 "На українських КПП є навіси, туалети, медпункти. У нас ставлення до людей огидне", - в ОРДО скаржаться на величезні черги і відсутність зручностей на КПВВ терористів. ВІДЕО+ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише журналіст Денис Казанський із посиланням на жителів "ДНР".
Водночас з боку України в ОРДЛО черг немає, всіх пропускають швидко.
Казанський зазначає, що в розпачі люди вже зареєстрували в мережі петицію до ватажка донецьких терористів Пушиліна з проханням якось вирішити питання, і наводить деякі коментарі до неї:
"Наведіть лад! Україна пропускає швидше, ніж ДНР рази в три! Там є обладнані навіси, туалети, вода, медпункти!! З нашого боку ставлення до людей огидне!!!"
"Це знущання, тримати людей на такій спеці на КПП ДНР по багато годин, а потім люди проходять український КПВВ за кілька хвилин. Самі ганьбите ім'я ДНР перед своїми ж людьми!"
У соціальних мережах жителі непідконтрольної території також зазначають, що через сильну спеку в чергах напевно зросте кількість інфарктів та інсультів.
Офигеть, дороги лучше чем у нас в центре города...
в Киеве "плохой" кличко дороги делал и делает. В Днепре - тоже. спрашивайте с вашего мэра.
Ключевое слово "У нас...." Вот и нах к себе ...
выделит веревку и мыло на каждый придорожный столб, выроет расстрельные ямы, и еще сделает много разных ништяков для любителей всрутского мира.
Вы не люди, вы расходный материал для "собирателей земель русских".
приходится ездить в Украину по оформлению наследства и прочее
При этом считаю
закрыть на х..й все эти переходы
Перестать поставлять электроэнергию и воду за счет быдла Украины
достали киевские уроды своим гуманизмом
ОРДЛО закончится за месяц
если вам так хочется, чтобы Украина навсегда потеряла свои земли на Донбассе - тогда да.
но предупреждаю вас что это - сепаратизм. Статья в УК на это есть.
Репортаж
Площадь, идиоты с колорадскими ленточками. В центр выходит человек в украинском костюме с рупором и торжественно:
- Неуважаемые митингующие! - зазвучал гимн СССР. - Для вас замечательная новость! Мы всем городом сбросились и решили освободить вас от хунты!
С толпы радостные возгласы, аплодисменты, приставку "не" никто, казалось, не заметил. Человек продолжает.
- Мы арендовали для вас эти замечательные автобусы которые совершенно бесплатно отвезут вас в ДНР или ЛНР по вашему желанию! На всех украинских блок постах патрульные предупреждены и беспрепятственно вас туда пропустят!
Толпа затихла. Человек продолжил.
- Более того, в ДНР и ЛНР подтвердили, что готовы выделить вам там жилье как настоящим патриотам их террористических образований.
Толпа попыталась рассосаться, но не тут то было. Граждане города, в веночках и с сине голубыми лентами, улыбаясь, обступили площадь, оставив проходы только для входов в автобусы. Человек не умолкал.
- Более того, при входе в автобус, вы сможете избавиться от ненавистного вам паспорта хунты, а в ДНР и ЛНР террористы пообещали выдать вам недействительные бумаги так любимых вами террористических образований.
Толпа попробовала возразить. Тетки попробовали орать, что у них тут собственность.
- Мы предугадали ваш вопрос, товарищи, - все тем же торжественным голосом продолжил человек, - и проанализировали отношение днр и лнр к имуществу! Как показал анализ, товарищи, у террористов под цивилизованное отношение подпадает только имущество Ефремова и Ахметова. Поскольку вы не являетесь ни одним, ни вторым, то на вас действуют обычные законы днр-лнр, то есть, беззаконие, товарищи! - зазвучали звуки гимна СССР. - Кроме того, товарищи! Все ваше имущество записано на паспорт хунты и было заработано в так ненавистном вам хунтовском государстве! Освобождение от него должно быть не менее приятным для вас, товарищи! - снова торжественные звуки гимна СССР, - Как и освобождение от украинского газа, света, и конечно же, угнетающих хунтовских пенсий и пособий, товарищи! - гимн СССР перекричал выступающего, - Ура товарищи! - прорывалось сквозь гимн.
Толпа не подержала "Ура!". Подбадривающе и впервые приятно громыхал гимн СССР. Толпу со средины жители в вышиванках, непонятно как туда просочившиеся, мастерски и легко распределили по автобусам, успев у каждого входа изъять хунтовкий паспорт. Кто-то попытался снять колорадскую ленту, но откуда-то появляющиеся жители с улыбкой надевали ее обратно: "Ну-ну, товарищи, не снимаем опознавательные знаки".
Мест хватило всем. Жители радостно махали отправляющимся недовольным физиям цветами и украинскими флагами.
- Радостнее, товарищи! Веселее, товарищи! - не угомонывался человек.
И только заблокированная в участках милиция, которая вскоре получит кучу найденных на площади, навсегда потерянных, паспортов, не видела этого праздника настоящего примирения и солидарности.
Алла Брусник
У фермера в хлеву....
Захрюкала свинья......
Как раз гости приехали высокие.....
Свинья с радостью отдаст мясо.
Даже если не хочет этого.
Рабы совковые, Ленин терпел - вам велел
"там есть"
"на Украине"
"ДНР настоаивает против себя
"у нас отношение к людям скотское"
"Сами позорите имя ДНР"
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У них оказывается просто безвиз с Украиной и они хотят, что бы в ДНР было как в Украине. Именно в ДНР.
В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) заявили, что украинская артиллерия нанесла массированный удар по западу Донецка. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.