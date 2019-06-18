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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:ВР (4984) депутат (879)

 Малюнки Морока і рука Звягільського на коліні Савченко, - день роботи ВР 18 червня. ФОТОрепортаж

У вівторок 18 червня Верховна Рада приймала поправки до Виборчого кодексу. Крім того, депутати малювали і спілкувалися між собою.

День роботи ВР від парламентського кореспондента Цензор.НЕТ.

Малюнки Морока і рука Звягільського на коліні Савченко, - день роботи ВР 18 червня 01

Зал ВР 18 червня. Велику частину часу депутати голосували за поправки до Виборчого кодексу. З понад 4 тисяч поправок нардепи розглянули лише 466

Малюнки Морока і рука Звягільського на коліні Савченко, - день роботи ВР 18 червня 02

Андрій Кожем'якін (Батьківщина) і Антон Геращенко (Народний фронт)

Малюнки Морока і рука Звягільського на коліні Савченко, - день роботи ВР 18 червня 03

Дмитро Добродомов, що йде на вибори за списком "Громадянської позиції"

Малюнки Морока і рука Звягільського на коліні Савченко, - день роботи ВР 18 червня 04

Депутати фракції "Блоку Порошенка"

Малюнки Морока і рука Звягільського на коліні Савченко, - день роботи ВР 18 червня 05

Андрій Іллєнко, Юрій Шухевич та Оксана Корчинська

Малюнки Морока і рука Звягільського на коліні Савченко, - день роботи ВР 18 червня 06
Малюнки Морока і рука Звягільського на коліні Савченко, - день роботи ВР 18 червня 07

Депутатські наради

Малюнки Морока і рука Звягільського на коліні Савченко, - день роботи ВР 18 червня 08
Малюнки Морока і рука Звягільського на коліні Савченко, - день роботи ВР 18 червня 09

Юрій Мороко з незрозумілим малюнком

Малюнки Морока і рука Звягільського на коліні Савченко, - день роботи ВР 18 червня 10

Артур Герасимов (БПП) і Антон Геращенко (Народний фронт)

Малюнки Морока і рука Звягільського на коліні Савченко, - день роботи ВР 18 червня 11


Малюнки Морока і рука Звягільського на коліні Савченко, - день роботи ВР 18 червня 12

Самотній Мустафа Джемілєв в залі ВР

Малюнки Морока і рука Звягільського на коліні Савченко, - день роботи ВР 18 червня 13

Юхим Звягільський, Надія Савченко та Раїса Богатирьова

Малюнки Морока і рука Звягільського на коліні Савченко, - день роботи ВР 18 червня 14
Малюнки Морока і рука Звягільського на коліні Савченко, - день роботи ВР 18 червня 15

Під час спілкування Юхим Звягільський поклав руку на коліно Надії Савченко

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3132973
 
 
 Топ коментарі
 
Вот скажите мне, хоть кто то реально думает что ети **** нам и Украине полезны?
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Афигенно работают на благо Украины. И за все платим мы и еще надеемся что они нам жизнь улучшают. Только Джамилев бедолага как бедный родственник обложился бумагами, типо его бумаги кому то нужно и что то решают.
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Афигенно работают на благо Украины. И за все платим мы и еще надеемся что они нам жизнь улучшают. Только Джамилев бедолага как бедный родственник обложился бумагами, типо его бумаги кому то нужно и что то решают.
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Вот скажите мне, хоть кто то реально думает что ети **** нам и Украине полезны?
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ну если некоторьім мародерьі полезньі, то єто - еще цветочки
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Скажу: те, кто за них голосовал (если, конечно, они хотят пользы Украине, а не вреда, последних даунов у нас тоже изрядное количество).
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лето. скоромный ухажор-ортопед. а в брачный период по весне, мог бы сявцянко и руку заламать!
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Нічого цікавого.Нашо й викладать. Щоб тупаки побурчали : "Дармоїди ! Сидять на нашій шиї,розігнати! Залишити сотню-півтори !" ?
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Народная Власть в Украине-это Люстрация, Экспроприация + Электро-Стулизация всей парашенковской мафии страны!!
Сорняки Барыжной мафии-Верховную ЗРаду.. Свободовцев..Народный фронт-нахрен!!с корнем!!!"
Первые по Ленину, условия успешного восстания.-«...Чтобы непременно были заняты а) телефон, б) телеграф, в) железнодорожные станции!!! Вождь забыл - ТВ и Интернет!!"Достучаться до справедливости в ворота дворцов можно только прикладами винтовок". Всякая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться!!"
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Гадя пошла по рукам.. Рыговская хабалка..

Дедушка Фима плохому не научит..
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да, уж товарищ Савченко нашла себе "классово близкого" депутата:

махровый совок и оголтелый сепар-украинофоб Звягильский.
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Бахтеева такая же. Нормальному человеку стыдно было бы стоять рядом с этими уродами моральными и преступниками, а Наденька не брезгливая. Что вообще у них может быть общего?
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Зал пустой, и это они принимают поправки к очень важному Избирательному кодексу.
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Не более гадкого и мерзкого жида чем Фима Звягильский. Тысячи шахтерских жизней положила эта тварь на свое личное обогащение и я прекрасно помню сюжет на ВВС о скандале в аэропорту Тель-Авива когда премьер министр Украины Фима сбежал в Израиль и в личном багаже привез 2,5 тонны долларов с которыми службы аэропорта не знали что делать... Вся ржала с Украины... И это падаль жирная и смердящая сегодня в ВР, а ублюдки голосуют за таких же жидов...
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/"Ефим Звягильский, Надежда Савченко и Раиса Богатырева"/

Да, Цензор... Раиса Богатырева сейчас на россии, под крылышком у путина. А это, скорее всего, Бахтеева.
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Ааааа--ну тогда конечно! Бахтеева это же совсем другое дело. Мисс Милосердие на веки. Гордость страны. С утра гимн страны громко в открытое окно. Потом что нибудь из Кобзаря детям вслух---и слезу пускает в конце текста! Умилительно. На таких держимся.
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Я не к тому. Я о качестве статей на Цензоре... А так - да, они друг друга стоят. Не удивительно, что их перепутали, а никто даже не заметил...)))
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Хотелось сразу резко. Но деликатно решил. Но передумал. Вот первая версия комента по поводу двух этих----одна гадюка плакала, а другая та что жаба---квакала!
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По сплетням вроде как Богатырёва окопалась в Форосе.И уголовное дело против неё открыто и заочно может быть или уже осуждена.И она ещё блондинка.
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Надия вроде нормально так выглядае, схуднула трохи
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Да уж, работяги хреновы, других слов просто нету.
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А Звягильский-то, оказывается, извращенец ...
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А-ха-ха))) да ладно, он уже в таком возрасте и кондиции, что там подъёмным краном ничего не поднимешь. Кстати, ещё найти надо то, что нужно поднять.
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Савченко спелась с рыгами. Кто бы сомневался))
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Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниМалюнки Морока і рука Звягільського на коліні Савченко, - день роботи ВР 18 червня. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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