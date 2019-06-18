 Малюнки Морока і рука Звягільського на коліні Савченко, - день роботи ВР 18 червня. ФОТОрепортаж

День роботи ВР від парламентського кореспондента Цензор.НЕТ.
Зал ВР 18 червня. Велику частину часу депутати голосували за поправки до Виборчого кодексу. З понад 4 тисяч поправок нардепи розглянули лише 466
Андрій Кожем'якін (Батьківщина) і Антон Геращенко (Народний фронт)
Дмитро Добродомов, що йде на вибори за списком "Громадянської позиції"
Депутати фракції "Блоку Порошенка"
Андрій Іллєнко, Юрій Шухевич та Оксана Корчинська
Депутатські наради
Юрій Мороко з незрозумілим малюнком
Артур Герасимов (БПП) і Антон Геращенко (Народний фронт)
Самотній Мустафа Джемілєв в залі ВР
Юхим Звягільський, Надія Савченко та Раїса Богатирьова
Під час спілкування Юхим Звягільський поклав руку на коліно Надії Савченко
Мда.......
Сорняки Барыжной мафии-Верховную ЗРаду.. Свободовцев..Народный фронт-нахрен!!с корнем!!!"
Первые по Ленину, условия успешного восстания.-«...Чтобы непременно были заняты а) телефон, б) телеграф, в) железнодорожные станции!!! Вождь забыл - ТВ и Интернет!!"Достучаться до справедливости в ворота дворцов можно только прикладами винтовок". Всякая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться!!"
Дедушка Фима плохому не научит..
махровый совок и оголтелый сепар-украинофоб Звягильский.
Да, Цензор... Раиса Богатырева сейчас на россии, под крылышком у путина. А это, скорее всего, Бахтеева.