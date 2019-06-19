 Окупанти зранку проводять обшуки у двох будинках кримських татар, - "Кримська солідарність". ФОТО

Про це повідомляє Кримська солідарність, передає Цензор.НЕТ.

"У Сари-Су (Білогірської район) по вулиці Чадир Кермен тривають слідчі заходи за двома адресами. У будинку Джанджакова Аксеіта обшук закінчився. За словами рідних, які повідомили про обшук, сам господар домоволодіння перебуває з за межами Криму. В будинку проживає інша людина. На слідчі заходи проходять у будинку матері Джанджакова Аксеіта, там проживає літня бабуся - Сеттарова Ребія (близько 90 років)", - йдеться в повідомленні.

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