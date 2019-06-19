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 Сім'я з дитиною загинула в ДТП з участю оперуповноваженого. ФОТО

Неподалік від Мелітополя "БМВ", за кермом якого був поліцейський, зіткнувся з автомобілем "ВАЗ 21099". Чоловік і жінка загинули на місці, 9-річна дівчинка померла в лікарні.

ДТП сталася напередодні біля села Миколаївка на трасі Скадовськ-Каховка, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"БМВ", за кермом якого був старший оперуповноважений ГУ Нацполіції в Автономній Республіці Крим та м.Севастополі, зіткнувся з автомобілем "ВАЗ 21099".

"У результаті зіткнення пасажири автомобіля "ВАЗ 21099" — чоловік та жінка загинули на місці, 9-річна дівчинка отримала чисельні травми і, згодом, померла в лікарні", - сказано в повідомленні ДБР.

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Поліцейського затримали. Його підозрюють у порушенні правил дорожнього руху. Слідчі ДБР будуть клопотати про те, щоб на час слідства відправити оперуповноваженого в СІЗО.

Якщо вина водія буде доведена, йому загрожує від 5 до 10 років за ґратами.

Крім того, слідчі ДБР перевірять дії лікарів, які не змогли врятувати дівчинку. "Досудове розслідування відповідного кримінального провадження розпочато за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч.2. Ст. 140 КК України", - повідомили у відомстві.

Сімя з дитиною загинула в ДТП з участю оперуповноваженого 01
Сімя з дитиною загинула в ДТП з участю оперуповноваженого 02
Сімя з дитиною загинула в ДТП з участю оперуповноваженого 03
Сімя з дитиною загинула в ДТП з участю оперуповноваженого 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3133031
 
 
 Топ коментарі
 
Дякуємо Петру Олексійовичу за потужну реформу поліції!!!
До речі- треба швидкість ще знизити- до 26 км/год!!!
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Да при чём тут Петя ? Мент - это диагноз .
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Причем Петя? А кто такие *успешные* рехвормы проводил 5 лет о которых нам жужжал каждый день и даже на стадионе перед выборами?
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Дякуємо Петру Олексійовичу за потужну реформу поліції!!!
До речі- треба швидкість ще знизити- до 26 км/год!!!
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Да при чём тут Петя ? Мент - это диагноз .
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Причем Петя? А кто такие *успешные* рехвормы проводил 5 лет о которых нам жужжал каждый день и даже на стадионе перед выборами?
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все вопросы к авакову - другу вазелина и йульке. Они "успешно" реХ-фармили в полиции..
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как при чем? а как же мыролюбный реформизм и 10010 потужные реформы? Как же нова полиция - очьень важьно?
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вазелин месяц как призЕдент - а скорость все такая же.. Зато эта жаба прыгает по фонтанам и жрёт шаурму - "госуд.дела", однако...
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Яке відношення має реформа поліції до порушника на власному авто?
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А ему зеленым в глаза набрызгали, вот ему и вбачається
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казламордое, а сабакову чего "спасибо" не говоришь? Или земоча глазки залепила?
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ты дебил или тролишь? Реформы проводят министры, данную реформу провёл авакян, лучший министр в мире, по версии зебила и его прихлебателей. Возрадуйся
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Еще несколько жертв забрал мусор. Да и привет соевым лоббистам петеблях, которые не дают шанса на выживание.
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симптоматично, что с приходом вазелина - евробляхи "вдруг" заткнулись... Их "митинги" уже не спонсирует друг вазелина - аваков?
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Просто отменили безумные штрафы которые Вальцман с Васадзе и Ху*лом назначили евробляхерам. А скоро и нормальная человеческая растаможка будет. Семья с ребенком погибла в ДТП с участием оперуполномоченного - Цензор.НЕТ 8935
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я конечно извиняюсь.. но чем отличаются петебляхи, "которые не дают шанса на выживание" и зелебляхи бобовые с " нормальной человеческой растаможкой"
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А что на фото не видно? *Евробляха* начала 2000-х годов вполне спасла жизнь мусору. А в петебляхе, которые Парашенко возит из Рашки и продает в своих автосалонах погибли все потому что она полностью как яйцо вплоть до багажника всмятку.
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отменили.. проплаченные митинги евробляхеров Сім'я з дитиною загинула в ДТП з участю оперуповноваженого - Цензор.НЕТ 6513
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R.I.P.

"старший оперуполномоченный ГУ Нацполиции в Автономной республике Крым и г. Севастополе" - до цього часу працює?
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Основание для увольнения есть?
Только для отстранения.

Читаем Конституцию, КЗОТ.
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Человек 20 лет не ел, не пил, копил денюжку на машину, наконец купил БМВ и вот ...
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Цензор.НЕТФотоПодіїСім'я з дитиною загинула в ДТП з участю оперуповноваженого. ФОТО
 
 
 
 
 
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