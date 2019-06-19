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Все про:Гонконг (4) протест (895)

 Прибирання, сортування сміття та засоби захисту: вражаючий рівень організації протесту в Гонконзі. ФОТОрепортаж

У напівавтономному місті Гонконг відбулися масштабні акції протесту.

Причиною громадського обурення стали зміни в законодавстві про екстрадицію, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

Якщо поправку в закон приймуть, то жителів міста, підозрюваних у злочинах за кордоном, зможуть екстрадувати навіть в ті країни, з якими у міста немає договору про екстрадицію, в тому числі і материковим Китаєм.

Організатори стверджують, що на вулиці вийшли близько двох мільйонів осіб (за деякими даними 1,3 мільйони), пише BBC. За даними поліції, на піку протесту в ньому брали участь 338 тис. осіб.

Прибирання, сортування сміття та засоби захисту: вражаючий рівень організації протесту в Гонконзі 01
Прибирання, сортування сміття та засоби захисту: вражаючий рівень організації протесту в Гонконзі 02

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Кто нерусского привел? Американец свободен",- поліція висадила з автозаку громадянина США, затриманого під час акції протесту в Москві. ВIДЕО

Поліція застосовувала проти демонстрантів перцевий газ і кулі.

Прибирання, сортування сміття та засоби захисту: вражаючий рівень організації протесту в Гонконзі 03

Але вражає не тільки громадянська стійкість і співробітництво, а й високий рівень організації:

1. Акція протесту - не привід забувати про домашнє завдання. Студенти виконують громадянський обов'язок і продовжують вчитися.

Прибирання, сортування сміття та засоби захисту: вражаючий рівень організації протесту в Гонконзі 04

  1. Рівень чистоти після мільйонного протесту.

Прибирання, сортування сміття та засоби захисту: вражаючий рівень організації протесту в Гонконзі 05

  1. Протестувальники пропускають швидку допомогу.

Прибирання, сортування сміття та засоби захисту: вражаючий рівень організації протесту в Гонконзі 06

  1. Протестувальники допомагають журналісту захиститися від газової атаки.

Прибирання, сортування сміття та засоби захисту: вражаючий рівень організації протесту в Гонконзі 07

  1. Рівень організації вражає. Пляшки з водою залишені біля тротуару, щоб протестувальники могли облити себе і загасити сльозоточиві гранати.

Прибирання, сортування сміття та засоби захисту: вражаючий рівень організації протесту в Гонконзі 08

  1. Люди захищаються парасольками від газу.

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Прибирання, сортування сміття та засоби захисту: вражаючий рівень організації протесту в Гонконзі 09

  1. Прибирання після протесту.

Прибирання, сортування сміття та засоби захисту: вражаючий рівень організації протесту в Гонконзі 10

  1. Журналісти одягли шоломи і світловідбивні жилети, щоб висловити незгоду з діями поліції.

Прибирання, сортування сміття та засоби захисту: вражаючий рівень організації протесту в Гонконзі 11

  1. Інструкція про те, як зробити лілії-орігамі для вшанування загиблих.

Прибирання, сортування сміття та засоби захисту: вражаючий рівень організації протесту в Гонконзі 12

9 червня протестувальники вийшли на вулиці Гонконгу проти закону, який дозволить екстрадувати людей в Китай. Противники законопроекту штурмували барикади біля Законодавчої ради. Поліція застосувала проти протестувальників гумові кулі, газ і кийки. Закон могли ухвалити 12 червня. Прихильники законопроекту бачили в ньому інструмент для боротьби з транснаціональною злочинністю. Його численні противники заявляли, що з недовірою ставляться до судової системи Китаю. Уряд Гонконгу на невизначений термін припинив розгляд поправок до закону про екстрадицію в Китай на тлі масових протестів. 16 червня учасники протесту знову вийшли на вулиці. Вони наполягали на відставці Лам, деякі учасники закликали главу адміністрації міста вибачитися за появу такого законопроекту.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3133023
 
   
 Топ коментарі
 
Так там і поліція адекватна, а не беркутня.
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странный высер, ситуации абсолютно разные.
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если ЗЕ , руководимый бабушкой Беней , берега попутает(как было у Овоща) то будет и третьий майдан
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И никто брущатку не разбирает и скаты не сжигает? Ну нееее, так нельзяУборка, сортировка мусора и средства защиты: впечатляющий уровень организации протеста в Гонконге - Цензор.НЕТ 3635
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Согласен, како-та не правельный у них майдан. Слабака короче!!!
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странный высер, ситуации абсолютно разные.
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Не впечатлило. Меня Майданы больше впечатлили, вернее восхитили, очаровали, пленили, восторгали... поэтому хочу ещё, поэтому Третьему Майдану быть!
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если ЗЕ , руководимый бабушкой Беней , берега попутает(как было у Овоща) то будет и третьий майдан
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А я уверен, что Третий Майдан будет вне зависимости от Зе.
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Не исключаю, что раньше начнётся именно в машкве.
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Так там і поліція адекватна, а не беркутня.
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Все пакеты АТБ могут накрыть всю планету . Прибирання, сортування сміття та засоби захисту: вражаючий рівень організації протесту в Гонконзі - Цензор.НЕТ 4692
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Я думал на Цензоре тема майданов табу. Что случилось? Аа, Пороха же уже нет.)
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Цивилизованные люди, которым самим не нравится находиться среди мусора. Это не наше жлобье неотесанное, которое даже после пикника на природе не в состоянии свой собственный мусор собрать и донести/довезти до ближайшего мусорного бака.
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Цивилизованные. Тьху. Они даже мусоров не жгут, не то что разбрасывают.
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У них и мусора не используют против людей картечь и пули для остановки автомобилей вместо резинок.
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У этих диких азиатов вообще странные майданы. Как будто на поминки пришли, даже без масок и палок.

Прибирання, сортування сміття та засоби захисту: вражаючий рівень організації протесту в Гонконзі - Цензор.НЕТ 3574
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Дурик, посмотри первый месяц противостояния на Майдане 2013-2014. Там не было ни масок, ни палок.
Когда беркута начали в нарушение Закона бить людей дубинками по головам - появились каски. Палки появились только в 2014м. А коктейли Молотова - только после того, как беркутомрази начали стрелять по людям на поражение, заменяя патроны с резинками на боевые.
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Да че ты оправдываешься? Все правильно. Мусора не люди.
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Ты попутал развенчивание лжи и оправдания.
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Самоорганізованість і порядок були і у нас на Майдані. Крім того, пильно дивилися за провокаторами, яких підсилала влада. Таких, трохи даючи по загривку, негайно викидали .
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажПрибирання, сортування сміття та засоби захисту: вражаючий рівень організації протесту в Гонконзі. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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