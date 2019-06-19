 Прибирання, сортування сміття та засоби захисту: вражаючий рівень організації протесту в Гонконзі. ФОТОрепортаж

Причиною громадського обурення стали зміни в законодавстві про екстрадицію, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
Якщо поправку в закон приймуть, то жителів міста, підозрюваних у злочинах за кордоном, зможуть екстрадувати навіть в ті країни, з якими у міста немає договору про екстрадицію, в тому числі і материковим Китаєм.
Організатори стверджують, що на вулиці вийшли близько двох мільйонів осіб (за деякими даними 1,3 мільйони), пише BBC. За даними поліції, на піку протесту в ньому брали участь 338 тис. осіб.
Поліція застосовувала проти демонстрантів перцевий газ і кулі.
Але вражає не тільки громадянська стійкість і співробітництво, а й високий рівень організації:
1. Акція протесту - не привід забувати про домашнє завдання. Студенти виконують громадянський обов'язок і продовжують вчитися.
- Рівень чистоти після мільйонного протесту.
- Протестувальники пропускають швидку допомогу.
- Протестувальники допомагають журналісту захиститися від газової атаки.
- Рівень організації вражає. Пляшки з водою залишені біля тротуару, щоб протестувальники могли облити себе і загасити сльозоточиві гранати.
- Люди захищаються парасольками від газу.
- Прибирання після протесту.
- Журналісти одягли шоломи і світловідбивні жилети, щоб висловити незгоду з діями поліції.
- Інструкція про те, як зробити лілії-орігамі для вшанування загиблих.
9 червня протестувальники вийшли на вулиці Гонконгу проти закону, який дозволить екстрадувати людей в Китай. Противники законопроекту штурмували барикади біля Законодавчої ради. Поліція застосувала проти протестувальників гумові кулі, газ і кийки. Закон могли ухвалити 12 червня. Прихильники законопроекту бачили в ньому інструмент для боротьби з транснаціональною злочинністю. Його численні противники заявляли, що з недовірою ставляться до судової системи Китаю. Уряд Гонконгу на невизначений термін припинив розгляд поправок до закону про екстрадицію в Китай на тлі масових протестів. 16 червня учасники протесту знову вийшли на вулиці. Вони наполягали на відставці Лам, деякі учасники закликали главу адміністрації міста вибачитися за появу такого законопроекту.
Когда беркута начали в нарушение Закона бить людей дубинками по головам - появились каски. Палки появились только в 2014м. А коктейли Молотова - только после того, как беркутомрази начали стрелять по людям на поражение, заменяя патроны с резинками на боевые.