иди лучше за кенгуру побегай , толку больше будет
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Депутаты они от народа и для народа, а саботируют (раз забастовка не подходит) из-за Зеленского. Нонсенс. Ну, вам я вижу все равно, лишь бы был повод чтобы на президента бочку дерьма вылить.
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Я уже пояснял причину происходящего, но в другой теме. Просто скопирую, лично для Вас, чтобы Вы поняли суть происходящего.
---
Как функционирует парламент в демократических государствах ? Есть правящее большинство, и есть оппозиция. Оппозиция критикует действия правящего большинства, находит недостатки в его деятельности, и потому предотвращает установление диктатуры.
Что означает "снятие неприкосновенности" ? Это означет установление стране прямого фашистского режима. Потому что ни один депутат не осмелится критиковать власть.
Зелебобики, это написано не для вас. А вот все остальные, кто голосовал "из протестных чувств" - имейте ввиду: фашистский режим сначала придёт за оппозицией, а следующими - будете вы.
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И что вы пояснили? Первая часть - азбучная истина. А по поводу неприкосновенности - живи честно и не надо будет ничего бояться. А то уже бывшие криминальные авторитеты прикрываются депутатскими мандатами. Чтобы пришел фашистский режим, нужно, чтобы народ его поддержал. Как в россии.
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Я так и думал что Вы ничего не поймёте.
Всего доброго.
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Такое впечатление , что проходит обход в остром отделении психушки ... Такие логичные выводы и мнения
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Tы скажи конкретнее, сынок. А то как-то загадочно высказываешься.
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Согласен. Отдельные комментарии только душевнобольные могут давать.
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А я читаю, Зебилы-на работу!
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Где б найти такую работу в Италии, чтоб за пропуски не просто не выгнали, а ещё и платили + привилегии!!!
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Так ЗЕпутаной же и работай. Или богиней зеленой красоты.
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Эта иренка постоянно ббс достает. Наверно завидует.
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Эта бибиси первая начала. Ходила бы себе мимо и не имела горя. Щас я ей устрою вырванные годы.
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Зе-шаурмен по Европе гастролирует а в стране все катится к чертовой матери. Анархия -мать порядка!
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Депутаты саботируют свою работу, а виноват президент. А еще мусор плохо вывозят и полигоны загораются - точно не того президента выбрали.
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Там приходят с пачкой карточек, регистрируют своих друзей, вот и выходит что официально в зале 300+ а по факту 50 тел, и вот так вчера принимали 466 поправок к важному кодексу, естественно ни одна не прошла, а Парубию плевать что пустой зал.
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А "Узеленского" предложили уголовную ответственность за кнопкодавство...
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Цензор написал, что это сегодня. Ну, Бутусов должен вроде за базар отвечать.
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За неполный месяц президентства ЗЕклоун прос.рал 1 000 000 000 $ золотовалютных резервов Украины , управление страной разрушено окончательно, МВФ отказывается сотрудничать с Украиной , скоро будете ЗЕушлепки фантиками туалеты обклеивать.
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Ниправда,вы всьо врёти,триллиард потратил,и сотню квинтилльонов на шаурму)))
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А как же сажать за кнопкодавство? Или это галабаротька обещала?
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фото саботажа, организованного системой из единомышленников: пороха, медведчука и ахметова.
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Це повний мандець. Звичайну людину за, те що була відсутня на робочому місті протягом трьох годин упродовж робочого дня, можуть звільнити, а цим *андонам закони не писані.
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Ну так вони люди "незвичайні" і знають про це. Тому кожне падло так мріє "чучєлом ілі тушкой" але пролізти у депутати.
Гарна робота, зручний графік, можна взагалі не виходити якщо дуже в лом, ще й пільги собі можна ніх*рові вибити... мрія а не робота.
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Даже если не учитывать политические взгляды, забыть о том, что большая половина из избранников делает бизнес не выходя из рады, кто то протаскивает свои фининтересы и т.д., то все должны помнить, мы все, кто платит налоги, кормим всю эту шушару.
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Порохосвині, вищіть тут стільки, скільки вам хочеться. Вам все рівно кирдик!!! Портія ЗЕ набере мінімум 70% і вас викине на смітник історії.
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Зато тишина, как на кладбище.
Это Гадя их всех потравила, с терактом не сложилось, а бредовая идея ведь осталась в больной голове. 100% - её работа.
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Ни одной старой рожи больше. Это они довели страну - уменьшилось 10 млн. украинцев и ВВП упал больше чем в 2 раза
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гнать ссаными тряпками этих недодепутатов из парламента. Зеленский прав.
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Непонятно чего КС ищет коалицию, пусть прийдет и саму увидит, она вся в сборе.
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Цих гавнюків під куполом потрібно моментально розігнати, а не давати їм час отрмувати гроші до нових виборів.
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Слов нет, эмоций нет, есть желание, посадить их по клеткам в Киевском зоопарке и показывать людям, как самые отвратительные твари...
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Цензор.НЕТФотоПолітика України"Забили на роботу": Порожній зал Ради, проте 307 зареєстрованих депутатів. ФОТОфакт
 
 
 
 
 
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