 "Діяв автоматично", - патрульний із Чернігова Роман Єфименко врятував 5-річну дівчинку з річки. ФОТО

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції, інформує Цензор.НЕТ.

Так, під час пішого патрулювання поблизу центрального міського пляжу інспектори почули крики жінки про допомогу: "Тоне дитина". Патрульні негайно побігли до річки. За кілька десятків метрів від берега, в місці, де річка Стрижень впадає в річку Десну, дівчинка вже почала йти під воду, а її бабуся в розпачі благала врятувати онуку. Патрульний Роман Єфименко, не роздумуючи, стрибнув у воду і попрямував до місця, де розходилися кола. Через секунду він уже тримав дитину на руках. Дівчинка була притомна, тільки дуже злякалася.

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Коли всі заспокоїлися, патрульні з'ясували, що дівчинка разом з бабусею відпочивали на пляжі і ввечері поверталися додому. Все сталося настільки швидко, що бабуся просто не встигла відреагувати. На щастя, все завершилося благополучно.