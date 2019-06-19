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 "Діяв автоматично", - патрульний із Чернігова Роман Єфименко врятував 5-річну дівчинку з річки. ФОТО

Співробітник патрульної поліції Чернігова Роман Єфименко врятував 5-річну дівчинку, яка ледь не потонула в Десні.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції, інформує Цензор.НЕТ.

Так, під час пішого патрулювання поблизу центрального міського пляжу інспектори почули крики жінки про допомогу: "Тоне дитина". Патрульні негайно побігли до річки. За кілька десятків метрів від берега, в місці, де річка Стрижень впадає в річку Десну, дівчинка вже почала йти під воду, а її бабуся в розпачі благала врятувати онуку. Патрульний Роман Єфименко, не роздумуючи, стрибнув у воду і попрямував до місця, де розходилися кола. Через секунду він уже тримав дитину на руках. Дівчинка була притомна, тільки дуже злякалася.

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Коли всі заспокоїлися, патрульні з'ясували, що дівчинка разом з бабусею відпочивали на пляжі і ввечері поверталися додому. Все сталося настільки швидко, що бабуся просто не встигла відреагувати. На щастя, все завершилося благополучно.

Діяв автоматично, - патрульний із Чернігова Роман Єфименко врятував 5-річну дівчинку з річки 01

Діяв автоматично, - патрульний із Чернігова Роман Єфименко врятував 5-річну дівчинку з річки 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3133037
 
   
 Топ коментарі
 
Так должен поступать любой человек, а не только полицейский при исполнении.
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не понятна реакция бабушки... орать - спасите! и фсе...
(может конечно она плавать не умеет? но тогда какого сякого шастать на пляж с ребенком... )
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Так должен поступать любой человек, а не только полицейский при исполнении.
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Повезло девочке, отдубасить бабушку, полицейского на доску почёта.
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не понятна реакция бабушки... орать - спасите! и фсе...
(может конечно она плавать не умеет? но тогда какого сякого шастать на пляж с ребенком... )
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То ще таке... На кацапії буває й повна клініка:
Пока мать молилась в храме, ребенок утонул в церковном пруду

(обережно, рівень духовності зашкалює)
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Бачив, до речі, смішно. Хоча, самка могла тупо "закосити" шо називається.
І хрєн посадять.
А то шо тупі - то і видно. У нас теж такого стада "неміряно".
В разі чого - "то всьо сотона здєла-ла" "Діяв автоматично", - патрульний із Чернігова Роман Єфименко врятував 5-річну дівчинку з річки - Цензор.НЕТ 6915
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Див. комент трохи вище - про реанімацію за допомогою молитов, ікони та святої води "Діяв автоматично", - патрульний із Чернігова Роман Єфименко врятував 5-річну дівчинку з річки - Цензор.НЕТ 5723
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Такими патрульными можно только гордится.
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создайом положітєльний імідж полюції - совьонка спаслі, тєпєрь дєвачку. Пора спасать мір!

а чому на центральному пляжі міста нема ратівників? і як так бистро і нєожиданно дєвочка оказалась в нєсколькіх дєсятках мєтров от бєрєга?
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Дякую, хлопче. Ти на своєму місці.Таких би нам, та побільше! Врятоване життя.Здоров*я тобі і твоїй родині.
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Бабулю в карцер за неисполнение обязанностей по присмотру.
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Цензор.НЕТФотоПодії"Діяв автоматично", - патрульний із Чернігова Роман Єфименко врятував 5-річну дівчинку з річки. ФОТО
 
 
 
 
 
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