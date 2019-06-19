 "Діяв автоматично", - патрульний із Чернігова Роман Єфименко врятував 5-річну дівчинку з річки. ФОТО

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції, інформує Цензор.НЕТ.
Так, під час пішого патрулювання поблизу центрального міського пляжу інспектори почули крики жінки про допомогу: "Тоне дитина". Патрульні негайно побігли до річки. За кілька десятків метрів від берега, в місці, де річка Стрижень впадає в річку Десну, дівчинка вже почала йти під воду, а її бабуся в розпачі благала врятувати онуку. Патрульний Роман Єфименко, не роздумуючи, стрибнув у воду і попрямував до місця, де розходилися кола. Через секунду він уже тримав дитину на руках. Дівчинка була притомна, тільки дуже злякалася.
Коли всі заспокоїлися, патрульні з'ясували, що дівчинка разом з бабусею відпочивали на пляжі і ввечері поверталися додому. Все сталося настільки швидко, що бабуся просто не встигла відреагувати. На щастя, все завершилося благополучно.
(может конечно она плавать не умеет? но тогда какого сякого шастать на пляж с ребенком... )
Пока мать молилась в храме, ребенок утонул в церковном пруду
(обережно, рівень духовності зашкалює)
І хрєн посадять.
А то шо тупі - то і видно. У нас теж такого стада "неміряно".
В разі чого - "то всьо сотона здєла-ла"
а чому на центральному пляжі міста нема ратівників? і як так бистро і нєожиданно дєвочка оказалась в нєсколькіх дєсятках мєтров от бєрєга?