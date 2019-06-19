 Прибирання, сортування сміття та засоби захисту: вражаючий рівень організації протесту в Гонконзі. ФОТОрепортаж

Причиною громадського обурення стали зміни в законодавстві про екстрадицію, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

Якщо поправку в закон приймуть, то жителів міста, підозрюваних у злочинах за кордоном, зможуть екстрадувати навіть в ті країни, з якими у міста немає договору про екстрадицію, в тому числі і материковим Китаєм.

Організатори стверджують, що на вулиці вийшли близько двох мільйонів осіб (за деякими даними 1,3 мільйони), пише BBC. За даними поліції, на піку протесту в ньому брали участь 338 тис. осіб.





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Поліція застосовувала проти демонстрантів перцевий газ і кулі.

Але вражає не тільки громадянська стійкість і співробітництво, а й високий рівень організації:

1. Акція протесту - не привід забувати про домашнє завдання. Студенти виконують громадянський обов'язок і продовжують вчитися.

Рівень чистоти після мільйонного протесту.

Протестувальники пропускають швидку допомогу.

Протестувальники допомагають журналісту захиститися від газової атаки.

Рівень організації вражає. Пляшки з водою залишені біля тротуару, щоб протестувальники могли облити себе і загасити сльозоточиві гранати.

Люди захищаються парасольками від газу.

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Прибирання після протесту.

Журналісти одягли шоломи і світловідбивні жилети, щоб висловити незгоду з діями поліції.

Інструкція про те, як зробити лілії-орігамі для вшанування загиблих.

9 червня протестувальники вийшли на вулиці Гонконгу проти закону, який дозволить екстрадувати людей в Китай. Противники законопроекту штурмували барикади біля Законодавчої ради. Поліція застосувала проти протестувальників гумові кулі, газ і кийки. Закон могли ухвалити 12 червня. Прихильники законопроекту бачили в ньому інструмент для боротьби з транснаціональною злочинністю. Його численні противники заявляли, що з недовірою ставляться до судової системи Китаю. Уряд Гонконгу на невизначений термін припинив розгляд поправок до закону про екстрадицію в Китай на тлі масових протестів. 16 червня учасники протесту знову вийшли на вулиці. Вони наполягали на відставці Лам, деякі учасники закликали главу адміністрації міста вибачитися за появу такого законопроекту.