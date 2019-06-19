 Плантацію елітних конопель виявлено в Запорізькій області: збували в окупований Крим, вартість вилучених наркотиків - 70 млн грн, - поліція. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Запорізької області.

Під час розслідування кримінального провадження, відкритого за ознаками ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), працівники слідчого управління ГУНП в Запорізькій області та Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури провели санкціоновані обшуки.

"Під час заходів правоохоронці на околиці одного із сіл у Мелітопольському районі виявили нарколабораторію. У шести теплицях, площею понад 5 гектарів, фігуранти вирощували елітні сорти коноплі. Теплиці були оснащені системою крапельного поливу, освітлення та опалення, тож урожай збирали до трьох разів на рік. Встановлено, що готовий до вжитку "товар" переправляли до окупованого Криму", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці викрили 4 членів угруповання. Це чоловіки 1990, 1950 років народження та двоє 1989 року народження. Троє з них є жителями АР Крим, а один - місцевий. Вони займалися безпосереднім вирощуванням наркорослин.

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"У ході обшуків вилучено понад 6000 кущів канабісу, майже 5 кг переробленого наркотичного засобу, гроші, вогнепальну зброю, а також обладнання для вирощування і переробки марихуани. За цінами наркозбувачів, загальна вартість вилученого - майже 70 млн грн", - повідомили в поліції.

Підозрювані затримані в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 310 Кримінального кодексу України (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель). Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше в Запорізькій області поліцейські затримали групу озброєних чоловіків, які викрали людину.

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