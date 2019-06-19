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 ЄСПЛ зобов'язав Україну виплатити по 6 тис. євро активістам, які виступали проти вирубки харківського парку Горького в 2010 році. ДОКУМЕНТ

Європейський суд з прав людини ухвалив, що держава Україна порушила низку статей Європейської конвенції з прав людини щодо чотирьох осіб, які у 2010 році протестували проти будівництва дороги через парк Горького в Харкові.

Про це йдеться в рішенні, оприлюдненому на сайті ЄСПЛ, передає Цензор.НЕТ.

Рішення ЄСПЛ Громадському радіо пояснив голова Харківської правозахисної групи Євген Захаров. Він нагадав, що в травні 2010 року підрозділ харківської міськради "Муніципальна охорона" розігнав табір протестувальників, незадоволених вирубкою дерев і будівництвом дороги через парк Горького.

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"Суд визнав порушення статті 11, а саме - про мирні зібрання щодо всіх 11 заявників. А щодо чотирьох він ще встановив порушення статті 3, де йдеться про погане поводження. Оскільки решта заявників були постраждалими тільки через порушення свободи на мирні зібрання, без застосування насильства, то суд обмежився присудженням компенсації тільки цим чотирьом заявникам. Щодо першого і другого заявника: ще було порушення статті 6.1, яке було пов’язане з тим, що вони не мали можливості бути присутніми під час апеляційного провадження за їхніми справами. Їхні адвокати оскаржували утримання під вартою, рішення суду про ініціативне покарання 15 діб без участі заявників, які в цей час відбували це покарання, і не могли бути присутніми. Суд у цьому вгледів порушення права на справедливий суд. Щодо першого і другого заявника була очевидна несправедливість їхнього покарання на 15 діб без будь-якої вини. Як відомо, міжнародна амністія навіть визнала їх в’язнями сумління", - розповів Євген Захаров.

За словами Захарова, двоє заявників постраждали від нападу з боку лісорубів і муніципальної варти.

Кожному із заявників Україна має сплатити по 6 тисяч євро та компенсувати 16 600 євро судових витрат. Загалом з державного бюджету Україна має сплатити 40 600 євро, або ж мільйон двісті тисяч гривень.

ЄСПЛ зобовязав Україну виплатити по 6 тис. євро активістам, які виступали проти вирубки харківського парку Горького в 2010 році 01
ЄСПЛ зобовязав Україну виплатити по 6 тис. євро активістам, які виступали проти вирубки харківського парку Горького в 2010 році 02

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ЄСПЛ зобовязав Україну виплатити по 6 тис. євро активістам, які виступали проти вирубки харківського парку Горького в 2010 році 03
ЄСПЛ зобовязав Україну виплатити по 6 тис. євро активістам, які виступали проти вирубки харківського парку Горького в 2010 році 04
ЄСПЛ зобовязав Україну виплатити по 6 тис. євро активістам, які виступали проти вирубки харківського парку Горького в 2010 році 05

Нагадаємо, 19 травня виконавчий комітет Харківської міської ради ухвалив рішення "Про видалення зелених насаджень між вулицею Новгородською та Сумською в районі вулиці Біла Акація", яким дозволив вирубати на території Центрального парку культури і відпочинку імені Максима Горького 503 дерева.

20 травня на захист найстарішого парку міста вийшли активісти з вимогою припинити вирубування столітніх дерев без узгодження з Державною екологічною інспекцією Міністерства охорони навколишнього природного середовища України і без резолюції громадських слухань.

Протягом двох тижнів на території парку сталися сутички між захисниками дерев і так званою муніципальною охороною. Були встановлені намети, в яких цілодобово чергували активісти, на деревах сиділи альпіністи, щоб перешкодити вирубці дерев. Унаслідок зіткнень декілька активістів були госпіталізовані.

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Дзержинський районний суд міста Харкова 9 червня засудив захисників дерев у Центральному парку культури і відпочинку імені Горького Чернегу та Єварницького до 15 діб адмінарешту за непокору співробітникам міліції.

УЄФА написала офіційного листа віцепрем'єру з питань підготовки до Євро-2012 Борису Колеснікову, що вирубка парку в Харкові шкодить іміджу Євро-2012.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3132987
 
 
 Топ коментарі
 
Гепа пусть платит - он дал команду людей бить.
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гепа - криминальный психопат.
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ты абсолютно уверена, что все критики зелёной сопли проплачены? а обосновать этот тезис слабО? а ответить на вопрос по украинской грамматике слабО?
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Там в ЄСПЧ,дурні,які живуть в іншій площині.В нашій країні війна,багатьох страшно катували.А вони фігнею займаються.Так природу потрібно берегти,але в нас є загроза повної окупації.Вони не хочуть зобов'язати московитів заплатити?
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А за тех кто против вырубки леса в Карпатах для них они заступится не хотят? Или ЭТОГО они не видят?
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у них нет надзорных функций. они выносят решения по делам, которые им подают.
кто тебе, например, мешает подать?
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Ваш собеседник - лахтинский Омериканец, на Лахте намедни "выпал" урожай из флажков США.
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Мене цікавить хто буде платити: муніципалітет, судді чи Гепа з Допою?
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Гепа пусть платит - он дал команду людей бить.
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Петя Гепу не посадил но Зеленский точно посадит. Зеленский сказал что у нас конец эпохе олигархата. Он уж точно всех олигархов посадит, это вам не барыга мародёр!
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Думаю, что к "этим" нужно добавить и "ЭТИХ", - ботов которые на всех форумах отрабатывают порошенковские зарплаты-подачки за внесение смуты в одобрительные комментарии о новой власти ЗЕ...
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ты абсолютно уверена, что все критики зелёной сопли проплачены? а обосновать этот тезис слабО? а ответить на вопрос по украинской грамматике слабО?
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А вы откройте свой, частный форум, ТОЛЬКО ДЛЯ ЗЕБИЛОВ, там вам ни один порохобот не будет мешать, и так будет хорошо и спокойно, до середины осени.
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Посол Украины-Израиль, Надоленко :
,,Впервые, в рамках реализации двустороннего договора, подписанного между Государством Израиль и Украиной 7 июня 2016 года работодатели готовы обеспечить 2000 рабочих мест для официального трудоустройства специалистов в строительной среде.Главная цель Межгосударственного соглашения - обеспечение правового и справедливого процесса трудоустройства украинских граждан, прибывающих на временную работу в Израиль и предотвращения незаконных сборов с украинских кандидатов и содействие защите их трудовых прав в Израиле.

Трудоустройство проходит на Межгосударственном уровне, поэтому существует запрет на любые посреднические услуги частных агентств по трудоустройству, в частности, запрет на какие-либо комиссионные сборы за участие в процессе отбора кандидатов.
Для приезжающих украинских работников установлена начальная заработная плата для начинающих - 1730 долларов в месяц . Работники будут иметь равные права с изриальтянами согласно израильскому законодательству; будут иметь право на оплачиваемый отпуск, больничные, выплаты на оздоровление.

Предусмотрено также начисления ежемесячного депозита (200 дол.) на счет работника, как выходного пособия и пенсии (работник получит эти средства после окончательного возвращения в Украину).

Такой договор Украины есть только с одной страной в мире - с Израилем. И это фактически обеспечивает нам полный государственный контроль за обменом рабочими,то есть. они (рабочие из Украины) получат здесь полную защищенность в социальной сфере, полный социальный пакет, такой же как и израильские рабочие. Короче, они получат израильскую зарплату на том же уровне.

18 июля в Израиль прибыла первая группа украинских работников. ,,
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Европейцы лицемеры. Принуждают вырубать Карпаты и... защищают Парк имени Горького. Права Человека блюдут.
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Согласен с Вами.
Но лицемеры не только европейцы, если присмотреться.
Происходит много странного. Читали, что американцы высказывали в разговоре неудовольствие, что Китай инвестирует в Иран?
Странный четырехугольник? Странный. США не нравится, что Европа и Китай покупают энергоносители не у них.
Все моральные принципы разбиваются об материальную выгоду.
Тут же прявляется лицемерие.
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Всё началось на заседании исполкома Харьковского антинародного горсовета где было принято спорное решение о строительстве новой дороги. Для этого необходимо было преступно вырубить более 500 деревьев в парке Горького.
Ущерб, нанесенный Харькову в результате вырубки деревьев в парке имени Горького, составил сотни тысяч грн. Защитники парка требовали от властей немедленно прекратить преступную вырубку деревьев.
Каждое утро началось с конфликта активистов с милиционерами и титушками. Менты всегда сопровождали рабочих, которые рубили даже столетние деревья.
Вырубка постоянно начиналась со зверскими избиениями, по данным активистов, милиционеры применяли грубую силу. По данным Медиапорта, все деревья были помечены крестами и активисты как могли защищали их: ложились под технику, привязывали себя к стволам но ничего не помогло. Каждый день работу лесорубы могли начать только при помощи огромной своры правоохранителей.
А экологическая группа Печенеги, заявляет, что преступная вырубка шла даже без согласования с Министерство охраны природы.
Обезяна Гепа со своей антиукраинской командой пускай платят - они давали команду деревья рубить и людей бить. А деньги пойдут на приобретение и высадку саженцев новых деревьев.
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И куда их будут высаживать? Там весь парк испохабили детскими площадками и каруселями. По городу, в основном, деревья вырубают и строят дороги или что-то еще, увы.
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Себе высадят на участке вокруг дворцов, которые строятся в парковой зоне
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Платить из своего кармана должны Кернес, Допкини примкнувший к ним Колесников.!
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ЕСПЧ разобрало дела 2010 года. Если так пойдет, то через 10 лет осудят аграссию Раши.
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Питання про сплату державою Україна не стоїть, сплатять без усяких зволікань.
Питання в іншому, як брати по крові Президента у регресному порядку будуть сплачувати, чи Президент не буде звертатись до суду про повернення у бюджет коштів з осіб - братів по крові що організовували йому передвиборчу програму, винних у свавіллі.
Ось де треба проконтролювати щоби настала кара невігласам, бо вони й досі при владі - кошерні свині, і з колись красивого Харкова роблять площу для побудови сараїв
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Ну так пусть гепа с допой выплачивают, это же они строят в парковой зоне себе и своим кацапскими шавкам дворцы. Для этого и были вырубаны деревья.
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Цензор.НЕТФотоПодіїЄСПЛ зобов'язав Україну виплатити по 6 тис. євро активістам, які виступали проти вирубки харківського парку Горького в 2010 році. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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