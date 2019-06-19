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 Плантацію елітних конопель виявлено в Запорізькій області: збували в окупований Крим, вартість вилучених наркотиків - 70 млн грн, - поліція. ФОТОрепортаж

Працівники слідчого управління ГУНП в Запорізькій області та Служби безпеки під процесуальним керівництвом прокуратури викрили злочинне угруповання, члени якого займалися виготовленням наркотиків та збували їх на територію окупованого Криму. Правоохоронці вилучили наркотики на суму майже 70 млн гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Запорізької області.

Під час розслідування кримінального провадження, відкритого за ознаками ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), працівники слідчого управління ГУНП в Запорізькій області та Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури провели санкціоновані обшуки.

Плантацію елітних конопель виявлено в Запорізькій області: збували в окупований Крим, вартість вилучених наркотиків - 70 млн грн, - поліція 01

"Під час заходів правоохоронці на околиці одного із сіл у Мелітопольському районі виявили нарколабораторію. У шести теплицях, площею понад 5 гектарів, фігуранти вирощували елітні сорти коноплі. Теплиці були оснащені системою крапельного поливу, освітлення та опалення, тож урожай збирали до трьох разів на рік. Встановлено, що готовий до вжитку "товар" переправляли до окупованого Криму", - йдеться в повідомленні.

Плантацію елітних конопель виявлено в Запорізькій області: збували в окупований Крим, вартість вилучених наркотиків - 70 млн грн, - поліція 02

Правоохоронці викрили 4 членів угруповання. Це чоловіки 1990, 1950 років народження та двоє 1989 року народження. Троє з них є жителями АР Крим, а один - місцевий. Вони займалися безпосереднім вирощуванням наркорослин.

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Плантацію елітних конопель виявлено в Запорізькій області: збували в окупований Крим, вартість вилучених наркотиків - 70 млн грн, - поліція 03

"У ході обшуків вилучено понад 6000 кущів канабісу, майже 5 кг переробленого наркотичного засобу, гроші, вогнепальну зброю, а також обладнання для вирощування і переробки марихуани. За цінами наркозбувачів, загальна вартість вилученого - майже 70 млн грн", - повідомили в поліції.

Підозрювані затримані в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Плантацію елітних конопель виявлено в Запорізькій області: збували в окупований Крим, вартість вилучених наркотиків - 70 млн грн, - поліція 04

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 310 Кримінального кодексу України (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель). Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше в Запорізькій області поліцейські затримали групу озброєних чоловіків, які викрали людину.

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Плантацію елітних конопель виявлено в Запорізькій області: збували в окупований Крим, вартість вилучених наркотиків - 70 млн грн, - поліція 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3133034
 
   
 Топ коментарі
 
ну хорошо же...зачем было рушить налаженное средство влияния? Выращивали элитную коноплю для сбыта в оккупированный Крым: в Запорожской области изъяты наркотики на 70 млн грн, - полиция - Цензор.НЕТ 1993
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Улучшить логистику! Плантацію елітних конопель виявлено в Запорізькій області: збували в окупований Крим, вартість вилучених наркотиків - 70 млн грн, - поліція - Цензор.НЕТ 8688
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При Порошенко такого не было!!! Конопля она ж зеленая)))
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Улучшить логистику! Плантацію елітних конопель виявлено в Запорізькій області: збували в окупований Крим, вартість вилучених наркотиків - 70 млн грн, - поліція - Цензор.НЕТ 8688
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тем более в Крым сбывали и них там и так клямка давно упала
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От бовдури! Та треба було змусити ще мак засіяти! )))
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ну хорошо же...зачем было рушить налаженное средство влияния?
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А то б ещё, не дай Бог, крысяне наркоманией бы заболели...
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Вывели бы такой сорт конопли, от которой наркоши просто "склеивали ласты". Так сказать, для чистки генофонда.
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Надо коноплю в Украине легализовать и заполонить ею всю парашу.
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не то что Крым, Кубань будет проситься в Украину.
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Если потрошиная гнида провела те реформы, что требовал Майдан, то давно пол параши бы мечтала присоединиться к Украине-Руси!
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Сжигать надо на границе с Крымом когда ветер будет попутный , а затем в атаку!
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Так вроде граница с Крымом на замке? Мои соседи вчера в Казань гостить укатили. Школьная любовь недавно с Иркутска прикатила Какая-то странная у нас агрессия со стороны параши. Что и граждане и товары через границу с агрессором свободно шастают

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Странно. Обычно с крыма везут наркоту. Да и мужики делали правильное дело. Наркоту в обмен на деньги. Не то что Парашенко наоборот дрянь всякую из Рашки возит за которую у нас из карманов последние деньги вытрушивает.
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я возмущен - куда смотрит глава нашей разведки ,ну вновь назначенный - это же какой ресурс для наших разведчиков загубили - вредители аваковские
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Выращивали коноплю для сбыта в Крым? Аха-ха. Окупанты довели чё в Крыму уже марихуану не могут вырастить, а ведь крымская у нариков всегда была в почёте..
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Сто пудов,тащит с утра до вечера))Козломордым хронам оно не надо)
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і як це вони обнаружили ту хверму???
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Думаю что демократия - это не сидеть в парашнике за пару грамм растений.
Если Зоряк со Шкиряном высрали за "короткоствол" - : - "повоняют-перестанут", то такая власть - говно.
Демократия, это в т.ч., доверие к гражданину.
В т.ч. по этому вопросу тоже.
Говнозавры совковые никак не сделают лучше. Им проще посадить, запретить и прочее.
А, щас новая власть то...... жди....те Плантацію елітних конопель виявлено в Запорізькій області: збували в окупований Крим, вартість вилучених наркотиків - 70 млн грн, - поліція - Цензор.НЕТ 9581
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чувствуется шо народ знает толк в сельском хозяйстве
но
как то наивно

на окраине одного из сел

в шести теплицах площадью более 5 гектаров
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А на елітність хто перевіряв? Ціну порівнювали з офіційною чи як?
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Чуйка в чергове не підвела правоохоронців!
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Нашли, чем гордиться.
Этим ребятам надо было грамоты дать.
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Цензор.НЕТФотоПодіїПлантацію елітних конопель виявлено в Запорізькій області: збували в окупований Крим, вартість вилучених наркотиків - 70 млн грн, - поліція. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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