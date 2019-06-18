 Малюнки Морока і рука Звягільського на коліні Савченко, - день роботи ВР 18 червня. ФОТОрепортаж

День роботи ВР від парламентського кореспондента Цензор.НЕТ.

Зал ВР 18 червня. Велику частину часу депутати голосували за поправки до Виборчого кодексу. З понад 4 тисяч поправок нардепи розглянули лише 466

Андрій Кожем'якін (Батьківщина) і Антон Геращенко (Народний фронт)

Дмитро Добродомов, що йде на вибори за списком "Громадянської позиції"

Депутати фракції "Блоку Порошенка"

Андрій Іллєнко, Юрій Шухевич та Оксана Корчинська





Депутатські наради





Юрій Мороко з незрозумілим малюнком

Артур Герасимов (БПП) і Антон Геращенко (Народний фронт)









Самотній Мустафа Джемілєв в залі ВР

Юхим Звягільський, Надія Савченко та Раїса Богатирьова





Під час спілкування Юхим Звягільський поклав руку на коліно Надії Савченко