EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Суспільство
  4535  33
Матеріали за темою:
Все про:черга (109) Донбас (12153) Казанський Денис (126) КПВВ (12)

 "На українських КПП є навіси, туалети, медпункти. У нас ставлення до людей огидне", - в ОРДО скаржаться на величезні черги і відсутність зручностей на КПВВ терористів. ВІДЕО+ФОТО

Російські окупанти та їхні пособники на пунктах в'їзду/виїзду пропускають в Україну не більше 5-6 машин на годину, через що на спеці утворюються величезні черги, в яких люди годинами перебувають під пекучим сонцем.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише журналіст Денис Казанський із посиланням на жителів "ДНР".

Водночас з боку України в ОРДЛО черг немає, всіх пропускають швидко.

Казанський зазначає, що в розпачі люди вже зареєстрували в мережі петицію до ватажка донецьких терористів Пушиліна з проханням якось вирішити питання, і наводить деякі коментарі до неї:

"Наведіть лад! Україна пропускає швидше, ніж ДНР рази в три! Там є обладнані навіси, туалети, вода, медпункти!! З нашого боку ставлення до людей огидне!!!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": ФСБ посилено перевіряє людей на в'їзді в Крим - у пункті пропуску утворилися черги

"Це знущання, тримати людей на такій спеці на КПП ДНР по багато годин, а потім люди проходять український КПВВ за кілька хвилин. Самі ганьбите ім'я ДНР перед своїми ж людьми!"

У соціальних мережах жителі непідконтрольної території також зазначають, що через сильну спеку в чергах напевно зросте кількість інфарктів та інсультів.

На українських КПП є навіси, туалети, медпункти. У нас ставлення до людей огидне, - в ОРДО скаржаться на величезні черги і відсутність зручностей на КПВВ терористів 01

На українських КПП є навіси, туалети, медпункти. У нас ставлення до людей огидне, - в ОРДО скаржаться на величезні черги і відсутність зручностей на КПВВ терористів 02

На українських КПП є навіси, туалети, медпункти. У нас ставлення до людей огидне, - в ОРДО скаржаться на величезні черги і відсутність зручностей на КПВВ терористів 03

На українських КПП є навіси, туалети, медпункти. У нас ставлення до людей огидне, - в ОРДО скаржаться на величезні черги і відсутність зручностей на КПВВ терористів 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3133024
 
   
 Топ коментарі
 
Звоните завтра на прямую линию Пукину и просите ввести вам туалеты, медикаменты и навесы....работает 100%...проверено в 2014... "На украинских пунктах есть навесы, туалеты, вода, медпункты. У нас отношение к людям безобразное", - жители ОРДО жалуются на огромные очереди и отсутствие удобств на КПП террористов - Цензор.НЕТ 7421
 показати весь коментар
 
" С нашей стороны отношение к людям безобразное!" - Вот пока "с нашей стороны" не поменяется на "со стороны окупанктов (можно терористов)" то так и будете в говне жить.
 показати весь коментар
 
Фигасе, они еще там и жалуются что то
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Вот жеж едут к фашистам за пенсиями и выплатами и за покушать. Представте шобы Гитляр платил совкам пенсию!!!
 показати весь коментар
 
 
Фигасе, они еще там и жалуются что то
 показати весь коментар
 
 
Я этого не понимаю. Все в соответствии с рузькеми обычаями и традициями Туалетов им не хватает. Срите на трассе, долбоебы, чтобы на КПП видели, а то подумают, не дай бог, что вы гейропейцы
 показати весь коментар
 
 
"На украинских пунктах есть навесы, туалеты, вода, медпункты. У нас отношение к людям безобразное", - жители ОРДО жалуются на огромные очереди и отсутствие удобств на КПП террористов - Цензор.НЕТ 64

Офигеть, дороги лучше чем у нас в центре города...
 показати весь коментар
 
 
Офигеть, дороги лучше чем у нас в центре города...
 показати весь коментар
 
 
это в каком же городе жители так не уважают себя, что не дрюкают местные власти, чтобы те дороги построили?

в Киеве "плохой" кличко дороги делал и делает. В Днепре - тоже. спрашивайте с вашего мэра.
 показати весь коментар
 
 
" С нашей стороны отношение к людям безобразное!" - Вот пока "с нашей стороны" не поменяется на "со стороны окупанктов (можно терористов)" то так и будете в говне жить.
 показати весь коментар
 
 
Вот именно, токо хотел написать.
Ключевое слово "У нас...." Вот и нах к себе ...
 показати весь коментар
 
 
Звоните завтра на прямую линию Пукину и просите ввести вам туалеты, медикаменты и навесы....работает 100%...проверено в 2014... "На украинских пунктах есть навесы, туалеты, вода, медпункты. У нас отношение к людям безобразное", - жители ОРДО жалуются на огромные очереди и отсутствие удобств на КПП террористов - Цензор.НЕТ 7421
 показати весь коментар
 
 
Шо,не подобається "цивілізація" ******?
 показати весь коментар
 
 
Правильно, не пускайте к нам эту биомассу.
 показати весь коментар
 
 
Вот сейчас чепушилин почитает челобитную расплачется и все для людей сделает.
выделит веревку и мыло на каждый придорожный столб, выроет расстрельные ямы, и еще сделает много разных ништяков для любителей всрутского мира. "На украинских КПП есть навесы, туалеты, медпункты. У нас отношение к людям безобразное", - в ОРДО жалуются на огромные очереди и отсутствие удобств на КПВВ террористов - Цензор.НЕТ 7789
 показати весь коментар
 
 
>У нас отношение к людям безобразное"


Вы не люди, вы расходный материал для "собирателей земель русских".
 показати весь коментар
 
 
Живу в ОРДЛО, родственники при смерти
приходится ездить в Украину по оформлению наследства и прочее

При этом считаю
закрыть на х..й все эти переходы
Перестать поставлять электроэнергию и воду за счет быдла Украины
достали киевские уроды своим гуманизмом
ОРДЛО закончится за месяц
 показати весь коментар
 
 
придурок, ты карту видел? ты в курсе, что у ОРДЛО граница с РФ? что в Луганскую область УЖЕ электрику поставляют оттуда - не знаю как в донецкую, но это не проблема.

если вам так хочется, чтобы Украина навсегда потеряла свои земли на Донбассе - тогда да.

но предупреждаю вас что это - сепаратизм. Статья в УК на это есть.
 показати весь коментар
 
полная страна однодневных бабочек и *********...
 показати весь коментар
 
а с каких это пор на дырявых номерах в Украину пускать начали ??
 показати весь коментар
 
 
это всё делают, чтобы красный крест дал денег на обустройство пунктов пропуска. в очередях говорят, это команда от пушилина, пропускать 6 машин в 40 минут. росийсие бабки пилить страшно, могут и пристрелить. "На украинских КПП есть навесы, туалеты, медпункты. У нас отношение к людям безобразное", - в ОРДО жалуются на огромные очереди и отсутствие удобств на КПВВ террористов - Цензор.НЕТ 6378
 показати весь коментар
 
Как должен выглядеть праздник примирения с насекомыми (инструкция для украинцев)

Репортаж
"На украинских КПП есть навесы, туалеты, медпункты. У нас отношение к людям безобразное", - в ОРДО жалуются на огромные очереди и отсутствие удобств на КПВВ террористов - Цензор.НЕТ 8079

Площадь, идиоты с колорадскими ленточками. В центр выходит человек в украинском костюме с рупором и торжественно:

- Неуважаемые митингующие! - зазвучал гимн СССР. - Для вас замечательная новость! Мы всем городом сбросились и решили освободить вас от хунты!

С толпы радостные возгласы, аплодисменты, приставку "не" никто, казалось, не заметил. Человек продолжает.

- Мы арендовали для вас эти замечательные автобусы которые совершенно бесплатно отвезут вас в ДНР или ЛНР по вашему желанию! На всех украинских блок постах патрульные предупреждены и беспрепятственно вас туда пропустят!

Толпа затихла. Человек продолжил.

- Более того, в ДНР и ЛНР подтвердили, что готовы выделить вам там жилье как настоящим патриотам их террористических образований.

Толпа попыталась рассосаться, но не тут то было. Граждане города, в веночках и с сине голубыми лентами, улыбаясь, обступили площадь, оставив проходы только для входов в автобусы. Человек не умолкал.

- Более того, при входе в автобус, вы сможете избавиться от ненавистного вам паспорта хунты, а в ДНР и ЛНР террористы пообещали выдать вам недействительные бумаги так любимых вами террористических образований.

Толпа попробовала возразить. Тетки попробовали орать, что у них тут собственность.

- Мы предугадали ваш вопрос, товарищи, - все тем же торжественным голосом продолжил человек, - и проанализировали отношение днр и лнр к имуществу! Как показал анализ, товарищи, у террористов под цивилизованное отношение подпадает только имущество Ефремова и Ахметова. Поскольку вы не являетесь ни одним, ни вторым, то на вас действуют обычные законы днр-лнр, то есть, беззаконие, товарищи! - зазвучали звуки гимна СССР. - Кроме того, товарищи! Все ваше имущество записано на паспорт хунты и было заработано в так ненавистном вам хунтовском государстве! Освобождение от него должно быть не менее приятным для вас, товарищи! - снова торжественные звуки гимна СССР, - Как и освобождение от украинского газа, света, и конечно же, угнетающих хунтовских пенсий и пособий, товарищи! - гимн СССР перекричал выступающего, - Ура товарищи! - прорывалось сквозь гимн.

Толпа не подержала "Ура!". Подбадривающе и впервые приятно громыхал гимн СССР. Толпу со средины жители в вышиванках, непонятно как туда просочившиеся, мастерски и легко распределили по автобусам, успев у каждого входа изъять хунтовкий паспорт. Кто-то попытался снять колорадскую ленту, но откуда-то появляющиеся жители с улыбкой надевали ее обратно: "Ну-ну, товарищи, не снимаем опознавательные знаки".

Мест хватило всем. Жители радостно махали отправляющимся недовольным физиям цветами и украинскими флагами.

- Радостнее, товарищи! Веселее, товарищи! - не угомонывался человек.

И только заблокированная в участках милиция, которая вскоре получит кучу найденных на площади, навсегда потерянных, паспортов, не видела этого праздника настоящего примирения и солидарности.

Алла Брусник
 показати весь коментар
 
 
Мы такие хреновые, чего вы сюда едете..за пенсией второй или за продуктами , которые дешевле?
 показати весь коментар
 
они не говорят что хреновые. напротив - что украина к ним лучше относится.
 показати весь коментар
 
Это выжженная территория, которую жалко бросить и тяжело тянуть.
 показати весь коментар
 
Казанский отмечает, что в отчаянии люди уже зарегистрировали в сети петицию к главарю донецких террористов Пушилину с просьбой как-то решить вопрос Источник: https://censor.net.ua/p3133024\\\\\\\\\\\

"На українських КПП є навіси, туалети, медпункти. У нас ставлення до людей огидне", - в ОРДО скаржаться на величезні черги і відсутність зручностей на КПВВ терористів - Цензор.НЕТ 42
У фермера в хлеву....
Захрюкала свинья......

Как раз гости приехали высокие.....
Свинья с радостью отдаст мясо.
Даже если не хочет этого.

Рабы совковые, Ленин терпел - вам велел "На українських КПП є навіси, туалети, медпункти. У нас ставлення до людей огидне", - в ОРДО скаржаться на величезні черги і відсутність зручностей на КПВВ терористів - Цензор.НЕТ 7818
 показати весь коментар
 
а вот в этом, дырявые КППисты молодцы, доносят иудам рузький мир в натуре
 показати весь коментар
 
 
К нелюдям и отношение такое. Сами хотели,**** теперь ноете? Я бы аообще ничего не платитл. Горбатого только могила исправит. Живите как хотете,гниды
 показати весь коментар
 
 
Не дивлячись на все це упороті ватани не поспішають повертатись в Україну, чи хоча би щось для того робити.. Вони просто користуються нашими грошима та благами.
 показати весь коментар
 
 
Вчора на ФБ спитала в одніїє пані з Лугандону,що дуже раділа можливості отримати таспорт РФ,чи відмовиться вона від українського громадянства.Пані сказала :" Я що,дурна?" Ніколи й нізащо .Хоча б назло Україні. Питаю:" А вас не бентежить шо ви громадянка "фашистской страни",І що поки у вас український паспорт,то українська армія що за вашими словами "бамбіт женщін і дітєй" це і ваша армія також.?" ,-"Чіво ета?"
 показати весь коментар
 
Ключевое:
"там есть"
"на Украине"
"ДНР настоаивает против себя
"у нас отношение к людям скотское"
"Сами позорите имя ДНР"
===========
У них оказывается просто безвиз с Украиной и они хотят, что бы в ДНР было как в Украине. Именно в ДНР.
 показати весь коментар
 
 
а тем временем кацапы брешуть

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) заявили, что украинская артиллерия нанесла массированный удар по западу Донецка. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТФотоСуспільство"На українських КПП є навіси, туалети, медпункти. У нас ставлення до людей огидне", - в ОРДО скаржаться на величезні черги і відсутність зручностей на КПВВ терористів. ВІДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
 вгору