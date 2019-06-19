EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Суспільство, Фоторепортаж
  420  10
Матеріали за темою:
Все про:Крим (6933) обшук (717) репресії (852) кримські татари (1364)

 Окупанти зранку проводять обшуки у двох будинках кримських татар, - "Кримська солідарність". ФОТО

Окупанти вранці прийшли з обшуками в будинок кримського татарина Аксеіта Джанджакова і в будинок його матері, сам чоловік зараз перебуває за межами окупованого Криму.

Про це повідомляє Кримська солідарність, передає Цензор.НЕТ.

"У Сари-Су (Білогірської район) по вулиці Чадир Кермен тривають слідчі заходи за двома адресами. У будинку Джанджакова Аксеіта обшук закінчився. За словами рідних, які повідомили про обшук, сам господар домоволодіння перебуває з за межами Криму. В будинку проживає інша людина. На слідчі заходи проходять у будинку матері Джанджакова Аксеіта, там проживає літня бабуся - Сеттарова Ребія (близько 90 років)", - йдеться в повідомленні.

Читайте: У заарештованого після масових обшуків кримськотатарського активіста Газієва погіршився стан здоров'я, - адвокат

Окупанти зранку проводять обшуки у двох будинках кримських татар, - Кримська солідарність 01
Окупанти зранку проводять обшуки у двох будинках кримських татар, - Кримська солідарність 02
Окупанти зранку проводять обшуки у двох будинках кримських татар, - Кримська солідарність 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3133010
 
 
 Топ коментарі
 
А где Чубаров? Предводитель татар? Правильно, в Киеве. В Раде скавчит про Порошенко.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
в 14 нужно было оружие в руки брать и убивать кацапов
или есть батальен татар???
 показати весь коментар
 
Петя сказал что если кто то сделает хоть какой то выпад или провокацию в сторону кацапов того посадит. Реально же было раздать оружие крымским татарам а не закрывать склады и ключи отдавать кацапам.
 показати весь коментар
 
А может, зеб, им лучше было сесть в товарные вагоны - больше бы выжило?
 показати весь коментар
 
Зато у нас Медведчук и Новинский скупают телеканалы и проводят проросийскую агитацию. Почему бы нам не нанести ответный удар? Почему бы нам на каждый шаг ********* не отвечать адекватно? Почему Украина предает своих людей?
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Бизнес партнеру? Ответный удар? Эти могут еще кусок территории продать "оккупанту"...
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
А где Чубаров? Предводитель татар? Правильно, в Киеве. В Раде скавчит про Порошенко.
 показати весь коментар
 
 
руссэсецовцы проводят облавы на окупиированной территории Украинского Крыма - ну как в кино с руссофашистами
 показати весь коментар
 
Почему карлик Джамиль не там?
Где его преданность своему народу? Окупанти зранку проводять обшуки у двох будинках кримських татар, - "Кримська солідарність" - Цензор.НЕТ 2316 Окупанти зранку проводять обшуки у двох будинках кримських татар, - "Кримська солідарність" - Цензор.НЕТ 3636
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоСуспільствоОкупанти зранку проводять обшуки у двох будинках кримських татар, - "Кримська солідарність". ФОТО
 
 
 
 
 
 вгору