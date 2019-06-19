 ЄСПЛ зобов'язав Україну виплатити по 6 тис. євро активістам, які виступали проти вирубки харківського парку Горького в 2010 році. ДОКУМЕНТ

Про це йдеться в рішенні, оприлюдненому на сайті ЄСПЛ, передає Цензор.НЕТ.
Рішення ЄСПЛ Громадському радіо пояснив голова Харківської правозахисної групи Євген Захаров. Він нагадав, що в травні 2010 року підрозділ харківської міськради "Муніципальна охорона" розігнав табір протестувальників, незадоволених вирубкою дерев і будівництвом дороги через парк Горького.
"Суд визнав порушення статті 11, а саме - про мирні зібрання щодо всіх 11 заявників. А щодо чотирьох він ще встановив порушення статті 3, де йдеться про погане поводження. Оскільки решта заявників були постраждалими тільки через порушення свободи на мирні зібрання, без застосування насильства, то суд обмежився присудженням компенсації тільки цим чотирьом заявникам. Щодо першого і другого заявника: ще було порушення статті 6.1, яке було пов’язане з тим, що вони не мали можливості бути присутніми під час апеляційного провадження за їхніми справами. Їхні адвокати оскаржували утримання під вартою, рішення суду про ініціативне покарання 15 діб без участі заявників, які в цей час відбували це покарання, і не могли бути присутніми. Суд у цьому вгледів порушення права на справедливий суд. Щодо першого і другого заявника була очевидна несправедливість їхнього покарання на 15 діб без будь-якої вини. Як відомо, міжнародна амністія навіть визнала їх в’язнями сумління", - розповів Євген Захаров.
За словами Захарова, двоє заявників постраждали від нападу з боку лісорубів і муніципальної варти.
Кожному із заявників Україна має сплатити по 6 тисяч євро та компенсувати 16 600 євро судових витрат. Загалом з державного бюджету Україна має сплатити 40 600 євро, або ж мільйон двісті тисяч гривень.
Нагадаємо, 19 травня виконавчий комітет Харківської міської ради ухвалив рішення "Про видалення зелених насаджень між вулицею Новгородською та Сумською в районі вулиці Біла Акація", яким дозволив вирубати на території Центрального парку культури і відпочинку імені Максима Горького 503 дерева.
20 травня на захист найстарішого парку міста вийшли активісти з вимогою припинити вирубування столітніх дерев без узгодження з Державною екологічною інспекцією Міністерства охорони навколишнього природного середовища України і без резолюції громадських слухань.
Протягом двох тижнів на території парку сталися сутички між захисниками дерев і так званою муніципальною охороною. Були встановлені намети, в яких цілодобово чергували активісти, на деревах сиділи альпіністи, щоб перешкодити вирубці дерев. Унаслідок зіткнень декілька активістів були госпіталізовані.
Дзержинський районний суд міста Харкова 9 червня засудив захисників дерев у Центральному парку культури і відпочинку імені Горького Чернегу та Єварницького до 15 діб адмінарешту за непокору співробітникам міліції.
УЄФА написала офіційного листа віцепрем'єру з питань підготовки до Євро-2012 Борису Колеснікову, що вирубка парку в Харкові шкодить іміджу Євро-2012.
кто тебе, например, мешает подать?
,,Впервые, в рамках реализации двустороннего договора, подписанного между Государством Израиль и Украиной 7 июня 2016 года работодатели готовы обеспечить 2000 рабочих мест для официального трудоустройства специалистов в строительной среде.Главная цель Межгосударственного соглашения - обеспечение правового и справедливого процесса трудоустройства украинских граждан, прибывающих на временную работу в Израиль и предотвращения незаконных сборов с украинских кандидатов и содействие защите их трудовых прав в Израиле.
Трудоустройство проходит на Межгосударственном уровне, поэтому существует запрет на любые посреднические услуги частных агентств по трудоустройству, в частности, запрет на какие-либо комиссионные сборы за участие в процессе отбора кандидатов.
Для приезжающих украинских работников установлена начальная заработная плата для начинающих - 1730 долларов в месяц . Работники будут иметь равные права с изриальтянами согласно израильскому законодательству; будут иметь право на оплачиваемый отпуск, больничные, выплаты на оздоровление.
Предусмотрено также начисления ежемесячного депозита (200 дол.) на счет работника, как выходного пособия и пенсии (работник получит эти средства после окончательного возвращения в Украину).
Такой договор Украины есть только с одной страной в мире - с Израилем. И это фактически обеспечивает нам полный государственный контроль за обменом рабочими,то есть. они (рабочие из Украины) получат здесь полную защищенность в социальной сфере, полный социальный пакет, такой же как и израильские рабочие. Короче, они получат израильскую зарплату на том же уровне.
18 июля в Израиль прибыла первая группа украинских работников. ,,
Но лицемеры не только европейцы, если присмотреться.
Происходит много странного. Читали, что американцы высказывали в разговоре неудовольствие, что Китай инвестирует в Иран?
Странный четырехугольник? Странный. США не нравится, что Европа и Китай покупают энергоносители не у них.
Все моральные принципы разбиваются об материальную выгоду.
Тут же прявляется лицемерие.
Ущерб, нанесенный Харькову в результате вырубки деревьев в парке имени Горького, составил сотни тысяч грн. Защитники парка требовали от властей немедленно прекратить преступную вырубку деревьев.
Каждое утро началось с конфликта активистов с милиционерами и титушками. Менты всегда сопровождали рабочих, которые рубили даже столетние деревья.
Вырубка постоянно начиналась со зверскими избиениями, по данным активистов, милиционеры применяли грубую силу. По данным Медиапорта, все деревья были помечены крестами и активисты как могли защищали их: ложились под технику, привязывали себя к стволам но ничего не помогло. Каждый день работу лесорубы могли начать только при помощи огромной своры правоохранителей.
А экологическая группа Печенеги, заявляет, что преступная вырубка шла даже без согласования с Министерство охраны природы.
Обезяна Гепа со своей антиукраинской командой пускай платят - они давали команду деревья рубить и людей бить. А деньги пойдут на приобретение и высадку саженцев новых деревьев.
Питання в іншому, як брати по крові Президента у регресному порядку будуть сплачувати, чи Президент не буде звертатись до суду про повернення у бюджет коштів з осіб - братів по крові що організовували йому передвиборчу програму, винних у свавіллі.
Ось де треба проконтролювати щоби настала кара невігласам, бо вони й досі при владі - кошерні свині, і з колись красивого Харкова роблять площу для побудови сараїв